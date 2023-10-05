Тур: 1. Стадион: BMO Stadium.
5:1
Конец матча
0'
0:1
4' ГолДотсон Хассани
1:1
6' ГолБуанга Денис
2:1
36' ГолБуанга Денис
39' Желтая карточкаEmanuel Reynoso2
3:1
45' ГолБуанга Денис
4:1
46' Гол в свои воротаMiguel Tapias
5:1
67' ГолКрастев Филип
90'+3
Ход матча
4'
0:1
6'
1:1
36'
2:1
39'
45'
3:1
46'
4:1
67'
5:1
68'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Крепо
Максим
19
Богуш
Матеуш
10
Вела
Карлос
99
Буанга
Денис
20
Трапп
Уилл
22
Пукки
Теэму
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Богуш МатеушПолузащитник
- Нападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
-
18 Дуэньяс ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Ордаз НатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Чжон Сан БинПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Грегуш ЯнПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
История личных встреч
Лос-Анджелес
Миннесота Юнайтед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|17 (2)
|0.53
|Вела Карлос
|9 (3)
|0.28
|Холлингсхед Райан
|4
|0.13
|Богуш Матеуш
|3 (1)
|0.09
|Тильман Тимоти
|3
|0.09
|Бюк Стипе
|3
|0.09
|Опоку Квадво
|2
|0.06
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.03
|Санчес Илье
|1
|0.03
|Гонсалес Марио
|1
|0.03
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.03
|Оливера Кристиан
|1
|0.03
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.03
|Крастев Филип
|1
|0.03
|Паласиос Диего
|0
|0
|Лонг Аарон
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
|Ордаз Натан
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлонгвейн Бонгокуле
|8
|0.25
|Emanuel Reynoso2
|6 (1)
|0.19
|Пукки Теэму
|6 (1)
|0.19
|Mender Garcia
|3
|0.09
|Дотсон Хассани
|2
|0.06
|Ариага Кервин
|2
|0.06
|Амарилья Луис
|2 (2)
|0.06
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0.03
|Фрагапане Франко
|1
|0.03
|Чжон Сан Бин
|1
|0.03
|Грегуш Ян
|1
|0.03
|Боксолл Михаэл
|1
|0.03
|Miguel Tapias
|1
|0.03
|Росалес Джозеф
|1
|0.03
|Devin Padelford
|1
|0.03
|Валентин Зарек
|0
|0
|Лод Робин
|0
|0
|Сент-Клэр Дейн
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Диего
|9
|0
|Санчес Илье
|6
|0
|Акоста Келлин
|5
|0
|Холлингсхед Райан
|5
|0
|Тильман Тимоти
|5
|0
|Мальдонадо Дениль
|5
|0
|Богуш Матеуш
|5
|0
|Паленсия Серги
|4
|0
|Мурильо Хесус
|4
|0
|Сифуэнтес Хосе
|4
|0
|Лонг Аарон
|3
|0
|Опоку Квадво
|1
|1
|Буанга Денис
|2
|0
|Крисостомо Даниэль
|2
|0
|Дуэньяс Эрик
|2
|0
|Бюк Стипе
|2
|0
|Кьеллини Джорджо
|1
|0
|Оливера Кристиан
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боксолл Михаэл
|8
|0
|Тейлор Ди Джей
|7
|0
|Трапп Уилл
|5
|0
|Ариага Кервин
|5
|0
|Miguel Tapias
|5
|0
|Emanuel Reynoso2
|4
|0
|Дотсон Хассани
|3
|0
|Бристоу Итан
|1
|1
|Грегуш Ян
|2
|0
|Фрагапане Франко
|2
|0
|Амарилья Луис
|2
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0
|Сент-Клэр Дейн
|2
|0
|Чжон Сан Бин
|2
|0
|Ирвин Клинт
|1
|0
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0
|Zaydan Bello
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Миннесота Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
5
12
Лос-Анджелес
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Миннесота Юнайтед
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
6% (1)
50% (8)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
10
13
Лос-Анджелес
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (15)
41% (13)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
Миннесота Юнайтед
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (6)
53% (17)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
25% (8)
34% (11)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
22
10
Упущенные победы
15
25
Голы по времени матча
Забито
35
22
18 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
6
17%
3
14%
1-15
4
11%
4
18%
16-30
8
23%
4
18%
31-45
2
6%
5
23%
46-60
6
17%
1
5%
61-75
9
26%
5
23%
76-90
Пропущено
18
27
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
17%
4
15%
1-15
5
28%
6
22%
16-30
0
0%
3
11%
31-45
4
22%
4
15%
46-60
4
22%
3
11%
61-75
2
11%
7
26%
76-90
Забито
13
16
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
24 Не забивали 20
1
8%
1
6%
1-15
3
23%
4
25%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
3
23%
3
19%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
2
15%
4
25%
76-90
Пропущено
19
21
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
2
11%
0
0%
1-15
5
26%
3
14%
16-30
2
11%
5
24%
31-45
3
16%
5
24%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
5
26%
5
24%
76-90
Забито
48
38
23 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 15
10 Не забивали 7
7
15%
4
11%
1-15
7
15%
8
21%
16-30
9
19%
7
18%
31-45
5
10%
8
21%
46-60
9
19%
2
5%
61-75
11
23%
9
24%
76-90
Пропущено
37
48
17 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 24
5
14%
4
8%
1-15
10
27%
9
19%
16-30
2
5%
8
17%
31-45
7
19%
9
19%
46-60
6
16%
6
13%
61-75
7
19%
12
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:1 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Лос-Анджелес - Монтеррей 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Лос-Анджелес - Хуарес 7:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:1
Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Толука - Миннесота Юнайтед 2:2 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3 Пуэбла - Миннесота Юнайтед 0:4 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2
Результаты матчей
Лос-Анджелес
Миннесота Юнайтед
Точный счет
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
8 раз 50%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
5
1 раз 6%
1
12 раз 75%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
0:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
4:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
9 раз 28%
0:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 31%
1
9 раз 28%
3
5 раз 16%
2
4 раза 13%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
19 раз 59%
0
5 раз 16%
2
4 раза 13%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес
Миннесота Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
142
107
214
710
214
413
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
133
312
610
213
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2210
Больше Меньше
275
1319
824
923
428
428
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (5)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|16 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|15 (4)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 11
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 7
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|10