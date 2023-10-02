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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 25. Стадион: .
Эльфсборг
2:1
Первый тайм: 44'
Варберг БоИС
0'
0:1
19' Гол
Красники Дион
27' Желтая карточка
Сверриссон Оскар
1:1
31' Гол
Оккельс Йеппе
2:1
43' Пенальти
Оккельс Йеппе

Ход матча

19'
0:1
Красники Дион
27'
 
Сверриссон Оскар
31'
Оккельс Йеппе
(Гудьонсен Свейнн)
1:1
43'
Оккельс Йеппе
2:1

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Варберг БоИС
7.20
7.60
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4.20
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Все Коэффициенты
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
29
Buhari
Ibrahim
23
Хульт
Никлас
26
Emmanuel
Boateng2
10
Michael
Baidoo
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
15
Хедлунд
Симон
11
Гудьонсен
Свейнн
19
Оккельс
Йеппе
29
Андерссон
Фредрик
18
Линднер
Йоаким
40
Дальстрём
Никлас
3
Закриссон
Хампус
38
Сверриссон
Оскар
21
Карлссон
Виктор
10
Лушаку
Исмет
11
Муколли
Агон
7
Транберг
Робин
17
Mads
Borchers
37
Красники
Дион
Эльфсборг
4-3-3
Варберг БоИС
4-2-3-1

История личных встреч

Эльфсборг
Варберг БоИС

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
6:1
А
0:0
А
0:3
А
4:1
А
0:0
ТМК
1:0
А
1:3
А
0:0
А
3:3

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

3.25
1.2

Среднее время на гол

27
75

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.4
1.25

Среднее время на гол

225
72

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.67
1.22

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
73

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оккельс Йеппе 9 (1) 0.36
Ондрейка Якоб 7 0.28
Гудьонсен Свейнн 7 0.28
Бернхардссон Александер 5 0.2
Michael Baidoo 3 0.12
Ларссон Йохан 3 0.12
Фрик Пер 2 0.08
Лагербильке Густав 2 0.08
Касем Ахмед 1 0.04
Хульт Никлас 1 0.04
Лав Джек Купер 1 0.04
Рёмер Андре 1 0.04
Седерберг Ноа 1 0.04
Jalal Abdulai 1 0.04
Emmanuel Boateng2 0 0
Besfort Zeneli 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Красники Дион 5 0.2
Жуниор Элитон 3 0.12
Транберг Робин 2 0.08
Ле Ру Люк 2 0.08
Альфонси Оливер 2 0.08
Линднер Йоаким 1 0.04
Дальстрём Никлас 1 0.04
Карлссон Виктор 1 0.04
Станисич Оливер 1 0.04
Аль-Хамлави Ассад 1 0.04
Oemuer Pektas 1 0.04
Сильверхолт Оливер 0 0
Лушаку Исмет 0 0
Ногейра Винисиус 0 0
Закриссон Хампус 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 5 0
Хульт Никлас 4 0
Рёмер Андре 4 0
Лагербильке Густав 4 0
Jalal Abdulai 2 1
Хольмен Себастьян 3 0
Emmanuel Boateng2 3 0
Фрик Пер 2 0
Оккельс Йеппе 2 0
Гудьонсен Свейнн 2 0
Хенрикссон Густав 2 0
Ондрейка Якоб 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Касем Ахмед 2 0
Вальдимарссон Хакон-Рабн 0 1
Ларссон Йохан 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Хольмен Кевин 1 0
Besfort Zeneli 1 0
Timothy Noor Ouma 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транберг Робин 7 1
Станисич Оливер 6 0
Лушаку Исмет 6 0
Maxime Sainte 6 0
Ле Ру Люк 5 0
Жуниор Элитон 4 0
Карлссон Виктор 4 0
Красники Дион 3 0
Эль Уатки Яссин 3 0
Линднер Йоаким 2 0
Дальстрём Никлас 2 0
Альфонси Оливер 2 0
Янссон Лео 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Биркфельдт Йон 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Рённберг Вильмер 1 0
Альфонси Диего 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Варберг БоИС
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
6
Эльфсборг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Варберг БоИС
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
0% (0)
67% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

5
21

Упущенные победы

17
5
Эльфсборг
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
Варберг БоИС
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
25% (6)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
13% (3)
38% (9)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

8
22

Упущенные победы

20
11

Голы по времени матча

Забито

27
13
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
3
11%
1
8%
1-15
3
11%
2
15%
16-30
4
15%
3
23%
31-45
10
37%
2
15%
46-60
5
19%
3
23%
61-75
2
7%
2
15%
76-90

Пропущено

9
25
5 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 11
0
0%
5
20%
1-15
4
44%
6
24%
16-30
1
11%
4
16%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
3
33%
1
4%
61-75
1
11%
4
16%
76-90

Забито

18
9
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 2
15 Не забивали 19
3
17%
2
22%
1-15
5
28%
2
22%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
3
17%
4
44%
76-90

Пропущено

13
25
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
0
0%
4
16%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
5
38%
3
12%
31-45
3
23%
6
24%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
3
23%
7
28%
76-90

