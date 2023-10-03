  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 25.
Хельсинборг
3:0
Второй тайм: 49'
Эребру
0'
1:0
3' Гол
Лима Лукас
2:0
45' Гол
Ринг Эрик
46' Желтая карточка
Бакман Виктор
3:0
49' Гол
Лупер Вильгельм

Ход матча

3'
Лима Лукас
(Олссон Деннис)
1:0
45'
Ринг Эрик
2:0
46'
 
Бакман Виктор
49'
Лупер Вильгельм
3:0
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Хельсинборг
Ничья
Эребру
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Все Коэффициенты
1
Йоэльссон
Калле
39
Benjamin
Orn
4
Рогне
Томас
21
Веберг
Чарли
20
Олссон
Деннис
27
Benjamin
Acquah
8
Альмаджед
Сумар
16
Ervin
Gigovac
13
Лупер
Вильгельм
9
Лима
Лукас
11
Ринг
Эрик
1
Эскелинен
Виллиам
5
Хульквист
Даниэль
4
Моро
Насиру
15
Бергмарк
Никлас
2
Бьёрнквист
Даниэль
27
Вальгейрссон
Вальгейр
22
Lucas
Shlimon
7
Сегер
Давид
10
Бакман
Виктор
17
Хольмберг
Карл
12
Ларссон
Джейк
Хельсинборг
4-3-3
Эребру
5-2-3

История личных встреч

Хельсинборг
Эребру

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед

24 матча

20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:1
А
3:2
А
1:1
А
1:4
А
0:1
К
1:1
А
0:0
А
1:3
К
1:1
А
0:2
А
0:0
А
1:1
А
1:1
А
1:1
А
0:0
ШК
1:3
А
2:0
А
1:1
А
3:0
А
2:1
А
0:1
А
2:0
А
3:1
А
1:0

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1
0.85

Среднее время на гол

90
106

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.23
1.36

Среднее время на гол

73
66

Всего голов

27
26

Голов в среднем за матч

1.13
1.08

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

80
83

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 6 (1) 0.24
Amin Al-Hamawi 6 0.24
Ринг Эрик 4 0.16
Лупер Вильгельм 2 0.08
Лима Лукас 2 0.08
Benjamin Acquah 2 0.08
Simon Bengtsson 1 0.04
Стоянович-Фредин Оливер 1 0.04
Веберг Чарли 1 0.04
Хелльборг Адам 1 0.04
Рогне Томас 1 0.04
Cole Alexander 0 0
Ervin Gigovac 0 0
Олссон Деннис 0 0
Альмаджед Сумар 0 0
Хеллман Эмиль 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 10 (2) 0.4
Миллескуг Ноэль 5 0.2
Валкер Кевин 3 0.12
Ларссон Джейк 3 0.12
Сегер Давид 3 0.12
Вальгейрссон Вальгейр 2 0.08
Adam Bark 2 0.08
Кроон Самуэль 2 0.08
Бакман Виктор 2 0.08
Андрессон Аксель 1 0.04
Adi Fisic 1 0.04
Бьёрнквист Даниэль 0 0
Samuel Dahl 0 0
Бергмарк Никлас 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 7 1
Benjamin Acquah 5 0
Вагич Павле 3 1
Philip Reinhold 4 0
Хеллман Эмиль 4 0
Хольст Фредерик 3 0
Ринг Эрик 3 0
Вилар Бернардо 3 0
Cole Alexander 2 0
Стоянович-Фредин Оливер 2 0
Лупер Вильгельм 2 0
Веберг Чарли 2 0
Альмаджед Сумар 2 0
Виделль Каспер 2 0
Ervin Gigovac 2 0
Amin Al-Hamawi 2 0
Lukas Kjellnaes 2 0
Стюарт Бакстер 0 1
Рогне Томас 1 0
Йоэльссон Калле 1 0
Лима Лукас 1 0
Кабаши Ариан 1 0
Amar Muhsin 1 0
Simon Bengtsson 1 0
Victor Blixt 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрессон Аксель 5 0
Моро Насиру 5 0
Валкер Кевин 2 0
Хольмберг Карл 2 0
Бьёрнквист Даниэль 2 0
Крона Себастьян 2 0
Adam Bark 2 0
Ларссон Джейк 2 0
Вальгейрссон Вальгейр 2 0
Lucas Shlimon 2 0
Сегер Давид 2 0
Хульквист Даниэль 2 0
Эскелинен Виллиам 1 0
Бергмарк Никлас 1 0
Samuel Dahl 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Бакман Виктор 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Adi Fisic 1 0

Результаты матчей

Хельсинборг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Эребру
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
9
Хельсинборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Эребру
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

9
21
Хельсинборг
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
Эребру
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

15
30

Голы по времени матча

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
1
8%
1
7%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
50%
4
29%
76-90

Пропущено

17
21
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
18%
2
10%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
12%
4
19%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
2
12%
4
19%
61-75
8
47%
7
33%
76-90

Забито

13
21
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
1
8%
7
33%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
23%
1
5%
31-45
2
15%
4
19%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
4
31%
3
14%
76-90

Пропущено

18
9
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
3
17%
2
22%
1-15
3
17%
2
22%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
22%
1
11%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
5
28%
2
22%
76-90

