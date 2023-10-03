Тур: 25.
3:0
Второй тайм: 49'
0'
1:0
3' ГолЛима Лукас
2:0
45' ГолРинг Эрик
46' Желтая карточкаБакман Виктор
3:0
49' ГолЛупер Вильгельм
Ход матча
3'
1:0
45'
2:0
46'
49'
3:0
39
Benjamin
Orn
21
Веберг
Чарли
11
Ринг
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Benjamin OrnЗащитник
- Защитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ринг ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
33 Amar Muhsin
-
-
-
Главный тренер: Бакстер Стюарт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
20 Adam Bark
-
18 Rasmus Bonde
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
История личных встреч
Хельсинборг
Эребру
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед
24 матча
20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1
0.85
Среднее время на гол
90
106
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.23
1.36
Среднее время на гол
73
66
Всего голов
27
26
Голов в среднем за матч
1.13
1.08
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
80
83
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|6 (1)
|0.24
|Amin Al-Hamawi
|6
|0.24
|Ринг Эрик
|4
|0.16
|Лупер Вильгельм
|2
|0.08
|Лима Лукас
|2
|0.08
|Benjamin Acquah
|2
|0.08
|Simon Bengtsson
|1
|0.04
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0.04
|Веберг Чарли
|1
|0.04
|Хелльборг Адам
|1
|0.04
|Рогне Томас
|1
|0.04
|Cole Alexander
|0
|0
|Ervin Gigovac
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
|Альмаджед Сумар
|0
|0
|Хеллман Эмиль
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|10 (2)
|0.4
|Миллескуг Ноэль
|5
|0.2
|Валкер Кевин
|3
|0.12
|Ларссон Джейк
|3
|0.12
|Сегер Давид
|3
|0.12
|Вальгейрссон Вальгейр
|2
|0.08
|Adam Bark
|2
|0.08
|Кроон Самуэль
|2
|0.08
|Бакман Виктор
|2
|0.08
|Андрессон Аксель
|1
|0.04
|Adi Fisic
|1
|0.04
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
|Бергмарк Никлас
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хелльборг Адам
|7
|1
|Benjamin Acquah
|5
|0
|Вагич Павле
|3
|1
|Philip Reinhold
|4
|0
|Хеллман Эмиль
|4
|0
|Хольст Фредерик
|3
|0
|Ринг Эрик
|3
|0
|Вилар Бернардо
|3
|0
|Cole Alexander
|2
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|2
|0
|Лупер Вильгельм
|2
|0
|Веберг Чарли
|2
|0
|Альмаджед Сумар
|2
|0
|Виделль Каспер
|2
|0
|Ervin Gigovac
|2
|0
|Amin Al-Hamawi
|2
|0
|Lukas Kjellnaes
|2
|0
|Стюарт Бакстер
|0
|1
|Рогне Томас
|1
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Кабаши Ариан
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Simon Bengtsson
|1
|0
|Victor Blixt
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрессон Аксель
|5
|0
|Моро Насиру
|5
|0
|Валкер Кевин
|2
|0
|Хольмберг Карл
|2
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|2
|0
|Крона Себастьян
|2
|0
|Adam Bark
|2
|0
|Ларссон Джейк
|2
|0
|Вальгейрссон Вальгейр
|2
|0
|Lucas Shlimon
|2
|0
|Сегер Давид
|2
|0
|Хульквист Даниэль
|2
|0
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|Бергмарк Никлас
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
|Бакман Виктор
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
Результаты матчей
Хельсинборг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Эребру
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
6
9
Хельсинборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Эребру
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
9
21
Хельсинборг
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
Эребру
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
15
30
Голы по времени матча
Забито
12
14
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
1
8%
1
7%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
50%
4
29%
76-90
Пропущено
17
21
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
18%
2
10%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
12%
4
19%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
2
12%
4
19%
61-75
8
47%
7
33%
76-90
Забито
13
21
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
1
8%
7
33%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
23%
1
5%
31-45
2
15%
4
19%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
