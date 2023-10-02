Тур: 25.
0'
0:1
4' Гол в свои воротаDavid Celic
24' Желтая карточкаJakob Johnsson
1:1
86' Гол в свои воротаШтольт Малкольм
90'+6
Ход матча
4'
0:1
24'
86'
1:1
31
David
Celic
10
Бук
Робин
22
Раск
Теодор
- Основной состав
-
31 David CelicВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бук РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Andre Nader
-
-
27 Ziad Ghanoum
-
Главный тренер: Magnus Powell
История личных встреч
Йёнчёпинг
Эстерсунд
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
13 матчей
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
0.86
Среднее время на гол
77
105
Всего голов
13
2
Голов в среднем за матч
1.86
0.33
Среднее время на гол
48
270
Всего голов
20
8
Голов в среднем за матч
1.54
0.62
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
58
146
Бомбардиры внутри турнира
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|8 (2)
|0.32
|Сильверхолт Тейлор
|8
|0.32
|Pashang Abdulla
|8
|0.32
|Николич Марко
|2
|0.08
|August Karlin
|2
|0.08
|Моенза Малкольм
|1
|0.04
|Flamur Dzelili
|1
|0.04
|Торссон Антон
|1
|0.04
|Маннс Йеспер
|1
|0.04
|Sadmir Zekovic
|1
|0.04
|Страндсатер Даниэль
|1
|0.04
|Нордстрем Элиас
|1
|0.04
|Arvid Eriksson
|1
|0.04
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Делаверис Филип
|0
|0
|Ben Engdahl
|0
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штольт Малкольм
|6
|0.24
|Карлссон Грач Себастьян
|5
|0.2
|Chovanie Amatkarijo
|4
|0.16
|Miroslav Mazur
|4
|0.16
|Calvin Kabuye
|3
|0.12
|Mansour Sinyan
|3
|0.12
|Simon Marklund
|2
|0.08
|Брэндон Эрик
|1
|0.04
|Andre Oesterholm
|1
|0.04
|Jakob Hedenquist
|1
|0.04
|Аджумани Янник
|0
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|0
|Jakob Johnsson
|0
|0
Карточки
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламин Адам Бен
|6
|1
|Flamur Dzelili
|6
|0
|August Karlin
|3
|1
|Бук Робин
|4
|0
|Arvid Eriksson
|2
|1
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Адриан Самуэль
|3
|0
|Нильссон Александр
|2
|0
|Моенза Малкольм
|2
|0
|Николич Марко
|2
|0
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Pashang Abdulla
|1
|0
|Торссон Антон
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Нордстрем Элиас
|1
|0
|Ben Engdahl
|1
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штольт Малкольм
|8
|0
|Вейлид Сесар
|5
|1
|Miroslav Mazur
|5
|1
|Аджумани Янник
|6
|0
|Mansour Sinyan
|3
|1
|Раск Теодор
|3
|1
|Мусолитин Николай
|4
|0
|Calvin Kabuye
|4
|0
|Andre Oesterholm
|3
|0
|Кроон Симон
|2
|0
|Andrew Mills1
|2
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Jakob Hedenquist
|2
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
|Jakob Johnsson
|1
|0
Результаты матчей
Йёнчёпинг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Эстерсунд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
11
9
Йёнчёпинг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Эстерсунд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
12
17
Йёнчёпинг
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
36% (9)
16% (4)
Эстерсунд
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
28% (7)
44% (11)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
20
5
Упущенные победы
23
26
Голы по времени матча
Забито
25
13
10 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
5
20%
0
0%
1-15
3
12%
4
31%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
5
20%
1
8%
46-60
7
28%
2
15%
61-75
3
12%
6
46%
76-90
Пропущено
15
15
2 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
2
13%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
7
47%
4
27%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
5
33%
4
27%
76-90
Забито
16
19
11 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
3
19%
1
5%
1-15
3
19%
3
16%
16-30
5
31%
3
16%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
2
13%
4
21%
76-90
Пропущено
26
20
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
3
12%
1
5%
1-15
4
15%
5
25%
16-30
5
19%
2
10%
31-45
2
8%
3
15%
46-60
5
19%
4
20%
61-75
7
27%
5
25%
76-90
Забито
41
32
21 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
8
20%
1
3%
1-15
6
15%
7
22%
16-30
7
17%
3
9%
31-45
6
15%
6
19%
46-60
9
22%
5
16%
61-75
5
12%
10
31%
76-90
Пропущено
41
35
14 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 20
5
12%
4
11%
1-15
4
10%
6
17%
16-30
5
12%
4
11%
31-45
9
22%
7
20%
46-60
6
15%
5
14%
61-75
12
29%
29%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Йёнчёпинг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Треллеборг - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1 Йёнчёпинг - Ландскруна 1:2 Гефле - Йёнчёпинг 1:0
Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Юнайтед ИК - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3
Эстерсунд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эстерсунд - Браге 2:0 Сковде АИК - Эстерсунд 5:1 Эстерсунд - Гефле 2:2 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0
Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Карлштад - Эстерсунд 1:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Гефле - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0
Результаты матчей
Йёнчёпинг
Эстерсунд
Точный счет
2:1
3 раза 23%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
5 раз 42%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 20%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
2:2
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 36%
1
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
11 раз 44%
2
7 раз 28%
0
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Йёнчёпинг
Эстерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
75
211
210
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
94
57
310
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
214
1312
1015
421
322
124
124
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- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|ГАИС
|Селик Мерван
|10 (4)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|10 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|9
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|1 7
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|8