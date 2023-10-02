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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 25. Стадион: .
Мальмё
2:0
Первый тайм: 33'
Броммапойкарна
0'
1:0
8' Гол
Нанаси Себастьян
2:0
13' Гол
Корнелиус Дерек
27' Желтая карточка
Акерманн Кевин

Ход матча

8'
Нанаси Себастьян
(Берг Оливер)
1:0
13'
Корнелиус Дерек
(Берг Оливер)
2:0
27'
 
Акерманн Кевин

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Броммапойкарна
5.80
7.20
8.40
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Все Коэффициенты
27
Далин
Юхан
37
Adrian
Skogmar
19
Корнелиус
Дерек
13
Ольссон
Мартин
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
8
Пенья
Серхио
23
Йонсен
Лассер
Берг
20
Берг
Оливер
11
Нанаси
Себастьян
21
Веккья
Стефано
9
Телин
Исаак
20
Filip
Sidklev
14
Лёфгрен
Йеспер
4
Amadeus
Soegaard
2
Торбьерн
Эггем
17
Alexander
Jensen
15
Samuel
Holm
13
Фрицсон
Людвиг
23
Сёдерстрём
Тим
7
Петтерссон
Оскар
9
Васич
Никола
24
Акерманн
Кевин
Мальмё
4-2-3-1
Броммапойкарна
3-4-3

История личных встреч

Мальмё
Броммапойкарна

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

А
1:2
А
0:3
А
3:1
К
3:1
А
2:0
А
1:1
КШ
2:0
А
2:1
А
1:3
А
0:4
А
2:1
А
1:1
А
1:1

Голы

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

2.14
2.33

Среднее время на гол

42
38

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.67
0.71

Среднее время на гол

135
126

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.46
1.46

Тотал матчей

2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9

Среднее время на гол

61
61

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 13 (3) 0.52
Нанаси Себастьян 10 (1) 0.4
Веккья Стефано 7 0.28
Али Таха Абди 5 0.2
Рикс Сёрен 3 0.12
Ларссон Хуго 2 0.08
Корнелиус Дерек 2 0.08
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0.04
Пенья Серхио 1 0.04
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.04
Ольссон Мартин 1 0.04
Кристиансен Андерс 1 0.04
Сейдиу Патриот 1 0.04
Янссон Понтус 1 0.04
Otto Rosengren 1 0.04
Далин Юхан 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Зейдан Мустафа 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0
Болин Уго 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 8 (2) 0.32
Фрицсон Людвиг 4 0.16
Васич Никола 4 0.16
Акерманн Кевин 3 0.12
Alexander Jensen 2 0.08
Marijan Cosic 2 0.08
Йоханссон Александр II 2 0.08
Инусса Зейдан 2 0.08
Samuel Holm 1 0.04
Сёдерстрём Тим 1 0.04
Оморова Ричи 1 0.04
Кроон Самуэль 1 0.04
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Лёфгрен Йеспер 0 0
Monir Jelassi 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 7 0
Корнелиус Дерек 5 0
Пенья Серхио 4 0
Рикс Сёрен 4 0
Левицки Оскар 3 0
Ларссон Хуго 3 0
Нильсен Лассе 2 0
Кристиансен Андерс 2 0
Янссон Понтус 2 0
Otto Rosengren 2 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Телин Исаак 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Веккья Стефано 1 0
Болин Уго 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 4 0
Фрицсон Людвиг 4 0
Васич Никола 4 0
Акерманн Кевин 4 0
Amadeus Soegaard 4 0
Gustav Sandberg-Magnusson 3 0
Оморова Ричи 3 0
Samuel Holm 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Liam Jordan 1 0
Торбьерн Эггем 1 0
Петтерссон Оскар 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Alexander Jensen 1 0
Инусса Зейдан 1 0
Wilmer Odefalk 1 0
Filip Sidklev 1 0

Результаты матчей

Мальмё
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Броммапойкарна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
8
Мальмё
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Броммапойкарна
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

21
10
Мальмё
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (10)
29% (7)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
Броммапойкарна
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

10
14

Упущенные победы

25
18

Голы по времени матча

Забито

29
16
12 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
5
17%
1
6%
1-15
3
10%
2
13%
16-30
4
14%
1
6%
31-45
6
21%
4
25%
46-60
6
21%
2
13%
61-75
5
17%
6
38%
76-90

Пропущено

11
25
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
3
27%
2
8%
1-15
1
9%
4
16%
16-30
2
18%
4
16%
31-45
2
18%
3
12%
46-60
1
9%
4
16%
61-75
2
18%
8
32%
76-90

Забито

21
15
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
4
19%
5
33%
1-15
3
14%
4
27%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
5
24%
1
7%
76-90

Пропущено

11
17
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
18%
2
12%
1-15
1
9%
4
24%
16-30
4
36%
4
24%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
27%
5
29%
29%
76-90

