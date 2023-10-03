Тур: 25.
2:2
Конец матча
0'
1:0
27' ГолOusmane Diawara
2:0
52' ГолFrederik Ihler
54' Желтая карточкаБурман Маркус
2:1
65' ГолСтоянович-Фредин Оливер
2:2
81' ГолХаллениус Линус
90'+6
Ход матча
27'
1:0
52'
2:0
54'
65'
81'
16
Jesper
Strid
10
Эгнелль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jesper StridПолузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Вейга УнайПолузащитник
-
23 Max Nilsson
-
28 Sam Hegdal
-
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дурмаз ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
История личных встреч
Ландскруна
Сундсвалль
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.29
0.71
Среднее время на гол
70
126
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.29
0.86
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
70
105
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ousmane Diawara
|8
|0.32
|Kofi Fosuhene Asare
|6 (1)
|0.24
|Дзабич Робин
|3
|0.12
|Frederik Ihler
|3
|0.12
|Camil Jebara
|2
|0.08
|Jesper Strid
|2
|0.08
|Эгнелль Адам
|2 (1)
|0.08
|Эдвардссон Давид
|2
|0.08
|Melker Widell
|1
|0.04
|Рапп Йохан
|1
|0.04
|Йонссон Мелкер
|1
|0.04
|Gustaf Bruzelius
|1
|0.04
|Erik Hedenquist
|1
|0.04
|Edvin Dahlqvist
|0
|0
|Rasmus Wendt
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андерссон Эрик
|5 (1)
|0.19
|Пичках Пайя
|5
|0.19
|Энгблум Понтус
|4
|0.15
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.15
|Симба Мунга
|3
|0.12
|Бурман Маркус
|3
|0.12
|Лундстрём Роберт
|2
|0.08
|Халлениус Линус
|2
|0.08
|Карстрем Йеспер
|2
|0.08
|Блумквист Александр
|2
|0.08
|Стенсхаген Теодор
|1
|0.04
|Дурмаз Элиас
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ousmane Diawara
|6
|0
|Эдвардссон Давид
|5
|0
|Дзабич Робин
|5
|0
|Erik Hedenquist
|5
|0
|Эгнелль Адам
|4
|0
|Йонссон Мелкер
|4
|0
|Camil Jebara
|2
|1
|Edvin Dahlqvist
|3
|0
|Samuel Kotto
|1
|1
|Каддура Амр
|2
|0
|Линдман Эмиль
|2
|0
|Рапп Йохан
|2
|0
|Jesper Strid
|2
|0
|Melker Widell
|2
|0
|Ткач Александр
|1
|0
|Philip Andersson I
|1
|0
|Rasmus Wendt
|1
|0
|Kofi Fosuhene Asare
|1
|0
|Max Nilsson
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лундстрём Роберт
|7
|0
|Пичках Пайя
|7
|0
|Андерссон Эрик
|5
|0
|Лундгрен Фредрик
|4
|0
|Блумквист Александр
|3
|0
|Стенсхаген Теодор
|3
|0
|Симба Мунга
|1
|1
|Линдквист Расмус
|2
|0
|Бурман Маркус
|2
|0
|Йонссон Оскар
|1
|0
|Дурмаз Элиас
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
|Ludvig Naavik
|1
|0
|Ludvig Svanberg
|1
|0
|Форсберг Лукас
|1
|0
|Alexander Larsson
|1
|0
Результаты матчей
Ландскруна
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сундсвалль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
8
8
Ландскруна
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сундсвалль
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
16
16
Упущенные победы
8
14
Ландскруна
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
52% (13)
24% (6)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Сундсвалль
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
15% (4)
50% (13)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
21
20
Упущенные победы
16
22
Голы по времени матча
Забито
20
16
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 19
1
5%
3
19%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
6
30%
2
13%
31-45
6
30%
1
6%
46-60
4
20%
4
25%
61-75
2
10%
4
25%
76-90
Пропущено
17
26
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
3
18%
2
8%
1-15
1
6%
6
23%
16-30
4
24%
3
12%
31-45
4
24%
8
31%
46-60
3
18%
4
15%
61-75
2
12%
3
12%
76-90
Забито
13
18
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
4
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
31%
5
28%
46-60
2
15%
7
39%
61-75
3
23%
2
11%
76-90
Пропущено
18
24
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
3
17%
1
4%
1-15
2
11%
6
25%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
3
17%
3
13%
46-60
5
28%
6
25%
61-75
3
17%
5
21%
76-90
Забито
33
34
12 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 9
4
12%
3
9%
1-15
2
6%
6
18%
16-30
6
18%
2
6%
31-45
10
30%
6
18%
46-60
6
18%
11
32%
61-75
5
15%
6
18%
76-90
Пропущено
35
50
15 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 22
6
17%
3
6%
1-15
3
9%
12
24%
16-30
6
17%
6
12%
31-45
7
20%
11
22%
46-60
8
23%
10
20%
61-75
5
14%
8
16%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сковде АИК - Ландскруна 4:2 Ландскруна - Эстер 2:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 1:2 Ландскруна - ГАИС 2:1
Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Тролльхеттан - Ландскруна 0:4 Ландскруна - Браге 3:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сундсвалль - Гефле 2:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Хельсинборг - Сундсвалль 3:2
Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Стоксунд - Сундсвалль 0:2 Сковде АИК - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1
Результаты матчей
Ландскруна
Сундсвалль
Точный счет
2:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:0
5 раз 19%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
2
8 раз 32%
0
4 раза 16%
3
3 раза 12%
0
8 раз 31%
2
8 раз 31%
1
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ландскруна
Сундсвалль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
76
76
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
76
48
58
111
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
188
1114
1214
322
422
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|10 (8)
|ГАИС
|Селик Мерван
|10 (4)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|1 7
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|8