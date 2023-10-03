Тур: 25.
0'
12
Robin
Frej
10
Селик
Мерван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
33 Erik Krantz
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
История личных встреч
ГАИС
Эстер
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1.17
1.38
Среднее время на гол
77
65
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
1.17
Среднее время на гол
65
77
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.29
1.29
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
70
70
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селик Мерван
|10
|0.4
|Линдберг Юлиус
|9 (2)
|0.36
|Хольмстрём Александр Аль
|8 (1)
|0.32
|Axel Henriksson
|4
|0.16
|Фрайди Ричард
|4
|0.16
|Gustav Lundgren
|2
|0.08
|Оберг Йоаким
|2 (1)
|0.08
|Вангберг Август
|2
|0.08
|Robin Frej
|2
|0.08
|Салихович Дино
|1
|0.04
|Норен Аксель
|1
|0.04
|Filip Beckman
|1
|0.04
|Viktor Krueger
|1
|0.04
|Anes Cardaklija
|1
|0.04
|Линдберг Йонас
|0
|0
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|Александерссон Виктор
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вестермарк Йеспер
|16
|0.62
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (2)
|0.5
|Сёдерберг Никлас
|6
|0.23
|Родич Владимир
|3
|0.12
|Ahmed Bonnah
|3
|0.12
|Сигургейрссон Рунар Тор
|1
|0.04
|Люнг Даниэль
|1
|0.04
|Косица Дзенис
|1
|0.04
|Прекович Милое
|1
|0.04
|Adam Herdonsson
|1
|0.04
|Кусу Манассе
|1
|0.04
|Theodor Johansson
|0
|0
|Хейкссон Алекс
|0
|0
|Варманен Тату
|0
|0
|Мёрфельт Альбин
|0
|0
|Andre Gustafson
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норен Аксель
|6
|0
|Фрайди Ричард
|3
|1
|Хольмстрём Александр Аль
|4
|0
|Селик Мерван
|3
|0
|Бинаку Эгзон
|3
|0
|Вангберг Август
|3
|0
|Линдберг Юлиус
|3
|0
|Оберг Йоаким
|3
|0
|Салихович Дино
|3
|0
|Axel Henriksson
|3
|0
|Gustav Lundgren
|3
|0
|Андерсен Никлас II
|1
|1
|Robin Frej
|2
|0
|Anes Cardaklija
|2
|0
|Filip Beckman
|2
|0
|Линдберг Йонас
|1
|0
|Красники Мергим
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестермарк Йеспер
|9
|0
|Карлссон Монц
|6
|0
|Хедлунд Себастьян
|6
|0
|Adam Herdonsson
|6
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|4
|0
|Люнг Даниэль
|4
|0
|Стенберг Джон
|4
|0
|Сёдерберг Никлас
|4
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Хейкссон Алекс
|2
|0
|Прекович Милое
|2
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|2
|0
|Theodor Johansson
|0
|1
|Косица Дзенис
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Магнуссон Исак
|1
|0
|Ahmed Bonnah
|1
|0
|Srdjan Tufegdzic
|1
|0
Результаты матчей
ГАИС
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Эстер
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
10
Упущенные победы
4
7
ГАИС
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Эстер
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
22
21
ГАИС
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
Эстер
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (5)
56% (14)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
5
15
Упущенные победы
26
28
Голы по времени матча
Забито
26
23
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
15 Не забивали 12
3
12%
6
26%
1-15
5
19%
2
9%
16-30
5
19%
2
9%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
8
31%
6
26%
76-90
Пропущено
10
23
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 12
1
10%
1
4%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
10%
5
22%
31-45
4
40%
6
26%
46-60
1
10%
7
30%
61-75
3
30%
2
9%
76-90
Забито
25
24
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
5
20%
3
13%
1-15
4
16%
3
13%
16-30
5
20%
5
21%
31-45
2
8%
7
29%
29%
46-60
4
16%
2
8%
61-75
5
20%
4
17%
76-90
Пропущено
7
12
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Забито
51
47
27 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 17
6 Не забивали 1
8
16%
9
19%
1-15
9
18%
5
11%
16-30
10
20%
7
