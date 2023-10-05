  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Общая таблица
  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
ФК Монреаль
1:1
Конец матча
Хьюстон Динамо
0'
0:1
10' Гол
Artur Moraes III
18' Желтая карточка
Алию Ибрахим
33' Желтая карточка
Пьетт Самюэль
56' Желтая карточка
Бартлоу Итан
62' Желтая карточка
Карраскилья Адальберто
84' Желтая карточка
Киньонес Нельсон
90' Желтая карточка
Эскобар Франко
90' Желтая карточка
Бэрд Кори
1:1
90' Гол
Лаппалайнен Ласси
90'+8
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
16
Уотерман
Джоэл
4
Фернандо
Алварез
15
Бро-Гийяр
Закари
19
Салиба
Натан
6
Пьетт
Самюэль
29
Шуэньер
Матьё
11
Ласситер
Ариэль
90
Опоку
Квадво
30
Киото
Ромель
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
4
Бартлоу
Итан
17
Хадебе
Тинейдж
5
Стирс
Дэниэл
6
Artur
Moraes
III
27
Luis
Caicedo
III
21
Киньонес
Нельсон
20
Карраскилья
Адальберто
32
Ковальчик
Себастьян
18
Алию
Ибрахим
ФК Монреаль
3-4-1-2
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

История личных встреч

ФК Монреаль
Хьюстон Динамо

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

19 матчей

42.1%
10.5%
47.4%
8 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
2:2
М
2:3
М
2:0
М
2:1
М
1:0
М
3:1
М
1:0
М
3:0
М
3:2
М
3:0
М
1:0
М
3:0
М
1:0
М
5:0
М
2:0
М
1:1
М
3:0
М
2:4
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

2.33
1.23

Среднее время на гол

38
73

Всего голов

29
0

Голов в среднем за матч

2.23
0

Среднее время на гол

40
0

Всего голов

43
16

Голов в среднем за матч

2.26
0.84

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

39
106

Бомбардиры внутри турнира

ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуэньер Матьё 4 (1) 0.13
Оффор Чинонсо 4 0.13
Опоку Квадво 3 0.09
Киото Ромель 3 (1) 0.09
Лаппалайнен Ласси 2 0.06
Дюк Брайс 2 0.06
Тойе Мейсон 2 0.06
Ласситер Ариэль 1 0.03
Ibrahim Sunusi 1 0.03
Кэмпбелл Джордж 1 0.03
Уотерман Джоэл 1 0.03
Jules-Anthony Vilsaint 1 0.03
Камашо Руди 1 0.03
Бро-Гийяр Закари 1 0.03
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0.03
Эррера Аарон 0 0
Корбо Габриэле 0 0
Matko Miljevic 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Басси Амине 9 (6) 0.28
Бэрд Кори 7 0.22
Эррера Эктор 4 0.13
Алию Ибрахим 3 0.09
Франко Иван 3 0.09
Thor Ulfarsson 3 0.09
Карраскилья Адальберто 2 0.06
Стирс Дэниэл 2 0.06
Киньонес Нельсон 2 0.06
Эскобар Франко 2 0.06
Смит Брэд 1 0.03
Дорси Гриффин 1 0.03
Микаэль 1 0.03
Хадебе Тинейдж 1 0.03
Artur Moraes III 1 0.03
Шмитт Тейт 1 0.03
Кларк Стив 0 0
Ковальчик Себастьян 0 0
Бартлоу Итан 0 0

