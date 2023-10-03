  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 25.
Ландскруна
1:0
Второй тайм: 47'
Сундсвалль
0'
1:0
27' Гол
Ousmane Diawara

Ход матча

27'
Ousmane Diawara
(Jesper Strid)
1:0
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Ландскруна
Ничья
Сундсвалль
3.65
6.20
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3.75
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Все Коэффициенты
1
Каддура
Амр
4
Gustaf
Bruzelius
3
Samuel
Kotto
2
Рапп
Йохан
16
Jesper
Strid
10
Эгнелль
Адам
14
Эдвардссон
Давид
5
Edvin
Dahlqvist
8
Дзабич
Робин
9
Frederik
Ihler
11
Ousmane
Diawara
1
Йонссон
Оскар
6
Линдквист
Расмус
2
Kojo
Peprah
Oppeng
12
Ludvig
Svanberg
15
Лундстрём
Роберт
13
Пичках
Пайя
7
Андерссон
Эрик
16
Бурман
Маркус
20
Дурмаз
Элиас
14
Бенгтссон
Йохан
21
Энгблум
Понтус
Ландскруна
3-4-3
Сундсвалль
4-2-3-1

История личных встреч

Ландскруна
Сундсвалль

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
0:0
С
1:2
С
0:0
С
3:2
С
2:0
С
1:2
С
1:2
С
0:0
С
5:2
С
0:1
ШК
0:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
0.71

Среднее время на гол

70
126

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.29
0.86

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

70
105

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ousmane Diawara 8 0.32
Kofi Fosuhene Asare 6 (1) 0.24
Дзабич Робин 3 0.12
Camil Jebara 2 0.08
Jesper Strid 2 0.08
Эгнелль Адам 2 (1) 0.08
Эдвардссон Давид 2 0.08
Frederik Ihler 2 0.08
Melker Widell 1 0.04
Рапп Йохан 1 0.04
Йонссон Мелкер 1 0.04
Gustaf Bruzelius 1 0.04
Erik Hedenquist 1 0.04
Edvin Dahlqvist 0 0
Rasmus Wendt 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андерссон Эрик 5 (1) 0.19
Пичках Пайя 5 0.19
Энгблум Понтус 4 0.15
Бенгтссон Йохан 4 0.15
Симба Мунга 3 0.12
Бурман Маркус 3 0.12
Лундстрём Роберт 2 0.08
Карстрем Йеспер 2 0.08
Блумквист Александр 2 0.08
Халлениус Линус 1 0.04
Стенсхаген Теодор 1 0.04
Дурмаз Элиас 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ousmane Diawara 6 0
Эдвардссон Давид 5 0
Дзабич Робин 5 0
Erik Hedenquist 5 0
Эгнелль Адам 4 0
Йонссон Мелкер 4 0
Camil Jebara 2 1
Edvin Dahlqvist 3 0
Samuel Kotto 1 1
Каддура Амр 2 0
Линдман Эмиль 2 0
Рапп Йохан 2 0
Jesper Strid 2 0
Melker Widell 2 0
Ткач Александр 1 0
Philip Andersson I 1 0
Rasmus Wendt 1 0
Kofi Fosuhene Asare 1 0
Max Nilsson 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лундстрём Роберт 7 0
Пичках Пайя 7 0
Андерссон Эрик 5 0
Лундгрен Фредрик 4 0
Блумквист Александр 3 0
Стенсхаген Теодор 3 0
Симба Мунга 1 1
Линдквист Расмус 2 0
Йонссон Оскар 1 0
Дурмаз Элиас 1 0
Бурман Маркус 1 0
Карстрем Йеспер 1 0
Ludvig Naavik 1 0
Ludvig Svanberg 1 0
Форсберг Лукас 1 0
Alexander Larsson 1 0

Результаты матчей

Ландскруна
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сундсвалль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

6
6
Ландскруна
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сундсвалль
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

16
16

Упущенные победы

8
14
Ландскруна
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (12)
25% (6)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
Сундсвалль
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
16% (4)
52% (13)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

21
20

Упущенные победы

14
20

Голы по времени матча

Забито

18
14
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 19
1
6%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
6
33%
2
14%
31-45
5
28%
1
7%
46-60
4
22%
3
21%
61-75
2
11%
3
21%
76-90

Пропущено

15
24
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
20%
2
8%
1-15
1
7%
5
21%
16-30
4
27%
3
13%
31-45
4
27%
7
29%
29%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
1
7%
3
13%
76-90

Забито

13
18
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
4
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
31%
5
28%
46-60
2
15%
7
39%
61-75
3
23%
2
11%
76-90

Пропущено

18
24
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
3
17%
1
4%
1-15
2
11%
6
25%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
3
17%
3
13%
46-60
5
28%
6
25%
61-75
3
17%
5
21%
76-90

