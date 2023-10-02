Тур: 25.
1:1
Конец матча
0'
0:1
10' ПенальтиПаломино Марсело
48' Желтая карточкаOskar Lindberg
69' Желтая карточкаМилованович Вилльям
75' Желтая карточкаБрандт Йеспер
1:1
85' ГолErik Gunnarsson2
90'+5
Ход матча
10'
0:1
48'
75'
85'
30
Хадая
Элиас
21
Сульич
Али
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
23 Armin Culum
-
Главный тренер: Нолберто Солано
История личных встреч
Утсиктенс
Сирианска Эскильстуна
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
54
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Hedlund
|13
|0.52
|Albin Skoglund
|6
|0.24
|Erik Westermark
|3
|0.12
|Erik Gunnarsson2
|3
|0.12
|Мартинссон Фредрик
|2
|0.08
|Wilhelm Nilsson
|2
|0.08
|Allan Mohideen
|2
|0.08
|Бом Карл
|1
|0.04
|Sebastian Lagerlund
|1
|0.04
|Ландстен Карл
|1
|0.04
|Emir Bosnic
|1
|0.04
|Карлстранд Линус
|1
|0.04
|Милованович Вилльям
|1
|0.04
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Edin Hamidovic
|0
|0
|Брандт Йеспер
|0
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паломино Марсело
|5 (3)
|0.2
|Armin Culum
|4
|0.16
|Модиг Йеспер
|2
|0.08
|Leo Lif
|2
|0.08
|Emmanuel Duah
|2
|0.08
|Oskar Lindberg
|2
|0.08
|Якубу Алию
|1
|0.04
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.04
|Адольфссон Маттис
|1
|0.04
|Anton Ekeroth
|1
|0.04
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Сульич Али
|0
|0
|Yagan Sasman
|0
|0
|Мааруф Самир
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wilhelm Nilsson
|6
|2
|Lucas Hedlund
|6
|1
|Брандт Йеспер
|6
|0
|Albin Skoglund
|6
|0
|Erik Gunnarsson2
|4
|1
|Predrag Randjelovic II
|4
|0
|Мартинссон Фредрик
|4
|0
|Erik Westermark
|2
|1
|Фальцетас Александр
|3
|0
|Sebastian Lagerlund
|3
|0
|Yoann Fellrath
|3
|0
|Милованович Вилльям
|2
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Emir Bosnic
|2
|0
|Пекальски Иво
|1
|0
|Бом Карл
|1
|0
|Мукийби Рональд
|1
|0
|Allan Mohideen
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адольфссон Маттис
|6
|0
|Oskar Lindberg
|6
|0
|Robin Sundgren
|5
|0
|Худу Абдул Халик
|4
|0
|Anton Ekeroth
|4
|0
|Сульич Али
|3
|0
|Паломино Марсело
|3
|0
|Мааруф Самир
|3
|0
|Yagan Sasman
|1
|1
|Модиг Йеспер
|2
|0
|Якубу Алию
|2
|0
|Ishak Shamoun
|2
|0
|Leo Lif
|2
|0
|Фрайерс Зеки
|1
|0
|Волтерс Ник
|1
|0
|Ryan Williams II
|1
|0
|Mendi I
|1
|0
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0
|Митку Маттиас
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
|Hussein Cabdi Mohammed
|1
|0
|Theodor Hansemon
|1
|0
Результаты матчей
Утсиктенс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Сирианска Эскильстуна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
5
4
Утсиктенс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Сирианска Эскильстуна
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
13
11
Утсиктенс
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (14)
8% (2)
36% (9)
Сирианска Эскильстуна
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
48% (12)
40% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
18
15
Голы по времени матча
Забито
24
8
11 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
14 Не забивали 20
2
8%
1
13%
1-15
7
29%
29%
0
0%
16-30
2
8%
1
13%
31-45
3
13%
2
25%
46-60
5
21%
2
25%
61-75
5
21%
2
25%
76-90
Пропущено
12
23
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
3
25%
4
17%
1-15
2
17%
1
4%
16-30
1
8%
5
22%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
2
17%
4
17%
61-75
3
25%
5
22%
76-90
Забито
14
13
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
0
0%
2
15%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
6
43%
5
38%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
2
15%
76-90
Пропущено
15
12
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
13%
3
25%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
5
33%
1
8%
46-60
5
33%
1
8%
61-75
1
7%
1
8%
76-90
Забито
38
21
14 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 8
5 Не забивали 11
2
5%
3
14%
1-15
8
21%
3
14%
16-30
4
11%
2
10%
31-45
9
24%
7
33%
46-60
6
16%
2
10%
61-75
9
24%
4
19%
76-90
Пропущено
27
35
10 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 21
5
19%
7
20%
1-15
4
15%
3
9%
16-30
1
4%
9
26%
31-45
6
22%
5
14%
46-60
7
26%
5
14%
61-75
4
15%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Эребру - Утсиктенс 5:1 Утсиктенс - Треллеборг 2:3 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0
Браге - Утсиктенс 3:0 Дальсторпс - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Раагсведс ИФ - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 2:2 Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0
Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Сирианска Эскильстуна - Фок Фарста 4:3 Слейпнер - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Ханинге 0:3 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Мьельбю АИ ФФ - Сирианска Эскильстуна 3:0 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 1:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 1:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Нака Илирия - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 3:0 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2
Результаты матчей
Утсиктенс
Сирианска Эскильстуна
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
3:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
0
11 раз 44%
1
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Утсиктенс
Сирианска Эскильстуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
93
85
39
49
111
49
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
58
48
310
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
1411
1213
619
619
223
421
223
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- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|ГАИС
|Селик Мерван
|10 (4)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|10 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|9
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|1 7
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|8