Тур: 1. Стадион: Субару Парк.
3:2
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаЭллиотт Джек
1:0
39' ГолГаздаг Даниэль
2:0
41' ГолУре Микаэль
3:0
45' ГолКарранса Хулиан
52' Желтая карточкаЛеннон Брукс
3:1
56' ПенальтиАльмада Тьяго
66' Желтая карточкаСалливан Куинн
75' Желтая карточкаМартинес Хосе Андрес
75' Желтая карточкаТьяре Джамал
3:2
77' ГолМоскера Эдвин
81' Желтая карточкаХарриэль Натан
90'+8
Ход матча
34'
39'
41'
2:0
45'
52'
56'
3:1
66'
75'
77'
3:2
81'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
20
Буэно
Хесус
11
Леннон
Брукс
26
Уайли
Калеб
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Мбезо ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Донован КрисНападающий
-
28 Барибо ТайНападающий
-
Главный тренер: Кёртин Джим
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Уайли КалебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Этьенн ДерикПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тьяре ДжамалНападающий
-
19 Берри МигельНападающий
-
Главный тренер: Пинеда Гонсало
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
14 матчей
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.83
0.88
Среднее время на гол
49
102
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.63
1.17
Среднее время на гол
55
77
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
1.71
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
52
90
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|14 (11)
|0.44
|Карранса Хулиан
|13
|0.41
|Уре Микаэль
|9
|0.28
|Мартинес Хосе Андрес
|3
|0.09
|МакГлинн Джек
|2
|0.06
|Салливан Куинн
|2
|0.06
|Глеснес Якоб
|2
|0.06
|Лоу Дэмион
|2
|0.06
|Вагнер Кай
|1
|0.03
|Торрес Хоакин
|1
|0.03
|Флэк Леон
|1
|0.03
|Донован Крис
|1
|0.03
|Перея Андрес
|1
|0.03
|Харриэль Натан
|1
|0.03
|Бедойя Алехандро
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Реал Мэттью
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|15
|0.47
|Альмада Тьяго
|11 (2)
|0.34
|Вольф Тайлер
|5
|0.16
|Леннон Брукс
|4
|0.13
|Уайли Калеб
|4
|0.13
|Лобжанидзе Саба
|3
|0.09
|Гутман Эндрю
|3
|0.09
|Араужо Луис
|3
|0.09
|Москера Эдвин
|3
|0.09
|Силва Алешандре
|2
|0.06
|Чол Мачоп
|2
|0.06
|Россетто Матеус
|1
|0.03
|Робинсон Майлз
|1
|0.03
|Муюмба Тристан
|1
|0.03
|Фирмино Николас
|1
|0.03
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0.03
|Берри Мигель
|1
|0.03
|Этьенн Дерик
|0
|0
|Соса Сантьяго
|0
|0
|Фортьюн Аджани
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|10
|0
|Карранса Хулиан
|6
|2
|Эллиотт Джек
|6
|1
|Буэно Хесус
|3
|2
|Бедойя Алехандро
|6
|0
|Глеснес Якоб
|5
|0
|Газдаг Даниэль
|5
|0
|Вагнер Кай
|5
|0
|Флэк Леон
|5
|0
|Лоу Дэмион
|4
|0
|Харриэль Натан
|4
|0
|Уре Микаэль
|3
|0
|Торрес Хоакин
|3
|0
|Мбезо Оливье
|3
|0
|Салливан Куинн
|3
|0
|Барибо Тай
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Реал Мэттью
|1
|0
|МакГлинн Джек
|1
|0
|Донован Крис
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|9
|1
|Якумакис Георгиос
|7
|0
|Гутман Эндрю
|3
|1
|Россетто Матеус
|4
|0
|Леннон Брукс
|4
|0
|Альмада Тьяго
|4
|0
|Пурата Хуан Хосе
|4
|0
|Москера Эдвин
|4
|0
|Араужо Луис
|2
|1
|Муюмба Тристан
|3
|0
|Соса Сантьяго
|3
|0
|Вольф Тайлер
|3
|0
|Фортьюн Аджани
|3
|0
|Гузан Брэд
|2
|0
|Робинсон Майлз
|2
|0
|Сейдич Амар
|2
|0
|Чол Мачоп
|2
|0
|Алонсо Освальдо
|1
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Тьяре Джамал
|1
|0
|Силва Алешандре
|1
|0
|Абрам Луис
|1
|0
|Этьенн Дерик
|1
|0
|Диоп Клемент
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Уайли Калеб
|1
|0
|Кобб Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Атланта Юнайтед
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
4
17
Филадельфия Юнион
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Атланта Юнайтед
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
19
36
Филадельфия Юнион
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (12)
47% (15)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
34% (11)
25% (8)
Атланта Юнайтед
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (6)
34% (11)
47% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
25
7
Упущенные победы
23
53
Голы по времени матча
Забито
31
23
18 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
2
6%
5
22%
1-15
7
23%
1
4%
16-30
9
29%
29%
3
13%
31-45
5
16%
4
17%
46-60
3
10%
5
22%
61-75
5
16%
5
22%
76-90
Пропущено
15
29
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
20%
4
14%
1-15
1
7%
1
3%
16-30
1
7%
7
24%
31-45
3
20%
5
17%
46-60
3
20%
5
17%
61-75
4
27%
7
24%
76-90
Забито
25
39
12 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 24
4 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
2
8%
6
15%
1-15
1
4%
5
13%
16-30
9
36%
4
10%
31-45
7
28%
7
18%
46-60
3
12%
3
8%
61-75
3
12%
14
36%
76-90
Пропущено
24
22
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
5
21%
3
14%
1-15
3
13%
4
18%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
4
17%
6
27%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
6
25%
5
23%
76-90
Забито
56
62
30 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 38
13 Забивали первыми 17
7 Не забивали 2
4
7%
11
18%
1-15
8
14%
6
10%
16-30
18
32%
7
11%
31-45
12
21%
11
18%
46-60
6
11%
8
13%
61-75
8
14%
19
31%
76-90
Пропущено
39
51
15 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 24
8
21%
7
14%
1-15
4
10%
5
10%
16-30
3
8%
10
20%
31-45
7
18%
11
22%
46-60
7
18%
6
12%
61-75
10
26%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2
Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Монтеррей 3:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Филадельфия Юнион - Керетаро 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Филадельфия Юнион - Керетаро 5:1 Филадельфия Юнион - Тихуана 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2
Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед
Точный счет
4:1
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 25%
4
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
Точный счет
2:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
4:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
5:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 28%
2
8 раз 25%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%
1
13 раз 41%
2
8 раз 25%
3
4 раза 13%
4
3 раза 9%
0
2 раза 6%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
97
115
79
79
412
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
142
88
610
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
266
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302
1715
1715
923
923
428
527
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|0:0 Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|0:0 Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|1:0 Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|0:0 Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|0:0 Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|0:1 Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|0:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|0:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|0:0 Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|0:0 Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|0:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|0:1 Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|16 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|14 (7)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|14 (6)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 11
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 7
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|10