Забито

31
32
11 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 10
5 Не забивали 9
4
13%
3
9%
1-15
1
3%
6
19%
16-30
6
19%
2
6%
31-45
9
29%
29%
6
19%
46-60
6
19%
10
31%
61-75
5
16%
5
16%
76-90

Пропущено

33
48
15 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 21
6
18%
3
6%
1-15
3
9%
11
23%
16-30
6
18%
6
13%
31-45
7
21%
10
21%
46-60
7
21%
10
21%
61-75
4
12%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сковде АИК - Ландскруна 4:2 Ландскруна - Эстер 2:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 1:2 Ландскруна - ГАИС 2:1
Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Тролльхеттан - Ландскруна 0:4 Ландскруна - Браге 3:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сундсвалль - Гефле 2:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Хельсинборг - Сундсвалль 3:2
Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Стоксунд - Сундсвалль 0:2 Сковде АИК - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1

Результаты матчей

Ландскруна
Сундсвалль

Точный счет

2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:0
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
0
8 раз 32%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ландскруна
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
2
6
6
1.5
7
6
2
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
4
8
1.5
4
8
1
11
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
17
8
10
14
1.5
11
14
3
21
2.5
4
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 25 16 6 3 42 - 19 54
2.
Утсиктенс
 25 14 5 6 45 - 26 47
3.
ГАИС
 0:0 25 13 7 5 49 - 19 46
4.
Эстер
 0:0 26 13 7 6 50 - 33 46
5.
Ландскруна
 1:0 25 11 4 10 34 - 37 37
6.
Гефле
 0:0 25 9 7 9 31 - 37 34
7.
Треллеборг
 25 9 6 10 35 - 43 33
8.
Эстерсунд
 25 7 12 6 35 - 32 33
9.
Браге
 25 9 5 11 29 - 38 32
10.
Эребру
 0:2 25 7 10 8 35 - 32 31
11.
Йёнчёпинг
 25 7 8 10 38 - 44 29
12.
Хельсинборг
 2:0 25 7 7 11 28 - 34 28
13.
Сундсвалль
 0:1 26 7 6 13 33 - 49 27
14.
Сирианска Эскильстуна
 25 6 8 11 22 - 34 26
15.
Эргрюте
 0:0 25 5 8 12 27 - 41 23
16.
Сковде АИК
 25 6 4 15 32 - 47 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 12 8 4 0 19 - 3 28
2.
Утсиктенс
 13 8 3 2 30 - 12 27
3.
Браге
 13 8 2 3 23 - 16 26
4.
ГАИС
 0:0 13 7 3 3 25 - 11 24
5.
Ландскруна
 1:0 13 7 3 3 20 - 14 24
6.
Гефле
 0:0 13 7 3 3 19 - 19 24
7.
Эребру
 0:2 13 5 7 1 21 - 9 22
8.
Йёнчёпинг
 13 6 3 4 22 - 18 21
9.
Эстер
 0:0 12 6 2 4 23 - 13 20
10.
Треллеборг
 12 6 1 5 17 - 19 19
11.
Сковде АИК
 12 5 3 4 21 - 15 18
12.
Эстерсунд
 12 4 6 2 22 - 17 18
13.
Хельсинборг
 2:0 13 5 2 6 15 - 16 17
14.
Сирианска Эскильстуна
 12 4 4 4 13 - 12 16
15.
Сундсвалль
 0:1 13 4 4 5 19 - 24 16
16.
Эргрюте
 0:0 12 2 5 5 16 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 8 2 3 23 - 16 26
2.
Эстер
 0:0 14 7 5 2 27 - 20 26
3.
ГАИС
 0:0 12 6 4 2 24 - 8 22
4.
Утсиктенс
 12 6 2 4 15 - 14 20
5.
Эстерсунд
 13 3 6 4 13 - 15 15
6.
Треллеборг
 13 3 5 5 18 - 24 14
7.
Ландскруна
 1:0 12 4 1 7 14 - 23 13
8.
Эргрюте
 0:0 13 3 3 7 11 - 19 12
9.
Хельсинборг
 2:0 12 2 5 5 13 - 18 11
10.
Сундсвалль
 0:1 13 3 2 8 14 - 25 11
11.
Гефле
 0:0 12 2 4 6 12 - 18 10
12.
Сирианска Эскильстуна
 13 2 4 7 9 - 22 10
13.
Эребру
 0:2 12 2 3 7 14 - 23 9
14.
Йёнчёпинг
 12 1 5 6 16 - 26 8
15.
Браге
 12 1 3 8 6 - 22 6
16.
Сковде АИК
 13 1 1 11 11 - 32 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 16 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
ГАИС Селик Мерван 10 (4)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 9
Хельсинборг Хелльборг Адам 1 7
Эргрюте Дротт Джонатан 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Jesper Strid сделал результативную передачу.
  • 27'
    Г О О О О Л - Ousmane Diawara бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится победой Сундсвалль.
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Ландскруна
Ничья
Сундсвалль
3.65
6.20
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