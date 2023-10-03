  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 25.
Гефле
0:1
Конец матча
Эргрюте
0'
31' Желтая карточка
Ahmed Bonnah
45' Желтая карточка
Микаель Бенгтссон
45' Желтая карточка
Силисуфай Эди
0:1
55' Гол
Полсон Дэниел
65' Желтая карточка
Андреассон Антон
69' Желтая карточка
Kevin Persson
70' Желтая карточка
Дальквист Хампус
90' Желтая карточка
Люндберг Виктор
90'+7
13
Уоллиндер
Робин
4
Philip
Ekman
21
Nils
Eriksson
16
Kevin
Persson
19
Аспгрен
Кристоффер
23
Oskar
Karlsson
6
Лундин
Оскар
14
Sebastian
Friman
12
Эдквист
Адриан
11
Энглунд
Лео
10
Ahmed
Bonnah
12
Нилльсон
Маттиас
2
Тагессон
Линус
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
19
Андреассон
Антон
14
Полсон
Дэниел
28
Erion
Sadiku
6
Хольмен
Кевин
17
Дальквист
Хампус
26
Силисуфай
Эди
11
Noah
Christoffersson
Гефле
3-4-3
Эргрюте
4-4-2

История личных встреч

Гефле
Эргрюте

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
3:1
С
0:1
С
3:1
С
1:1
С
0:1
ШК
0:1
А
2:2
А
2:2

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
1.2

Среднее время на гол

135
75

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
1.33

Среднее время на гол

50
67

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.38
1.25

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4

Среднее время на гол

65
72

Бомбардиры внутри турнира

Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энглунд Лео 9 (3) 0.36
Лундин Антон 4 0.16
Эдквист Адриан 3 0.12
Antonio Yakoub 3 0.12
Лундин Оскар 3 0.12
Nils Eriksson 2 0.08
Рафаэль Йорк 1 0.04
Ройсхенберг Мартин 1 0.04
Йельте Якоб 1 0.04
Kevin Persson 1 0.04
Oskar Karlsson 1 0.04
Constantino Capotondi 1 0.04
Аспгрен Кристоффер 0 0
Sebastian Friman 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Christoffersson 6 0.24
Хаглинд-Сангре Маркус 3 (1) 0.12
Силисуфай Эди 3 0.12
Тагессон Линус 3 0.12
Дальквист Исак 2 0.08
Hady Saleh Karim 2 0.08
Муянич Амел 2 0.08
Дальстрём Виллиам 1 0.04
Дротт Джонатан 1 0.04
Полсон Дэниел 1 0.04
Erion Sadiku 1 0.04
Christoffer Styffe 1 0.04
Свенссон Уильям 1 0.04
Азулай Джонатан 1 (1) 0.04
Хольмен Кевин 0 0
Беркрот Никлас 0 0
Люндберг Виктор 0 0
Нюх Мубаарак 0 0

Карточки

Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдквист Адриан 5 1
Лундин Оскар 6 0
Аспгрен Кристоффер 3 1
Constantino Capotondi 3 1
Kevin Persson 4 0
Antonio Yakoub 4 0
Ройсхенберг Мартин 3 0
Рафаэль Йорк 3 0
Лундин Антон 2 0
Энглунд Лео 2 0
Ahmed Bonnah 2 0
Уоллиндер Робин 2 0
Микаель Бенгтссон 1 0
Iu Ranera 1 0
Daniel Eliasson 1 0
Nils Eriksson 1 0
Niclas Haakansson 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дротт Джонатан 8 0
Erion Sadiku 8 0
Hady Saleh Karim 4 1
Хольмен Кевин 5 0
Азулай Джонатан 4 0
Тагессон Линус 4 0
Дальквист Хампус 4 0
Свенссон Уильям 4 0
Люндберг Виктор 3 0
Хаглинд-Сангре Маркус 3 0
Полсон Дэниел 3 0
Дальквист Исак 3 0
Андреассон Антон 2 0
Беркрот Никлас 2 0
Нилльсон Маттиас 2 0
Нюх Мубаарак 2 0
Дальстрём Виллиам 2 0
Муянич Амел 2 0
Силисуфай Эди 1 0
Абрахам Саргон 1 0
Noah Christoffersson 1 0
Christoffer Styffe 1 0

Результаты матчей

Гефле
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Эргрюте
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
4
Гефле
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Эргрюте
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
12

Упущенные победы

9
14
Гефле
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
36% (9)
16% (4)
Эргрюте
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

15
15

Упущенные победы

13
18

Голы по времени матча

Забито

19
12
4 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
1
5%
3
25%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
6
32%
3
25%
46-60
5
26%
1
8%
61-75
4
21%
2
17%
76-90

Пропущено

20
19
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
6
30%
4
21%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
4
20%
3
16%
31-45
5
25%
4
21%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
1
5%
5
26%
76-90

Забито

12
17
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
1
8%
8
47%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
5
42%
3
18%
76-90

Пропущено

18
21
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
6%
2
10%
1-15
4
22%
2
10%
16-30
2
11%
6
29%
31-45
5
28%
4
19%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
4
22%
4
19%
76-90

