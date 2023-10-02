  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 25.
Йёнчёпинг
0:1
Первый тайм: 43'
Эстерсунд
0'
0:1
4' Гол в свои ворота
David Celic
24' Желтая карточка
Jakob Johnsson

Ход матча

4'
0:1
David Celic
24'
 
Jakob Johnsson
Лучшие коэффициенты
Йёнчёпинг
Ничья
Эстерсунд
7.50
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3.80
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2.70
Все Коэффициенты
31
David
Celic
2
Ben
Engdahl
3
Бернтссон
Александер
4
Маннс
Йеспер
7
Моенза
Малкольм
8
Адриан
Самуэль
21
Mans
Isaksson
10
Бук
Робин
24
Николич
Марко
23
Hady
Saleh
Karim
9
Сильверхолт
Тейлор
1
Кейта
Али
II
2
Вейлид
Сесар
22
Раск
Теодор
18
Miroslav
Mazur
28
Аджумани
Янник
16
Спорронг
Альбин
8
Брэндон
Эрик
29
Calvin
Kabuye
10
Simon
Marklund
15
Jakob
Johnsson
17
Штольт
Малкольм
Йёнчёпинг
4-1-4-1
Эстерсунд
4-2-3-1

История личных встреч

Йёнчёпинг
Эстерсунд

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

13 матчей

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

История матчей

С
3:3
С
1:1
С
1:0
А
0:0
А
1:1
А
1:0
К
1:0
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
1:0
С
1:1
С
5:0

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
0.86

Среднее время на гол

77
105

Всего голов

13
2

Голов в среднем за матч

1.86
0.33

Среднее время на гол

48
270

Всего голов

20
8

Голов в среднем за матч

1.54
0.62

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
146

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 8 (2) 0.32
Сильверхолт Тейлор 8 0.32
Pashang Abdulla 8 0.32
Николич Марко 2 0.08
August Karlin 2 0.08
Моенза Малкольм 1 0.04
Flamur Dzelili 1 0.04
Торссон Антон 1 0.04
Маннс Йеспер 1 0.04
Sadmir Zekovic 1 0.04
Страндсатер Даниэль 1 0.04
Нордстрем Элиас 1 0.04
Arvid Eriksson 1 0.04
Адриан Самуэль 0 0
Делаверис Филип 0 0
Ben Engdahl 0 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штольт Малкольм 6 0.24
Карлссон Грач Себастьян 5 0.2
Chovanie Amatkarijo 4 0.16
Miroslav Mazur 4 0.16
Calvin Kabuye 3 0.12
Mansour Sinyan 3 0.12
Simon Marklund 2 0.08
Брэндон Эрик 1 0.04
Andre Oesterholm 1 0.04
Jakob Hedenquist 1 0.04
Аджумани Янник 0 0
Ziad Ghanoum 0 0
Jakob Johnsson 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламин Адам Бен 6 1
Flamur Dzelili 6 0
August Karlin 3 1
Бук Робин 4 0
Arvid Eriksson 2 1
Маннс Йеспер 3 0
Адриан Самуэль 3 0
Нильссон Александр 2 0
Моенза Малкольм 2 0
Николич Марко 2 0
Сильверхолт Тейлор 2 0
Бернтссон Александер 1 0
Pashang Abdulla 1 0
Торссон Антон 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Нордстрем Элиас 1 0
Ben Engdahl 1 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штольт Малкольм 8 0
Вейлид Сесар 5 1
Miroslav Mazur 5 1
Аджумани Янник 6 0
Mansour Sinyan 3 1
Раск Теодор 3 1
Мусолитин Николай 4 0
Calvin Kabuye 4 0
Andre Oesterholm 3 0
Кроон Симон 2 0
Andrew Mills1 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Кейта Али II 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0
Jakob Johnsson 1 0

Результаты матчей

Йёнчёпинг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Эстерсунд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

10
8
Йёнчёпинг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Эстерсунд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

12
17
Йёнчёпинг
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
38% (9)
17% (4)
Эстерсунд
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
29% (7)
42% (10)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

20
5

Упущенные победы

22
25

Голы по времени матча

Забито

24
12
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
4
33%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
5
21%
1
8%
46-60
7
29%
29%
2
17%
61-75
3
13%
5
42%
76-90

Пропущено

14
14
2 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
14%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
7
50%
4
29%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
4
29%
4
29%
76-90

Забито

16
19
11 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
3
19%
1
5%
1-15
3
19%
3
16%
16-30
5
31%
3
16%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
2
13%
4
21%
76-90

Пропущено

26
20
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
3
12%
1
5%
1-15
4
15%
5
25%
16-30
5
19%
2
10%
31-45
2
8%
3
15%
46-60
5
19%
4
20%
61-75
7
27%
5
25%
76-90

