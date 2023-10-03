  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 25.
ГАИС
1:0
Конец матча
Эстер
0'
51' Желтая карточка
Сёдерберг Никлас
60' Желтая карточка
Adam Herdonsson
1:0
66' Гол
Линдберг Юлиус
73' Желтая карточка
Хедлунд Себастьян
86' Желтая карточка
Вестермарк Йеспер
88' Желтая карточка
Chovanie Amatkarijo
90' Желтая карточка
Кричак Иван
90'+7
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
22
Anes
Cardaklija
12
Robin
Frej
9
Gustav
Lundgren
7
Оберг
Йоаким
16
Салихович
Дино
26
Chovanie
Amatkarijo
11
Линдберг
Юлиус
10
Селик
Мерван
1
Прекович
Милое
15
Кричак
Иван
3
Карлссон
Монц
4
Хедлунд
Себастьян
24
Theodor
Johansson
17
Adam
Herdonsson
22
Кусу
Манассе
23
Родич
Владимир
9
Сёдерберг
Никлас
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Вестермарк
Йеспер
ГАИС
4-3-3
Эстер
4-2-3-1

История личных встреч

ГАИС
Эстер

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

С
1:2
С
1:0
С
3:2
С
0:1
С
4:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:3
С
2:0
С
2:2
К
0:3
С
0:1
С
0:0

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.17
1.38

Среднее время на гол

77
65

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
1.17

Среднее время на гол

65
77

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

70
70

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдберг Юлиус 10 (2) 0.4
Селик Мерван 10 0.4
Хольмстрём Александр Аль 8 (1) 0.32
Axel Henriksson 4 0.16
Фрайди Ричард 4 0.16
Gustav Lundgren 2 0.08
Оберг Йоаким 2 (1) 0.08
Вангберг Август 2 0.08
Robin Frej 2 0.08
Салихович Дино 1 0.04
Норен Аксель 1 0.04
Filip Beckman 1 0.04
Viktor Krueger 1 0.04
Anes Cardaklija 1 0.04
Линдберг Йонас 0 0
Бинаку Эгзон 0 0
Александерссон Виктор 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вестермарк Йеспер 16 0.62
Бергмарк-Виберг Адам 13 (2) 0.5
Сёдерберг Никлас 6 0.23
Родич Владимир 3 0.12
Ahmed Bonnah 3 0.12
Сигургейрссон Рунар Тор 1 0.04
Люнг Даниэль 1 0.04
Косица Дзенис 1 0.04
Прекович Милое 1 0.04
Adam Herdonsson 1 0.04
Кусу Манассе 1 0.04
Theodor Johansson 0 0
Хейкссон Алекс 0 0
Варманен Тату 0 0
Мёрфельт Альбин 0 0
Andre Gustafson 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норен Аксель 6 0
Фрайди Ричард 3 1
Хольмстрём Александр Аль 4 0
Селик Мерван 3 0
Бинаку Эгзон 3 0
Вангберг Август 3 0
Линдберг Юлиус 3 0
Оберг Йоаким 3 0
Салихович Дино 3 0
Axel Henriksson 3 0
Gustav Lundgren 3 0
Андерсен Никлас II 1 1
Robin Frej 2 0
Anes Cardaklija 2 0
Filip Beckman 2 0
Линдберг Йонас 1 0
Chovanie Amatkarijo 1 0
Красники Мергим 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестермарк Йеспер 10 0
Хедлунд Себастьян 7 0
Adam Herdonsson 7 0
Карлссон Монц 6 0
Сёдерберг Никлас 5 0
Сигургейрссон Рунар Тор 4 0
Люнг Даниэль 4 0
Стенберг Джон 4 0
Родич Владимир 2 0
Хейкссон Алекс 2 0
Прекович Милое 2 0
Бергмарк-Виберг Адам 2 0
Theodor Johansson 0 1
Косица Дзенис 1 0
Кричак Иван 1 0
Варманен Тату 1 0
Магнуссон Исак 1 0
Ahmed Bonnah 1 0
Srdjan Tufegdzic 1 0

Результаты матчей

ГАИС
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Эстер
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
10

Упущенные победы

4
7
ГАИС
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Эстер
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

22
21
ГАИС
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
Эстер
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (5)
58% (15)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
27% (7)
38% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

5
15

Упущенные победы

26
28

Голы по времени матча

Забито

27
23
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
15 Не забивали 13
3
11%
6
26%
1-15
5
19%
2
9%
16-30
5
19%
2
9%
31-45
3
11%
4
17%
46-60
3
11%
3
13%
61-75
8
30%
30%
6
26%
76-90

Пропущено

10
24
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 13
1
10%
1
4%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
1
10%
5
21%
31-45
4
40%
6
25%
46-60
1
10%
8
33%
61-75
3
30%
2
8%
76-90

Забито

25
24
14 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
5
20%
3
13%
1-15
4
16%
3
13%
16-30
5
20%
5
21%
31-45
2
8%
7
29%
29%
46-60
4
16%
2
8%
61-75
5
20%
4
17%
76-90

Пропущено

7
12
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Забито

52
47
27 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 17
6 Не забивали 2
8
15%
9
19%
1-15
9
17%
5
11%
16-30
10
19%
7
15%
31-45
5
10%
11
23%
46-60
7
13%
5
11%
61-75
13
25%
10
21%
76-90

