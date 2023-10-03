Тур: 25.
1:0
Второй тайм: 47'
Ход матча
27'
1:0
16
Jesper
Strid
10
Эгнелль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jesper StridПолузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Вейга УнайПолузащитник
-
23 Max Nilsson
-
28 Sam Hegdal
-
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дурмаз ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
История личных встреч
Ландскруна
Сундсвалль
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.29
0.71
Среднее время на гол
70
126
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.29
0.86
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
70
105
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ousmane Diawara
|8
|0.32
|Kofi Fosuhene Asare
|6 (1)
|0.24
|Дзабич Робин
|3
|0.12
|Camil Jebara
|2
|0.08
|Jesper Strid
|2
|0.08
|Эгнелль Адам
|2 (1)
|0.08
|Эдвардссон Давид
|2
|0.08
|Frederik Ihler
|2
|0.08
|Melker Widell
|1
|0.04
|Рапп Йохан
|1
|0.04
|Йонссон Мелкер
|1
|0.04
|Gustaf Bruzelius
|1
|0.04
|Erik Hedenquist
|1
|0.04
|Edvin Dahlqvist
|0
|0
|Rasmus Wendt
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андерссон Эрик
|5 (1)
|0.19
|Пичках Пайя
|5
|0.19
|Энгблум Понтус
|4
|0.15
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.15
|Симба Мунга
|3
|0.12
|Бурман Маркус
|3
|0.12
|Лундстрём Роберт
|2
|0.08
|Карстрем Йеспер
|2
|0.08
|Блумквист Александр
|2
|0.08
|Халлениус Линус
|1
|0.04
|Стенсхаген Теодор
|1
|0.04
|Дурмаз Элиас
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ousmane Diawara
|6
|0
|Эдвардссон Давид
|5
|0
|Дзабич Робин
|5
|0
|Erik Hedenquist
|5
|0
|Эгнелль Адам
|4
|0
|Йонссон Мелкер
|4
|0
|Camil Jebara
|2
|1
|Edvin Dahlqvist
|3
|0
|Samuel Kotto
|1
|1
|Каддура Амр
|2
|0
|Линдман Эмиль
|2
|0
|Рапп Йохан
|2
|0
|Jesper Strid
|2
|0
|Melker Widell
|2
|0
|Ткач Александр
|1
|0
|Philip Andersson I
|1
|0
|Rasmus Wendt
|1
|0
|Kofi Fosuhene Asare
|1
|0
|Max Nilsson
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лундстрём Роберт
|7
|0
|Пичках Пайя
|7
|0
|Андерссон Эрик
|5
|0
|Лундгрен Фредрик
|4
|0
|Блумквист Александр
|3
|0
|Стенсхаген Теодор
|3
|0
|Симба Мунга
|1
|1
|Линдквист Расмус
|2
|0
|Йонссон Оскар
|1
|0
|Дурмаз Элиас
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
|Ludvig Naavik
|1
|0
|Ludvig Svanberg
|1
|0
|Форсберг Лукас
|1
|0
|Alexander Larsson
|1
|0
Результаты матчей
Ландскруна
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сундсвалль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
6
6
Ландскруна
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сундсвалль
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
16
16
Упущенные победы
8
14
Ландскруна
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (12)
25% (6)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
Сундсвалль
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
16% (4)
52% (13)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
21
20
Упущенные победы
14
20
Голы по времени матча
Забито
18
14
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 19
1
6%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
6
33%
2
14%
31-45
5
28%
1
7%
46-60
4
22%
3
21%
61-75
2
11%
3
21%
76-90
Пропущено
15
24
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
20%
2
8%
1-15
1
7%
5
21%
16-30
4
27%
3
13%
31-45
4
27%
7
29%
29%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
1
7%
3
13%
76-90
Забито
13
18
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
4
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
31%
5
28%
46-60
2
15%
7
39%
61-75
3
23%
2
11%
76-90
Пропущено
18
24
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
3
17%
1
4%
1-15
2
11%
6
25%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
3
17%
3
13%
46-60
5
28%
6
25%
61-75
3
17%
5
21%
76-90
Забито
31
32
11 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 10
5 Не забивали 9
4
13%
3
9%
1-15
1
3%
6
19%
16-30
6
19%
2
6%
31-45
9
29%
29%
6
19%
46-60
6
19%
10
31%
61-75
5
16%
5
16%
76-90
Пропущено
33
48
15 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 21
6
18%
3
6%
1-15
3
9%
11
23%
16-30
6
18%
6
13%
31-45
7
21%
10
21%
46-60
7
21%
10
21%
61-75
4
12%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сковде АИК - Ландскруна 4:2 Ландскруна - Эстер 2:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 1:2 Ландскруна - ГАИС 2:1
Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Тролльхеттан - Ландскруна 0:4 Ландскруна - Браге 3:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сундсвалль - Гефле 2:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Хельсинборг - Сундсвалль 3:2
Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Стоксунд - Сундсвалль 0:2 Сковде АИК - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1
Результаты матчей
Ландскруна
Сундсвалль
Точный счет
2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:0
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
0
8 раз 32%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ландскруна
Сундсвалль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
112
66
76
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
48
48
111
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
178
1014
1114
321
421
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|16
|6
|3
|42 - 19
|54
|2.
