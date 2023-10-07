Тур: 26.
0'
1:0
29' ГолРодич Владимир
31' Желтая карточкаВальгейрссон Вальгейр
2:0
37' ГолРодич Владимир
3:0
53' ГолThorri Thorisson
57' Желтая карточкаВалкер Кевин
90'+6
Ход матча
29'
1:0
37'
2:0
53'
3:0
57'
15
Кричак
Иван
22
Кусу
Манассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Adam BarkПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
18 Rasmus Bonde
-
-
42 Oli Melander
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
История личных встреч
Эстер
Эребру
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вестермарк Йеспер
|16
|0.59
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (2)
|0.48
|Сёдерберг Никлас
|6
|0.22
|Родич Владимир
|5
|0.19
|Ahmed Bonnah
|3
|0.11
|Сигургейрссон Рунар Тор
|1
|0.04
|Люнг Даниэль
|1
|0.04
|Косица Дзенис
|1
|0.04
|Прекович Милое
|1
|0.04
|Adam Herdonsson
|1
|0.04
|Кусу Манассе
|1
|0.04
|Thorri Thorisson
|1
|0.04
|Theodor Johansson
|0
|0
|Хейкссон Алекс
|0
|0
|Варманен Тату
|0
|0
|Мёрфельт Альбин
|0
|0
|Andre Gustafson
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|10 (2)
|0.38
|Миллескуг Ноэль
|5
|0.19
|Валкер Кевин
|3
|0.12
|Ларссон Джейк
|3
|0.12
|Сегер Давид
|3
|0.12
|Вальгейрссон Вальгейр
|3
|0.12
|Adam Bark
|2
|0.08
|Кроон Самуэль
|2
|0.08
|Бакман Виктор
|2
|0.08
|Андрессон Аксель
|1
|0.04
|Adi Fisic
|1
|0.04
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
|Бергмарк Никлас
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестермарк Йеспер
|10
|0
|Хедлунд Себастьян
|7
|0
|Adam Herdonsson
|7
|0
|Карлссон Монц
|6
|0
|Сёдерберг Никлас
|5
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|4
|0
|Люнг Даниэль
|4
|0
|Стенберг Джон
|4
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Хейкссон Алекс
|2
|0
|Прекович Милое
|2
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|2
|0
|Theodor Johansson
|0
|1
|Косица Дзенис
|1
|0
|Кричак Иван
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Магнуссон Исак
|1
|0
|Ahmed Bonnah
|1
|0
|Srdjan Tufegdzic
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрессон Аксель
|5
|0
|Моро Насиру
|5
|0
|Валкер Кевин
|3
|0
|Вальгейрссон Вальгейр
|3
|0
|Хольмберг Карл
|2
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|2
|0
|Крона Себастьян
|2
|0
|Adam Bark
|2
|0
|Ларссон Джейк
|2
|0
|Lucas Shlimon
|2
|0
|Сегер Давид
|2
|0
|Бакман Виктор
|2
|0
|Хульквист Даниэль
|2
|0
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|Бергмарк Никлас
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
Результаты матчей
Эстер
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Эребру
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
6
10
Эстер
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Эребру
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
21
21
Эстер
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (7)
56% (15)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
Эребру
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
27% (7)
50% (13)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
27
31
Голы по времени матча
Забито
27
15
13 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
3
11%
1
7%
1-15
4
15%
1
7%
16-30
6
22%
4
27%
31-45
8
30%
30%
4
27%
46-60
2
7%
1
7%
61-75
4
15%
4
27%
76-90
Пропущено
12
28
4 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
17%
3
11%
1-15
2
17%
4
14%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
3
25%
4
14%
46-60
2
17%
4
14%
61-75
3
25%
7
25%
76-90
Забито
23
21
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
6
26%
7
33%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
4
17%
4
19%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
6
26%
3
14%
76-90
Пропущено
24
9
8 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 6
1
4%
2
22%
1-15
2
8%
2
22%
16-30
5
21%
0
0%
31-45
6
25%
1
11%
46-60
8
33%
2
22%
61-75
2
8%
2
22%
76-90
Забито
50
36
23 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 11
2 Не забивали 9
