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  3. Общая таблица
  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Филадельфия Юнион
3:1
Второй тайм: 59'
Атланта Юнайтед
0'
34' Желтая карточка
Эллиотт Джек
1:0
39' Гол
Газдаг Даниэль
2:0
41' Гол
Уре Микаэль
3:0
45' Гол
Карранса Хулиан
52' Желтая карточка
Леннон Брукс
3:1
56' Пенальти
Альмада Тьяго
18
Блэйк
Андре
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
26
Харриэль
Натан
15
Мбезо
Оливье
11
Бедойя
Алехандро
20
Буэно
Хесус
16
МакГлинн
Джек
10
Газдаг
Даниэль
7
Уре
Микаэль
9
Карранса
Хулиан
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
12
Робинсон
Майлз
4
Абрам
Луис
26
Уайли
Калеб
8
Муюмба
Тристан
20
Россетто
Матеус
9
Лобжанидзе
Саба
10
Альмада
Тьяго
16
Силва
Алешандре
7
Якумакис
Георгиос
Филадельфия Юнион
3-5-2
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

14 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

М
2:0
М
0:0
М
4:1
М
1:0
М
2:2
ЛЧК
1:1
ЛЧК
0:3
М
2:0
М
3:1
М
1:1
М
0:2
М
3:1
М
3:0
М
2:2

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.83
0.88

Среднее время на гол

49
102

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.63
1.17

Среднее время на гол

55
77

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.71
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

52
90

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 14 (11) 0.44
Карранса Хулиан 13 0.41
Уре Микаэль 9 0.28
Мартинес Хосе Андрес 3 0.09
МакГлинн Джек 2 0.06
Салливан Куинн 2 0.06
Глеснес Якоб 2 0.06
Лоу Дэмион 2 0.06
Вагнер Кай 1 0.03
Торрес Хоакин 1 0.03
Флэк Леон 1 0.03
Донован Крис 1 0.03
Перея Андрес 1 0.03
Харриэль Натан 1 0.03
Бедойя Алехандро 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Реал Мэттью 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 15 0.47
Альмада Тьяго 10 (1) 0.31
Вольф Тайлер 5 0.16
Леннон Брукс 4 0.13
Уайли Калеб 4 0.13
Лобжанидзе Саба 3 0.09
Гутман Эндрю 3 0.09
Араужо Луис 3 0.09
Силва Алешандре 2 0.06
Москера Эдвин 2 0.06
Чол Мачоп 2 0.06
Россетто Матеус 1 0.03
Робинсон Майлз 1 0.03
Муюмба Тристан 1 0.03
Фирмино Николас 1 0.03
Пурата Хуан Хосе 1 0.03
Берри Мигель 1 0.03
Этьенн Дерик 0 0
Соса Сантьяго 0 0
Фортьюн Аджани 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 6 2
Мартинес Хосе Андрес 9 0
Эллиотт Джек 6 1
Буэно Хесус 3 2
Бедойя Алехандро 6 0
Глеснес Якоб 5 0
Газдаг Даниэль 5 0
Вагнер Кай 5 0
Флэк Леон 5 0
Лоу Дэмион 4 0
Уре Микаэль 3 0
Торрес Хоакин 3 0
Мбезо Оливье 3 0
Харриэль Натан 3 0
Барибо Тай 2 0
Салливан Куинн 2 0
Блэйк Андре 1 0
Реал Мэттью 1 0
МакГлинн Джек 1 0
Донован Крис 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 9 1
Якумакис Георгиос 7 0
Гутман Эндрю 3 1
Россетто Матеус 4 0
Альмада Тьяго 4 0
Пурата Хуан Хосе 4 0
Москера Эдвин 4 0
Араужо Луис 2 1
Леннон Брукс 3 0
Муюмба Тристан 3 0
Соса Сантьяго 3 0
Вольф Тайлер 3 0
Фортьюн Аджани 3 0
Гузан Брэд 2 0
Робинсон Майлз 2 0
Сейдич Амар 2 0
Чол Мачоп 2 0
Алонсо Освальдо 1 0
Эрнандес Рональд 1 0
Силва Алешандре 1 0
Абрам Луис 1 0
Этьенн Дерик 1 0
Диоп Клемент 1 0
Берри Мигель 1 0
Уайли Калеб 1 0
Кобб Ноа 1 0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Атланта Юнайтед
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

4
15
Филадельфия Юнион
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Атланта Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

19
36
Филадельфия Юнион
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (11)
48% (15)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
35% (11)
23% (7)
Атланта Юнайтед
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (6)
35% (11)
45% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
32% (10)
45% (14)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

23
7

Упущенные победы

23
51

Голы по времени матча

Забито

28
21
15 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
2
7%
5
24%
1-15
7
25%
1
5%
16-30
6
21%
3
14%
31-45
5
18%
3
14%
46-60
3
11%
5
24%
61-75
5
18%
4
19%
76-90

Пропущено

13
26
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
3
23%
4
15%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
2
15%
5
19%
46-60
3
23%
5
19%
61-75
3
23%
7
27%
76-90

Забито

25
39
12 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 24
4 Забивали первыми 10
18 Не забивали 15
2
8%
6
15%
1-15
1
4%
5
13%
16-30
9
36%
4
10%
31-45
7
28%
7
18%
46-60
3
12%
3
8%
61-75
3
12%
14
36%
76-90

Пропущено

24
22
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
5
21%
3
14%
1-15
3
13%
4
18%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
4
17%
6
27%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
6
25%
5
23%
76-90

Забито

53
60
27 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 36
12 Забивали первыми 17
7 Не забивали 2
4
8%
11
18%
1-15
8
15%
6
10%
16-30
15
28%
7
12%
31-45
12
23%
10
17%
46-60
6
11%
8
13%
61-75
8
15%
18
30%
76-90

Пропущено

37
48
15 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 23
8
22%
7
15%
1-15
4
11%
5
10%
16-30
3
8%
7
15%
31-45
6
16%
11
23%
46-60
7
19%
6
13%
61-75
9
24%
12
25%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2
Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Монтеррей 3:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Филадельфия Юнион - Керетаро 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Филадельфия Юнион - Керетаро 5:1 Филадельфия Юнион - Тихуана 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2
Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед

Точный счет

0:0
3 раза 20%
4:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
4
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%

Точный счет

2:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 29%
2
8 раз 26%
0
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
1
13 раз 42%
2
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
0
2 раза 6%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
7
1.5
11
5
6
9
2.5
7
9
4
11
3.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
2
8
8
1.5
5
10
2
14
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
29
2
16
15
1.5
16
15
8
23
2.5
9
22
4
27
3.5
5
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:2 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 3:1 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 1:3 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 1:0 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 2:0 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 0:0 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 0:2 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:2 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 1:3 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 3:1 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 1:0 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 2:0 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 0:2 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 0:0 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 0:2 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 3:1 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 1:3 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 2:0 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 1:0 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 0:0 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 0:2 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 15 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 14 (7)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 14 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 11
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 7
Портленд Тимберс Жупарич Дарио 10
Сент-Луис Сити Паркер Тим 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Г О О О О Л - Альмада Тьяго из команды Атланта Юнайтед забивает с точки!
  • 52'
    Леннон Брукс получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Атланта Юнайтед
4.05
5.20
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3.50
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