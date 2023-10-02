  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 25.
Утсиктенс
1:1
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
0'
0:1
10' Пенальти
Паломино Марсело
48' Желтая карточка
Oskar Lindberg
69' Желтая карточка
Милованович Вилльям
75' Желтая карточка
Брандт Йеспер
1:1
85' Гол
Erik Gunnarsson2
90'+5
30
Хадая
Элиас
3
Брандт
Йеспер
13
Erik
Gunnarsson2
2
Wilhelm
Nilsson
6
Erik
Westermark
8
Фальцетас
Александр
10
Albin
Skoglund
23
Пекальски
Иво
21
Мартинссон
Фредрик
7
Карлстранд
Линус
9
Lucas
Hedlund
1
Волтерс
Ник
2
Robin
Sundgren
4
Модиг
Йеспер
21
Сульич
Али
3
Фрайерс
Зеки
43
Худу
Абдул
Халик
22
Theodor
Hansemon
14
Oskar
Lindberg
6
Ryan
Williams
II
16
Ishak
Shamoun
10
Паломино
Марсело
Утсиктенс
3-5-2
Сирианска Эскильстуна
4-2-3-1

История личных встреч

Утсиктенс
Сирианска Эскильстуна

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:1
С
3:1
С
2:3

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Hedlund 13 0.52
Albin Skoglund 6 0.24
Erik Westermark 3 0.12
Erik Gunnarsson2 3 0.12
Мартинссон Фредрик 2 0.08
Wilhelm Nilsson 2 0.08
Allan Mohideen 2 0.08
Бом Карл 1 0.04
Sebastian Lagerlund 1 0.04
Ландстен Карл 1 0.04
Emir Bosnic 1 0.04
Карлстранд Линус 1 0.04
Милованович Вилльям 1 0.04
Predrag Randjelovic II 0 0
Edin Hamidovic 0 0
Брандт Йеспер 0 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паломино Марсело 5 (3) 0.2
Armin Culum 4 0.16
Модиг Йеспер 2 0.08
Leo Lif 2 0.08
Emmanuel Duah 2 0.08
Oskar Lindberg 2 0.08
Якубу Алию 1 0.04
Карлссон Аджей Симон 1 0.04
Адольфссон Маттис 1 0.04
Anton Ekeroth 1 0.04
Худу Абдул Халик 0 0
Сульич Али 0 0
Yagan Sasman 0 0
Мааруф Самир 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wilhelm Nilsson 6 2
Lucas Hedlund 6 1
Брандт Йеспер 6 0
Albin Skoglund 6 0
Erik Gunnarsson2 4 1
Predrag Randjelovic II 4 0
Мартинссон Фредрик 4 0
Erik Westermark 2 1
Фальцетас Александр 3 0
Sebastian Lagerlund 3 0
Yoann Fellrath 3 0
Милованович Вилльям 2 0
Хадая Элиас 2 0
Emir Bosnic 2 0
Пекальски Иво 1 0
Бом Карл 1 0
Мукийби Рональд 1 0
Allan Mohideen 1 0
Mark Gorgos 1 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адольфссон Маттис 6 0
Oskar Lindberg 6 0
Robin Sundgren 5 0
Худу Абдул Халик 4 0
Anton Ekeroth 4 0
Сульич Али 3 0
Паломино Марсело 3 0
Мааруф Самир 3 0
Yagan Sasman 1 1
Модиг Йеспер 2 0
Якубу Алию 2 0
Ishak Shamoun 2 0
Leo Lif 2 0
Фрайерс Зеки 1 0
Волтерс Ник 1 0
Ryan Williams II 1 0
Mendi I 1 0
Карлссон Аджей Симон 1 0
Митку Маттиас 1 0
Armin Culum 1 0
Hussein Cabdi Mohammed 1 0
Theodor Hansemon 1 0

Результаты матчей

Утсиктенс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Сирианска Эскильстуна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

5
4
Утсиктенс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Сирианска Эскильстуна
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

13
11
Утсиктенс
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (14)
8% (2)
36% (9)
Сирианска Эскильстуна
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
48% (12)
40% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

18
15

Голы по времени матча

Забито

24
8
11 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
14 Не забивали 20
2
8%
1
13%
1-15
7
29%
29%
0
0%
16-30
2
8%
1
13%
31-45
3
13%
2
25%
46-60
5
21%
2
25%
61-75
5
21%
2
25%
76-90

Пропущено

12
23
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
3
25%
4
17%
1-15
2
17%
1
4%
16-30
1
8%
5
22%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
2
17%
4
17%
61-75
3
25%
5
22%
76-90

Забито

14
13
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
0
0%
2
15%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
6
43%
5
38%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
2
15%
76-90

Пропущено

15
12
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
13%
3
25%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
5
33%
1
8%
46-60
5
33%
1
8%
61-75
1
7%
1
8%
76-90

