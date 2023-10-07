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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 4890
Хальмстад
0:0
Конец матча
Дегерфорс
0'
13' Желтая карточка
Корач Сеид
18' Желтая карточка
Мартенссон Йохан
31' Желтая карточка
Карлссон Каспер
87' Желтая карточка
Боаки Томас
90'+8

Ход матча

13'
 
Корач Сеид
18'
 
Мартенссон Йохан
31'
Карлссон Каспер
 
65'
Viktor Granath
Naeem Mohammed
 
71'
Боаки Томас
Карлссон Каспер
 
76'
 
Pashang Abdulla
Линдгрен Густав
76'
 
Валлин Оскар
Бергквист Дуг
87'
Боаки Томас
 
90'
 
Салмон Джастин
Болин Уго

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
30
Юханссон
Марко
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Ульссон
Маркус
10
Ахльстранд
Эрик
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
7
Карлссон
Каспер
13
Лав
Джек
Купер
18
Naeem
Mohammed
1
Россбах
Сондре
2
Гранат
Густав
29
Бергквист
Дуг
15
Корач
Сеид
16
Эрквист
Расмус
20
Бузаине
Элиас
14
Болин
Уго
4
Мартенссон
Йохан
11
Гравиус
Христос
8
Кампос
Диего
9
Линдгрен
Густав
Хальмстад
4-4-2
Дегерфорс
5-3-2

История личных встреч

Хальмстад
Дегерфорс

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

А
3:1
А
2:1
А
0:0
С
1:4
С
0:2
С
2:1
С
3:0
С
2:1
С
1:2
С
0:2
С
0:1
К
3:0
С
2:2
С
2:0

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.57
1.57

Среднее время на гол

57
57

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.43
0.86

Среднее время на гол

63
105

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.21

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
74

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 6 (2) 0.23
Naeem Mohammed 4 0.15
Ахльстранд Эрик 3 0.12
Карлссон Каспер 2 0.08
Офосу-Айе Фил 1 0.04
Аль-Аммари Амир 1 0.04
Йоханссон Александр II 1 0.04
Боаки Томас 1 0.04
Gabriel Wallentin 1 0.04
Сведберг Джонатан 0 0
Ульссон Маркус 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампос Диего 6 (1) 0.23
Эрквист Расмус 4 0.15
Вукоевич Диян 3 0.12
Бузаине Элиас 2 0.08
Гранат Густав 2 0.08
Гравиус Христос 1 0.04
Салмон Джастин 1 0.04
Мартенссон Йохан 1 0.04
Гайаю Джозеф-Клод 1 0.04
Линделль Эрик 1 0.04
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.04
Павлович Дамьян 1 0.04
Линдгрен Густав 1 0.04
Россбах Сондре 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Гваргис Питер 0 0
Мёрфельт Альбин 0 0
Валлин Оскар 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлссон Каспер 6 0
Баффо Джозеф 4 1
Сведберг Джонатан 5 0
Аль-Аммари Амир 5 0
Gabriel Wallentin 3 1
Юханссон Андреас 3 0
Алланссон Йоэль 3 0
Ахльстранд Эрик 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Ульссон Маркус 1 0
Боаки Томас 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Лав Джек Купер 1 0
Viktor Granath 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравиус Христос 5 1
Эрквист Расмус 5 0
Корач Сеид 5 0
Ольссон Себастьян II 3 0
Шауш Абделькарим Маммар 3 0
Гранат Густав 3 0
Павлович Дамьян 3 0
Линдгрен Густав 3 0
Бузаине Элиас 3 0
Гайаю Джозеф-Клод 2 0
Pashang Abdulla 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Кампос Диего 2 0
Мартенссон Йохан 1 0
Andreas Holmberg 1 0
Линделль Эрик 1 0
Сабеткар Шон 1 0
Салмон Джастин 1 0
Валлин Оскар 1 0
Болин Уго 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Дегерфорс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
7
Хальмстад
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Дегерфорс
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

21
13

Упущенные победы

7
14
Хальмстад
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Дегерфорс
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
12% (3)
62% (16)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

23
14

Упущенные победы

9
21

Голы по времени матча

Забито

9
10
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
20 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
4
40%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
1
11%
3
30%
76-90

Пропущено

17
34
10 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
1
6%
6
18%
1-15
5
29%
29%
4
12%
16-30
4
24%
8
24%
31-45
2
12%
4
12%
46-60
0
0%
7
21%
61-75
5
29%
29%
5
15%
76-90

Забито

12
17
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
0
0%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
4
33%
3
18%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
3
25%
4
24%
76-90

Пропущено

25
18
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
16%
1
6%
1-15
4
16%
4
22%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
4
16%
4
22%
46-60
4
16%
2
11%
61-75
9
36%
2
11%
76-90