Пропущено

17
36
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 21
1
6%
3
8%
1-15
1
6%
4
11%
16-30
4
24%
5
14%
31-45
5
29%
29%
9
25%
46-60
1
6%
10
28%
61-75
5
29%
29%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эргрюте - ГАИС 1:4 Гефле - ГАИС 0:6 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Ландскруна - ГАИС 2:1
ГАИС - Сковде АИК 3:1 Хесслехольм ИФ - ГАИС 2:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Браге - ГАИС 0:4 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эребру - ГАИС 0:0 ГАИС - Вестерос 0:2 ГАИС - Гефле 1:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 ГАИС - Эребру 4:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 ГАИС - Эргрюте 0:1 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Эстер - ГАИС 1:2 ГАИС - Треллеборг 2:1
Эстер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эстер - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эстер 2:2 Эстер - Вестерос 2:2 Сковде АИК - Эстер 1:2
Эстер - Эргрюте 2:0 Фалькенберг - Эстер 1:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Эстер - Гефле 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Браге - Эстер 1:2 Эстер - Сковде АИК 2:1 Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2 Эстер - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2

Результаты матчей

ГАИС
Эстер

Точный счет

3:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
6 раз 24%
1
5 раз 20%
3
5 раз 20%
2
4 раза 16%
4
4 раза 16%
6
1 раз 4%
2
9 раз 35%
1
7 раз 27%
3
5 раз 19%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ГАИС
Эстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
2
8
5
1.5
7
5
6
7
2.5
3
9
2
11
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
13
1
6
6
1.5
9
5
4
8
2.5
4
10
3
9
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
23
3
14
11
1.5
16
10
10
15
2.5
7
19
5
20
3.5
2
24
1
24
4.5
1
25
1
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 25 16 6 3 42 - 19 54
2.
ГАИС
 25 14 6 5 50 - 19 48
3.
Утсиктенс
 25 14 5 6 45 - 26 47
4.
Эстер
 26 13 6 7 50 - 34 45
5.
Ландскруна
 25 10 5 10 35 - 39 35
6.
Гефле
 25 9 6 10 31 - 38 33
7.
Треллеборг
 25 9 6 10 35 - 43 33
8.
Эстерсунд
 25 7 12 6 35 - 32 33
9.
Браге
 25 9 5 11 29 - 38 32
10.
Эребру
 25 7 10 8 36 - 34 31
11.
Йёнчёпинг
 25 7 8 10 38 - 44 29
12.
Хельсинборг
 25 7 7 11 30 - 35 28
13.
Сундсвалль
 26 7 7 12 35 - 50 28
14.
Сирианска Эскильстуна
 25 6 8 11 22 - 34 26
15.
Эргрюте
 25 6 7 12 28 - 41 25
16.
Сковде АИК
 25 6 4 15 32 - 47 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 12 8 4 0 19 - 3 28
2.
Утсиктенс
 13 8 3 2 30 - 12 27
3.
ГАИС
 13 8 2 3 26 - 11 26
4.
Браге
 13 8 2 3 23 - 16 26
5.
Гефле
 13 7 2 4 19 - 20 23
6.
Ландскруна
 13 6 4 3 21 - 16 22
7.
Эребру
 13 5 7 1 21 - 9 22
8.
Йёнчёпинг
 13 6 3 4 22 - 18 21
9.
Эстер
 12 6 2 4 23 - 13 20
10.
Треллеборг
 12 6 1 5 17 - 19 19
11.
Сковде АИК
 12 5 3 4 21 - 15 18
12.
Эстерсунд
 12 4 6 2 22 - 17 18
13.
Хельсинборг
 13 5 2 6 17 - 17 17
14.
Сирианска Эскильстуна
 12 4 4 4 13 - 12 16
15.
Сундсвалль
 13 4 4 5 19 - 24 16
16.
Эргрюте
 12 2 5 5 16 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 8 2 3 23 - 16 26
2.
Эстер
 14 7 4 3 27 - 21 25
3.
ГАИС
 12 6 4 2 24 - 8 22
4.
Утсиктенс
 12 6 2 4 15 - 14 20
5.
Эстерсунд
 13 3 6 4 13 - 15 15
6.
Эргрюте
 13 4 2 7 12 - 19 14
7.
Треллеборг
 13 3 5 5 18 - 24 14
8.
Ландскруна
 12 4 1 7 14 - 23 13
9.
Сундсвалль
 13 3 3 7 16 - 26 12
10.
Хельсинборг
 12 2 5 5 13 - 18 11
11.
Гефле
 12 2 4 6 12 - 18 10
12.
Сирианска Эскильстуна
 13 2 4 7 9 - 22 10
13.
Эребру
 12 2 3 7 15 - 25 9
14.
Йёнчёпинг
 12 1 5 6 16 - 26 8
15.
Браге
 12 1 3 8 6 - 22 6
16.
Сковде АИК
 13 1 1 11 11 - 32 4
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  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 16 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
ГАИС Линдберг Юлиус 10 (8)
ГАИС Селик Мерван 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Хельсинборг Хелльборг Адам 1 7
Эргрюте Дротт Джонатан 8
Весь список
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