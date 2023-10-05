  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Общая таблица
  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Инглэнд Революшн
1:1
Второй тайм: 58'
Коламбус Крю
0'
0:1
20' Гол
Росси Диего
45' Желтая карточка
Полстер Мэтт
1:1
48' Гол
Чанкалай Томас

Ход матча

20'
0:1
Росси Диего
(Мэцан Александру)
45'
Полстер Мэтт
 
48'
Чанкалай Томас
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нью-Инглэнд Революшн
Ничья
Коламбус Крю
5.90
Реклама, fon.bet
4.10
Реклама, betcity.ru
2.98
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
36
Эдвардс
Эрл
24
Джонс
Дехуан
88
Фаррелл
Эндрю
2
Ромни
Дейв
18
Боатенг
Эммануль
II
8
Полстер
Мэтт
28
Кэй
Марк-Энтони
29
Бак
Ноуэл
10
Хиль
Карлес
5
Чанкалай
Томас
9
Вриони
Джакомо
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
25
Завадски
Шон
18
Амундсен
Мальте
23
Фарси
Мохамед
14
Йебоа
Яв
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Моррис
Эйдан
10
Росси
Диего
20
Мэцан
Александру
9
Эрнандес
Хуан
Нью-Инглэнд Революшн
3-4-2-1
Коламбус Крю
3-4-2-1

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус Крю

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед

39 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
12 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

25.6%
43.6%
30.8%
10 побед 17 ничьих 12 побед

Второй тайм

25.6%
35.9%
38.5%
10 побед 14 ничьих 15 побед

История матчей

М
1:1
М
0:0
М
2:2
М
1:1
М
2:2
М
1:0
М
1:0
М
1:0
М
0:2
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
2:0
М
0:2
М
3:1
М
2:1
М
0:0
М
3:1
М
2:4
М
2:1
М
1:0
М
1:2
М
0:1
М
3:2
М
0:2
М
2:0
М
4:3
М
0:0
М
0:3
М
3:1
М
2:2
М
3:2
М
0:1
М
0:1
М
0:1
М
4:0
М
0:1
М
2:3

Голы

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.26
1.05

Среднее время на гол

71
85

Всего голов

30
26

Голов в среднем за матч

1.5
1.37

Среднее время на гол

60
65

Всего голов

54
47

Голов в среднем за матч

1.38
1.21

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
26
Больше 67%
Меньше 33%
13
18
Больше 46%
Меньше 54%
21
13
Больше 33%
Меньше 67%
26
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

65
74

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 9 (2) 0.29
Вуд Бобби 7 0.23
Вриони Джакомо 6 0.19
Боу Густаво 5 0.16
Бак Ноуэл 3 0.1
Чанкалай Томас 3 0.1
Боатенг Эммануль II 2 0.06
Полстер Мэтт 2 0.06
Харкс Иэн 2 0.06
Бай Брэндон 2 0.06
Борреро Дилан 2 0.06
Джонс Дехуан 1 0.03
Ромни Дейв 1 0.03
Алтидор Жози 1 0.03
Гонсалес Омар 1 0.03
Кесслер Генри 1 0.03
Кэй Марк-Энтони 0 0
Хиль Начо 0 0
Блессинг Латиф 0 0
Макоун Кристиан 0 0
Петрович Джордже 0 0
Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 14 (5) 0.44
Селараян Лукас 10 (2) 0.31
Кристиан Рамирез 8 0.25
Рассел-Роу Джейсен 4 0.13
Моррис Эйдан 4 0.13
Йебоа Яв 3 0.09
Росси Диего 3 0.09
Завадски Шон 3 0.09
Арфстен Макс 2 0.06
Нэйджби Дарлингтон 2 0.06
Амундсен Мальте 2 0.06
Мэцан Александру 1 0.03
Грессель Юлиан 1 0.03
Медранда Джимми 1 0.03
Кинтон Филип 1 0.03
Фарси Мохамед 0 0
Морейра Стивен 0 0
Сандс Уилл 0 0
Шульте Патрик 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 8 0
Блессинг Латиф 4 1
Вуд Бобби 4 0
Хиль Карлес 4 0
Бак Ноуэл 4 0
Гонсалес Омар 3 0
Джонс Дехуан 3 0
Борреро Дилан 1 1
Эдвардс Эрл 2 0
Хиль Начо 2 0
Чанкалай Томас 2 0
Алтидор Жози 1 0
Фаррелл Эндрю 1 0
Харкс Иэн 1 0
Бай Брэндон 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Кесслер Генри 1 0
Ромни Дейв 1 0
Панайоту Джек 1 0
Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 6 0
Эрнандес Хуан 4 1
Моррис Эйдан 5 0
Завадски Шон 5 0
Нэйджби Дарлингтон 4 0
Селараян Лукас 4 0
Морейра Стивен 3 0
Йебоа Яв 3 0
Дегенек Милош 3 0
Вальесилья Эксон 3 0
Шульте Патрик 3 0
Мэцан Александру 2 0
Рассел-Роу Джейсен 2 0
Кинтон Филип 2 0
Медранда Джимми 1 0
Кристиан Рамирез 1 0
Камашо Руди 1 0
Чеберко Евгений 1 0
Сандс Уилл 1 0
Фарси Мохамед 1 0
Арфстен Макс 1 0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Коламбус Крю
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