Забито

31
29
9 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
6 Не забивали 7
3
10%
3
10%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
3
10%
10
34%
31-45
7
23%
5
17%
46-60
6
19%
3
10%
61-75
9
29%
29%
5
17%
76-90

Пропущено

38
40
19 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 20
7
18%
6
15%
1-15
6
16%
4
10%
16-30
6
16%
9
23%
31-45
10
26%
8
20%
46-60
4
11%
4
10%
61-75
5
13%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Гефле
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сундсвалль - Гефле 2:2 Гефле - ГАИС 0:6 Эстерсунд - Гефле 2:2 Гефле - Йёнчёпинг 1:0
Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Соллентуна - Гефле 0:1 Гефле - Эребру 2:1 Эстер - Гефле 1:2 Гефле - Браге 2:0 Вестерос - Гефле 1:0 Гефле - Эстерсунд 2:2 ГАИС - Гефле 1:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2 Эребру - Гефле 2:0 Гефле - Сундсвалль 1:3 Эргрюте - Гефле 3:1 Браге - Гефле 1:1 Гефле - Сковде АИК 4:1
Эргрюте
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Эргрюте - ГАИС 1:4 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Эребру 0:3
Эстер - Эргрюте 2:0 Йёнчёпингс БК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 ГАИС - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Гефле 3:1 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Эребру - Эргрюте 0:0

Результаты матчей

Гефле
Эргрюте

Точный счет

2:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:2
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:2
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
0
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Гефле
Эргрюте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
2
6
7
1.5
5
7
2
11
2.5
1
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
5
3
9
1.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
18
7
9
16
1.5
7
18
2
23
2.5
3
22
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 25 16 6 3 42 - 19 54
2.
ГАИС
 25 14 6 5 50 - 19 48
3.
Утсиктенс
 25 14 5 6 45 - 26 47
4.
Эстер
 26 13 6 7 50 - 34 45
5.
Ландскруна
 25 10 5 10 35 - 39 35
6.
Гефле
 25 9 6 10 31 - 38 33
7.
Треллеборг
 25 9 6 10 35 - 43 33
8.
Эстерсунд
 25 7 12 6 35 - 32 33
9.
Браге
 25 9 5 11 29 - 38 32
10.
Эребру
 25 7 10 8 36 - 34 31
11.
Йёнчёпинг
 25 7 8 10 38 - 44 29
12.
Хельсинборг
 25 7 7 11 30 - 35 28
13.
Сундсвалль
 26 7 7 12 35 - 50 28
14.
Сирианска Эскильстуна
 25 6 8 11 22 - 34 26
15.
Эргрюте
 25 6 7 12 28 - 41 25
16.
Сковде АИК
 25 6 4 15 32 - 47 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 12 8 4 0 19 - 3 28
2.
Утсиктенс
 13 8 3 2 30 - 12 27
3.
ГАИС
 13 8 2 3 26 - 11 26
4.
Браге
 13 8 2 3 23 - 16 26
5.
Гефле
 13 7 2 4 19 - 20 23
6.
Ландскруна
 13 6 4 3 21 - 16 22
7.
Эребру
 13 5 7 1 21 - 9 22
8.
Йёнчёпинг
 13 6 3 4 22 - 18 21
9.
Эстер
 12 6 2 4 23 - 13 20
10.
Треллеборг
 12 6 1 5 17 - 19 19
11.
Сковде АИК
 12 5 3 4 21 - 15 18
12.
Эстерсунд
 12 4 6 2 22 - 17 18
13.
Хельсинборг
 13 5 2 6 17 - 17 17
14.
Сирианска Эскильстуна
 12 4 4 4 13 - 12 16
15.
Сундсвалль
 13 4 4 5 19 - 24 16
16.
Эргрюте
 12 2 5 5 16 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 8 2 3 23 - 16 26
2.
Эстер
 14 7 4 3 27 - 21 25
3.
ГАИС
 12 6 4 2 24 - 8 22
4.
Утсиктенс
 12 6 2 4 15 - 14 20
5.
Эстерсунд
 13 3 6 4 13 - 15 15
6.
Эргрюте
 13 4 2 7 12 - 19 14
7.
Треллеборг
 13 3 5 5 18 - 24 14
8.
Ландскруна
 12 4 1 7 14 - 23 13
9.
Сундсвалль
 13 3 3 7 16 - 26 12
10.
Хельсинборг
 12 2 5 5 13 - 18 11
11.
Гефле
 12 2 4 6 12 - 18 10
12.
Сирианска Эскильстуна
 13 2 4 7 9 - 22 10
13.
Эребру
 12 2 3 7 15 - 25 9
14.
Йёнчёпинг
 12 1 5 6 16 - 26 8
15.
Браге
 12 1 3 8 6 - 22 6
16.
Сковде АИК
 13 1 1 11 11 - 32 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 16 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
ГАИС Линдберг Юлиус 10 (8)
ГАИС Селик Мерван 10 (4)
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Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Хельсинборг Хелльборг Адам 1 7
Эргрюте Дротт Джонатан 8
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Силисуфай Эди получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Mikael Bengtsson получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Ahmed Bonnah получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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