Тур: 25.
4:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолЛима Лукас
2:0
45' ГолРинг Эрик
46' Желтая карточкаБакман Виктор
3:0
49' ГолЛупер Вильгельм
4:0
50' ГолРинг Эрик
55' Желтая карточкаРинг Эрик
4:1
62' ГолВальгейрссон Вальгейр
90'+5
Ход матча
3'
1:0
45'
2:0
46'
49'
3:0
50'
4:0
55'
62'
39
Benjamin
Orn
21
Веберг
Чарли
11
Ринг
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Benjamin OrnЗащитник
- Защитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ринг ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
33 Amar Muhsin
-
-
-
Главный тренер: Бакстер Стюарт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
20 Adam Bark
-
18 Rasmus Bonde
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
История личных встреч
Хельсинборг
Эребру
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед
24 матча
20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1
0.85
Среднее время на гол
90
106
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.23
1.36
Среднее время на гол
73
66
Всего голов
27
26
Голов в среднем за матч
1.13
1.08
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
80
83
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|6 (1)
|0.24
|Amin Al-Hamawi
|6
|0.24
|Ринг Эрик
|5
|0.2
|Лупер Вильгельм
|3
|0.12
|Лима Лукас
|2
|0.08
|Benjamin Acquah
|2
|0.08
|Simon Bengtsson
|1
|0.04
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0.04
|Веберг Чарли
|1
|0.04
|Хелльборг Адам
|1
|0.04
|Рогне Томас
|1
|0.04
|Cole Alexander
|0
|0
|Ervin Gigovac
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
|Альмаджед Сумар
|0
|0
|Хеллман Эмиль
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|10 (2)
|0.4
|Миллескуг Ноэль
|5
|0.2
|Валкер Кевин
|3
|0.12
|Ларссон Джейк
|3
|0.12
|Сегер Давид
|3
|0.12
|Вальгейрссон Вальгейр
|3
|0.12
|Adam Bark
|2
|0.08
|Кроон Самуэль
|2
|0.08
|Бакман Виктор
|2
|0.08
|Андрессон Аксель
|1
|0.04
|Adi Fisic
|1
|0.04
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
|Бергмарк Никлас
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хелльборг Адам
|7
|1
|Benjamin Acquah
|5
|0
|Вагич Павле
|3
|1
|Philip Reinhold
|4
|0
|Хеллман Эмиль
|4
|0
|Ринг Эрик
|4
|0
|Хольст Фредерик
|3
|0
|Вилар Бернардо
|3
|0
|Cole Alexander
|2
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|2
|0
|Лупер Вильгельм
|2
|0
|Веберг Чарли
|2
|0
|Альмаджед Сумар
|2
|0
|Виделль Каспер
|2
|0
|Ervin Gigovac
|2
|0
|Amin Al-Hamawi
|2
|0
|Lukas Kjellnaes
|2
|0
|Стюарт Бакстер
|0
|1
|Рогне Томас
|1
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Кабаши Ариан
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Simon Bengtsson
|1
|0
|Victor Blixt
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрессон Аксель
|5
|0
|Моро Насиру
|5
|0
|Валкер Кевин
|2
|0
|Хольмберг Карл
|2
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|2
|0
|Крона Себастьян
|2
|0
|Adam Bark
|2
|0
|Ларссон Джейк
|2
|0
|Вальгейрссон Вальгейр
|2
|0
|Lucas Shlimon
|2
|0
|Сегер Давид
|2
|0
|Бакман Виктор
|2
|0
|Хульквист Даниэль
|2
|0
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|Бергмарк Никлас
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
Результаты матчей
Хельсинборг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Эребру
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
6
10
Хельсинборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Эребру
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
9
21
Хельсинборг
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Эребру
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
15
31
Голы по времени матча
Забито
16
15
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
3
19%
4
27%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
6
38%
4
27%
76-90
Пропущено
18
25
5 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
17%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
11%
5
20%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
3
17%
4
16%
61-75
8
44%
7
28%
76-90
Забито
13
21
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
1
8%
7
33%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
23%
1
5%
31-45
2
15%
4
19%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
4
31%
3
14%
76-90
Пропущено
18
9
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
3
17%
2
22%
1-15
3
17%
2
22%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
22%
1
11%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
5
28%
2
22%
76-90
Забито
29
36
10 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 11
7 Не забивали 8
3
10%
8
22%
1-15
2
7%
4
11%
16-30
5
17%
5
14%
31-45
5
17%
8
22%
46-60
4
14%
4
11%
61-75
10
34%
7
19%
76-90
Пропущено
36
34
12 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 16
6
17%
5
15%
1-15
3
8%
5
15%
16-30
3
8%
5
15%
31-45
6
17%
4
12%
46-60
5
14%
6
18%
61-75
13
36%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эстер - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Хельсинборг - Сундсвалль 3:2
Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Русенгор - Хельсинборг 0:3 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Хельсинборг - Хельсингёр 0:2 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Эребру - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1
Эребру
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эребру - Утсиктенс 5:1 Браге - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 5:3 Эргрюте - Эребру 0:3
Эребру - Вестерос 1:1 Тюресё - Эребру 1:2 Гефле - Эребру 2:1 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Треллеборг - Эребру 2:2 Эребру - ГАИС 0:0 Сундсвалль - Эребру 2:2 Эребру - Треллеборг 0:0 Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0
Результаты матчей
Хельсинборг
Эребру
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:0
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
8 раз 32%
1
7 раз 28%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
5
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Хельсинборг
Эребру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
58
58
211
49
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
39
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
178
817
1015
223
520
124
223
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|10 (8)
|ГАИС
|Селик Мерван
|10 (4)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|1 7
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|8