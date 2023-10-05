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  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Остин
1:0
Первый тайм: 21'
Ди Си Юнайтед
0'
1:0
11' Гол
Брюин Уилл

Ход матча

11'
Брюин Уилл
(Дриусси Себастьян)
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Ди Си Юнайтед
2.20
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4.76
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5.85
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Все Коэффициенты
1
Стувер
Брэд
17
Галлахер
Джон
18
Касканте
Хулио
15
Вяйсянен
Лео
33
Вольфф
Оуэн
10
Дриусси
Себастьян
5
Валенсия
Йохан
8
Ринг
Александр
13
Финлей
Итан
29
Брюин
Уилл
7
Ригони
Эмилиано
24
Боно
Александер
3
Уильямс
Дэррик
14
Найяр
Энди
15
Бирнбом
Стив
31
Дэвис
Эрик
43
Клих
Матеуш
6
Каноуз
Расселл
8
Дуркин
Кристофер
10
Gabriel
Pirani
84
Фахардо
Хосе
20
Бентеке
Кристиан
Остин
4-3-3
Ди Си Юнайтед
4-3-1-2

История личных встреч

Остин
Ди Си Юнайтед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

М
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 10 (2) 0.31
Зардес Гьяси 6 0.19
Галлахер Джон 5 0.16
Финлей Итан 5 0.16
Ригони Эмилиано 5 0.16
Касканте Хулио 2 0.06
Брюин Уилл 2 0.06
Фагундес Диего 2 0.06
Ринг Александр 2 0.06
Лима Ник 1 0.03
Гэвин Вулфф 1 0.03
Редес Родни 1 0.03
Урути Максимилиано 1 0.03
Даниэль Перейра 0 0
Лундквист Адам 0 0
Вяйсянен Лео 0 0
Валенсия Йохан 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 14 (1) 0.42
Фунтас Таксиархис 6 (1) 0.18
Ку-Дипьетро Теодор 5 0.15
Клих Матеуш 3 0.09
Пинс Донован 3 0.09
Дуркин Кристофер 2 0.06
Дахоме Кристиан 2 0.06
Сантуш Педру 1 0.03
О'Брайен Льюис 1 0.03
Уильямс Дэррик 1 0.03
Бирнбом Стив 1 0.03
Роберта Найджел 1 0.03
Gabriel Pirani 1 0.03
Грин Джейкоб 1 0.03
Тейшейра Руан 0 0
Палссон Виктор 0 0
Каноуз Расселл 0 0
Джазе Моханад 0 0
Флетчер Кристиан 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 8 1
Касканте Хулио 5 0
Лима Ник 5 0
Вяйсянен Лео 4 0
Галлахер Джон 4 0
Редес Родни 2 1
Ринг Александр 3 0
Урути Максимилиано 3 0
Валенсия Йохан 3 0
Брюин Уилл 2 0
Финлей Итан 2 0
Зардес Гьяси 2 0
Ригони Эмилиано 2 0
Лундквист Адам 2 0
Вольфф Оуэн 2 0
Фагундес Диего 1 0
Дриусси Себастьян 1 0
Гэвин Вулфф 1 0
Sofiane Djeffal 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клих Матеуш 8 1
Бентеке Кристиан 8 0
Каноуз Расселл 7 0
О'Брайен Льюис 5 0
Пинс Донован 5 0
Уильямс Дэррик 4 0
Сантуш Педру 3 0
Найяр Энди 3 0
Фунтас Таксиархис 3 0
Тейшейра Руан 3 0
Асад Ямиль 3 0
Хайнс-Айк Брендан 3 0
Бирнбом Стив 1 1
Палссон Виктор 2 0
Дахоме Кристиан 2 0
Дуркин Кристофер 2 0
Миллер Тайлер 1 0
Джазе Моханад 1 0
Грин Джейкоб 1 0

Результаты матчей

Остин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

11
8
Остин
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Ди Си Юнайтед
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (11)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

23
14

Упущенные победы

15
22
Остин
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (11)
48% (15)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
39% (12)
23% (7)
Ди Си Юнайтед
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (4)
53% (17)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

25
16

Упущенные победы

26
30

Голы по времени матча

Забито

23
15
12 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
2
9%
2
13%
1-15
5
22%
1
7%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
2
9%
3
20%
46-60
4
17%
4
27%
61-75
5
22%
5
33%
76-90

Пропущено

18
22
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
6%
4
18%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
3
17%
5
23%
31-45
1
6%
4
18%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
8
44%
3
14%
76-90

Забито

21
28
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
2
10%
3
11%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
5
24%
6
21%
31-45
5
24%
2
7%
46-60
2
10%
4
14%
61-75
5
24%
10
36%
76-90

Пропущено

31
24
10 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
1
3%
3
13%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
5
16%
6
25%
31-45
7
23%
5
21%
46-60
6
19%
4
17%
61-75
8
26%
5
21%
76-90

Забито

44
43
21 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 11
7 Не забивали 8
4
9%
5
12%
1-15
7
16%
4
9%
16-30
10
23%
6
14%
31-45
7
16%
5
12%
46-60
6
14%
8
19%
61-75
10
23%
15
35%
76-90

Пропущено

49
46
17 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 23
2
4%
7
15%
1-15
7
14%
4
9%
16-30
8
16%
11
24%
31-45
8
16%
9
20%
46-60
8
16%
7
15%
61-75
16
33%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2
Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Остин 6:3 Остин - Хуарес 1:3 Остин - Мазатлан 1:3 Остин - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Интер Майами - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Остин - Даллас 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0
Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Пумас-УНАМ - Ди Си Юнайтед 3:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2

Результаты матчей

Остин
Ди Си Юнайтед

Точный счет

1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:2
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
11 раз 34%
0
9 раз 28%
3
6 раз 19%
2
5 раз 16%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Остин
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
2
7
8
1.5
8
8
3
12
2.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
9
7
6
10
1.5
4
12
2
14
2.5
1
15
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
23
9
13
18
1.5
12
20
5
26
2.5
7
25
1
30
3.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:2 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 3:1 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 1:3 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 1:0 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 2:0 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 0:0 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 0:2 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:2 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 1:3 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 3:1 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 1:0 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 2:0 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 0:2 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 0:0 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 0:2 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 3:1 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 1:3 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 2:0 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 1:0 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 1:1 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 1:0 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 0:1 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 0:0 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 0:2 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 15 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 14 (7)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 14 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 11
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 7
Портленд Тимберс Жупарич Дарио 10
Сент-Луис Сити Паркер Тим 10
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Ди Си Юнайтед
2.20
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