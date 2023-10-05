Тур: 1. Стадион: Сапуто.
0:1
Второй тайм: 61'
0'
0:1
10' ГолArtur Moraes III
18' Желтая карточкаАлию Ибрахим
33' Желтая карточкаПьетт Самюэль
55' Желтая карточкаБартлоу Итан
Ход матча
10'
18'
33'
55'
19
Салиба
Натан
90
Опоку
Квадво
30
Киото
Ромель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Салиба НатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Опоку КвадвоНападающий
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
-
13 Тойе МейсонНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 МикаэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Олсен Бен
История личных встреч
ФК Монреаль
Хьюстон Динамо
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
19 матчей
42.1%
10.5%
47.4%
8 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
2.33
1.23
Среднее время на гол
38
73
Всего голов
29
0
Голов в среднем за матч
2.23
0
Среднее время на гол
40
0
Всего голов
43
16
Голов в среднем за матч
2.26
0.84
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
39
106
Бомбардиры внутри турнира
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуэньер Матьё
|4 (1)
|0.13
|Оффор Чинонсо
|4
|0.13
|Опоку Квадво
|3
|0.09
|Киото Ромель
|3 (1)
|0.09
|Дюк Брайс
|2
|0.06
|Тойе Мейсон
|2
|0.06
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.03
|Ласситер Ариэль
|1
|0.03
|Ibrahim Sunusi
|1
|0.03
|Кэмпбелл Джордж
|1
|0.03
|Уотерман Джоэл
|1
|0.03
|Jules-Anthony Vilsaint
|1
|0.03
|Камашо Руди
|1
|0.03
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0.03
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|1
|0.03
|Эррера Аарон
|0
|0
|Корбо Габриэле
|0
|0
|Matko Miljevic
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|9 (6)
|0.28
|Бэрд Кори
|7
|0.22
|Эррера Эктор
|4
|0.13
|Алию Ибрахим
|3
|0.09
|Франко Иван
|3
|0.09
|Thor Ulfarsson
|3
|0.09
|Карраскилья Адальберто
|2
|0.06
|Стирс Дэниэл
|2
|0.06
|Киньонес Нельсон
|2
|0.06
|Эскобар Франко
|2
|0.06
|Смит Брэд
|1
|0.03
|Дорси Гриффин
|1
|0.03
|Микаэль
|1
|0.03
|Хадебе Тинейдж
|1
|0.03
|Artur Moraes III
|1
|0.03
|Шмитт Тейт
|1
|0.03
|Кларк Стив
|0
|0
|Ковальчик Себастьян
|0
|0
|Бартлоу Итан
|0
|0
Карточки
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэл
|8
|1
|Камашо Руди
|5
|1
|Ваньяма Виктор
|6
|0
|Корбо Габриэле
|6
|0
|Кэмпбелл Джордж
|5
|0
|Шуэньер Матьё
|4
|0
|Ilias Iliadis
|2
|1
|Ласситер Ариэль
|3
|0
|Эррера Аарон
|3
|0
|Оффор Чинонсо
|3
|0
|Салиба Натан
|3
|0
|Киото Ромель
|2
|0
|Пьетт Самюэль
|2
|0
|Matko Miljevic
|2
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|2
|0
|Дюк Брайс
|2
|0
|Ри Шон
|2
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
|Сируа Жонатан
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Jojea Kwizera
|1
|0
|Ousman Jabang
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Эктор
|7
|2
|Эскобар Франко
|9
|0
|Микаэль
|6
|1
|Святченко Эрик
|7
|0
|Карраскилья Адальберто
|7
|0
|Luis Caicedo III
|6
|0
|Artur Moraes III
|6
|0
|Дорси Гриффин
|6
|0
|Киньонес Нельсон
|4
|1
|Кларк Стив
|4
|0
|Франко Иван
|3
|0
|Бэрд Кори
|3
|0
|Бартлоу Итан
|3
|0
|Басси Амине
|1
|1
|Стирс Дэниэл
|2
|0
|Алию Ибрахим
|2
|0
|Хадебе Тинейдж
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Thor Ulfarsson
|1
|0
Результаты матчей
ФК Монреаль
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Хьюстон Динамо
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
7
ФК Монреаль
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (12)
13% (2)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Хьюстон Динамо
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
32
4
Упущенные победы
6
32
ФК Монреаль
77.8%
22.2%
21 победа 6 поражений
Первый тайм
55% (17)
32% (10)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (17)
35% (11)
10% (3)
Хьюстон Динамо
17.4%
82.6%
4 победы 19 поражений
Первый тайм
10% (3)
52% (16)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
32% (10)
55% (17)
Сухие победы
18
4
Сухие поражения
4
12
Волевые победы
36
4
Упущенные победы
10
39
Голы по времени матча
Забито
20
11
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 3
20 Не забивали 23
4
20%
2
18%
1-15
2
10%
3
27%
16-30
1
5%
3
27%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
3
15%
2
18%
61-75
5
25%
1
9%
76-90
Пропущено
11
25
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
0
0%
5
20%
1-15
2
18%
3
12%
16-30
2
18%
3
12%
31-45
4
36%
7
28%
46-60
2
18%
3
12%
61-75
1
9%
4
16%
76-90
Забито
10
32
7 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 10
24 Не забивали 19
1
10%
8
25%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
6
19%
31-45
0
0%
2
6%
46-60
0
0%
7
22%
61-75
3
30%
9
28%
76-90
Пропущено
37
9
21 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 6
3
8%
1
11%
1-15
6
16%
3
33%
16-30
12
32%
1
11%
31-45
7
19%
0
0%
46-60
3
8%
1
11%
61-75
6
16%
3
33%
76-90
Забито
30
43
14 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 13
13 Не забивали 11
5
17%
10
23%
1-15
5
17%
3
7%
16-30
4
13%
9
21%
31-45
5
17%
2
5%
46-60
3
10%
9
21%
61-75
8
27%
10
23%
76-90
Пропущено
48
34
25 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 17
3
6%
6
18%
1-15
8
17%
6
18%
16-30
14
29%
29%
4
12%
31-45
11
23%
7
21%
46-60
5
10%
4
12%
61-75
7
15%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Монреаль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0
ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Пумас-УНАМ 2:2 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1
Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Пачука 0:0 Сантос Лагуна - Хьюстон Динамо 2:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1
Результаты матчей
ФК Монреаль
Хьюстон Динамо
Точный счет
2:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
3:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
3:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
11 раз 69%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
7 раз 23%
1:0
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 48%
2
7 раз 23%
1
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
11 раз 35%
1
9 раз 29%
2
5 раз 16%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ФК Монреаль
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
124
78
97
213
511
114
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
511
Больше Меньше
87
313
213
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1615
Больше Меньше
2011
1021
1120
328
625
130
427
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|3:1 Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|1:1 Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|0:0 Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|1:1 Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|1:3 Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|0:0 Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|0:1 Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|1:0 Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|1:0 Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|0:0 Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|0:1 Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|2:0 Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|2:0 Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|0:0 Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|0:2 Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|1:1 Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|1:1 Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|0:1 Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|1:3 Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|3:1 Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|1:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|2:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|0:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|2:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|0:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|0:2 Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|0:2 Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|3:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|1:3 Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|0:1 Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|1:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|2:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|1:0 Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|1:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|1:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|0:1 Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|2:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|0:0 Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|0:2 Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|15 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|14 (7)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|14 (6)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 11
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 7
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|10
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|10