9
18%
8
22%
1-15
6
12%
4
11%
16-30
8
16%
5
14%
31-45
12
24%
8
22%
46-60
5
10%
4
11%
61-75
10
20%
7
19%
76-90
Пропущено
36
37
12 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 17
3
8%
5
14%
1-15
4
11%
6
16%
16-30
5
14%
6
16%
31-45
9
25%
5
14%
46-60
10
28%
6
16%
61-75
5
14%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ГАИС - Эстер 1:0 Эстер - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эстер 2:2 Эстер - Вестерос 2:2
Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Эргрюте 2:0 Фалькенберг - Эстер 1:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Эстер - Гефле 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Браге - Эстер 1:2 Эстер - Сковде АИК 2:1 Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2 Эстер - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1
Эребру
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хельсинборг - Эребру 4:1 Эребру - Утсиктенс 5:1 Браге - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 5:3
Эргрюте - Эребру 0:3 Эребру - Вестерос 1:1 Тюресё - Эребру 1:2 Гефле - Эребру 2:1 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Треллеборг - Эребру 2:2 Эребру - ГАИС 0:0 Сундсвалль - Эребру 2:2 Эребру - Треллеборг 0:0 Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2
Результаты матчей
Эстер
Эребру
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:3
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
3:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 33%
1
7 раз 26%
3
6 раз 22%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
9 раз 35%
1
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%
5
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Эстер
Эребру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
85
58
49
49
211
211
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
94
95
58
410
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
243
Больше Меньше
179
1710
1016
819
521
225
224
126
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|17
|6
|3
|45 - 20
|57
|2.
|25
|14
|6
|5
|50 - 19
|48
|3.
|27
|14
|6
|7
|53 - 34
|48
|4.
|25
|14
|5
|6
|45 - 26
|47
|5.
|25
|10
|5
|10
|35 - 39
|35
|6.
|0:0
|26
|7
|13
|6
|35 - 32
|34
|7.
|25
|9
|6
|10
|35 - 43
|33
|8.
|26
|9
|6
|11
|32 - 41
|33
|9.
|25
|9
|5
|11
|29 - 38
|32
|10.
|26
|7
|10
|9
|36 - 37
|31
|11.
|0:0
|26
|7
|8
|11
|30 - 35
|29
|12.
|26
|7
|8
|11
|39 - 47
|29
|13.
|26
|7
|7
|12
|35 - 50
|28
|14.
|25
|6
|8
|11
|22 - 34
|26
|15.
|25
|6
|7
|12
|28 - 41
|25
|16.
|26
|7
|4
|15
|35 - 48
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|4
|0
|22 - 4
|31
|2.
|13
|8
|3
|2
|30 - 12
|27
|3.
|13
|8
|2
|3
|26 - 11
|26
|4.
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|5.
|13
|7
|2
|4
|26 - 13
|23
|6.
|13
|7
|2
|4
|19 - 20
|23
|7.
|13
|6
|4
|3
|21 - 16
|22
|8.
|13
|5
|7
|1
|21 - 9
|22
|9.
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|10.
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|11.
|12
|6
|1
|5
|17 - 19
|19
|12.
|0:0
|13
|4
|7
|2
|22 - 17
|19
|13.
|0:0
|13
|5
|2
|6
|17 - 17
|17
|14.
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|15.
|13
|4
|4
|5
|19 - 24
|16
|16.
|12
|2
|5
|5
|16 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|2.
|14
|7
|4
|3
|27 - 21
|25
|3.
|12
|6
|4
|2
|24 - 8
|22
|4.
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|5.
|0:0
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|6.
|13
|4
|2
|7
|12 - 19
|14
|7.
|13
|3
|5
|5
|18 - 24
|14
|8.
|12
|4
|1
|7
|14 - 23
|13
|9.
|13
|3
|3
|7
|16 - 26
|12
|10.
|0:0
|13
|2
|6
|5
|13 - 18
|12
|11.
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|12.
|13
|2
|4
|7
|9 - 22
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|14.
|13
|1
|5
|7
|17 - 29
|8
|15.
|12
|1
|3
|8
|6 - 22
|6
|16.
|13
|1
|1
|11
|11 - 32
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|11 (2)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|10 (8)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|1 7
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|8