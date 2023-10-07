Тур: 26. Стадион: Oerjans Vall. Зрители: 4890
0'
13' Желтая карточкаКорач Сеид
18' Желтая карточкаМартенссон Йохан
31' Желтая карточкаКарлссон Каспер
87' Желтая карточкаБоаки Томас
90'+8
Ход матча
13'
18'
31'
87'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
15
Корач
Сеид
14
Болин
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Корач СеидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Болин УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бишис ДжеймиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
История личных встреч
Хальмстад
Дегерфорс
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.57
1.57
Среднее время на гол
57
57
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.43
0.86
Среднее время на гол
63
105
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.5
1.21
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
60
74
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|6 (2)
|0.23
|Naeem Mohammed
|4
|0.15
|Ахльстранд Эрик
|3
|0.12
|Карлссон Каспер
|2
|0.08
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.04
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.04
|Йоханссон Александр II
|1
|0.04
|Боаки Томас
|1
|0.04
|Gabriel Wallentin
|1
|0.04
|Сведберг Джонатан
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампос Диего
|6 (1)
|0.23
|Эрквист Расмус
|4
|0.15
|Вукоевич Диян
|3
|0.12
|Бузаине Элиас
|2
|0.08
|Гранат Густав
|2
|0.08
|Гравиус Христос
|1
|0.04
|Салмон Джастин
|1
|0.04
|Мартенссон Йохан
|1
|0.04
|Гайаю Джозеф-Клод
|1
|0.04
|Линделль Эрик
|1
|0.04
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.04
|Павлович Дамьян
|1
|0.04
|Линдгрен Густав
|1
|0.04
|Россбах Сондре
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Гваргис Питер
|0
|0
|Мёрфельт Альбин
|0
|0
|Валлин Оскар
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлссон Каспер
|6
|0
|Баффо Джозеф
|4
|1
|Сведберг Джонатан
|5
|0
|Аль-Аммари Амир
|5
|0
|Gabriel Wallentin
|3
|1
|Юханссон Андреас
|3
|0
|Алланссон Йоэль
|3
|0
|Ахльстранд Эрик
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Боаки Томас
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Лав Джек Купер
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравиус Христос
|5
|1
|Эрквист Расмус
|5
|0
|Корач Сеид
|5
|0
|Ольссон Себастьян II
|3
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|3
|0
|Гранат Густав
|3
|0
|Павлович Дамьян
|3
|0
|Линдгрен Густав
|3
|0
|Бузаине Элиас
|3
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|Pashang Abdulla
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Кампос Диего
|2
|0
|Мартенссон Йохан
|1
|0
|Andreas Holmberg
|1
|0
|Линделль Эрик
|1
|0
|Сабеткар Шон
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Валлин Оскар
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
Результаты матчей
Хальмстад
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Дегерфорс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
7
Хальмстад
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Дегерфорс
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
21
13
Упущенные победы
7
14
Хальмстад
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Дегерфорс
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
12% (3)
62% (16)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
23
14
Упущенные победы
9
21
Голы по времени матча
Забито
9
10
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
20 Не забивали 18
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
4
40%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
1
11%
3
30%
76-90
Пропущено
17
34
10 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
1
6%
6
18%
1-15
5
29%
29%
4
12%
16-30
4
24%
8
24%
31-45
2
12%
4
12%
46-60
0
0%
7
21%
61-75
5
29%
29%
5
15%
76-90
Забито
12
17
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
0
0%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
4
33%
3
18%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
3
25%
4
24%
76-90
Пропущено
25
18
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
16%
1
6%
1-15
4
16%
4
22%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
4
16%
4
22%
46-60
4
16%
2
11%
61-75
9
36%
2
11%
76-90
Забито
21
27
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 8
12 Не забивали 8
0
0%
2
7%
1-15
5
24%
6
22%
16-30
5
24%
2
7%
31-45
5
24%
4
15%
46-60
2
10%
6
22%
61-75
4
19%
7
26%
76-90
Пропущено
42
52
18 В 1-м тайме 28
24 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 21
5
12%
7
13%
1-15
9
21%
8
15%
16-30
4
10%
13
25%
31-45
6
14%
8
15%
46-60
4
10%
9
17%
61-75
14
33%
7
13%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Хеккен - Хальмстад 3:2 Хальмстад - Сириус 2:1
Вернаму - Хальмстад 0:0 ИФК Хесслехольм - Хальмстад 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1 Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Фалькенберг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Вернаму 2:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Хаммарбю 0:0
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Сириус - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Мальмё 1:2 АИК - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:0
Юргорден - Дегерфорс 4:1 Катринхольмс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сириус 0:3 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2
Результаты матчей
Хальмстад
Дегерфорс
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Точный счет
0:0
5 раз 19%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 46%
2
9 раз 35%
1
5 раз 19%
1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хальмстад
Дегерфорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
103
49
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
76
58
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1412
Больше Меньше
179
917
719
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|17
|4
|4
|53 - 22
|55
|2.
|25
|17
|3
|5
|49 - 22
|54
|3.
|25
|16
|2
|7
|57 - 30
|50
|4.
|25
|13
|4
|8
|35 - 29
|43
|5.
|25
|11
|6
|8
|35 - 33
|39
|6.
|25
|11
|5
|9
|39 - 33
|38
|7.
|25
|10
|6
|9
|28 - 32
|36
|8.
|25
|11
|2
|12
|28 - 28
|35
|9.
|26
|10
|4
|12
|26 - 29
|34
|10.
|26
|8
|7
|11
|29 - 32
|31
|11.
|0:0
|26
|7
|10
|9
|28 - 29
|31
|12.
|0:0
|26
|8
|6
|12
|39 - 38
|30
|13.
|26
|8
|6
|12
|23 - 40
|30
|14.
|25
|8
|3
|14
|33 - 43
|27
|15.
|26
|7
|3
|16
|25 - 54
|24
|16.
|25
|3
|5
|17
|21 - 54
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|0
|1
|41 - 15
|36
|2.
|13
|10
|1
|2
|23 - 11
|31
|3.
|13
|9
|3
|1
|32 - 11
|30
|4.
|13
|9
|2
|2
|28 - 11
|29
|5.
|12
|8
|2
|2
|23 - 15
|26
|6.
|12
|6
|3
|3
|14 - 14
|21
|7.
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|8.
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|9.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|18 - 10
|19
|10.
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|11.
|0:0
|13
|5
|1
|7
|26 - 21
|16
|12.
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|13.
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|14.
|12
|4
|1
|7
|8 - 11
|13
|15.
|13
|3
|3
|7
|12 - 16
|12
|16.
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|21 - 11
|25
|2.
|12
|8
|1
|3
|21 - 11
|25
|3.
|13
|7
|1
|5
|20 - 17
|22
|4.
|13
|7
|1
|5
|14 - 13
|22
|5.
|12
|5
|3
|4
|22 - 18
|18
|6.
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|7.
|12
|4
|2
|6
|16 - 15
|14
|8.
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|9.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|13 - 17
|14
|10.
|13
|4
|1
|8
|18 - 26
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|13.
|0:0
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|14.
|13
|3
|2
|8
|12 - 20
|11
|15.
|13
|2
|2
|9
|13 - 28
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|9 - 35
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|10 (6)
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|9 (1)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 7
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|8
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|8
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6