Забито

38
21
14 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 8
5 Не забивали 11
2
5%
3
14%
1-15
8
21%
3
14%
16-30
4
11%
2
10%
31-45
9
24%
7
33%
46-60
6
16%
2
10%
61-75
9
24%
4
19%
76-90

Пропущено

27
35
10 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 21
5
19%
7
20%
1-15
4
15%
3
9%
16-30
1
4%
9
26%
31-45
6
22%
5
14%
46-60
7
26%
5
14%
61-75
4
15%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Эребру - Утсиктенс 5:1 Утсиктенс - Треллеборг 2:3 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0
Браге - Утсиктенс 3:0 Дальсторпс - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Раагсведс ИФ - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 2:2 Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0
Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Сирианска Эскильстуна - Фок Фарста 4:3 Слейпнер - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Ханинге 0:3 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Мьельбю АИ ФФ - Сирианска Эскильстуна 3:0 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 1:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 1:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Нака Илирия - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 3:0 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2

Результаты матчей

Утсиктенс
Сирианска Эскильстуна

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
3:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
0
11 раз 44%
1
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Утсиктенс
Сирианска Эскильстуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
3
8
5
1.5
3
9
4
9
2.5
1
11
4
9
3.5
2
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
5
8
4
8
1.5
3
10
2
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
14
11
12
13
1.5
6
19
6
19
2.5
2
23
4
21
3.5
2
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 25 16 6 3 42 - 19 54
2.
Утсиктенс
 25 14 5 6 45 - 26 47
3.
ГАИС
 24 13 6 5 49 - 19 45
4.
Эстер
 25 13 6 6 50 - 33 45
5.
Ландскруна
 24 10 4 10 33 - 37 34
6.
Гефле
 24 9 6 9 31 - 37 33
7.
Треллеборг
 25 9 6 10 35 - 43 33
8.
Эстерсунд
 25 7 12 6 35 - 32 33
9.
Браге
 25 9 5 11 29 - 38 32
10.
Эребру
 24 7 10 7 35 - 30 31
11.
Йёнчёпинг
 25 7 8 10 38 - 44 29
12.
Сундсвалль
 25 7 6 12 33 - 48 27
13.
Сирианска Эскильстуна
 25 6 8 11 22 - 34 26
14.
Хельсинборг
 24 6 7 11 26 - 34 25
15.
Эргрюте
 24 5 7 12 27 - 41 22
16.
Сковде АИК
 25 6 4 15 32 - 47 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 12 8 4 0 19 - 3 28
2.
Утсиктенс
 13 8 3 2 30 - 12 27
3.
Браге
 13 8 2 3 23 - 16 26
4.
ГАИС
 12 7 2 3 25 - 11 23
5.
Гефле
 12 7 2 3 19 - 19 23
6.
Эребру
 13 5 7 1 21 - 9 22
7.
Ландскруна
 12 6 3 3 19 - 14 21
8.
Йёнчёпинг
 13 6 3 4 22 - 18 21
9.
Эстер
 12 6 2 4 23 - 13 20
10.
Треллеборг
 12 6 1 5 17 - 19 19
11.
Сковде АИК
 12 5 3 4 21 - 15 18
12.
Эстерсунд
 12 4 6 2 22 - 17 18
13.
Сирианска Эскильстуна
 12 4 4 4 13 - 12 16
14.
Сундсвалль
 13 4 4 5 19 - 24 16
15.
Хельсинборг
 12 4 2 6 13 - 16 14
16.
Эргрюте
 12 2 5 5 16 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 8 2 3 23 - 16 26
2.
Эстер
 13 7 4 2 27 - 20 25
3.
ГАИС
 12 6 4 2 24 - 8 22
4.
Утсиктенс
 12 6 2 4 15 - 14 20
5.
Эстерсунд
 13 3 6 4 13 - 15 15
6.
Треллеборг
 13 3 5 5 18 - 24 14
7.
Ландскруна
 12 4 1 7 14 - 23 13
8.
Эргрюте
 12 3 2 7 11 - 19 11
9.
Сундсвалль
 12 3 2 7 14 - 24 11
10.
Хельсинборг
 12 2 5 5 13 - 18 11
11.
Гефле
 12 2 4 6 12 - 18 10
12.
Сирианска Эскильстуна
 13 2 4 7 9 - 22 10
13.
Эребру
 11 2 3 6 14 - 21 9
14.
Йёнчёпинг
 12 1 5 6 16 - 26 8
15.
Браге
 12 1 3 8 6 - 22 6
16.
Сковде АИК
 13 1 1 11 11 - 32 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 16 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
ГАИС Селик Мерван 10 (4)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 10 (2)
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Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 9
Хельсинборг Хелльборг Адам 1 7
Эргрюте Дротт Джонатан 8
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