Забито

21
27
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
12 Не забивали 8
0
0%
2
7%
1-15
5
24%
6
22%
16-30
5
24%
2
7%
31-45
5
24%
4
15%
46-60
2
10%
6
22%
61-75
4
19%
7
26%
76-90

Пропущено

42
52
18 В 1-м тайме 28
24 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 21
5
12%
7
13%
1-15
9
21%
8
15%
16-30
4
10%
13
25%
31-45
6
14%
8
15%
46-60
4
10%
9
17%
61-75
14
33%
7
13%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Хеккен - Хальмстад 3:2 Хальмстад - Сириус 2:1
Вернаму - Хальмстад 0:0 ИФК Хесслехольм - Хальмстад 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Фалькенберг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Вернаму 2:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Хаммарбю 0:0
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Сириус - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Мальмё 1:2 АИК - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:0
Юргорден - Дегерфорс 4:1 Катринхольмс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сириус 0:3 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2

Результаты матчей

Хальмстад
Дегерфорс

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Точный счет

0:0
5 раз 19%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 46%
2
9 раз 35%
1
5 раз 19%
1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
Дегерфорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
10
3
4
9
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
6
5
8
1.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
12
0.5
Больше Меньше
17
9
9
17
1.5
7
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 25 17 4 4 53 - 22 55
2.
Эльфсборг
 25 17 3 5 49 - 22 54
3.
Хеккен
 25 16 2 7 57 - 30 50
4.
Юргорден
 25 13 4 8 35 - 29 43
5.
Хаммарбю
 25 11 6 8 35 - 33 39
6.
ИФК Норрчепинг
 25 11 5 9 39 - 33 38
7.
Кальмар
 25 10 6 9 28 - 32 36
8.
Вернаму
 25 11 2 12 28 - 28 35
9.
Мьельбю
 26 10 4 12 26 - 29 34
10.
АИК
 26 8 7 11 29 - 32 31
11.
Гётеборг
 0:0 26 7 10 9 28 - 29 31
12.
Сириус
 0:0 26 8 6 12 39 - 38 30
13.
Хальмстад
 26 8 6 12 23 - 40 30
14.
Броммапойкарна
 25 8 3 14 33 - 43 27
15.
Дегерфорс
 26 7 3 16 25 - 54 24
16.
Варберг БоИС
 25 3 5 17 21 - 54 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 13 12 0 1 41 - 15 36
2.
Юргорден
 13 10 1 2 23 - 11 31
3.
Мальмё
 13 9 3 1 32 - 11 30
4.
Эльфсборг
 13 9 2 2 28 - 11 29
5.
Хаммарбю
 12 8 2 2 23 - 15 26
6.
Кальмар
 12 6 3 3 14 - 14 21
7.
ИФК Норрчепинг
 13 6 2 5 17 - 15 20
8.
АИК
 13 5 5 3 17 - 12 20
9.
Гётеборг
 0:0 13 5 4 4 18 - 10 19
10.
Дегерфорс
 13 5 2 6 16 - 19 17
11.
Сириус
 0:0 13 5 1 7 26 - 21 16
12.
Хальмстад
 13 4 4 5 10 - 16 16
13.
Броммапойкарна
 12 4 2 6 15 - 17 14
14.
Вернаму
 12 4 1 7 8 - 11 13
15.
Мьельбю
 13 3 3 7 12 - 16 12
16.
Варберг БоИС
 12 1 3 8 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Мальмё
 12 8 1 3 21 - 11 25
3.
Вернаму
 13 7 1 5 20 - 17 22
4.
Мьельбю
 13 7 1 5 14 - 13 22
5.
ИФК Норрчепинг
 12 5 3 4 22 - 18 18
6.
Кальмар
 13 4 3 6 14 - 18 15
7.
Хеккен
 12 4 2 6 16 - 15 14
8.
Хальмстад
 13 4 2 7 13 - 24 14
9.
Сириус
 0:0 13 3 5 5 13 - 17 14
10.
Броммапойкарна
 13 4 1 8 18 - 26 13
11.
Хаммарбю
 13 3 4 6 12 - 18 13
12.
Юргорден
 12 3 3 6 12 - 18 12
13.
Гётеборг
 0:0 13 2 6 5 10 - 19 12
14.
АИК
 13 3 2 8 12 - 20 11
15.
Варберг БоИС
 13 2 2 9 13 - 28 8
16.
Дегерфорс
 13 2 1 10 9 - 35 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 10 (6)
Броммапойкарна Петтерссон Оскар 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 7
Сириус Стенссон Даниэль 1 7
Юргорден Шуллер Расмус 8
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Карлссон Каспер получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Мартенссон Йохан получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Сеид Корац получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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