Забито

45
22
19 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 5
4 Не забивали 12
6
13%
3
14%
1-15
8
18%
4
18%
16-30
5
11%
3
14%
31-45
13
29%
2
9%
46-60
8
18%
4
18%
61-75
5
11%
6
27%
76-90

Пропущено

22
50
12 В 1-м тайме 25
10 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 17
14 Не пропускали 21
0
0%
9
18%
1-15
6
27%
9
18%
16-30
6
27%
7
14%
31-45
3
14%
11
22%
46-60
3
14%
3
6%
61-75
4
18%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Кальмар 0:3 Вернаму - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2
Лундс ФФ - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 АИК - Варберг БоИС 3:0
Карлшамн - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1

Результаты матчей

Эльфсборг
Варберг БоИС

Точный счет

2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:4
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
6 раз 25%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
4
3 раза 13%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
13 раз 54%
1
7 раз 29%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
5
7
7
5
1.5
1
11
4
8
2.5
1
11
2
10
3.5
1
11
2
10
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
6
6
1.5
3
9
3
9
2.5
1
11
3
9
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
11
13
13
11
1.5
4
20
7
17
2.5
2
22
5
19
3.5
2
22
2
22
4.5
1
23
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2:0 25 17 4 4 53 - 21 55
2.
Эльфсборг
 1:1 25 16 4 5 48 - 22 52
3.
Хеккен
 25 16 2 7 57 - 30 50
4.
Юргорден
 25 13 4 8 35 - 29 43
5.
Хаммарбю
 25 11 6 8 35 - 33 39
6.
ИФК Норрчепинг
 25 11 5 9 39 - 33 38
7.
Кальмар
 25 10 6 9 28 - 32 36
8.
Вернаму
 25 11 2 12 28 - 28 35
9.
Мьельбю
 25 10 4 11 26 - 28 34
10.
Гётеборг
 25 7 9 9 28 - 29 30
11.
Сириус
 25 8 5 12 39 - 38 29
12.
Хальмстад
 25 8 5 12 23 - 40 29
13.
АИК
 25 7 7 11 28 - 32 28
14.
Броммапойкарна
 0:2 25 8 3 14 32 - 43 27
15.
Дегерфорс
 25 7 2 16 25 - 54 23
16.
Варберг БоИС
 1:1 25 3 6 16 21 - 53 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 13 12 0 1 41 - 15 36
2.
Юргорден
 13 10 1 2 23 - 11 31
3.
Мальмё
 2:0 13 9 3 1 32 - 10 30
4.
Эльфсборг
 1:1 13 8 3 2 27 - 11 27
5.
Хаммарбю
 12 8 2 2 23 - 15 26
6.
Кальмар
 12 6 3 3 14 - 14 21
7.
ИФК Норрчепинг
 13 6 2 5 17 - 15 20
8.
Гётеборг
 12 5 3 4 18 - 10 18
9.
АИК
 12 4 5 3 16 - 12 17
10.
Дегерфорс
 13 5 2 6 16 - 19 17
11.
Сириус
 13 5 1 7 26 - 21 16
12.
Хальмстад
 12 4 3 5 10 - 16 15
13.
Броммапойкарна
 0:2 12 4 2 6 15 - 17 14
14.
Вернаму
 12 4 1 7 8 - 11 13
15.
Мьельбю
 13 3 3 7 12 - 16 12
16.
Варберг БоИС
 1:1 12 1 3 8 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 1:1 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Мальмё
 2:0 12 8 1 3 21 - 11 25
3.
Мьельбю
 12 7 1 4 14 - 12 22
4.
Вернаму
 13 7 1 5 20 - 17 22
5.
ИФК Норрчепинг
 12 5 3 4 22 - 18 18
6.
Кальмар
 13 4 3 6 14 - 18 15
7.
Хеккен
 12 4 2 6 16 - 15 14
8.
Хальмстад
 13 4 2 7 13 - 24 14
9.
Сириус
 12 3 4 5 13 - 17 13
10.
Броммапойкарна
 0:2 13 4 1 8 17 - 26 13
11.
Хаммарбю
 13 3 4 6 12 - 18 13
12.
Юргорден
 12 3 3 6 12 - 18 12
13.
Гётеборг
 13 2 6 5 10 - 19 12
14.
АИК
 13 3 2 8 12 - 20 11
15.
Варберг БоИС
 1:1 13 2 3 8 13 - 27 9
16.
Дегерфорс
 12 2 0 10 9 - 35 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 10 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 10 (6)
Хаммарбю Джуканович Виктор 9
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 7
Сириус Стенссон Даниэль 1 7
Юргорден Шуллер Расмус 8
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 43'
    Г О О О О Л - Оккельс Йеппе из команды Эльфсборг забивает с точки!
  • 31'
    Гудьонсен Свейнн сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Оккельс Йеппе бьет в цель!
  • 27'
    Сверриссон Оскар получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Г О О О О Л - Красники Дион бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 82% завершится победой Варберг БоИС.
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Эльфсборг
Ничья
Варберг БоИС
7.20
7.60
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4.20
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