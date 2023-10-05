Тур: 1. Стадион: Сапуто.
1:1
Конец матча
0'
0:1
10' ГолArtur Moraes III
18' Желтая карточкаАлию Ибрахим
33' Желтая карточкаПьетт Самюэль
56' Желтая карточкаБартлоу Итан
62' Желтая карточкаКарраскилья Адальберто
84' Желтая карточкаКиньонес Нельсон
90' Желтая карточкаЭскобар Франко
90' Желтая карточкаБэрд Кори
1:1
90' ГолЛаппалайнен Ласси
90'+8
Ход матча
10'
18'
33'
56'
84'
90'
90'
90'
19
Салиба
Натан
90
Опоку
Квадво
30
Киото
Ромель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Салиба НатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Опоку КвадвоНападающий
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
-
13 Тойе МейсонНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 МикаэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Олсен Бен
История личных встреч
ФК Монреаль
Хьюстон Динамо
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
19 матчей
42.1%
10.5%
47.4%
8 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
2.33
1.23
Среднее время на гол
38
73
Всего голов
29
0
Голов в среднем за матч
2.23
0
Среднее время на гол
40
0
Всего голов
43
16
Голов в среднем за матч
2.26
0.84
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
39
106
Бомбардиры внутри турнира
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуэньер Матьё
|4 (1)
|0.13
|Оффор Чинонсо
|4
|0.13
|Опоку Квадво
|3
|0.09
|Киото Ромель
|3 (1)
|0.09
|Лаппалайнен Ласси
|2
|0.06
|Дюк Брайс
|2
|0.06
|Тойе Мейсон
|2
|0.06
|Ласситер Ариэль
|1
|0.03
|Ibrahim Sunusi
|1
|0.03
|Кэмпбелл Джордж
|1
|0.03
|Уотерман Джоэл
|1
|0.03
|Jules-Anthony Vilsaint
|1
|0.03
|Камашо Руди
|1
|0.03
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0.03
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|1
|0.03
|Эррера Аарон
|0
|0
|Корбо Габриэле
|0
|0
|Matko Miljevic
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|9 (6)
|0.28
|Бэрд Кори
|7
|0.22
|Эррера Эктор
|4
|0.13
|Алию Ибрахим
|3
|0.09
|Франко Иван
|3
|0.09
|Thor Ulfarsson
|3
|0.09
|Карраскилья Адальберто
|2
|0.06
|Стирс Дэниэл
|2
|0.06
|Киньонес Нельсон
|2
|0.06
|Эскобар Франко
|2
|0.06
|Смит Брэд
|1
|0.03
|Дорси Гриффин
|1
|0.03
|Микаэль
|1
|0.03
|Хадебе Тинейдж
|1
|0.03
|Artur Moraes III
|1
|0.03
|Шмитт Тейт
|1
|0.03
|Кларк Стив
|0
|0
|Ковальчик Себастьян
|0
|0
|Бартлоу Итан
|0
|0
Карточки
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэл
|8
|1
|Камашо Руди
|5
|1
|Ваньяма Виктор
|6
|0
|Корбо Габриэле
|6
|0
|Кэмпбелл Джордж
|5
|0
|Шуэньер Матьё
|4
|0
|Ilias Iliadis
|2
|1
|Ласситер Ариэль
|3
|0
|Эррера Аарон
|3
|0
|Оффор Чинонсо
|3
|0
|Салиба Натан
|3
|0
|Киото Ромель
|2
|0
|Пьетт Самюэль
|2
|0
|Matko Miljevic
|2
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|2
|0
|Дюк Брайс
|2
|0
|Ри Шон
|2
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
|Сируа Жонатан
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Jojea Kwizera
|1
|0
|Ousman Jabang
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Эктор
|7
|2
|Эскобар Франко
|10
|0
|Карраскилья Адальберто
|8
|0
|Микаэль
|6
|1
|Святченко Эрик
|7
|0
|Киньонес Нельсон
|5
|1
|Luis Caicedo III
|6
|0
|Artur Moraes III
|6
|0
|Дорси Гриффин
|6
|0
|Кларк Стив
|4
|0
|Бэрд Кори
|4
|0
|Бартлоу Итан
|4
|0
|Франко Иван
|3
|0
|Басси Амине
|1
|1
|Стирс Дэниэл
|2
|0
|Алию Ибрахим
|2
|0
|Хадебе Тинейдж
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Thor Ulfarsson
|1
|0
Результаты матчей
ФК Монреаль
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Хьюстон Динамо
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
8
ФК Монреаль
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (12)
13% (2)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Хьюстон Динамо
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
32
4
Упущенные победы
6
32
ФК Монреаль
77.8%
22.2%
21 победа 6 поражений
Первый тайм
53% (17)
31% (10)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (18)
34% (11)
9% (3)
Хьюстон Динамо
17.4%
82.6%
4 победы 19 поражений
Первый тайм
13% (4)
50% (16)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
31% (10)
56% (18)
Сухие победы
18
4
Сухие поражения
4
12
Волевые победы
36
4
Упущенные победы
11
40
Голы по времени матча
Забито
21
12
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 4
20 Не забивали 23
4
19%
3
25%
1-15
2
10%
3
25%
16-30
1
5%
3
25%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
3
14%
2
17%
61-75
6
29%
1
8%
76-90
Пропущено
12
26
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
1
8%
5
19%
1-15
2
17%
3
12%
16-30
2
17%
3
12%
31-45
4
33%
7
27%
46-60
2
17%
3
12%
61-75
1
8%
5
19%
76-90
Забито
10
32
7 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 10
25 Не забивали 20
1
10%
8
25%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
6
19%
31-45
0
0%
2
6%
46-60
0
0%
7
22%
61-75
3
30%
9
28%
76-90
Пропущено
37
9
21 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 6
3
8%
1
11%
1-15
6
16%
3
33%
16-30
12
32%
1
11%
31-45
7
19%
0
0%
46-60
3
8%
1
11%
61-75
6
16%
3
33%
76-90
Забито
31
44
14 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 14
13 Не забивали 11
5
16%
11
25%
1-15
5
16%
3
7%
16-30
4
13%
9
20%
31-45
5
16%
2
5%
46-60
3
10%
9
20%
61-75
9
29%
29%
10
23%
76-90
Пропущено
49
35
26 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 18
4
8%
6
17%
1-15
8
16%
6
17%
16-30
14
29%
4
11%
31-45
11
22%
7
20%
46-60
5
10%
4
11%
61-75
7
14%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Монреаль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0
ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Пумас-УНАМ 2:2 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 4:1
Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Пачука 0:0 Сантос Лагуна - Хьюстон Динамо 2:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1
Результаты матчей
ФК Монреаль
Хьюстон Динамо
Точный счет
2:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
3:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
11 раз 69%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
7 раз 22%
1:0
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 47%
1
7 раз 22%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
11 раз 34%
1
10 раз 31%
2
5 раз 16%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ФК Монреаль
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
124
79
97
214
511
115
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
511
Больше Меньше
97
313
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1715
Больше Меньше
2111
1022
1121
329
626
131
428
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|0:0 Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|0:0 Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|1:0 Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|0:0 Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|0:0 Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|0:1 Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|0:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|0:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|0:0 Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|0:0 Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|0:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|0:1 Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|16 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|14 (7)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|14 (6)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 11
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 7
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|10