4
31%
3
14%
76-90
Пропущено
18
9
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
3
17%
2
22%
1-15
3
17%
2
22%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
22%
1
11%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
5
28%
2
22%
76-90
Забито
25
35
8 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
7 Не забивали 8
2
8%
8
23%
1-15
2
8%
4
11%
16-30
4
16%
5
14%
31-45
3
12%
8
23%
46-60
4
16%
3
9%
61-75
10
40%
7
20%
76-90
Пропущено
35
30
12 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 15
6
17%
4
13%
1-15
3
9%
5
17%
16-30
3
9%
4
13%
31-45
6
17%
2
7%
46-60
4
11%
6
20%
61-75
13
37%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эстер - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Хельсинборг - Сундсвалль 3:2
Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Русенгор - Хельсинборг 0:3 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Хельсинборг - Хельсингёр 0:2 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Эребру - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1
Эребру
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эребру - Утсиктенс 5:1 Браге - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 5:3 Эргрюте - Эребру 0:3
Эребру - Вестерос 1:1 Тюресё - Эребру 1:2 Гефле - Эребру 2:1 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Треллеборг - Эребру 2:2 Эребру - ГАИС 0:0 Сундсвалль - Эребру 2:2 Эребру - Треллеборг 0:0 Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0
Результаты матчей
Хельсинборг
Эребру
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%
0
8 раз 33%
1
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
3 раза 13%
5
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Хельсинборг
Эребру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
85
48
58
111
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
83
39
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
168
717
1014
123
519
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|16
|6
|3
|42 - 19
|54
|2.
|25
|14
|5
|6
|45 - 26
|47
|3.
|0:0
|25
|13
|7
|5
|49 - 19
|46
|4.
|0:0
|26
|13
|7
|6
|50 - 33
|46
|5.
|1:0
|25
|11
|4
|10
|34 - 37
|37
|6.
|0:0
|25
|9
|7
|9
|31 - 37
|34
|7.
|25
|9
|6
|10
|35 - 43
|33
|8.
|25
|7
|12
|6
|35 - 32
|33
|9.
|25
|9
|5
|11
|29 - 38
|32
|10.
|0:2
|25
|7
|10
|8
|35 - 32
|31
|11.
|25
|7
|8
|10
|38 - 44
|29
|12.
|2:0
|25
|7
|7
|11
|28 - 34
|28
|13.
|0:1
|26
|7
|6
|13
|33 - 49
|27
|14.
|25
|6
|8
|11
|22 - 34
|26
|15.
|0:0
|25
|5
|8
|12
|27 - 41
|23
|16.
|25
|6
|4
|15
|32 - 47
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|4
|0
|19 - 3
|28
|2.
|13
|8
|3
|2
|30 - 12
|27
|3.
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|4.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|25 - 11
|24
|5.
|1:0
|13
|7
|3
|3
|20 - 14
|24
|6.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|19 - 19
|24
|7.
|0:2
|13
|5
|7
|1
|21 - 9
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|9.
|0:0
|12
|6
|2
|4
|23 - 13
|20
|10.
|12
|6
|1
|5
|17 - 19
|19
|11.
|12
|5
|3
|4
|21 - 15
|18
|12.
|12
|4
|6
|2
|22 - 17
|18
|13.
|2:0
|13
|5
|2
|6
|15 - 16
|17
|14.
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|15.
|0:1
|13
|4
|4
|5
|19 - 24
|16
|16.
|0:0
|12
|2
|5
|5
|16 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|2.
|0:0
|14
|7
|5
|2
|27 - 20
|26
|3.
|0:0
|12
|6
|4
|2
|24 - 8
|22
|4.
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|5.
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|6.
|13
|3
|5
|5
|18 - 24
|14
|7.
|1:0
|12
|4
|1
|7
|14 - 23
|13
|8.
|0:0
|13
|3
|3
|7
|11 - 19
|12
|9.
|2:0
|12
|2
|5
|5
|13 - 18
|11
|10.
|0:1
|13
|3
|2
|8
|14 - 25
|11
|11.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|12.
|13
|2
|4
|7
|9 - 22
|10
|13.
|0:2
|12
|2
|3
|7
|14 - 23
|9
|14.
|12
|1
|5
|6
|16 - 26
|8
|15.
|12
|1
|3
|8
|6 - 22
|6
|16.
|13
|1
|1
|11
|11 - 32
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|ГАИС
|Селик Мерван
|10 (4)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|10 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|9
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|1 7
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|8