Забито

40
31
20 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
7
18%
1
3%
1-15
6
15%
7
23%
16-30
7
18%
3
10%
31-45
6
15%
6
19%
46-60
9
23%
5
16%
61-75
5
13%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

40
34
14 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 19
5
13%
3
9%
1-15
4
10%
6
18%
16-30
5
13%
4
12%
31-45
9
23%
7
21%
46-60
6
15%
5
15%
61-75
11
28%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Треллеборг - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1 Йёнчёпинг - Ландскруна 1:2 Гефле - Йёнчёпинг 1:0
Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Юнайтед ИК - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3
Эстерсунд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эстерсунд - Браге 2:0 Сковде АИК - Эстерсунд 5:1 Эстерсунд - Гефле 2:2 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0
Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Карлштад - Эстерсунд 1:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Гефле - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0

Результаты матчей

Йёнчёпинг
Эстерсунд

Точный счет

2:1
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
5 раз 42%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 21%
2:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:2
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 38%
1
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
10 раз 42%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Йёнчёпинг
Эстерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
1.5
7
5
2
10
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
3
9
2
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
20
4
13
11
1.5
10
14
4
20
2.5
3
21
1
23
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 25 16 6 3 42 - 19 54
2.
Утсиктенс
 0:1 25 14 4 7 44 - 26 46
3.
ГАИС
 24 13 6 5 49 - 19 45
4.
Эстер
 25 13 6 6 50 - 33 45
5.
Эстерсунд
 1:0 25 8 11 6 35 - 31 35
6.
Ландскруна
 24 10 4 10 33 - 37 34
7.
Гефле
 24 9 6 9 31 - 37 33
8.
Треллеборг
 25 9 6 10 35 - 43 33
9.
Эребру
 24 7 10 7 35 - 30 31
10.
Браге
 1:1 25 8 6 11 27 - 37 30
11.
Йёнчёпинг
 0:1 25 7 7 11 37 - 44 28
12.
Сирианска Эскильстуна
 1:0 25 7 7 11 22 - 33 28
13.
Сундсвалль
 25 7 6 12 33 - 48 27
14.
Хельсинборг
 24 6 7 11 26 - 34 25
15.
Сковде АИК
 1:1 25 6 5 14 31 - 45 23
16.
Эргрюте
 24 5 7 12 27 - 41 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 12 8 4 0 19 - 3 28
2.
Утсиктенс
 0:1 13 8 2 3 29 - 12 26
3.
Браге
 1:1 13 7 3 3 21 - 15 24
4.
ГАИС
 12 7 2 3 25 - 11 23
5.
Гефле
 12 7 2 3 19 - 19 23
6.
Эребру
 13 5 7 1 21 - 9 22
7.
Ландскруна
 12 6 3 3 19 - 14 21
8.
Эстер
 12 6 2 4 23 - 13 20
9.
Йёнчёпинг
 0:1 13 6 2 5 21 - 18 20
10.
Треллеборг
 12 6 1 5 17 - 19 19
11.
Сковде АИК
 1:1 12 5 3 4 21 - 15 18
12.
Эстерсунд
 1:0 12 4 6 2 22 - 17 18
13.
Сирианска Эскильстуна
 1:0 12 4 4 4 13 - 12 16
14.
Сундсвалль
 13 4 4 5 19 - 24 16
15.
Хельсинборг
 12 4 2 6 13 - 16 14
16.
Эргрюте
 12 2 5 5 16 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 8 2 3 23 - 16 26
2.
Эстер
 13 7 4 2 27 - 20 25
3.
ГАИС
 12 6 4 2 24 - 8 22
4.
Утсиктенс
 0:1 12 6 2 4 15 - 14 20
5.
Эстерсунд
 1:0 13 4 5 4 13 - 14 17
6.
Треллеборг
 13 3 5 5 18 - 24 14
7.
Ландскруна
 12 4 1 7 14 - 23 13
8.
Сирианска Эскильстуна
 1:0 13 3 3 7 9 - 21 12
9.
Эргрюте
 12 3 2 7 11 - 19 11
10.
Сундсвалль
 12 3 2 7 14 - 24 11
11.
Хельсинборг
 12 2 5 5 13 - 18 11
12.
Гефле
 12 2 4 6 12 - 18 10
13.
Эребру
 11 2 3 6 14 - 21 9
14.
Йёнчёпинг
 0:1 12 1 5 6 16 - 26 8
15.
Браге
 1:1 12 1 3 8 6 - 22 6
16.
Сковде АИК
 1:1 13 1 2 10 10 - 30 5
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 16 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
ГАИС Селик Мерван 10 (4)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 9
Хельсинборг Хелльборг Адам 1 7
Эргрюте Дротт Джонатан 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Jakob Johnsson получил желтую карточку от судьи
  • 4'
    Г О О О О Л - David Celic уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
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Йёнчёпинг
Ничья
Эстерсунд
7.50
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2.70
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