8
13
Нью-Инглэнд Революшн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Коламбус Крю
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

12
38
Нью-Инглэнд Революшн
85%
15%
17 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (10)
53% (16)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
33% (10)
17% (5)
Коламбус Крю
17.4%
82.6%
4 победы 19 поражений
Первый тайм
23% (7)
29% (9)
48% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
39% (12)
45% (14)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

21
6

Упущенные победы

20
51

Голы по времени матча

Забито

34
20
18 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 7
15 Не забивали 20
2
6%
1
5%
1-15
5
15%
3
15%
16-30
11
32%
5
25%
31-45
8
24%
5
25%
46-60
4
12%
5
25%
61-75
4
12%
1
5%
76-90

Пропущено

13
33
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
2
15%
2
6%
1-15
1
8%
7
21%
16-30
1
8%
3
9%
31-45
1
8%
6
18%
46-60
1
8%
4
12%
61-75
7
54%
11
33%
76-90

Забито

15
39
7 В 1-м тайме 22
8 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 12
20 Не забивали 15
1
7%
7
18%
1-15
4
27%
8
21%
16-30
2
13%
7
18%
31-45
1
7%
5
13%
46-60
2
13%
6
15%
61-75
5
33%
6
15%
76-90

Пропущено

26
13
7 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
4
15%
2
15%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
2
8%
2
15%
31-45
7
27%
4
31%
46-60
4
15%
2
15%
61-75
8
31%
3
23%
76-90

Забито

49
59
25 В 1-м тайме 31
24 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 19
5 Не забивали 4
3
6%
8
14%
1-15
9
18%
11
19%
16-30
13
27%
12
20%
31-45
9
18%
10
17%
46-60
6
12%
11
19%
61-75
9
18%
7
12%
76-90

Пропущено

39
46
11 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 23
6
15%
4
9%
1-15
2
5%
7
15%
16-30
3
8%
5
11%
31-45
8
21%
10
22%
46-60
5
13%
6
13%
61-75
15
38%
14
30%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1
Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Керетаро - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атлас 2:2 Атлетико Сан-Луис - Нью-Инглэнд Революшн 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3
Коламбус Крю
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 3:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3
ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус Крю

Точный счет

2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
4
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
7 раз 23%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
2:0
5 раз 16%
3:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
3
5 раз 17%
0
4 раза 13%
4
2 раза 7%
2
11 раз 35%
1
10 раз 32%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
0
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус Крю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
1.5
Больше Меньше
12
4
6
9
2.5
6
10
2
13
3.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
2
5
10
1.5
7
8
1
14
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
4
0.5
Больше Меньше
29
2
16
14
1.5
19
12
7
23
2.5
8
23
2
28
3.5
4
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:2 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 3:1 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 1:3 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 1:0 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 2:0 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 0:0 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 0:2 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:2 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 1:3 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 3:1 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 1:0 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 2:0 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 0:2 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 0:0 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 0:2 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 3:1 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 1:3 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 2:0 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 1:0 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 0:0 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 0:2 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 15 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 14 (7)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 14 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 11
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 7
Портленд Тимберс Жупарич Дарио 10
Сент-Луис Сити Паркер Тим 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
    Г О О О О Л - Чанкалай Томас бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Полстер Мэтт получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Мэцан Александру сделал результативную передачу.
  • 20'
    Г О О О О Л - Росси Диего бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нью-Инглэнд Революшн
Ничья
Коламбус Крю
5.90
Реклама, fon.bet
4.10
Реклама, betcity.ru
2.98
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Коламбус Крю онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус Крю
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 