Карточки

ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэл 8 1
Камашо Руди 5 1
Ваньяма Виктор 6 0
Корбо Габриэле 6 0
Кэмпбелл Джордж 5 0
Шуэньер Матьё 4 0
Ilias Iliadis 2 1
Ласситер Ариэль 3 0
Эррера Аарон 3 0
Оффор Чинонсо 3 0
Салиба Натан 3 0
Киото Ромель 2 0
Пьетт Самюэль 2 0
Matko Miljevic 2 0
Торкельссон Роберт-Орри 2 0
Дюк Брайс 2 0
Ри Шон 2 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0
Миллер Камаль 1 0
Сируа Жонатан 1 0
Зухир Рида 1 0
Jojea Kwizera 1 0
Ousman Jabang 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Эктор 7 2
Эскобар Франко 10 0
Карраскилья Адальберто 8 0
Микаэль 6 1
Святченко Эрик 7 0
Киньонес Нельсон 5 1
Luis Caicedo III 6 0
Artur Moraes III 6 0
Дорси Гриффин 6 0
Кларк Стив 4 0
Бэрд Кори 4 0
Бартлоу Итан 4 0
Франко Иван 3 0
Басси Амине 1 1
Стирс Дэниэл 2 0
Алию Ибрахим 2 0
Хадебе Тинейдж 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Ковальчик Себастьян 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Thor Ulfarsson 1 0

Результаты матчей

ФК Монреаль
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Хьюстон Динамо
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
8
ФК Монреаль
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (12)
13% (2)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Хьюстон Динамо
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

32
4

Упущенные победы

6
32
ФК Монреаль
77.8%
22.2%
21 победа 6 поражений
Первый тайм
53% (17)
31% (10)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (18)
34% (11)
9% (3)
Хьюстон Динамо
17.4%
82.6%
4 победы 19 поражений
Первый тайм
13% (4)
50% (16)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
31% (10)
56% (18)

Сухие победы

18
4

Сухие поражения

4
12

Волевые победы

36
4

Упущенные победы

11
40

Голы по времени матча

Забито

21
12
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 4
20 Не забивали 23
4
19%
3
25%
1-15
2
10%
3
25%
16-30
1
5%
3
25%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
3
14%
2
17%
61-75
6
29%
1
8%
76-90

Пропущено

12
26
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
1
8%
5
19%
1-15
2
17%
3
12%
16-30
2
17%
3
12%
31-45
4
33%
7
27%
46-60
2
17%
3
12%
61-75
1
8%
5
19%
76-90

Забито

10
32
7 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 10
25 Не забивали 20
1
10%
8
25%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
6
19%
31-45
0
0%
2
6%
46-60
0
0%
7
22%
61-75
3
30%
9
28%
76-90

Пропущено

37
9
21 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 6
3
8%
1
11%
1-15
6
16%
3
33%
16-30
12
32%
1
11%
31-45
7
19%
0
0%
46-60
3
8%
1
11%
61-75
6
16%
3
33%
76-90

Забито

31
44
14 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 14
13 Не забивали 11
5
16%
11
25%
1-15
5
16%
3
7%
16-30
4
13%
9
20%
31-45
5
16%
2
5%
46-60
3
10%
9
20%
61-75
9
29%
29%
10
23%
76-90

Пропущено

49
35
26 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 18
4
8%
6
17%
1-15
8
16%
6
17%
16-30
14
29%
4
11%
31-45
11
22%
7
20%
46-60
5
10%
4
11%
61-75
7
14%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Монреаль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0
ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Пумас-УНАМ 2:2 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1
Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Пачука 0:0 Сантос Лагуна - Хьюстон Динамо 2:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1

Результаты матчей

ФК Монреаль
Хьюстон Динамо

Точный счет

2:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

3:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
11 раз 69%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
7 раз 22%
1:0
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 47%
1
7 раз 22%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
11 раз 34%
1
10 раз 31%
2
5 раз 16%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ФК Монреаль
Хьюстон Динамо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
4
7
9
1.5
9
7
2
14
2.5
5
11
1
15
3.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
11
0.5
Больше Меньше
9
7
3
13
1.5
2
14
1
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
15
0.5
Больше Меньше
21
11
10
22
1.5
11
21
3
29
2.5
6
26
1
31
3.5
4
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 16 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 14 (7)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 14 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 11
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 7
Портленд Тимберс Жупарич Дарио 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Пьетт Самюэль получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Алию Ибрахим получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Ковальчик Себастьян сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Артур бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ФК Монреаль 1:1 Хьюстон Динамо онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     