Тур: 25.
0'
31' Желтая карточкаAhmed Bonnah
45' Желтая карточкаМикаель Бенгтссон
45' Желтая карточкаСилисуфай Эди
0:1
55' ГолПолсон Дэниел
65' Желтая карточкаАндреассон Антон
69' Желтая карточкаKevin Persson
70' Желтая карточкаДальквист Хампус
90' Желтая карточкаЛюндберг Виктор
90'+7
Ход матча
31'
45'
55'
65'
69'
70'
90'
11
Энглунд
Лео
10
Ahmed
Bonnah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
-
10 Ahmed BonnahНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Нюх МубааракНападающий
- Нападающий
-
-
-
30 Alex Rahm
-
Главный тренер: Джеффри Обинн
История личных встреч
Гефле
Эргрюте
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
1.2
Среднее время на гол
135
75
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
1.33
Среднее время на гол
50
67
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.38
1.25
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
Среднее время на гол
65
72
Бомбардиры внутри турнира
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энглунд Лео
|9 (3)
|0.36
|Лундин Антон
|4
|0.16
|Эдквист Адриан
|3
|0.12
|Antonio Yakoub
|3
|0.12
|Лундин Оскар
|3
|0.12
|Nils Eriksson
|2
|0.08
|Рафаэль Йорк
|1
|0.04
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0.04
|Йельте Якоб
|1
|0.04
|Kevin Persson
|1
|0.04
|Oskar Karlsson
|1
|0.04
|Constantino Capotondi
|1
|0.04
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
|Sebastian Friman
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Christoffersson
|6
|0.24
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3 (1)
|0.12
|Силисуфай Эди
|3
|0.12
|Тагессон Линус
|3
|0.12
|Дальквист Исак
|2
|0.08
|Hady Saleh Karim
|2
|0.08
|Муянич Амел
|2
|0.08
|Дальстрём Виллиам
|1
|0.04
|Дротт Джонатан
|1
|0.04
|Полсон Дэниел
|1
|0.04
|Erion Sadiku
|1
|0.04
|Christoffer Styffe
|1
|0.04
|Свенссон Уильям
|1
|0.04
|Азулай Джонатан
|1 (1)
|0.04
|Хольмен Кевин
|0
|0
|Беркрот Никлас
|0
|0
|Люндберг Виктор
|0
|0
|Нюх Мубаарак
|0
|0
Карточки
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдквист Адриан
|5
|1
|Лундин Оскар
|6
|0
|Аспгрен Кристоффер
|3
|1
|Constantino Capotondi
|3
|1
|Kevin Persson
|4
|0
|Antonio Yakoub
|4
|0
|Ройсхенберг Мартин
|3
|0
|Рафаэль Йорк
|3
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Энглунд Лео
|2
|0
|Ahmed Bonnah
|2
|0
|Уоллиндер Робин
|2
|0
|Микаель Бенгтссон
|1
|0
|Iu Ranera
|1
|0
|Daniel Eliasson
|1
|0
|Nils Eriksson
|1
|0
|Niclas Haakansson
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дротт Джонатан
|8
|0
|Erion Sadiku
|8
|0
|Hady Saleh Karim
|4
|1
|Хольмен Кевин
|5
|0
|Азулай Джонатан
|4
|0
|Тагессон Линус
|4
|0
|Дальквист Хампус
|4
|0
|Свенссон Уильям
|4
|0
|Люндберг Виктор
|3
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3
|0
|Полсон Дэниел
|3
|0
|Дальквист Исак
|3
|0
|Андреассон Антон
|2
|0
|Беркрот Никлас
|2
|0
|Нилльсон Маттиас
|2
|0
|Нюх Мубаарак
|2
|0
|Дальстрём Виллиам
|2
|0
|Муянич Амел
|2
|0
|Силисуфай Эди
|1
|0
|Абрахам Саргон
|1
|0
|Noah Christoffersson
|1
|0
|Christoffer Styffe
|1
|0
Результаты матчей
Гефле
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Эргрюте
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
4
Гефле
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Эргрюте
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
12
Упущенные победы
9
14
Гефле
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
36% (9)
16% (4)
Эргрюте
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
15
15
Упущенные победы
13
18
Голы по времени матча
Забито
19
12
4 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
1
5%
3
25%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
6
32%
3
25%
46-60
5
26%
1
8%
61-75
4
21%
2
17%
76-90
Пропущено
20
19
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
6
30%
4
21%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
4
20%
3
16%
31-45
5
25%
4
21%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
1
5%
5
26%
76-90
Забито
12
17
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
1
8%
8
47%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
5
42%
3
18%
76-90
Пропущено
18
21
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
6%
2
10%
1-15
4
22%
2
10%
16-30
2
11%
6
29%
31-45
5
28%
4
19%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
4
22%
4
19%
76-90
Забито
31
29
9 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
6 Не забивали 7
3
10%
3
10%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
3
10%
10
34%
31-45
7
23%
5
17%
46-60
6
19%
3
10%
61-75
9
29%
29%
5
17%
76-90
Пропущено
38
40
19 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 20
7
18%
6
15%
1-15
6
16%
4
10%
16-30
6
16%
9
23%
31-45
10
26%
8
20%
46-60
4
11%
4
10%
61-75
5
13%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Гефле
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сундсвалль - Гефле 2:2 Гефле - ГАИС 0:6 Эстерсунд - Гефле 2:2 Гефле - Йёнчёпинг 1:0
Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Соллентуна - Гефле 0:1 Гефле - Эребру 2:1 Эстер - Гефле 1:2 Гефле - Браге 2:0 Вестерос - Гефле 1:0 Гефле - Эстерсунд 2:2 ГАИС - Гефле 1:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2 Эребру - Гефле 2:0 Гефле - Сундсвалль 1:3 Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1
Эргрюте
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эргрюте - ГАИС 1:4 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Эребру 0:3
Эстер - Эргрюте 2:0 Йёнчёпингс БК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 ГАИС - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Гефле 3:1 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Эребру - Эргрюте 0:0
Результаты матчей
Гефле
Эргрюте
Точный счет
2:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:2
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:2
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
0
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Гефле
Эргрюте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
102
67
57
211
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
85
39
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
187
916
718
223
322
124
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|10 (8)
|ГАИС
|Селик Мерван
|10 (4)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|1 7
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|8