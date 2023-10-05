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  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Нэшвилл
0:1
Конец матча
Орландо Сити
0'
34' Желтая карточка
Анунга Брайан
38' Желтая карточка
Мухтар Хани
41' Желтая карточка
Сарридж Сэм
0:1
44' Гол
Макгуайр Дункан
46' Желтая карточка
Вильдер Картахена
79' Желтая карточка
Ловитц Дэниел
90' Вторая желтая карточка
Ловитц Дэниел
90' Желтая карточка
Банбери Тил
90'+12
1
Уиллис
Джо
25
Циммерман
Уокер
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
8
Леаль
Рэндэлл
19
Мьюл
Алекс
20
Годой
Анибал
27
Анунга
Брайан
7
Пико
Фабрис
9
Сарридж
Сэм
10
Мухтар
Хани
1
Гальесе
Педро
24
Смит
Кайл
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Рафаэл
Дос
Сантос
5
Араухо
Сесар
16
Вильдер
Картахена
17
Торрес
Факундо
10
Перейра
Маурисио
11
Охеда
Мартин
13
Макгуайр
Дункан
Нэшвилл
3-5-2
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Нэшвилл
Орландо Сити

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

М
0:2
ОК
1:1
М
3:1
М
1:1
М
2:2
М
1:1
М
2:3
М
1:1
М
3:1

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.75
1.6

Среднее время на гол

51
56

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1.25

Среднее время на гол

64
72

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.56
1.44

Тотал матчей

2.5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
62

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухтар Хани 15 (5) 0.48
Пико Фабрис 5 0.16
Банбери Тил 3 0.1
Леаль Рэндэлл 3 0.1
Шаффельбург Джейкоб 3 0.1
Циммерман Уокер 2 0.06
Мьюл Алекс 1 0.03
Вашингтон Тейлор 1 0.03
Махер Джек 1 0.03
МакНотон Лукас 1 0.03
Ловитц Дэниел 0 0
Мур Шак 0 0
Маккарти Дакс 0 0
Дэвис Шон II 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Факундо 13 (5) 0.41
Макгуайр Дункан 10 0.31
Охеда Мартин 6 0.19
Кара Эркан 5 0.16
Ангуло Иван 4 0.13
Энрике Рамиро 4 0.13
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0.06
Араухо Сесар 1 0.03
Рафаэл Дос Сантос 1 0.03
Вильдер Картахена 1 0.03
Смит Кайл 1 0.03
Карлос Антонио 1 0.03
Перейра Маурисио 0 0
Холлидей Майкл 0 0
Гонсалес Гастон 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ловитц Дэниел 6 2
Вашингтон Тейлор 6 1
Маккарти Дакс 6 0
Банбери Тил 6 0
Мур Шак 4 1
Годой Анибал 5 0
Мухтар Хани 5 0
Циммерман Уокер 3 1
Пико Фабрис 3 1
Мьюл Алекс 4 0
Леаль Рэндэлл 3 0
Анунга Брайан 2 0
Махер Джек 2 0
Хакенсон Люк 2 0
Бауэр Джош 2 0
Грегуш Ян 1 0
Зубак Итан 1 0
Сарридж Сэм 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильдер Картахена 8 1
Араухо Сесар 8 0
Карлос Антонио 6 0
Смит Кайл 5 0
Янссон Робин 5 0
Ангуло Иван 5 0
Фелипе 4 0
Энрике Рамиро 4 0
Гальесе Педро 3 0
Перейра Маурисио 3 0
Шлегель Родриго 3 0
Холлидей Майкл 2 0
Рафаэл Дос Сантос 2 0
Торрес Факундо 2 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0
Макгуайр Дункан 2 0
Урсо Жуниор 1 0
Стедждухар Мейсон 1 0
Кара Эркан 1 0

Результаты матчей

Нэшвилл
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Орландо Сити
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

2
6
Нэшвилл
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Орландо Сити
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

11
25
Нэшвилл
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (13)
42% (13)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
Орландо Сити
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
25% (8)
41% (13)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

13
31

Голы по времени матча

Забито

22
23
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
1
5%
2
9%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
7
32%
2
9%
31-45
3
14%
6
26%
46-60
3
14%
5
22%
61-75
7
32%
5
22%
76-90

Пропущено

10
19
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
30%
4
21%
31-45
2
20%
4
21%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
3
30%
5
26%
76-90

Забито

14
27
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
0
0%
2
7%
1-15
2
14%
4
15%
16-30
2
14%
2
7%
31-45
1
7%
10
37%
46-60
4
29%
3
11%
61-75
5
36%
6
22%
76-90

Пропущено

19
18
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
16%
1
6%
1-15
5
26%
4
22%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
3
16%
4
22%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
3
16%
4
22%
76-90

Забито

36
50
13 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 35
13 Забивали первыми 16
11 Не забивали 5
1
3%
4
8%
1-15
3
8%
7
14%
16-30
9
25%
4
8%
31-45
4
11%
16
32%
46-60
7
19%
8
16%
61-75
12
33%
11
22%
76-90

Пропущено

29
37
15 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 23
4
14%
1
3%
1-15
5
17%
7
19%
16-30
6
21%
5
14%
31-45
5
17%
8
22%
46-60
3
10%
7
19%
61-75
6
21%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Шарлотт 1:1
Интер Майами - Нэшвилл 0:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Монтеррей - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Америка Мехико - Нэшвилл 2:2 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Толука 3:4 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1
Орландо Сити
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3
Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Сантос Лагуна - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3

Результаты матчей

Нэшвилл
Орландо Сити

Точный счет

2:0
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
2 раза 13%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 39%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
5 раз 16%
1
11 раз 34%
2
8 раз 25%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Нэшвилл
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
2
8
7
1.5
8
8
4
11
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
12
4
4
12
1.5
7
9
1
15
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
12
0.5
Больше Меньше
26
6
12
19
1.5
15
17
5
26
2.5
7
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Цинциннати Акоста Лусиано 16 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 14 (7)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 14 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 11
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 7
Портленд Тимберс Жупарич Дарио 10
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Охеда Мартин сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Duncan McGuire бьет в цель!
    • 41'
      Сарридж Сэм получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Мухтар Хани получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Анунга Брайан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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