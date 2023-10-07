  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 26.
Эстер
3:0
Конец матча
Эребру
0'
1:0
29' Гол
Родич Владимир
31' Желтая карточка
Вальгейрссон Вальгейр
2:0
37' Гол
Родич Владимир
3:0
53' Гол
Thorri Thorisson
57' Желтая карточка
Валкер Кевин
90'+6
1
Прекович
Милое
2
Thorri
Thorisson
3
Карлссон
Монц
15
Кричак
Иван
21
Lukas
Bergqvist
17
Adam
Herdonsson
22
Кусу
Манассе
23
Родич
Владимир
26
Antonio
Yakoub
27
Мёрфельт
Альбин
19
Бергмарк-Виберг
Адам
1
Эскелинен
Виллиам
6
Крона
Себастьян
5
Хульквист
Даниэль
15
Бергмарк
Никлас
20
Adam
Bark
8
Валкер
Кевин
22
Lucas
Shlimon
7
Сегер
Давид
27
Вальгейрссон
Вальгейр
12
Ларссон
Джейк
17
Хольмберг
Карл
Эстер
4-2-3-1
Эребру
3-5-2

История личных встреч

Эстер
Эребру

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вестермарк Йеспер 16 0.59
Бергмарк-Виберг Адам 13 (2) 0.48
Сёдерберг Никлас 6 0.22
Родич Владимир 5 0.19
Ahmed Bonnah 3 0.11
Сигургейрссон Рунар Тор 1 0.04
Люнг Даниэль 1 0.04
Косица Дзенис 1 0.04
Прекович Милое 1 0.04
Adam Herdonsson 1 0.04
Кусу Манассе 1 0.04
Thorri Thorisson 1 0.04
Theodor Johansson 0 0
Хейкссон Алекс 0 0
Варманен Тату 0 0
Мёрфельт Альбин 0 0
Andre Gustafson 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 10 (2) 0.38
Миллескуг Ноэль 5 0.19
Валкер Кевин 3 0.12
Ларссон Джейк 3 0.12
Сегер Давид 3 0.12
Вальгейрссон Вальгейр 3 0.12
Adam Bark 2 0.08
Кроон Самуэль 2 0.08
Бакман Виктор 2 0.08
Андрессон Аксель 1 0.04
Adi Fisic 1 0.04
Бьёрнквист Даниэль 0 0
Samuel Dahl 0 0
Бергмарк Никлас 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестермарк Йеспер 10 0
Хедлунд Себастьян 7 0
Adam Herdonsson 7 0
Карлссон Монц 6 0
Сёдерберг Никлас 5 0
Сигургейрссон Рунар Тор 4 0
Люнг Даниэль 4 0
Стенберг Джон 4 0
Родич Владимир 2 0
Хейкссон Алекс 2 0
Прекович Милое 2 0
Бергмарк-Виберг Адам 2 0
Theodor Johansson 0 1
Косица Дзенис 1 0
Кричак Иван 1 0
Варманен Тату 1 0
Магнуссон Исак 1 0
Ahmed Bonnah 1 0
Srdjan Tufegdzic 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрессон Аксель 5 0
Моро Насиру 5 0
Валкер Кевин 3 0
Вальгейрссон Вальгейр 3 0
Хольмберг Карл 2 0
Бьёрнквист Даниэль 2 0
Крона Себастьян 2 0
Adam Bark 2 0
Ларссон Джейк 2 0
Lucas Shlimon 2 0
Сегер Давид 2 0
Бакман Виктор 2 0
Хульквист Даниэль 2 0
Эскелинен Виллиам 1 0
Бергмарк Никлас 1 0
Samuel Dahl 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Adi Fisic 1 0

Результаты матчей

Эстер
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Эребру
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
10
Эстер
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Эребру
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

21
21
Эстер
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
56% (15)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
Эребру
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
27% (7)
50% (13)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

27
31

Голы по времени матча

Забито

27
15
13 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
3
11%
1
7%
1-15
4
15%
1
7%
16-30
6
22%
4
27%
31-45
8
30%
30%
4
27%
46-60
2
7%
1
7%
61-75
4
15%
4
27%
76-90

Пропущено

12
28
4 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
17%
3
11%
1-15
2
17%
4
14%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
3
25%
4
14%
46-60
2
17%
4
14%
61-75
3
25%
7
25%
76-90

Забито

23
21
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
6
26%
7
33%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
4
17%
4
19%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
6
26%
3
14%
76-90

Пропущено

24
9
8 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 6
1
4%
2
22%
1-15
2
8%
2
22%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
6
25%
1
11%
46-60
8
33%
2
22%
61-75
2
8%
2
22%
76-90

Забито

50
36
23 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 11
2 Не забивали 9
9
18%
8
22%
1-15
6
12%
4
11%
16-30
8
16%
5
14%
31-45
12
24%
8
22%
46-60
5
10%
4
11%
61-75
10
20%
7
19%
76-90

