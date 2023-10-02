  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 25.
Утсиктенс
0:1
Первый тайм: 43'
Сирианска Эскильстуна
0'
0:1
10' Пенальти
Паломино Марсело

Ход матча

10'
0:1
Паломино Марсело
26'
Милованович Вилльям
Пекальски Иво
 
Лучшие коэффициенты
Утсиктенс
Ничья
Сирианска Эскильстуна
4.40
4.00
4.70
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Все Коэффициенты
30
Хадая
Элиас
3
Брандт
Йеспер
13
Erik
Gunnarsson2
2
Wilhelm
Nilsson
6
Erik
Westermark
8
Фальцетас
Александр
10
Albin
Skoglund
23
Пекальски
Иво
21
Мартинссон
Фредрик
7
Карлстранд
Линус
9
Lucas
Hedlund
1
Волтерс
Ник
2
Robin
Sundgren
4
Модиг
Йеспер
21
Сульич
Али
3
Фрайерс
Зеки
43
Худу
Абдул
Халик
22
Theodor
Hansemon
14
Oskar
Lindberg
6
Ryan
Williams
II
16
Ishak
Shamoun
10
Паломино
Марсело
Утсиктенс
3-5-2
Сирианска Эскильстуна
4-2-3-1

История личных встреч

Утсиктенс
Сирианска Эскильстуна

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:1
С
3:1
С
2:3

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Hedlund 13 0.52
Albin Skoglund 6 0.24
Erik Westermark 3 0.12
Мартинссон Фредрик 2 0.08
Wilhelm Nilsson 2 0.08
Allan Mohideen 2 0.08
Erik Gunnarsson2 2 0.08
Бом Карл 1 0.04
Sebastian Lagerlund 1 0.04
Ландстен Карл 1 0.04
Emir Bosnic 1 0.04
Карлстранд Линус 1 0.04
Милованович Вилльям 1 0.04
Predrag Randjelovic II 0 0
Edin Hamidovic 0 0
Брандт Йеспер 0 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паломино Марсело 5 (3) 0.2
Armin Culum 4 0.16
Модиг Йеспер 2 0.08
Leo Lif 2 0.08
Emmanuel Duah 2 0.08
Oskar Lindberg 2 0.08
Якубу Алию 1 0.04
Карлссон Аджей Симон 1 0.04
Адольфссон Маттис 1 0.04
Anton Ekeroth 1 0.04
Худу Абдул Халик 0 0
Сульич Али 0 0
Yagan Sasman 0 0
Мааруф Самир 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wilhelm Nilsson 6 2
Lucas Hedlund 6 1
Albin Skoglund 6 0
Erik Gunnarsson2 4 1
Брандт Йеспер 5 0
Predrag Randjelovic II 4 0
Мартинссон Фредрик 4 0
Erik Westermark 2 1
Фальцетас Александр 3 0
Sebastian Lagerlund 3 0
Yoann Fellrath 3 0
Хадая Элиас 2 0
Emir Bosnic 2 0
Пекальски Иво 1 0
Милованович Вилльям 1 0
Бом Карл 1 0
Мукийби Рональд 1 0
Allan Mohideen 1 0
Mark Gorgos 1 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адольфссон Маттис 6 0
Robin Sundgren 5 0
Oskar Lindberg 5 0
Худу Абдул Халик 4 0
Anton Ekeroth 4 0
Сульич Али 3 0
Паломино Марсело 3 0
Мааруф Самир 3 0
Yagan Sasman 1 1
Модиг Йеспер 2 0
Якубу Алию 2 0
Ishak Shamoun 2 0
Leo Lif 2 0
Фрайерс Зеки 1 0
Волтерс Ник 1 0
Ryan Williams II 1 0
Mendi I 1 0
Карлссон Аджей Симон 1 0
Митку Маттиас 1 0
Armin Culum 1 0
Hussein Cabdi Mohammed 1 0
Theodor Hansemon 1 0

Результаты матчей

Утсиктенс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Сирианска Эскильстуна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

4
3
Утсиктенс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Сирианска Эскильстуна
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

13
11
Утсиктенс
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (8)
54% (13)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
8% (2)
38% (9)
Сирианска Эскильстуна
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
50% (12)
38% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

17
14

Голы по времени матча

Забито

23
7
11 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 1
14 Не забивали 20
2
9%
0
0%
1-15
7
30%
0
0%
16-30
2
9%
1
14%
31-45
3
13%
2
29%
46-60
5
22%
2
29%
61-75
4
17%
2
29%
76-90

Пропущено

11
22
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
2
18%
4
18%
1-15
2
18%
1
5%
16-30
1
9%
5
23%
31-45
1
9%
4
18%
46-60
2
18%
4
18%
61-75
3
27%
4
18%
76-90

Забито

14
13
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
0
0%
2
15%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
6
43%
5
38%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
2
15%
76-90

Пропущено

15
12
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
13%
3
25%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
5
33%
1
8%
46-60
5
33%
1
8%
61-75
1
7%
1
8%
76-90

