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  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Шарлотт
2:0
Второй тайм: 55'
Торонто
0'
1:0
8' Пенальти
Свидерски Кароль
26' Желтая карточка
Брэдли Майкл
2:0
45' Пенальти
Свидерски Кароль
45' Желтая карточка
Hugo Mbongue
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
3
Уронен
Йере
10
Деягере
Брехт
8
Вествуд
Эшли
13
Бронико
Брандт
7
Юзвяк
Камиль
9
Копетти
Энцо
11
Свидерски
Кароль
90
Гавран
Лука
19
Франклин
Кобе
17
Рустед
Сигурд
6
Мабика
Айме
3
Гутьеррес
Кристиан
52
Камареро
Алонсо
Коэльо
4
Брэдли
Майкл
8
Васкес
Виктор
II
10
Бернардески
Федерико
83
Hugo
Mbongue
21
Осорио
Джонатан
Шарлотт
4-3-3
Торонто
4-3-3

История личных встреч

Шарлотт
Торонто

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

М
2:2
М
0:2
М
4:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 11 (3) 0.35
Копетти Энцо 5 (1) 0.16
Мерам Джастин 4 0.13
Бендер Бен 3 0.1
Юзвяк Камиль 2 0.06
Вествуд Эшли 2 0.06
Варгас Кервин Кальдерон 2 0.06
Арфилд Скотт 2 0.06
Кембридж Брэндон 2 0.06
Линдси Джейлин 1 0.03
Бронико Брандт 1 0.03
Гейнс Маккинзи 1 0.03
Агьеманг Патрик 1 0.03
Кахлина Кристиян 0 0
Аффул Харрисон 0 0
Бёрн Натан 0 0
Маланда Адилсон 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 5 (1) 0.16
Керр Деандре 5 0.16
Инсинье Лоренцо 4 0.13
Осорио Джонатан 4 0.13
Ларьи Ричи 2 0.06
Кэй Марк-Энтони 2 0.06
Брэдли Майкл 1 0.03
Сервания Брандон 1 0.03
Сапонг Чарльз 1 0.03
Kosi Thompson 1 0.03
Гутьеррес Кристиан 0 0
Петретта Рауль 0 0
Франклин Кобе 0 0
Маршалл-Ратти Джакил 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонс Деррик 10 0
Бёрн Натан 7 0
Свидерски Кароль 7 0
Копетти Энцо 7 0
Вествуд Эшли 5 0
Юзвяк Камиль 4 0
Бронико Брандт 4 0
Собоциньский Ян 4 0
Маланда Адилсон 4 0
Агьеманг Патрик 3 0
Аффул Харрисон 3 0
Линдси Джейлин 3 0
Гейнс Маккинзи 3 0
Варгас Кервин Кальдерон 3 0
Кахлина Кристиян 2 0
Мерам Джастин 2 0
Туилома Билл 2 0
Коруджо Гусман 2 0
Арфилд Скотт 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Хегардт Кристофер 1 0
Бендер Бен 1 0
Маркс Джордж 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 6 1
Петретта Рауль 5 1
Кэй Марк-Энтони 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Маршалл-Ратти Джакил 2 1
Хеджес Мэтт 3 0
Сервания Брандон 3 0
Брэдли Майкл 2 0
О'Нил Шейн 2 0
Инсинье Лоренцо 2 0
Франклин Кобе 2 0
Антоноглу Теми 2 0
Мабика Айме 2 0
Камареро Алонсо Коэльо 2 0
Васкес Виктор II 1 0
Джонсон Шон 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Овусу Принс-Осеи 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Ромеро Томас 1 0
Hugo Mbongue 1 0

Результаты матчей

Шарлотт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Торонто
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

11
8
Шарлотт
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Торонто
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

12
14
Шарлотт
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
Торонто
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
6% (2)
58% (18)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
29% (9)
42% (13)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

24
11

Упущенные победы

23
22

Голы по времени матча

Забито

18
8
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
20 Не забивали 26
3
17%
1
13%
1-15
3
17%
1
13%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
2
11%
2
25%
46-60
4
22%
2
25%
61-75
4
22%
2
25%
76-90

Пропущено

23
30
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
13%
2
7%
1-15
1
4%
4
13%
16-30
5
22%
5
17%
31-45
3
13%
7
23%
46-60
6
26%
3
10%
61-75
5
22%
9
30%
76-90

Забито

19
20
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 20
1
5%
2
10%
1-15
6
32%
3
15%
16-30
2
11%
5
25%
31-45
5
26%
4
20%
46-60
3
16%
4
20%
61-75
2
11%
2
10%
76-90

Пропущено

27
19
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
2
7%
1
5%
1-15
2
7%
3
16%
16-30
6
22%
2
11%
31-45
7
26%
3
16%
46-60
4
15%
6
32%
61-75
6
22%
4
21%
76-90

Забито

37
28
17 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 12
8 Не забивали 15
4
11%
3
11%
1-15
9
24%
4
14%
16-30
4
11%
5
18%
31-45
7
19%
6
21%
46-60
7
19%
6
21%
61-75
6
16%
4
14%
76-90

Пропущено

50
49
19 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 32
12 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 25
5
10%
3
6%
1-15
3
6%
7
14%
16-30
11
22%
7
14%
31-45
10
20%
10
20%
46-60
10
20%
9
18%
61-75
11
22%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Цинциннати - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0
Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Шарлотт - Некакса 4:1 Даллас - Шарлотт 2:3 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0
Торонто
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Торонто - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Интер Майами - Торонто 4:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2
Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 Атлас - Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Цинциннати - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Остин - Торонто 1:0

Результаты матчей

Шарлотт
Торонто

Точный счет

2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:2
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
8 раз 27%
3
3 раза 10%
0
15 раз 48%
2
8 раз 26%
1
7 раз 23%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Шарлотт
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
5
7
8
1.5
7
9
2
13
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
5
10
5
10
1.5
2
13
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
16
15
12
18
1.5
9
22
3
27
2.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:2 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 3:1 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 1:3 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 1:0 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 2:0 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 0:0 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 0:2 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:2 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 1:3 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 3:1 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 1:0 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 2:0 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 0:2 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 0:0 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 0:2 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 3:1 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 1:3 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 2:0 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 1:0 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 0:0 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 0:2 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 15 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 14 (7)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 14 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 11
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 7
Портленд Тимберс Жупарич Дарио 10
Сент-Луис Сити Паркер Тим 10
Весь список
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Шарлотт
Ничья
Торонто
1.50
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