Пропущено

36
37
12 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 17
3
8%
5
14%
1-15
4
11%
6
16%
16-30
5
14%
6
16%
31-45
9
25%
5
14%
46-60
10
28%
6
16%
61-75
5
14%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ГАИС - Эстер 1:0 Эстер - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эстер 2:2 Эстер - Вестерос 2:2
Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Эргрюте 2:0 Фалькенберг - Эстер 1:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Эстер - Гефле 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Браге - Эстер 1:2 Эстер - Сковде АИК 2:1 Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2 Эстер - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1
Эребру
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хельсинборг - Эребру 4:1 Эребру - Утсиктенс 5:1 Браге - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 5:3
Эргрюте - Эребру 0:3 Эребру - Вестерос 1:1 Тюресё - Эребру 1:2 Гефле - Эребру 2:1 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Треллеборг - Эребру 2:2 Эребру - ГАИС 0:0 Сундсвалль - Эребру 2:2 Эребру - Треллеборг 0:0 Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2

Результаты матчей

Эстер
Эребру

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:3
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
3:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
1
7 раз 26%
3
6 раз 22%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
9 раз 35%
1
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%
5
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Эстер
Эребру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
8
5
1.5
5
8
4
9
2.5
4
9
2
11
3.5
2
11
1
12
4.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
9
4
9
5
1.5
5
8
4
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
17
9
17
10
1.5
10
16
8
19
2.5
5
21
2
25
3.5
2
24
1
26
4.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 26 17 6 3 45 - 20 57
2.
ГАИС
 25 14 6 5 50 - 19 48
3.
Эстер
 27 14 6 7 53 - 34 48
4.
Утсиктенс
 25 14 5 6 45 - 26 47
5.
Ландскруна
 25 10 5 10 35 - 39 35
6.
Эстерсунд
 0:0 26 7 13 6 35 - 32 34
7.
Треллеборг
 25 9 6 10 35 - 43 33
8.
Гефле
 26 9 6 11 32 - 41 33
9.
Браге
 25 9 5 11 29 - 38 32
10.
Эребру
 26 7 10 9 36 - 37 31
11.
Хельсинборг
 0:0 26 7 8 11 30 - 35 29
12.
Йёнчёпинг
 26 7 8 11 39 - 47 29
13.
Сундсвалль
 26 7 7 12 35 - 50 28
14.
Сирианска Эскильстуна
 25 6 8 11 22 - 34 26
15.
Эргрюте
 25 6 7 12 28 - 41 25
16.
Сковде АИК
 26 7 4 15 35 - 48 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 9 4 0 22 - 4 31
2.
Утсиктенс
 13 8 3 2 30 - 12 27
3.
ГАИС
 13 8 2 3 26 - 11 26
4.
Браге
 13 8 2 3 23 - 16 26
5.
Эстер
 13 7 2 4 26 - 13 23
6.
Гефле
 13 7 2 4 19 - 20 23
7.
Ландскруна
 13 6 4 3 21 - 16 22
8.
Эребру
 13 5 7 1 21 - 9 22
9.
Сковде АИК
 13 6 3 4 24 - 16 21
10.
Йёнчёпинг
 13 6 3 4 22 - 18 21
11.
Треллеборг
 12 6 1 5 17 - 19 19
12.
Эстерсунд
 0:0 13 4 7 2 22 - 17 19
13.
Хельсинборг
 0:0 13 5 2 6 17 - 17 17
14.
Сирианска Эскильстуна
 12 4 4 4 13 - 12 16
15.
Сундсвалль
 13 4 4 5 19 - 24 16
16.
Эргрюте
 12 2 5 5 16 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 8 2 3 23 - 16 26
2.
Эстер
 14 7 4 3 27 - 21 25
3.
ГАИС
 12 6 4 2 24 - 8 22
4.
Утсиктенс
 12 6 2 4 15 - 14 20
5.
Эстерсунд
 0:0 13 3 6 4 13 - 15 15
6.
Эргрюте
 13 4 2 7 12 - 19 14
7.
Треллеборг
 13 3 5 5 18 - 24 14
8.
Ландскруна
 12 4 1 7 14 - 23 13
9.
Сундсвалль
 13 3 3 7 16 - 26 12
10.
Хельсинборг
 0:0 13 2 6 5 13 - 18 12
11.
Гефле
 13 2 4 7 13 - 21 10
12.
Сирианска Эскильстуна
 13 2 4 7 9 - 22 10
13.
Эребру
 13 2 3 8 15 - 28 9
14.
Йёнчёпинг
 13 1 5 7 17 - 29 8
15.
Браге
 12 1 3 8 6 - 22 6
16.
Сковде АИК
 13 1 1 11 11 - 32 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 16 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 11 (2)
ГАИС Линдберг Юлиус 10 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Хельсинборг Хелльборг Адам 1 7
Эргрюте Дротт Джонатан 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Antonio Yakoub сделал результативную передачу.
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