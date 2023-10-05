Тур: 1. Стадион: TQL Stadium.
0:2
Второй тайм: 64'
0'
0:1
12' ГолАмайя Фрэнки
0:2
17' ГолМаноэль Элиас
27' Желтая карточкаГэддис Рэймон
49' Желтая карточкаПауэлл Альвас
53' Желтая карточкаРейес Андрес
Ход матча
12'
0:1
17'
0:2
27'
46'
49'
53'
21
Миазга
Мэтт
7
Кубо
Юя
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
74
Барлоу
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pat Noonan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасНападающий
-
74 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Julian Hall
-
Главный тренер: Лесесне Трой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1
1.13
Среднее время на гол
90
80
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Среднее время на гол
90
64
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1
1.23
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
90
73
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|15 (6)
|0.47
|Васкес Брэндон
|8 (1)
|0.25
|Бупендза Аарон
|5
|0.16
|Барреаль Альваро
|4
|0.13
|Баджи Доминик
|4
|0.13
|Морено Хуниор
|4
|0.13
|Сантос Сержио II
|4
|0.13
|Нвободо Обинна
|2
|0.06
|Ариас Сантьяго
|2
|0.06
|Москера Йерсон
|2
|0.06
|Хагглунд Ник
|1
|0.03
|Бреннер
|1
|0.03
|Кубо Юя
|0
|0
|Миазга Мэтт
|0
|0
|Ангуло Марко
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандес Омир
|6 (2)
|0.19
|Амайя Фрэнки
|5
|0.16
|Маноэль Элиас
|3
|0.09
|Толкин Джон
|2
|0.06
|Барлоу Том
|2
|0.06
|Харпер Кэмерон
|2
|0.06
|Ванзейр Данте
|2
|0.06
|Рейес Андрес
|2
|0.06
|Бёрк Кори
|2
|0.06
|Лима Лукас II
|1
|0.03
|Нилис Шон
|1
|0.03
|Кассерес Кристиан
|1
|0.03
|Эдельман Даниэль
|1
|0.03
|Кармона Викельман
|1
|0.03
|Данкан Кайл
|0
|0
|Донкор Рональд
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|9
|0
|Москера Йерсон
|7
|1
|Миазга Мэтт
|8
|0
|Мерфи Ян
|3
|2
|Акоста Лусиано
|6
|0
|Барреаль Альваро
|5
|0
|Сантос Сержио II
|5
|0
|Ариас Сантьяго
|3
|0
|Гэддис Рэймон
|3
|0
|Васкес Брэндон
|3
|0
|Хагглунд Ник
|1
|1
|Кубо Юя
|2
|0
|Бреннер
|2
|0
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Ангуло Марко
|2
|0
|Челентано Роман
|2
|0
|Пинту Малик
|2
|0
|Пауэлл Альвас
|1
|0
|Хэлси Бретт
|1
|0
|Ордоньес Аркимидес
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейес Андрес
|11
|1
|Нилис Шон
|8
|1
|Данкан Кайл
|9
|0
|Харпер Кэмерон
|6
|1
|Кассерес Кристиан
|7
|0
|Ндам Хассан
|4
|1
|Толкин Джон
|5
|0
|Эдельман Даниэль
|5
|0
|Барлоу Том
|4
|0
|Йервуд Дрю
|4
|0
|Карлос Мигел Коронел
|3
|0
|Бёрк Кори
|3
|0
|Амайя Фрэнки
|3
|0
|Ванзейр Данте
|2
|0
|Фернандес Омир
|2
|0
|Маноэль Элиас
|2
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
Результаты матчей
Цинциннати
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
27% (4)
0% (0)
Нью-Йорк Ред Буллз
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
3
8
Цинциннати
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Нью-Йорк Ред Буллз
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
22
16
Цинциннати
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (15)
39% (12)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
32% (10)
26% (8)
Нью-Йорк Ред Буллз
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (6)
48% (15)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
25
24
Голы по времени матча
Забито
30
14
12 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 5
17 Не забивали 22
3
10%
1
7%
1-15
4
13%
2
14%
16-30
5
17%
4
29%
31-45
8
27%
3
21%
46-60
7
23%
1
7%
61-75
3
10%
3
21%
76-90
Пропущено
9
19
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
11%
2
11%
1-15
1
11%
6
32%
16-30
4
44%
3
16%
31-45
2
22%
4
21%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
11%
3
16%
76-90
Забито
24
17
6 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
1
4%
0
0%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
4
17%
3
18%
31-45
5
21%
4
24%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
8
33%
8
47%
76-90
Пропущено
25
18
19 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
5
20%
2
11%
1-15
5
20%
3
17%
16-30
9
36%
4
22%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
1
4%
3
17%
61-75
2
8%
5
28%
76-90
Забито
54
31
18 В 1-м тайме 12
36 Во 2-м тайме 19
19 Забивали первыми 11
4 Не забивали 12
4
7%
1
3%
1-15
5
9%
4
13%
16-30
9
17%
7
23%
31-45
13
24%
7
23%
46-60
12
22%
1
3%
61-75
11
20%
11
35%
76-90
Пропущено
34
37
25 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 23
6
18%
4
11%
1-15
6
18%
9
24%
16-30
13
38%
7
19%
31-45
5
15%
5
14%
46-60
1
3%
4
11%
61-75
3
9%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Торонто - Цинциннати 2:3 Цинциннати - Шарлотт 3:0 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2
Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атлетико Сан-Луис 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
Результаты матчей
Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз
Точный счет
1:0
4 раза 27%
3:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
5
1 раз 7%
Точный счет
3:0
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
1:1
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 32%
3
9 раз 29%
2
8 раз 26%
0
4 раза 13%
1
13 раз 42%
0
12 раз 39%
2
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
115
105
511
69
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
87
79
114
313
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
274
Больше Меньше
1912
1714
625
922
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|3:1 Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|1:1 Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|0:0 Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|1:1 Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|1:3 Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|0:0 Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|0:1 Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|1:0 Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|1:0 Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|0:0 Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|0:1 Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|2:0 Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|2:0 Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|0:0 Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|0:2 Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|1:1 Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|1:1 Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|0:1 Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|1:3 Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|3:1 Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|1:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|2:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|0:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|2:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|0:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|0:2 Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|0:2 Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|3:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|1:3 Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|0:1 Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|1:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|2:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|1:0 Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|1:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|1:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|0:1 Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|2:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|0:0 Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|0:2 Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|15 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|14 (7)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|14 (6)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 11
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 7
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|10
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|10