Тур: 1. Стадион: Lumen Field.
1:0
Первый тайм: 23'
Ход матча
9'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
73
Варгас
Обед
23
Leo
Chu
93
Альфаро
Тони
10
Коста
Дуглас
27
Шарп
Билли
11
Бойд
Тайлер
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
73 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Роу КелинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Эбер АраужоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДугласНападающий
-
27 Шарп БиллиНападающий
-
11 Бойд ТайлерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
30 Gino Vivi
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес Гэлакси
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.2%
36.4%
15 побед 8 ничьих 0 побед
23 матча
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 13 побед
45 матчей
35.6%
28.9%
35.5%
16 побед 13 ничьих 16 побед
Первый тайм
26.7%
37.8%
35.5%
12 побед 17 ничьих 16 побед
Второй тайм
33.3%
37.8%
28.9%
15 побед 17 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
31
Голов в среднем за матч
1.71
1.29
Среднее время на гол
52
69
Всего голов
42
25
Голов в среднем за матч
1.75
1.19
Среднее время на гол
51
75
Всего голов
78
56
Голов в среднем за матч
1.73
1.24
Тотал матчей
2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
37
Больше 82%
Меньше 18%
8
26
Больше 58%
Меньше 42%
19
16
Больше 36%
Меньше 64%
29
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|11
|0.34
|Leo Chu
|5
|0.16
|Руидиас Рауль
|5
|0.16
|Руснак Альберт
|4
|0.13
|Эбер Араужо
|2
|0.06
|Ролдан Кристиан
|2
|0.06
|Гомес Еймар
|2
|0.06
|Лодейро Николас
|1 (1)
|0.03
|Рольдан Александер
|1
|0.03
|Монтеро Фреди
|1
|0.03
|Paul Rothrock
|1
|0.03
|Атенсио Джошуа
|1
|0.03
|Jackson Ragen
|0
|0
|Joao Paulo I
|0
|0
|Reed Baker-Whiting
|0
|0
|Варгас Обед
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуч Рикард
|7 (2)
|0.23
|Бойд Тайлер
|6
|0.19
|Шарп Билли
|6 (1)
|0.19
|Йовелич Деян
|4 (1)
|0.13
|Preston Judd
|3
|0.1
|Дельгадо Марко
|2
|0.06
|Бругман Гастон
|2 (1)
|0.06
|Касерес Мартин
|2
|0.06
|Завалета Эрик
|2
|0.06
|Коста Дуглас
|1
|0.03
|Эдвардс Рахим
|1
|0.03
|Ёсида Мая
|1
|0.03
|Леердам Келвин
|1
|0.03
|Чичарито
|1
|0.03
|Фагундес Диего
|1
|0.03
|Родригес Мемо
|1
|0.03
|Барриос Майкл
|1
|0.03
|Нил Джален
|1
|0.03
|Daniel Aguirre
|1
|0.03
|Росель Ориоль
|0
|0
|Перес Хонатан
|0
|0
|Серрильо Эдвин
|0
|0
|Calegari
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Paulo I
|7
|1
|Jackson Ragen
|7
|0
|Толо Нуху
|6
|0
|Leo Chu
|4
|1
|Лодейро Николас
|5
|0
|Руснак Альберт
|5
|0
|Рольдан Александер
|5
|0
|Гомес Еймар
|4
|0
|Cody Baker
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|2
|0
|Руидиас Рауль
|1
|0
|Abdoulaye Cissoko
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Рахим
|7
|0
|Пуч Рикард
|7
|0
|Дельгадо Марко
|6
|0
|Julian Aude
|6
|0
|Чичарито
|3
|1
|Касерес Мартин
|2
|1
|Коста Дуглас
|2
|1
|Мавинга Крис
|2
|1
|Бругман Гастон
|3
|0
|Бойд Тайлер
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Нил Джален
|3
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Calegari
|2
|0
|Mauricio Cuevas
|2
|0
|Daniel Aguirre
|2
|0
|Preston Judd
|2
|0
|Шарп Билли
|1
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Ёсида Мая
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Лос-Анджелес Гэлакси
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
11
Сиэтл Саундерс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Лос-Анджелес Гэлакси
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
20
24
Сиэтл Саундерс
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
32% (10)
26% (8)
Лос-Анджелес Гэлакси
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
47% (14)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)
Сухие победы
10
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
10
12
Упущенные победы
24
35
Голы по времени матча
Забито
15
18
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
22 Не забивали 22
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
3
17%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
4
27%
5
28%
61-75
3
20%
3
17%
76-90
Пропущено
12
30
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
2
17%
3
10%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
4
33%
8
27%
31-45
2
17%
3
10%
46-60
3
25%
9
30%
61-75
1
8%
4
13%
76-90
Забито
22
28
7 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
1
5%
2
7%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
3
14%
5
18%
31-45
8
36%
3
11%
46-60
2
9%
7
25%
61-75
5
23%
7
25%
76-90
Пропущено
19
23
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
16%
5
22%
1-15
3
16%
4
17%
16-30
1
5%
5
22%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
6
32%
4
17%
61-75
5
26%
4
17%
76-90
Забито
37
46
13 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 10
11 Не забивали 9
2
5%
2
4%
1-15
6
16%
7
15%
16-30
5
14%
9
20%
31-45
10
27%
6
13%
46-60
6
16%
12
26%
61-75
8
22%
10
22%
76-90
Пропущено
31
53
13 В 1-м тайме 28
18 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 24
5
16%
8
15%
1-15
3
10%
7
13%
16-30
5
16%
13
25%
31-45
3
10%
4
8%
46-60
9
29%
29%
13
25%
61-75
6
19%
8
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2
Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Монтеррей - Сиэтл Саундерс 4:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 4:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Леон 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес Гэлакси
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 35%
1
10 раз 32%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
2 раза 6%
0
9 раз 30%
2
9 раз 30%
3
6 раз 20%
1
5 раз 17%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес Гэлакси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
132
411
105
213
411
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
87
610
69
313
312
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
219
1021
1614
526
723
229
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|0:0 Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|0:0 Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|1:0 Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|0:0 Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|0:0 Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|0:1 Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|0:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|0:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|0:0 Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|0:0 Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|0:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|0:1 Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|16 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|15
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|14 (7)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|14 (6)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 11
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 9
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Хьюстон Динамо
|Эррера Эктор
|2 7
|Портленд Тимберс
|Жупарич Дарио
|10