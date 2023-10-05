Тур: 1. Стадион: Q2 Stadium.
3:0
Конец матча
0'
1:0
11' ГолБрюин Уилл
2:0
21' ГолДриусси Себастьян
3:0
64' ГолХеджес Мэтт
82' Желтая карточкаКлих Матеуш
90'+7
Ход матча
11'
1:0
21'
62'
64'
3:0
82'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Вяйсянен
Лео
33
Вольфф
Оуэн
13
Финлей
Итан
29
Брюин
Уилл
14
Найяр
Энди
15
Бирнбом
Стив
31
Дэвис
Эрик
43
Клих
Матеуш
84
Фахардо
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
33 Вольфф ОуэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанНападающий
-
29 Брюин УиллНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Damian Las
-
19 CJ Fodrey
-
Главный тренер: Вольф Джош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Найяр ЭндиЗащитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
84 Фахардо ХосеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Самудио ЛуисВратарь
-
23 Пинс ДонованЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Асад ЯмильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руни Уэйн
История личных встреч
Остин
Ди Си Юнайтед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|11 (2)
|0.34
|Зардес Гьяси
|6
|0.19
|Ригони Эмилиано
|5
|0.16
|Галлахер Джон
|5
|0.16
|Финлей Итан
|5
|0.16
|Брюин Уилл
|3
|0.09
|Касканте Хулио
|2
|0.06
|Ринг Александр
|2
|0.06
|Фагундес Диего
|2
|0.06
|Лима Ник
|1
|0.03
|Гэвин Вулфф
|1
|0.03
|Редес Родни
|1
|0.03
|Хеджес Мэтт
|1
|0.03
|Урути Максимилиано
|1
|0.03
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Лундквист Адам
|0
|0
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|Валенсия Йохан
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|14 (1)
|0.42
|Фунтас Таксиархис
|6 (1)
|0.18
|Ку-Дипьетро Теодор
|5
|0.15
|Клих Матеуш
|3
|0.09
|Пинс Донован
|3
|0.09
|Дуркин Кристофер
|2
|0.06
|Дахоме Кристиан
|2
|0.06
|Сантуш Педру
|1
|0.03
|О'Брайен Льюис
|1
|0.03
|Уильямс Дэррик
|1
|0.03
|Бирнбом Стив
|1
|0.03
|Роберта Найджел
|1
|0.03
|Gabriel Pirani
|1
|0.03
|Грин Джейкоб
|1
|0.03
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Палссон Виктор
|0
|0
|Каноуз Расселл
|0
|0
|Джазе Моханад
|0
|0
|Флетчер Кристиан
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|8
|1
|Касканте Хулио
|5
|0
|Лима Ник
|5
|0
|Вяйсянен Лео
|4
|0
|Галлахер Джон
|4
|0
|Редес Родни
|2
|1
|Ринг Александр
|3
|0
|Урути Максимилиано
|3
|0
|Валенсия Йохан
|3
|0
|Брюин Уилл
|2
|0
|Финлей Итан
|2
|0
|Зардес Гьяси
|2
|0
|Ригони Эмилиано
|2
|0
|Лундквист Адам
|2
|0
|Вольфф Оуэн
|2
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|Гэвин Вулфф
|1
|0
|Sofiane Djeffal
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клих Матеуш
|9
|1
|Бентеке Кристиан
|8
|0
|Каноуз Расселл
|7
|0
|О'Брайен Льюис
|5
|0
|Пинс Донован
|5
|0
|Уильямс Дэррик
|4
|0
|Сантуш Педру
|3
|0
|Найяр Энди
|3
|0
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|Тейшейра Руан
|3
|0
|Асад Ямиль
|3
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|3
|0
|Бирнбом Стив
|1
|1
|Палссон Виктор
|2
|0
|Дахоме Кристиан
|2
|0
|Дуркин Кристофер
|2
|0
|Миллер Тайлер
|1
|0
|Джазе Моханад
|1
|0
|Грин Джейкоб
|1
|0
Результаты матчей
Остин
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
11
8
Остин
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Ди Си Юнайтед
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
65% (11)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
23
14
Упущенные победы
15
22
Остин
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (12)
47% (15)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)
Ди Си Юнайтед
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
12% (4)
52% (17)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
25
16
Упущенные победы
26
30
Голы по времени матча
Забито
26
15
14 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 23
3
12%
2
13%
1-15
6
23%
1
7%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
2
8%
3
20%
46-60
5
19%
4
27%
61-75
5
19%
5
33%
76-90
Пропущено
18
25
7 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
1
6%
5
20%
1-15
3
17%
4
16%
16-30
3
17%
5
20%
31-45
1
6%
4
16%
46-60
2
11%
4
16%
61-75
8
44%
3
12%
76-90
Забито
21
28
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
2
10%
3
11%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
5
24%
6
21%
31-45
5
24%
2
7%
46-60
2
10%
4
14%
61-75
5
24%
10
36%
76-90
Пропущено
31
24
10 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
1
3%
3
13%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
5
16%
6
25%
31-45
7
23%
5
21%
46-60
6
19%
4
17%
61-75
8
26%
5
21%
76-90
Забито
47
43
23 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 11
7 Не забивали 9
5
11%
5
12%
1-15
8
17%
4
9%
16-30
10
21%
6
14%
31-45
7
15%
5
12%
46-60
7
15%
8
19%
61-75
10
21%
15
35%
76-90
Пропущено
49
49
17 В 1-м тайме 24
32 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 24
2
4%
8
16%
1-15
7
14%
5
10%
16-30
8
16%
11
22%
31-45
8
16%
9
18%
46-60
8
16%
8
16%
61-75
16
33%
8
16%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Колорадо Рэпидс - Остин 1:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Остин 1:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2
Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Остин 6:3 Остин - Хуарес 1:3 Остин - Мазатлан 1:3 Остин - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Интер Майами - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Остин - Даллас 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0
Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Пумас-УНАМ - Ди Си Юнайтед 3:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2
Результаты матчей
Остин
Ди Си Юнайтед
Точный счет
3:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:2
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
3:0
4 раза 12%
0:0
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 34%
2
8 раз 25%
0
7 раз 22%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
1
11 раз 33%
0
10 раз 30%
3
6 раз 18%
2
5 раз 15%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Остин
Ди Си Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
142
88
88
412
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
98
610
413
214
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
2310
1418
1221
626
726
131
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|0:0 Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|0:0 Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|1:0 Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|0:0 Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|0:0 Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|0:1 Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|0:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|0:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|0:0 Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|0:0 Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|0:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|0:1 Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|16 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|14 (7)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|14 (6)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 11
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 7
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|10