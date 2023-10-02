Тур: 25. Стадион: Boraas Arena.
2:1
Первый тайм: 44'
0'
0:1
19' ГолКрасники Дион
27' Желтая карточкаСверриссон Оскар
1:1
31' ГолОккельс Йеппе
2:1
43' ПенальтиОккельс Йеппе
Ход матча
19'
0:1
27'
31'
43'
2:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
23
Хульт
Никлас
10
Лушаку
Исмет
11
Муколли
Агон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
-
21 Боман АндреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
-
24 Camil Jebara
-
16 Timothy Ouma
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лушаку ИсметПолузащитник
-
11 Муколли АгонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Марич АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эльфсборг
Варберг БоИС
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
3.25
1.2
Среднее время на гол
27
75
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.4
1.25
Среднее время на гол
225
72
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.67
1.22
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
73
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оккельс Йеппе
|9 (1)
|0.36
|Ондрейка Якоб
|7
|0.28
|Гудьонсен Свейнн
|7
|0.28
|Бернхардссон Александер
|5
|0.2
|Michael Baidoo
|3
|0.12
|Ларссон Йохан
|3
|0.12
|Фрик Пер
|2
|0.08
|Лагербильке Густав
|2
|0.08
|Касем Ахмед
|1
|0.04
|Хульт Никлас
|1
|0.04
|Лав Джек Купер
|1
|0.04
|Рёмер Андре
|1
|0.04
|Седерберг Ноа
|1
|0.04
|Jalal Abdulai
|1
|0.04
|Emmanuel Boateng2
|0
|0
|Besfort Zeneli
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Красники Дион
|5
|0.2
|Жуниор Элитон
|3
|0.12
|Транберг Робин
|2
|0.08
|Ле Ру Люк
|2
|0.08
|Альфонси Оливер
|2
|0.08
|Линднер Йоаким
|1
|0.04
|Дальстрём Никлас
|1
|0.04
|Карлссон Виктор
|1
|0.04
|Станисич Оливер
|1
|0.04
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.04
|Oemuer Pektas
|1
|0.04
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Закриссон Хампус
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michael Baidoo
|5
|0
|Хульт Никлас
|4
|0
|Рёмер Андре
|4
|0
|Лагербильке Густав
|4
|0
|Jalal Abdulai
|2
|1
|Хольмен Себастьян
|3
|0
|Emmanuel Boateng2
|3
|0
|Фрик Пер
|2
|0
|Оккельс Йеппе
|2
|0
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0
|Хенрикссон Густав
|2
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Седерберг Ноа
|2
|0
|Касем Ахмед
|2
|0
|Вальдимарссон Хакон-Рабн
|0
|1
|Ларссон Йохан
|1
|0
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|Хольмен Кевин
|1
|0
|Besfort Zeneli
|1
|0
|Timothy Noor Ouma
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Транберг Робин
|7
|1
|Станисич Оливер
|6
|0
|Лушаку Исмет
|6
|0
|Maxime Sainte
|6
|0
|Ле Ру Люк
|5
|0
|Жуниор Элитон
|4
|0
|Карлссон Виктор
|4
|0
|Красники Дион
|3
|0
|Эль Уатки Яссин
|3
|0
|Линднер Йоаким
|2
|0
|Дальстрём Никлас
|2
|0
|Альфонси Оливер
|2
|0
|Янссон Лео
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|Закриссон Хампус
|1
|0
|Биркфельдт Йон
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Рённберг Вильмер
|1
|0
|Альфонси Диего
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Варберг БоИС
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
6
Эльфсборг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Варберг БоИС
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
0% (0)
67% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
5
21
Упущенные победы
17
5
Эльфсборг
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
Варберг БоИС
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (7)
25% (6)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (12)
13% (3)
38% (9)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
8
22
Упущенные победы
20
11
Голы по времени матча
Забито
27
13
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
3
11%
1
8%
1-15
3
11%
2
15%
16-30
4
15%
3
23%
31-45
10
37%
2
15%
46-60
5
19%
3
23%
61-75
2
7%
2
15%
76-90
Пропущено
9
25
5 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 11
0
0%
5
20%
1-15
4
