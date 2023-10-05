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  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес
5:1
Конец матча
Миннесота Юнайтед
0'
0:1
4' Гол
Дотсон Хассани
1:1
6' Гол
Буанга Денис
2:1
36' Гол
Буанга Денис
39' Желтая карточка
Emanuel Reynoso2
3:1
45' Гол
Буанга Денис
4:1
46' Гол в свои ворота
Miguel Tapias
5:1
67' Гол
Крастев Филип
90'+3
16
Крепо
Максим
30
Паленсия
Серги
3
Мурильо
Хесус
14
Кьеллини
Джорджо
12
Паласиос
Диего
11
Тильман
Тимоти
6
Санчес
Илье
19
Богуш
Матеуш
25
Оливера
Кристиан
10
Вела
Карлос
99
Буанга
Денис
97
Сент-Клэр
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
4
Miguel
Tapias
5
Бристоу
Итан
33
Ариага
Кервин
20
Трапп
Уилл
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
10
Emanuel
Reynoso2
31
Дотсон
Хассани
22
Пукки
Теэму
Лос-Анджелес
4-3-3
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес
Миннесота Юнайтед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

М
1:1
М
1:1
М
2:0
М
1:1
М
2:2
М
1:1
М
0:2
М
5:1
М
2:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 17 (2) 0.53
Вела Карлос 9 (3) 0.28
Холлингсхед Райан 4 0.13
Богуш Матеуш 3 (1) 0.09
Тильман Тимоти 3 0.09
Бюк Стипе 3 0.09
Опоку Квадво 2 0.06
Сифуэнтес Хосе 1 0.03
Санчес Илье 1 0.03
Гонсалес Марио 1 0.03
Кьеллини Джорджо 1 0.03
Оливера Кристиан 1 0.03
Мальдонадо Дениль 1 0.03
Крастев Филип 1 0.03
Паласиос Диего 0 0
Лонг Аарон 0 0
Паленсия Серги 0 0
Ордаз Натан 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлонгвейн Бонгокуле 8 0.25
Emanuel Reynoso2 6 (1) 0.19
Пукки Теэму 6 (1) 0.19
Mender Garcia 3 0.09
Дотсон Хассани 2 0.06
Ариага Кервин 2 0.06
Амарилья Луис 2 (2) 0.06
Тажури-Шради Исмаэль 1 0.03
Фрагапане Франко 1 0.03
Чжон Сан Бин 1 0.03
Грегуш Ян 1 0.03
Боксолл Михаэл 1 0.03
Miguel Tapias 1 0.03
Росалес Джозеф 1 0.03
Devin Padelford 1 0.03
Валентин Зарек 0 0
Лод Робин 0 0
Сент-Клэр Дейн 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Диего 9 0
Санчес Илье 6 0
Акоста Келлин 5 0
Холлингсхед Райан 5 0
Тильман Тимоти 5 0
Мальдонадо Дениль 5 0
Богуш Матеуш 5 0
Паленсия Серги 4 0
Мурильо Хесус 4 0
Сифуэнтес Хосе 4 0
Лонг Аарон 3 0
Опоку Квадво 1 1
Буанга Денис 2 0
Крисостомо Даниэль 2 0
Дуэньяс Эрик 2 0
Бюк Стипе 2 0
Кьеллини Джорджо 1 0
Оливера Кристиан 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боксолл Михаэл 8 0
Тейлор Ди Джей 7 0
Трапп Уилл 5 0
Ариага Кервин 5 0
Miguel Tapias 5 0
Emanuel Reynoso2 4 0
Дотсон Хассани 3 0
Бристоу Итан 1 1
Грегуш Ян 2 0
Фрагапане Франко 2 0
Амарилья Луис 2 0
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0
Сент-Клэр Дейн 2 0
Чжон Сан Бин 2 0
Ирвин Клинт 1 0
Тажури-Шради Исмаэль 1 0
Zaydan Bello 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Миннесота Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

5
12
Лос-Анджелес
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Миннесота Юнайтед
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
6% (1)
50% (8)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

10
13
Лос-Анджелес
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (15)
41% (13)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
Миннесота Юнайтед
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (6)
53% (17)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
25% (8)
34% (11)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

15
25

Голы по времени матча

Забито

35
22
18 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
6
17%
3
14%
1-15
4
11%
4
18%
16-30
8
23%
4
18%
31-45
2
6%
5
23%
46-60
6
17%
1
5%
61-75
9
26%
5
23%
76-90

Пропущено

18
27
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
17%
4
15%
1-15
5
28%
6
22%
16-30
0
0%
3
11%
31-45
4
22%
4
15%
46-60
4
22%
3
11%
61-75
2
11%
7
26%
76-90

Забито

13
16
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
24 Не забивали 20
1
8%
1
6%
1-15
3
23%
4
25%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
3
23%
3
19%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
2
15%
4
25%
76-90

Пропущено

19
21
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
2
11%
0
0%
1-15
5
26%
3
14%
16-30
2
11%
5
24%
31-45
3
16%
5
24%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
5
26%
5
24%
76-90

Забито

48
38
23 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 15
10 Не забивали 7
7
15%
4
11%
1-15
7
15%
8
21%
16-30
9
19%
7
18%
31-45
5
10%
8
21%
46-60
9
19%
2
5%
61-75
11
23%
9
24%
76-90

Пропущено

37
48
17 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 24
5
14%
4
8%
1-15
10
27%
9
19%
16-30
2
5%
8
17%
31-45
7
19%
9
19%
46-60
6
16%
6
13%
61-75
7
19%
12
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Лос-Анджелес - Монтеррей 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Лос-Анджелес - Хуарес 7:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:1
Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Толука - Миннесота Юнайтед 2:2 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3 Пуэбла - Миннесота Юнайтед 0:4 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2

Результаты матчей

Лос-Анджелес
Миннесота Юнайтед

Точный счет

0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
8 раз 50%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
5
1 раз 6%
1
12 раз 75%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
0:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
4:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
9 раз 28%
0:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 31%
1
9 раз 28%
3
5 раз 16%
2
4 раза 13%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
19 раз 59%
0
5 раз 16%
2
4 раза 13%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес
Миннесота Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
2
10
7
1.5
2
14
7
10
2.5
2
14
4
13
3.5
1
15
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
13
3
3
12
1.5
6
10
2
13
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
10
0.5
Больше Меньше
27
5
13
19
1.5
8
24
9
23
2.5
4
28
4
28
3.5
1
31
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (5)
Цинциннати Акоста Лусиано 16 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 15 (4)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 15
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 11
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 9
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Хьюстон Динамо Эррера Эктор 2 7
Портленд Тимберс Жупарич Дарио 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Г О О О О Л - Буанга Денис бьет в цель!
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