Забито

25
35
8 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
7 Не забивали 8
2
8%
8
23%
1-15
2
8%
4
11%
16-30
4
16%
5
14%
31-45
3
12%
8
23%
46-60
4
16%
3
9%
61-75
10
40%
7
20%
76-90

Пропущено

35
30
12 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 15
6
17%
4
13%
1-15
3
9%
5
17%
16-30
3
9%
4
13%
31-45
6
17%
2
7%
46-60
4
11%
6
20%
61-75
13
37%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эстер - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Хельсинборг - Сундсвалль 3:2
Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Русенгор - Хельсинборг 0:3 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Хельсинборг - Хельсингёр 0:2 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Эребру - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1
Эребру
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эребру - Утсиктенс 5:1 Браге - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 5:3 Эргрюте - Эребру 0:3
Эребру - Вестерос 1:1 Тюресё - Эребру 1:2 Гефле - Эребру 2:1 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Треллеборг - Эребру 2:2 Эребру - ГАИС 0:0 Сундсвалль - Эребру 2:2 Эребру - Треллеборг 0:0 Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0

Результаты матчей

Хельсинборг
Эребру

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%
0
8 раз 33%
1
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%
5
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Хельсинборг
Эребру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
5
4
8
1.5
5
8
1
11
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
3
3
9
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
16
8
7
17
1.5
10
14
1
23
2.5
5
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 25 16 6 3 42 - 19 54
2.
Утсиктенс
 25 14 5 6 45 - 26 47
3.
ГАИС
 0:0 25 13 7 5 49 - 19 46
4.
Эстер
 0:0 26 13 7 6 50 - 33 46
5.
Ландскруна
 1:0 25 11 4 10 34 - 37 37
6.
Гефле
 0:0 25 9 7 9 31 - 37 34
7.
Треллеборг
 25 9 6 10 35 - 43 33
8.
Эстерсунд
 25 7 12 6 35 - 32 33
9.
Браге
 25 9 5 11 29 - 38 32
10.
Эребру
 0:2 25 7 10 8 35 - 32 31
11.
Йёнчёпинг
 25 7 8 10 38 - 44 29
12.
Хельсинборг
 2:0 25 7 7 11 28 - 34 28
13.
Сундсвалль
 0:1 26 7 6 13 33 - 49 27
14.
Сирианска Эскильстуна
 25 6 8 11 22 - 34 26
15.
Эргрюте
 0:0 25 5 8 12 27 - 41 23
16.
Сковде АИК
 25 6 4 15 32 - 47 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 12 8 4 0 19 - 3 28
2.
Утсиктенс
 13 8 3 2 30 - 12 27
3.
Браге
 13 8 2 3 23 - 16 26
4.
ГАИС
 0:0 13 7 3 3 25 - 11 24
5.
Ландскруна
 1:0 13 7 3 3 20 - 14 24
6.
Гефле
 0:0 13 7 3 3 19 - 19 24
7.
Эребру
 0:2 13 5 7 1 21 - 9 22
8.
Йёнчёпинг
 13 6 3 4 22 - 18 21
9.
Эстер
 0:0 12 6 2 4 23 - 13 20
10.
Треллеборг
 12 6 1 5 17 - 19 19
11.
Сковде АИК
 12 5 3 4 21 - 15 18
12.
Эстерсунд
 12 4 6 2 22 - 17 18
13.
Хельсинборг
 2:0 13 5 2 6 15 - 16 17
14.
Сирианска Эскильстуна
 12 4 4 4 13 - 12 16
15.
Сундсвалль
 0:1 13 4 4 5 19 - 24 16
16.
Эргрюте
 0:0 12 2 5 5 16 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 8 2 3 23 - 16 26
2.
Эстер
 0:0 14 7 5 2 27 - 20 26
3.
ГАИС
 0:0 12 6 4 2 24 - 8 22
4.
Утсиктенс
 12 6 2 4 15 - 14 20
5.
Эстерсунд
 13 3 6 4 13 - 15 15
6.
Треллеборг
 13 3 5 5 18 - 24 14
7.
Ландскруна
 1:0 12 4 1 7 14 - 23 13
8.
Эргрюте
 0:0 13 3 3 7 11 - 19 12
9.
Хельсинборг
 2:0 12 2 5 5 13 - 18 11
10.
Сундсвалль
 0:1 13 3 2 8 14 - 25 11
11.
Гефле
 0:0 12 2 4 6 12 - 18 10
12.
Сирианска Эскильстуна
 13 2 4 7 9 - 22 10
13.
Эребру
 0:2 12 2 3 7 14 - 23 9
14.
Йёнчёпинг
 12 1 5 6 16 - 26 8
15.
Браге
 12 1 3 8 6 - 22 6
16.
Сковде АИК
 13 1 1 11 11 - 32 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 16 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
ГАИС Селик Мерван 10 (4)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 9
Хельсинборг Хелльборг Адам 1 7
Эргрюте Дротт Джонатан 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    Г О О О О Л - Лупер Вильгельм бьет в цель!
  • 46'
    Бакман Виктор получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Г О О О О Л - Ринг Эрик бьет в цель!
  • 3'
    Олссон Деннис сделал результативную передачу.
  • 3'
    Г О О О О Л - Лима Лукас бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится ничьей.
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Хельсинборг
Ничья
Эребру
3.00
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9.10
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3.50
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