15%
31-45
5
10%
11
23%
46-60
6
12%
5
11%
61-75
13
25%
10
21%
76-90
Пропущено
17
35
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 20
1
6%
3
9%
1-15
1
6%
4
11%
16-30
4
24%
5
14%
31-45
5
29%
29%
9
26%
46-60
1
6%
9
26%
61-75
5
29%
29%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
ГАИС
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эргрюте - ГАИС 1:4 Гефле - ГАИС 0:6 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Ландскруна - ГАИС 2:1
ГАИС - Сковде АИК 3:1 Хесслехольм ИФ - ГАИС 2:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Браге - ГАИС 0:4 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1
Эстер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эстер - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эстер 2:2 Эстер - Вестерос 2:2 Сковде АИК - Эстер 1:2
Эстер - Эргрюте 2:0 Фалькенберг - Эстер 1:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Эстер - Гефле 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Браге - Эстер 1:2 Эстер - Сковде АИК 2:1 Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2 Эстер - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2
Результаты матчей
ГАИС
Эстер
Точный счет
0:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
Точный счет
2:1
3 раза 13%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
6 раз 25%
3
5 раз 21%
1
4 раза 17%
2
4 раза 17%
4
4 раза 17%
6
1 раз 4%
2
9 раз 36%
1
7 раз 28%
3
5 раз 20%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ГАИС
Эстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
84
75
66
39
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
94
48
49
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
232
1410
169
1014
718
519
223
123
124
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|16
|6
|3
|42 - 19
|54
|2.
|25
|14
|5
|6
|45 - 26
|47
|3.
|0:0
|25
|13
|7
|5
|49 - 19
|46
|4.
|0:0
|26
|13
|7
|6
|50 - 33
|46
|5.
|1:0
|25
|11
|4
|10
|34 - 37
|37
|6.
|0:0
|25
|9
|7
|9
|31 - 37
|34
|7.
|25
|9
|6
|10
|35 - 43
|33
|8.
|25
|7
|12
|6
|35 - 32
|33
|9.
|25
|9
|5
|11
|29 - 38
|32
|10.
|0:2
|25
|7
|10
|8
|35 - 32
|31
|11.
|25
|7
|8
|10
|38 - 44
|29
|12.
|2:0
|25
|7
|7
|11
|28 - 34
|28
|13.
|0:1
|26
|7
|6
|13
|33 - 49
|27
|14.
|25
|6
|8
|11
|22 - 34
|26
|15.
|0:0
|25
|5
|8
|12
|27 - 41
|23
|16.
|25
|6
|4
|15
|32 - 47
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|4
|0
|19 - 3
|28
|2.
|13
|8
|3
|2
|30 - 12
|27
|3.
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|4.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|25 - 11
|24
|5.
|1:0
|13
|7
|3
|3
|20 - 14
|24
|6.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|19 - 19
|24
|7.
|0:2
|13
|5
|7
|1
|21 - 9
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|9.
|0:0
|12
|6
|2
|4
|23 - 13
|20
|10.
|12
|6
|1
|5
|17 - 19
|19
|11.
|12
|5
|3
|4
|21 - 15
|18
|12.
|12
|4
|6
|2
|22 - 17
|18
|13.
|2:0
|13
|5
|2
|6
|15 - 16
|17
|14.
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|15.
|0:1
|13
|4
|4
|5
|19 - 24
|16
|16.
|0:0
|12
|2
|5
|5
|16 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|2.
|0:0
|14
|7
|5
|2
|27 - 20
|26
|3.
|0:0
|12
|6
|4
|2
|24 - 8
|22
|4.
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|5.
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|6.
|13
|3
|5
|5
|18 - 24
|14
|7.
|1:0
|12
|4
|1
|7
|14 - 23
|13
|8.
|0:0
|13
|3
|3
|7
|11 - 19
|12
|9.
|2:0
|12
|2
|5
|5
|13 - 18
|11
|10.
|0:1
|13
|3
|2
|8
|14 - 25
|11
|11.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|12.
|13
|2
|4
|7
|9 - 22
|10
|13.
|0:2
|12
|2
|3
|7
|14 - 23
|9
|14.
|12
|1
|5
|6
|16 - 26
|8
|15.
|12
|1
|3
|8
|6 - 22
|6
|16.
|13
|1
|1
|11
|11 - 32
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|ГАИС
|Селик Мерван
|10 (4)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|10 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|9
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|1 7
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|8