Тур: 25. Стадион: Эледа. Зрители: 20082
2:1
Конец матча
0'
1:0
8' ГолНанаси Себастьян
2:0
13' ГолКорнелиус Дерек
27' Желтая карточкаАкерманн Кевин
38' Желтая карточкаAmadeus Soegaard
45' Желтая карточкаТелин Исаак
2:1
51' ГолПеттерссон Оскар
79' Желтая карточкаSamuel Holm
90' Желтая карточкаAlexander Jensen
90'+6
Ход матча
8'
1:0
13'
2:0
27'
38'
45'
51'
2:1
79'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
27
Далин
Юхан
20
Берг
Оливер
15
Samuel
Holm
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
Мальмё
Броммапойкарна
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
2.14
2.33
Среднее время на гол
42
38
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.67
0.71
Среднее время на гол
135
126
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.46
1.46
Тотал матчей
2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
Среднее время на гол
61
61
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|13 (3)
|0.52
|Нанаси Себастьян
|10 (1)
|0.4
|Веккья Стефано
|7
|0.28
|Али Таха Абди
|5
|0.2
|Рикс Сёрен
|3
|0.12
|Ларссон Хуго
|2
|0.08
|Корнелиус Дерек
|2
|0.08
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0.04
|Пенья Серхио
|1
|0.04
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.04
|Ольссон Мартин
|1
|0.04
|Кристиансен Андерс
|1
|0.04
|Сейдиу Патриот
|1
|0.04
|Янссон Понтус
|1
|0.04
|Otto Rosengren
|1
|0.04
|Далин Юхан
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Зейдан Мустафа
|0
|0
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
|Болин Уго
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|9 (2)
|0.36
|Фрицсон Людвиг
|4
|0.16
|Васич Никола
|4
|0.16
|Акерманн Кевин
|3
|0.12
|Alexander Jensen
|2
|0.08
|Marijan Cosic
|2
|0.08
|Йоханссон Александр II
|2
|0.08
|Инусса Зейдан
|2
|0.08
|Samuel Holm
|1
|0.04
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.04
|Оморова Ричи
|1
|0.04
|Кроон Самуэль
|1
|0.04
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Лёфгрен Йеспер
|0
|0
|Monir Jelassi
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|7
|0
|Корнелиус Дерек
|5
|0
|Пенья Серхио
|4
|0
|Рикс Сёрен
|4
|0
|Левицки Оскар
|3
|0
|Ларссон Хуго
|3
|0
|Нильсен Лассе
|2
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Янссон Понтус
|2
|0
|Телин Исаак
|2
|0
|Otto Rosengren
|2
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Веккья Стефано
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акерманн Кевин
|5
|0
|Amadeus Soegaard
|5
|0
|Чалышир Андре
|4
|0
|Фрицсон Людвиг
|4
|0
|Васич Никола
|4
|0
|Gustav Sandberg-Magnusson
|3
|0
|Samuel Holm
|3
|0
|Оморова Ричи
|3
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Alexander Jensen
|2
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Liam Jordan
|1
|0
|Торбьерн Эггем
|1
|0
|Петтерссон Оскар
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
|Инусса Зейдан
|1
|0
|Wilmer Odefalk
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Броммапойкарна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
4
9
Мальмё
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
13
Упущенные победы
21
10
Мальмё
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Броммапойкарна
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
11
14
Упущенные победы
25
19
Голы по времени матча
Забито
31
17
14 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
7
23%
1
6%
1-15
3
10%
2
12%
16-30
4
13%
1
6%
31-45
6
19%
5
29%
29%
46-60
6
19%
2
12%
61-75
5
16%
6
35%
76-90
Пропущено
12
27
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
3
25%
4
15%
1-15
1
8%
4
15%
16-30
2
17%
4
15%
31-45
3
25%
3
11%
46-60
1
8%
4
15%
61-75
2
17%
8
30%
30%
76-90
Забито
21
15
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
4
19%
5
33%
1-15
3
14%
4
27%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
5
24%
1
7%
76-90
Пропущено
11
17
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
18%
2
12%
1-15
1
9%
4
24%
16-30
4
36%
4
24%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
27%
5
29%
29%
76-90
Забито
52
32
24 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 12
5 Не забивали 6
11
21%
6
19%
1-15
6
12%
6
19%
16-30
7
13%
1
3%
31-45
9
17%
8
25%
46-60
9
17%
4
13%
61-75
10
19%
7
22%
76-90
Пропущено
23
44
13 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 19
5
22%
6
14%
1-15
2
9%
8
18%
16-30
6
26%
8
18%
31-45
4
17%
3
7%
46-60
1
4%
6
14%
61-75
5
22%
13
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Дегерфорс - Мальмё 1:2 Хаммарбю - Мальмё 1:3 Мальмё - Гётеборг 2:2 Сириус - Мальмё 1:3
Смедби Аис - Мальмё 0:2 Мальмё - Юргорден 0:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 3:0 Мальмё - Вернаму 3:1 АИК - Мальмё 0:0 Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Варберг БоИС - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - Кальмар 2:3
Рослагсбро ИФ - Броммапойкарна 0:5 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 АИК - Броммапойкарна 2:2 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 Эребру - Броммапойкарна 0:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0
Результаты матчей
Мальмё
Броммапойкарна
Точный счет
3:0
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:3
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
6
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
3:0
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:6
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
0:2
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
3
8 раз 32%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
1
4 раза 16%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
0
6 раз 24%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Мальмё
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
93
103
57
76
111
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
103
66
67
48
211
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
196
169
1114
1114
322
322
223
124
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|10 (6)
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|9 (1)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 7
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|8
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|8
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6