|25
|14
|5
|6
|45 - 26
|47
|3.
|0:0
|25
|13
|7
|5
|49 - 19
|46
|4.
|0:0
|26
|13
|7
|6
|50 - 33
|46
|5.
|1:0
|25
|11
|4
|10
|34 - 37
|37
|6.
|0:0
|25
|9
|7
|9
|31 - 37
|34
|7.
|25
|9
|6
|10
|35 - 43
|33
|8.
|25
|7
|12
|6
|35 - 32
|33
|9.
|25
|9
|5
|11
|29 - 38
|32
|10.
|0:2
|25
|7
|10
|8
|35 - 32
|31
|11.
|25
|7
|8
|10
|38 - 44
|29
|12.
|2:0
|25
|7
|7
|11
|28 - 34
|28
|13.
|0:1
|26
|7
|6
|13
|33 - 49
|27
|14.
|25
|6
|8
|11
|22 - 34
|26
|15.
|0:0
|25
|5
|8
|12
|27 - 41
|23
|16.
|25
|6
|4
|15
|32 - 47
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|4
|0
|19 - 3
|28
|2.
|13
|8
|3
|2
|30 - 12
|27
|3.
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|4.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|25 - 11
|24
|5.
|1:0
|13
|7
|3
|3
|20 - 14
|24
|6.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|19 - 19
|24
|7.
|0:2
|13
|5
|7
|1
|21 - 9
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|9.
|0:0
|12
|6
|2
|4
|23 - 13
|20
|10.
|12
|6
|1
|5
|17 - 19
|19
|11.
|12
|5
|3
|4
|21 - 15
|18
|12.
|12
|4
|6
|2
|22 - 17
|18
|13.
|2:0
|13
|5
|2
|6
|15 - 16
|17
|14.
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|15.
|0:1
|13
|4
|4
|5
|19 - 24
|16
|16.
|0:0
|12
|2
|5
|5
|16 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|2.
|0:0
|14
|7
|5
|2
|27 - 20
|26
|3.
|0:0
|12
|6
|4
|2
|24 - 8
|22
|4.
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|5.
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|6.
|13
|3
|5
|5
|18 - 24
|14
|7.
|1:0
|12
|4
|1
|7
|14 - 23
|13
|8.
|0:0
|13
|3
|3
|7
|11 - 19
|12
|9.
|2:0
|12
|2
|5
|5
|13 - 18
|11
|10.
|0:1
|13
|3
|2
|8
|14 - 25
|11
|11.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|12.
|13
|2
|4
|7
|9 - 22
|10
|13.
|0:2
|12
|2
|3
|7
|14 - 23
|9
|14.
|12
|1
|5
|6
|16 - 26
|8
|15.
|12
|1
|3
|8
|6 - 22
|6
|16.
|13
|1
|1
|11
|11 - 32
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|ГАИС
|Селик Мерван
|10 (4)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|10 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|9
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|1 7
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|8