Забито

50
31
22 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 12
5 Не забивали 6
9
18%
6
19%
1-15
6
12%
6
19%
16-30
7
14%
1
3%
31-45
9
18%
7
23%
46-60
9
18%
4
13%
61-75
10
20%
7
23%
76-90

Пропущено

22
42
13 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 18
5
23%
4
10%
1-15
2
9%
8
19%
16-30
6
27%
8
19%
31-45
3
14%
3
7%
46-60
1
5%
6
14%
61-75
5
23%
13
31%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Дегерфорс - Мальмё 1:2 Хаммарбю - Мальмё 1:3 Мальмё - Гётеборг 2:2 Сириус - Мальмё 1:3
Смедби Аис - Мальмё 0:2 Мальмё - Юргорден 0:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 3:0 Мальмё - Вернаму 3:1 АИК - Мальмё 0:0 Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - Кальмар 2:3
Рослагсбро ИФ - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 АИК - Броммапойкарна 2:2 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0

Результаты матчей

Мальмё
Броммапойкарна

Точный счет

3:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:3
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
6
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

3:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:6
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 33%
0
5 раз 21%
1
4 раза 17%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
8 раз 33%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Мальмё
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
9
3
1.5
5
7
7
5
2.5
1
11
2
10
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
6
6
1.5
6
6
4
8
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
18
6
15
9
1.5
11
13
11
13
2.5
3
21
3
21
3.5
2
22
4.5
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2:0 25 17 4 4 53 - 21 55
2.
Эльфсборг
 1:1 25 16 4 5 48 - 22 52
3.
Хеккен
 25 16 2 7 57 - 30 50
4.
Юргорден
 25 13 4 8 35 - 29 43
5.
Хаммарбю
 25 11 6 8 35 - 33 39
6.
ИФК Норрчепинг
 25 11 5 9 39 - 33 38
7.
Кальмар
 25 10 6 9 28 - 32 36
8.
Вернаму
 25 11 2 12 28 - 28 35
9.
Мьельбю
 25 10 4 11 26 - 28 34
10.
Гётеборг
 25 7 9 9 28 - 29 30
11.
Сириус
 25 8 5 12 39 - 38 29
12.
Хальмстад
 25 8 5 12 23 - 40 29
13.
АИК
 25 7 7 11 28 - 32 28
14.
Броммапойкарна
 0:2 25 8 3 14 32 - 43 27
15.
Дегерфорс
 25 7 2 16 25 - 54 23
16.
Варберг БоИС
 1:1 25 3 6 16 21 - 53 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 13 12 0 1 41 - 15 36
2.
Юргорден
 13 10 1 2 23 - 11 31
3.
Мальмё
 2:0 13 9 3 1 32 - 10 30
4.
Эльфсборг
 1:1 13 8 3 2 27 - 11 27
5.
Хаммарбю
 12 8 2 2 23 - 15 26
6.
Кальмар
 12 6 3 3 14 - 14 21
7.
ИФК Норрчепинг
 13 6 2 5 17 - 15 20
8.
Гётеборг
 12 5 3 4 18 - 10 18
9.
АИК
 12 4 5 3 16 - 12 17
10.
Дегерфорс
 13 5 2 6 16 - 19 17
11.
Сириус
 13 5 1 7 26 - 21 16
12.
Хальмстад
 12 4 3 5 10 - 16 15
13.
Броммапойкарна
 0:2 12 4 2 6 15 - 17 14
14.
Вернаму
 12 4 1 7 8 - 11 13
15.
Мьельбю
 13 3 3 7 12 - 16 12
16.
Варберг БоИС
 1:1 12 1 3 8 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 1:1 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Мальмё
 2:0 12 8 1 3 21 - 11 25
3.
Мьельбю
 12 7 1 4 14 - 12 22
4.
Вернаму
 13 7 1 5 20 - 17 22
5.
ИФК Норрчепинг
 12 5 3 4 22 - 18 18
6.
Кальмар
 13 4 3 6 14 - 18 15
7.
Хеккен
 12 4 2 6 16 - 15 14
8.
Хальмстад
 13 4 2 7 13 - 24 14
9.
Сириус
 12 3 4 5 13 - 17 13
10.
Броммапойкарна
 0:2 13 4 1 8 17 - 26 13
11.
Хаммарбю
 13 3 4 6 12 - 18 13
12.
Юргорден
 12 3 3 6 12 - 18 12
13.
Гётеборг
 13 2 6 5 10 - 19 12
14.
АИК
 13 3 2 8 12 - 20 11
15.
Варберг БоИС
 1:1 13 2 3 8 13 - 27 9
16.
Дегерфорс
 12 2 0 10 9 - 35 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 10 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 10 (6)
Хаммарбю Джуканович Виктор 9
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 7
Сириус Стенссон Даниэль 1 7
Юргорден Шуллер Расмус 8
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Броммапойкарна
5.80
7.20
8.40
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Мальмё
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