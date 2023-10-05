Тур: 1. Стадион: Банк оф Америка стадиум.
0'
1:0
8' ПенальтиСвидерски Кароль
26' Желтая карточкаБрэдли Майкл
2:0
45' ПенальтиСвидерски Кароль
45' Желтая карточкаHugo Mbongue
3:0
56' ГолДеягере Брехт
90'+3
Ход матча
8'
1:0
26'
45'
2:0
45'
56'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Бёрн
Натан
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Маркс ДжорджВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Латтанцио Кристиан
- Основной состав
-
90 Гавран ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
83 Hugo MbongueНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Ромеро ТомасВратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Терри Данфилд
История личных встреч
Шарлотт
Торонто
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|11 (3)
|0.35
|Копетти Энцо
|5 (1)
|0.16
|Мерам Джастин
|4
|0.13
|Бендер Бен
|3
|0.1
|Юзвяк Камиль
|2
|0.06
|Вествуд Эшли
|2
|0.06
|Варгас Кервин Кальдерон
|2
|0.06
|Арфилд Скотт
|2
|0.06
|Кембридж Брэндон
|2
|0.06
|Линдси Джейлин
|1
|0.03
|Бронико Брандт
|1
|0.03
|Гейнс Маккинзи
|1
|0.03
|Агьеманг Патрик
|1
|0.03
|Деягере Брехт
|1
|0.03
|Кахлина Кристиян
|0
|0
|Аффул Харрисон
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
|Маланда Адилсон
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|5 (1)
|0.16
|Керр Деандре
|5
|0.16
|Инсинье Лоренцо
|4
|0.13
|Осорио Джонатан
|4
|0.13
|Ларьи Ричи
|2
|0.06
|Кэй Марк-Энтони
|2
|0.06
|Брэдли Майкл
|1
|0.03
|Сервания Брандон
|1
|0.03
|Сапонг Чарльз
|1
|0.03
|Kosi Thompson
|1
|0.03
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Петретта Рауль
|0
|0
|Франклин Кобе
|0
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонс Деррик
|10
|0
|Бёрн Натан
|7
|0
|Свидерски Кароль
|7
|0
|Копетти Энцо
|7
|0
|Вествуд Эшли
|5
|0
|Юзвяк Камиль
|4
|0
|Бронико Брандт
|4
|0
|Собоциньский Ян
|4
|0
|Маланда Адилсон
|4
|0
|Агьеманг Патрик
|3
|0
|Аффул Харрисон
|3
|0
|Линдси Джейлин
|3
|0
|Гейнс Маккинзи
|3
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|3
|0
|Кахлина Кристиян
|2
|0
|Мерам Джастин
|2
|0
|Туилома Билл
|2
|0
|Коруджо Гусман
|2
|0
|Арфилд Скотт
|1
|0
|Сантуш Нуну III
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Хегардт Кристофер
|1
|0
|Бендер Бен
|1
|0
|Маркс Джордж
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|6
|1
|Петретта Рауль
|5
|1
|Кэй Марк-Энтони
|4
|0
|Ларьи Ричи
|4
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|2
|1
|Хеджес Мэтт
|3
|0
|Сервания Брандон
|3
|0
|Брэдли Майкл
|2
|0
|О'Нил Шейн
|2
|0
|Инсинье Лоренцо
|2
|0
|Франклин Кобе
|2
|0
|Антоноглу Теми
|2
|0
|Мабика Айме
|2
|0
|Камареро Алонсо Коэльо
|2
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Ромеро Томас
|1
|0
|Hugo Mbongue
|1
|0
Результаты матчей
Шарлотт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Торонто
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
11
8
Шарлотт
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Торонто
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
12
14
Шарлотт
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
35% (11)
23% (7)
Торонто
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
6% (2)
56% (18)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
28% (9)
44% (14)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
24
11
Упущенные победы
23
22
Голы по времени матча
Забито
21
8
10 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
20 Не забивали 27
4
19%
1
13%
1-15
3
14%
1
13%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
3
14%
2
25%
46-60
4
19%
2
25%
61-75
4
19%
2
25%
76-90
Пропущено
23
33
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
3
13%
3
9%
1-15
1
4%
4
12%
16-30
5
22%
6
18%
31-45
3
13%
8
24%
46-60
6
26%
3
9%
61-75
5
22%
9
27%
76-90
Забито
19
20
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
1
5%
2
10%
1-15
6
32%
3
15%
16-30
2
11%
5
25%
31-45
5
26%
4
20%
46-60
3
16%
4
20%
61-75
2
11%
2
10%
76-90
Пропущено
27
19
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
2
7%
1
5%
1-15
2
7%
3
16%
16-30
6
22%
2
11%
31-45
7
26%
3
16%
46-60
4
15%
6
32%
61-75
6
22%
4
21%
76-90
Забито
40
28
19 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 16
17 Забивали первыми 12
8 Не забивали 16
5
13%
3
11%
1-15
9
23%
4
14%
16-30
5
13%
5
18%
31-45
8
20%
6
21%
46-60
7
18%
6
21%
61-75
6
15%
4
14%
76-90
Пропущено
50
52
19 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 33
12 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 26
5
10%
4
8%
1-15
3
6%
7
13%
16-30
11
22%
8
15%
31-45
10
20%
11
21%
46-60
10
20%
9
17%
61-75
11
22%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Цинциннати - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Филадельфия Юнион 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0
Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Шарлотт - Некакса 4:1 Даллас - Шарлотт 2:3 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0
Торонто
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Торонто - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Сити - Торонто 3:0 Интер Майами - Торонто 4:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2
Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 Атлас - Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Цинциннати - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Остин - Торонто 1:0
Результаты матчей
Шарлотт
Торонто
Точный счет
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
11 раз 69%
1
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Точный счет
2:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 32%
2
9 раз 29%
0
8 раз 26%
3
4 раза 13%
0
16 раз 50%
2
8 раз 25%
1
7 раз 22%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Шарлотт
Торонто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
115
88
79
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
511
510
214
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
1616
1318
923
427
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|0:0 Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|0:0 Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|1:0 Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|0:0 Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|0:0 Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|0:1 Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|0:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|0:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|0:0 Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|0:0 Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|0:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|0:1 Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|16 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|14 (7)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|14 (6)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 11
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 7
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|10