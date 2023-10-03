Тур: 25.
0'
51' Желтая карточкаСёдерберг Никлас
60' Желтая карточкаAdam Herdonsson
1:0
66' ГолЛиндберг Юлиус
73' Желтая карточкаХедлунд Себастьян
86' Желтая карточкаВестермарк Йеспер
88' Желтая карточкаChovanie Amatkarijo
90' Желтая карточкаКричак Иван
90'+7
Ход матча
51'
60'
66'
90'
12
Robin
Frej
10
Селик
Мерван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
33 Erik Krantz
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
История личных встреч
ГАИС
Эстер
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1.17
1.38
Среднее время на гол
77
65
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
1.17
Среднее время на гол
65
77
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.29
1.29
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
70
70
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдберг Юлиус
|10 (2)
|0.4
|Селик Мерван
|10
|0.4
|Хольмстрём Александр Аль
|8 (1)
|0.32
|Axel Henriksson
|4
|0.16
|Фрайди Ричард
|4
|0.16
|Gustav Lundgren
|2
|0.08
|Оберг Йоаким
|2 (1)
|0.08
|Вангберг Август
|2
|0.08
|Robin Frej
|2
|0.08
|Салихович Дино
|1
|0.04
|Норен Аксель
|1
|0.04
|Filip Beckman
|1
|0.04
|Viktor Krueger
|1
|0.04
|Anes Cardaklija
|1
|0.04
|Линдберг Йонас
|0
|0
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|Александерссон Виктор
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вестермарк Йеспер
|16
|0.62
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (2)
|0.5
|Сёдерберг Никлас
|6
|0.23
|Родич Владимир
|3
|0.12
|Ahmed Bonnah
|3
|0.12
|Сигургейрссон Рунар Тор
|1
|0.04
|Люнг Даниэль
|1
|0.04
|Косица Дзенис
|1
|0.04
|Прекович Милое
|1
|0.04
|Adam Herdonsson
|1
|0.04
|Кусу Манассе
|1
|0.04
|Theodor Johansson
|0
|0
|Хейкссон Алекс
|0
|0
|Варманен Тату
|0
|0
|Мёрфельт Альбин
|0
|0
|Andre Gustafson
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норен Аксель
|6
|0
|Фрайди Ричард
|3
|1
|Хольмстрём Александр Аль
|4
|0
|Селик Мерван
|3
|0
|Бинаку Эгзон
|3
|0
|Вангберг Август
|3
|0
|Линдберг Юлиус
|3
|0
|Оберг Йоаким
|3
|0
|Салихович Дино
|3
|0
|Axel Henriksson
|3
|0
|Gustav Lundgren
|3
|0
|Андерсен Никлас II
|1
|1
|Robin Frej
|2
|0
|Anes Cardaklija
|2
|0
|Filip Beckman
|2
|0
|Линдберг Йонас
|1
|0
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0
|Красники Мергим
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестермарк Йеспер
|10
|0
|Хедлунд Себастьян
|7
|0
|Adam Herdonsson
|7
|0
|Карлссон Монц
|6
|0
|Сёдерберг Никлас
|5
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|4
|0
|Люнг Даниэль
|4
|0
|Стенберг Джон
|4
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Хейкссон Алекс
|2
|0
|Прекович Милое
|2
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|2
|0
|Theodor Johansson
|0
|1
|Косица Дзенис
|1
|0
|Кричак Иван
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Магнуссон Исак
|1
|0
|Ahmed Bonnah
|1
|0
|Srdjan Tufegdzic
|1
|0
Результаты матчей
ГАИС
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Эстер
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
10
Упущенные победы
4
7
ГАИС
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Эстер
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
22
21
ГАИС
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
Эстер
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (5)
58% (15)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
5
15
Упущенные победы
26
28
Голы по времени матча
Забито
27
23
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
15 Не забивали 13
3
11%
6
26%
1-15
5
19%
2
9%
16-30
5
19%
2
9%
31-45
3
11%
4
17%
46-60
3
11%
3
13%
61-75
8
30%
30%
6
26%
76-90
Пропущено
10
24
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 13
1
10%
1
4%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
1
10%
5
21%
31-45
4
40%
6
25%
46-60
1
10%
8
33%
61-75
3
30%
2
8%
76-90
Забито
25
24
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
5
20%
3
13%
1-15
4
16%
3
13%
16-30
5
20%
5
21%
31-45
2
8%
7
29%
29%
46-60
4
16%
2
8%
61-75
5
20%
4
17%
76-90
Пропущено
7
12
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Забито
52
47
27 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 17
6 Не забивали 2
8
15%
9
19%
1-15
9
17%
5
11%
16-30
10
19%
7
15%
31-45
5
10%
11
23%
46-60
7
13%
5
11%
61-75
13
25%
10
21%
76-90
Пропущено
17
36
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 21
1
6%
3
8%
1-15
1
6%
4
11%
16-30
4
24%
5
14%
31-45
5
29%
29%
9
25%
46-60
1
6%
10
28%
61-75
5
29%
29%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
ГАИС
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эргрюте - ГАИС 1:4 Гефле - ГАИС 0:6 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Ландскруна - ГАИС 2:1
ГАИС - Сковде АИК 3:1 Хесслехольм ИФ - ГАИС 2:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Браге - ГАИС 0:4 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1
Эстер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эстер - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эстер 2:2 Эстер - Вестерос 2:2 Сковде АИК - Эстер 1:2
Эстер - Эргрюте 2:0 Фалькенберг - Эстер 1:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Эстер - Гефле 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Браге - Эстер 1:2 Эстер - Сковде АИК 2:1 Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2 Эстер - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2
Результаты матчей
ГАИС
Эстер
Точный счет
3:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
6 раз 24%
1
5 раз 20%
3
5 раз 20%
2
4 раза 16%
4
4 раза 16%
6
1 раз 4%
2
9 раз 35%
1
7 раз 27%
3
5 раз 19%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ГАИС
Эстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
102
85
75
67
39
211
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
131
66
95
48
410
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
233
1411
1610
1015
719
520
224
124
125
124
- — Выход в Аллсвенскан
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- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|10 (8)
|ГАИС
|Селик Мерван
|10 (4)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|1 7
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|8