44%
6
24%
16-30
1
11%
4
16%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
3
33%
1
4%
61-75
1
11%
4
16%
76-90
Забито
18
9
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 2
15 Не забивали 19
3
17%
2
22%
1-15
5
28%
2
22%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
3
17%
4
44%
76-90
Пропущено
13
25
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
0
0%
4
16%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
5
38%
3
12%
31-45
3
23%
6
24%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
3
23%
7
28%
76-90
Забито
45
22
19 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 5
4 Не забивали 12
6
13%
3
14%
1-15
8
18%
4
18%
16-30
5
11%
3
14%
31-45
13
29%
2
9%
46-60
8
18%
4
18%
61-75
5
11%
6
27%
76-90
Пропущено
22
50
12 В 1-м тайме 25
10 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 17
14 Не пропускали 21
0
0%
9
18%
1-15
6
27%
9
18%
16-30
6
27%
7
14%
31-45
3
14%
11
22%
46-60
3
14%
3
6%
61-75
4
18%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Кальмар 0:3 Вернаму - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2
Лундс ФФ - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 АИК - Варберг БоИС 3:0
Карлшамн - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1
Результаты матчей
Эльфсборг
Варберг БоИС
Точный счет
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:4
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
6 раз 25%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
4
3 раза 13%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
13 раз 54%
1
7 раз 29%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
Варберг БоИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
57
75
111
48
111
210
111
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
66
39
39
111
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
1113
1311
420
717
222
519
222
222
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|25
|17
|4
|4
|53 - 21
|55
|2.
|1:1
|25
|16
|4
|5
|48 - 22
|52
|3.
|25
|16
|2
|7
|57 - 30
|50
|4.
|25
|13
|4
|8
|35 - 29
|43
|5.
|25
|11
|6
|8
|35 - 33
|39
|6.
|25
|11
|5
|9
|39 - 33
|38
|7.
|25
|10
|6
|9
|28 - 32
|36
|8.
|25
|11
|2
|12
|28 - 28
|35
|9.
|25
|10
|4
|11
|26 - 28
|34
|10.
|25
|7
|9
|9
|28 - 29
|30
|11.
|25
|8
|5
|12
|39 - 38
|29
|12.
|25
|8
|5
|12
|23 - 40
|29
|13.
|25
|7
|7
|11
|28 - 32
|28
|14.
|0:2
|25
|8
|3
|14
|32 - 43
|27
|15.
|25
|7
|2
|16
|25 - 54
|23
|16.
|1:1
|25
|3
|6
|16
|21 - 53
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|0
|1
|41 - 15
|36
|2.
|13
|10
|1
|2
|23 - 11
|31
|3.
|2:0
|13
|9
|3
|1
|32 - 10
|30
|4.
|1:1
|13
|8
|3
|2
|27 - 11
|27
|5.
|12
|8
|2
|2
|23 - 15
|26
|6.
|12
|6
|3
|3
|14 - 14
|21
|7.
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|8.
|12
|5
|3
|4
|18 - 10
|18
|9.
|12
|4
|5
|3
|16 - 12
|17
|10.
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|11.
|13
|5
|1
|7
|26 - 21
|16
|12.
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|13.
|0:2
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|14.
|12
|4
|1
|7
|8 - 11
|13
|15.
|13
|3
|3
|7
|12 - 16
|12
|16.
|1:1
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|12
|8
|1
|3
|21 - 11
|25
|2.
|2:0
|12
|8
|1
|3
|21 - 11
|25
|3.
|12
|7
|1
|4
|14 - 12
|22
|4.
|13
|7
|1
|5
|20 - 17
|22
|5.
|12
|5
|3
|4
|22 - 18
|18
|6.
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|7.
|12
|4
|2
|6
|16 - 15
|14
|8.
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|10.
|0:2
|13
|4
|1
|8
|17 - 26
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|13.
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|14.
|13
|3
|2
|8
|12 - 20
|11
|15.
|1:1
|13
|2
|3
|8
|13 - 27
|9
|16.
|12
|2
|0
|10
|9 - 35
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|10 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|10 (6)
|Хаммарбю
|Джуканович Виктор
|9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 7
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|8
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|8
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6