Забито

37
20
14 В 1-м тайме 7
23 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 7
5 Не забивали 11
2
5%
2
10%
1-15
8
22%
3
15%
16-30
4
11%
2
10%
31-45
9
24%
7
35%
46-60
6
16%
2
10%
61-75
8
22%
4
20%
76-90

Пропущено

26
34
9 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 20
4
15%
7
21%
1-15
4
15%
3
9%
16-30
1
4%
9
26%
31-45
6
23%
5
15%
46-60
7
27%
5
15%
61-75
4
15%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Эребру - Утсиктенс 5:1 Утсиктенс - Треллеборг 2:3 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0
Браге - Утсиктенс 3:0 Дальсторпс - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Раагсведс ИФ - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 2:2 Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0
Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Сирианска Эскильстуна - Фок Фарста 4:3 Слейпнер - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Ханинге 0:3 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Мьельбю АИ ФФ - Сирианска Эскильстуна 3:0 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 1:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 1:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Нака Илирия - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 3:0 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2

Результаты матчей

Утсиктенс
Сирианска Эскильстуна

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
8 раз 67%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 33%
2
6 раз 25%
0
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
0
11 раз 46%
1
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Утсиктенс
Сирианска Эскильстуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
8
4
1.5
3
9
4
8
2.5
1
11
4
8
3.5
2
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
4
8
4
8
1.5
3
9
2
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
13
11
12
12
1.5
6
18
6
18
2.5
2
22
4
20
3.5
2
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 25 16 6 3 42 - 19 54
2.
Утсиктенс
 0:1 25 14 4 7 44 - 26 46
3.
ГАИС
 24 13 6 5 49 - 19 45
4.
Эстер
 25 13 6 6 50 - 33 45
5.
Эстерсунд
 1:0 25 8 11 6 35 - 31 35
6.
Ландскруна
 24 10 4 10 33 - 37 34
7.
Гефле
 24 9 6 9 31 - 37 33
8.
Треллеборг
 25 9 6 10 35 - 43 33
9.
Эребру
 24 7 10 7 35 - 30 31
10.
Браге
 1:1 25 8 6 11 27 - 37 30
11.
Йёнчёпинг
 0:1 25 7 7 11 37 - 44 28
12.
Сирианска Эскильстуна
 1:0 25 7 7 11 22 - 33 28
13.
Сундсвалль
 25 7 6 12 33 - 48 27
14.
Хельсинборг
 24 6 7 11 26 - 34 25
15.
Сковде АИК
 1:1 25 6 5 14 31 - 45 23
16.
Эргрюте
 24 5 7 12 27 - 41 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 12 8 4 0 19 - 3 28
2.
Утсиктенс
 0:1 13 8 2 3 29 - 12 26
3.
Браге
 1:1 13 7 3 3 21 - 15 24
4.
ГАИС
 12 7 2 3 25 - 11 23
5.
Гефле
 12 7 2 3 19 - 19 23
6.
Эребру
 13 5 7 1 21 - 9 22
7.
Ландскруна
 12 6 3 3 19 - 14 21
8.
Эстер
 12 6 2 4 23 - 13 20
9.
Йёнчёпинг
 0:1 13 6 2 5 21 - 18 20
10.
Треллеборг
 12 6 1 5 17 - 19 19
11.
Сковде АИК
 1:1 12 5 3 4 21 - 15 18
12.
Эстерсунд
 1:0 12 4 6 2 22 - 17 18
13.
Сирианска Эскильстуна
 1:0 12 4 4 4 13 - 12 16
14.
Сундсвалль
 13 4 4 5 19 - 24 16
15.
Хельсинборг
 12 4 2 6 13 - 16 14
16.
Эргрюте
 12 2 5 5 16 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 8 2 3 23 - 16 26
2.
Эстер
 13 7 4 2 27 - 20 25
3.
ГАИС
 12 6 4 2 24 - 8 22
4.
Утсиктенс
 0:1 12 6 2 4 15 - 14 20
5.
Эстерсунд
 1:0 13 4 5 4 13 - 14 17
6.
Треллеборг
 13 3 5 5 18 - 24 14
7.
Ландскруна
 12 4 1 7 14 - 23 13
8.
Сирианска Эскильстуна
 1:0 13 3 3 7 9 - 21 12
9.
Эргрюте
 12 3 2 7 11 - 19 11
10.
Сундсвалль
 12 3 2 7 14 - 24 11
11.
Хельсинборг
 12 2 5 5 13 - 18 11
12.
Гефле
 12 2 4 6 12 - 18 10
13.
Эребру
 11 2 3 6 14 - 21 9
14.
Йёнчёпинг
 0:1 12 1 5 6 16 - 26 8
15.
Браге
 1:1 12 1 3 8 6 - 22 6
16.
Сковде АИК
 1:1 13 1 2 10 10 - 30 5
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 16 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
ГАИС Селик Мерван 10 (4)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 10 (2)
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Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 9
Хельсинборг Хелльборг Адам 1 7
Эргрюте Дротт Джонатан 8
Весь список
Лучшие коэффициенты
Утсиктенс
Ничья
Сирианска Эскильстуна
4.40
4.00
4.70
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Утсиктенс
Сирианска Эскильстуна
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