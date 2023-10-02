Тур: 25. Стадион: Эледа.
2:0
Первый тайм: 33'
Ход матча
8'
1:0
13'
2:0
27'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
27
Далин
Юхан
20
Берг
Оливер
15
Samuel
Holm
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
Мальмё
Броммапойкарна
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
2.14
2.33
Среднее время на гол
42
38
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.67
0.71
Среднее время на гол
135
126
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.46
1.46
Тотал матчей
2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
Среднее время на гол
61
61
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|13 (3)
|0.52
|Нанаси Себастьян
|10 (1)
|0.4
|Веккья Стефано
|7
|0.28
|Али Таха Абди
|5
|0.2
|Рикс Сёрен
|3
|0.12
|Ларссон Хуго
|2
|0.08
|Корнелиус Дерек
|2
|0.08
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0.04
|Пенья Серхио
|1
|0.04
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.04
|Ольссон Мартин
|1
|0.04
|Кристиансен Андерс
|1
|0.04
|Сейдиу Патриот
|1
|0.04
|Янссон Понтус
|1
|0.04
|Otto Rosengren
|1
|0.04
|Далин Юхан
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Зейдан Мустафа
|0
|0
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
|Болин Уго
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|8 (2)
|0.32
|Фрицсон Людвиг
|4
|0.16
|Васич Никола
|4
|0.16
|Акерманн Кевин
|3
|0.12
|Alexander Jensen
|2
|0.08
|Marijan Cosic
|2
|0.08
|Йоханссон Александр II
|2
|0.08
|Инусса Зейдан
|2
|0.08
|Samuel Holm
|1
|0.04
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.04
|Оморова Ричи
|1
|0.04
|Кроон Самуэль
|1
|0.04
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Лёфгрен Йеспер
|0
|0
|Monir Jelassi
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7
|0
|Корнелиус Дерек
|5
|0
|Пенья Серхио
|4
|0
|Рикс Сёрен
|4
|0
|Левицки Оскар
|3
|0
|Ларссон Хуго
|3
|0
|Нильсен Лассе
|2
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Янссон Понтус
|2
|0
|Otto Rosengren
|2
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Веккья Стефано
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалышир Андре
|4
|0
|Фрицсон Людвиг
|4
|0
|Васич Никола
|4
|0
|Акерманн Кевин
|4
|0
|Amadeus Soegaard
|4
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|3
|0
|Оморова Ричи
|3
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Liam Jordan
|1
|0
|Торбьерн Эггем
|1
|0
|Петтерссон Оскар
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
|Alexander Jensen
|1
|0
|Инусса Зейдан
|1
|0
|Wilmer Odefalk
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Броммапойкарна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
8
Мальмё
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Броммапойкарна
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
13
Упущенные победы
21
10
Мальмё
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (10)
29% (7)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
Броммапойкарна
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
10
14
Упущенные победы
25
18
Голы по времени матча
Забито
29
16
12 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
5
17%
1
6%
1-15
3
10%
2
13%
16-30
4
14%
1
6%
31-45
6
21%
4
25%
46-60
6
21%
2
13%
61-75
5
17%
6
38%
76-90
Пропущено
11
25
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
3
27%
2
8%
1-15
1
9%
4
16%
16-30
2
18%
4
16%
31-45
2
18%
3
12%
46-60
1
9%
4
16%
61-75
2
18%
8
32%
76-90
Забито
21
15
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
4
19%
5
33%
1-15
3
14%
4
27%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
5
24%
1
7%
76-90
Пропущено
11
17
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
18%
2
12%
1-15
1
9%
4
24%
16-30
4
36%
4
24%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
27%
5
29%
29%
76-90
Забито
50
31
22 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 12
5 Не забивали 6
9
18%
6
19%
1-15
6
12%
6
19%
16-30
7
14%
1
3%
31-45
9
18%
7
23%
46-60
9
18%
4
13%
61-75
10
20%
7
23%
76-90
Пропущено
22
42
13 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 18
5
23%
4
10%
1-15
2
9%
8
19%
16-30
6
27%
8
19%
31-45
3
14%
3
7%
46-60
1
5%
6
14%
61-75
5
23%
13
31%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Дегерфорс - Мальмё 1:2 Хаммарбю - Мальмё 1:3 Мальмё - Гётеборг 2:2 Сириус - Мальмё 1:3
Смедби Аис - Мальмё 0:2 Мальмё - Юргорден 0:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 3:0 Мальмё - Вернаму 3:1 АИК - Мальмё 0:0 Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - Кальмар 2:3
Рослагсбро ИФ - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 АИК - Броммапойкарна 2:2 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0
Результаты матчей
Мальмё
Броммапойкарна
Точный счет
3:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:3
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
6
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
3:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:6
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
3
8 раз 33%
0
5 раз 21%
1
4 раза 17%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
8 раз 33%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Мальмё
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
93
57
75
111
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
66
66
48
210
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
186
159
1113
1113
321
321
222
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|25
|17
|4
|4
|53 - 21
|55
|2.
|1:1
|25
|16
|4
|5
|48 - 22
|52
|3.
|25
|16
|2
|7
|57 - 30
|50
|4.
|25
|13
|4
|8
|35 - 29
|43
|5.
|25
|11
|6
|8
|35 - 33
|39
|6.
|25
|11
|5
|9
|39 - 33
|38
|7.
|25
|10
|6
|9
|28 - 32
|36
|8.
|25
|11
|2
|12
|28 - 28
|35
|9.
|25
|10
|4
|11
|26 - 28
|34
|10.
|25
|7
|9
|9
|28 - 29
|30
|11.
|25
|8
|5
|12
|39 - 38
|29
|12.
|25
|8
|5
|12
|23 - 40
|29
|13.
|25
|7
|7
|11
|28 - 32
|28
|14.
|0:2
|25
|8
|3
|14
|32 - 43
|27
|15.
|25
|7
|2
|16
|25 - 54
|23
|16.
|1:1
|25
|3
|6
|16
|21 - 53
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|0
|1
|41 - 15
|36
|2.
|13
|10
|1
|2
|23 - 11
|31
|3.
|2:0
|13
|9
|3
|1
|32 - 10
|30
|4.
|1:1
|13
|8
|3
|2
|27 - 11
|27
|5.
|12
|8
|2
|2
|23 - 15
|26
|6.
|12
|6
|3
|3
|14 - 14
|21
|7.
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|8.
|12
|5
|3
|4
|18 - 10
|18
|9.
|12
|4
|5
|3
|16 - 12
|17
|10.
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|11.
|13
|5
|1
|7
|26 - 21
|16
|12.
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|13.
|0:2
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|14.
|12
|4
|1
|7
|8 - 11
|13
|15.
|13
|3
|3
|7
|12 - 16
|12
|16.
|1:1
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|12
|8
|1
|3
|21 - 11
|25
|2.
|2:0
|12
|8
|1
|3
|21 - 11
|25
|3.
|12
|7
|1
|4
|14 - 12
|22
|4.
|13
|7
|1
|5
|20 - 17
|22
|5.
|12
|5
|3
|4
|22 - 18
|18
|6.
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|7.
|12
|4
|2
|6
|16 - 15
|14
|8.
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|10.
|0:2
|13
|4
|1
|8
|17 - 26
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|13.
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|14.
|13
|3
|2
|8
|12 - 20
|11
|15.
|1:1
|13
|2
|3
|8
|13 - 27
|9
|16.
|12
|2
|0
|10
|9 - 35
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|10 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|10 (6)
|Хаммарбю
|Джуканович Виктор
|9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 7
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|8
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|8
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6