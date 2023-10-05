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  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
0:2
Второй тайм: 64'
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
0:1
12' Гол
Амайя Фрэнки
0:2
17' Гол
Маноэль Элиас
27' Желтая карточка
Гэддис Рэймон
49' Желтая карточка
Пауэлл Альвас
53' Желтая карточка
Рейес Андрес

Ход матча

12'
0:1
Амайя Фрэнки
(Лима Лукас II)
17'
0:2
Маноэль Элиас
(Толкин Джон)
27'
Гэддис Рэймон
 
46'
Мерфи Ян
Миазга Мэтт
 
46'
Пинту Малик
Нвободо Обинна
 
49'
Пауэлл Альвас
 
53'
 
Рейес Андрес
58'
Акоста Лусиано
Ангуло Марко
 
58'
Барреаль Альваро
Гэддис Рэймон
 
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Цинциннати
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
39.68
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1
Канн
Алек
4
Хагглунд
Ник
15
Москера
Йерсон
21
Миазга
Мэтт
2
Пауэлл
Альвас
28
Гэддис
Рэймон
7
Кубо
Юя
5
Нвободо
Обинна
8
Ангуло
Марко
9
Бупендза
Аарон
14
Баджи
Доминик
1
Карлос
Мигел
Коронел
6
Данкан
Кайл
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
17
Харпер
Кэмерон
8
Амайя
Фрэнки
75
Эдельман
Даниэль
82
Лима
Лукас
II
74
Барлоу
Том
11
Маноэль
Элиас
Цинциннати
5-3-2
Нью-Йорк Ред Буллз
4-3-3

История личных встреч

Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

М
1:2
ОК
1:1
М
1:2
М
1:1
М
1:1
М
0:1
М
0:0
М
0:1
М
2:0
М
3:2
М
0:2
М
1:0
ОК
2:3

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1
1.13

Среднее время на гол

90
80

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1
1.23

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

90
73

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 15 (6) 0.47
Васкес Брэндон 8 (1) 0.25
Бупендза Аарон 5 0.16
Барреаль Альваро 4 0.13
Баджи Доминик 4 0.13
Морено Хуниор 4 0.13
Сантос Сержио II 4 0.13
Нвободо Обинна 2 0.06
Ариас Сантьяго 2 0.06
Москера Йерсон 2 0.06
Хагглунд Ник 1 0.03
Бреннер 1 0.03
Кубо Юя 0 0
Миазга Мэтт 0 0
Ангуло Марко 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Омир 6 (2) 0.19
Амайя Фрэнки 5 0.16
Маноэль Элиас 3 0.09
Толкин Джон 2 0.06
Барлоу Том 2 0.06
Харпер Кэмерон 2 0.06
Ванзейр Данте 2 0.06
Рейес Андрес 2 0.06
Бёрк Кори 2 0.06
Лима Лукас II 1 0.03
Нилис Шон 1 0.03
Кассерес Кристиан 1 0.03
Эдельман Даниэль 1 0.03
Кармона Викельман 1 0.03
Данкан Кайл 0 0
Донкор Рональд 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 9 0
Москера Йерсон 7 1
Миазга Мэтт 8 0
Мерфи Ян 3 2
Акоста Лусиано 6 0
Барреаль Альваро 5 0
Сантос Сержио II 5 0
Ариас Сантьяго 3 0
Гэддис Рэймон 3 0
Васкес Брэндон 3 0
Хагглунд Ник 1 1
Кубо Юя 2 0
Бреннер 2 0
Бупендза Аарон 2 0
Ангуло Марко 2 0
Челентано Роман 2 0
Пинту Малик 2 0
Пауэлл Альвас 1 0
Хэлси Бретт 1 0
Ордоньес Аркимидес 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейес Андрес 11 1
Нилис Шон 8 1
Данкан Кайл 9 0
Харпер Кэмерон 6 1
Кассерес Кристиан 7 0
Ндам Хассан 4 1
Толкин Джон 5 0
Эдельман Даниэль 5 0
Барлоу Том 4 0
Йервуд Дрю 4 0
Карлос Мигел Коронел 3 0
Бёрк Кори 3 0
Амайя Фрэнки 3 0
Ванзейр Данте 2 0
Фернандес Омир 2 0
Маноэль Элиас 2 0
Нилис Дилан 1 0
Страуд Питер 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
27% (4)
0% (0)
Нью-Йорк Ред Буллз
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

3
8
Цинциннати
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Нью-Йорк Ред Буллз
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

22
16
Цинциннати
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (15)
39% (12)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
32% (10)
26% (8)
Нью-Йорк Ред Буллз
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (6)
48% (15)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

25
24

Голы по времени матча

Забито

30
14
12 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 5
17 Не забивали 22
3
10%
1
7%
1-15
4
13%
2
14%
16-30
5
17%
4
29%
31-45
8
27%
3
21%
46-60
7
23%
1
7%
61-75
3
10%
3
21%
76-90

Пропущено

9
19
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
11%
2
11%
1-15
1
11%
6
32%
16-30
4
44%
3
16%
31-45
2
22%
4
21%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
11%
3
16%
76-90

Забито

24
17
6 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
1
4%
0
0%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
4
17%
3
18%
31-45
5
21%
4
24%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
8
33%
8
47%
76-90

Пропущено

25
18
19 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
5
20%
2
11%
1-15
5
20%
3
17%
16-30
9
36%
4
22%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
1
4%
3
17%
61-75
2
8%
5
28%
76-90

Забито

54
31
18 В 1-м тайме 12
36 Во 2-м тайме 19
19 Забивали первыми 11
4 Не забивали 12
4
7%
1
3%
1-15
5
9%
4
13%
16-30
9
17%
7
23%
31-45
13
24%
7
23%
46-60
12
22%
1
3%
61-75
11
20%
11
35%
76-90

Пропущено

34
37
25 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 23
6
18%
4
11%
1-15
6
18%
9
24%
16-30
13
38%
7
19%
31-45
5
15%
5
14%
46-60
1
3%
4
11%
61-75
3
9%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Торонто - Цинциннати 2:3 Цинциннати - Шарлотт 3:0 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2
Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атлетико Сан-Луис 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1

Результаты матчей

Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

1:0
4 раза 27%
3:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
5
1 раз 7%

Точный счет

3:0
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
1:1
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 32%
3
9 раз 29%
2
8 раз 26%
0
4 раза 13%
1
13 раз 42%
0
12 раз 39%
2
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
11
5
10
5
1.5
5
11
6
9
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
8
7
7
9
1.5
1
14
3
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
4
0.5
Больше Меньше
19
12
17
14
1.5
6
25
9
22
2.5
2
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:2 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 3:1 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 1:3 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 1:0 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 2:0 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 0:0 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 0:2 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:2 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 1:3 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 3:1 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 1:0 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 2:0 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 0:2 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 0:0 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 0:2 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 3:1 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 1:3 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 2:0 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 1:0 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 0:0 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 0:2 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 15 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 14 (7)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 14 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 11
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 7
Портленд Тимберс Жупарич Дарио 10
Сент-Луис Сити Паркер Тим 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Гэддис Рэймон получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Толкин Джон сделал результативную передачу.
  • 17'
    Г О О О О Л - Маноэль Элиас бьет в цель!
  • 12'
    Лима Лукас II сделал результативную передачу.
  • 12'
    Г О О О О Л - Фрэнки Амайя бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
39.68
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9.42
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4.20
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Где смотреть матч Цинциннати 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз онлайн

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