Тур: 26. Стадион: NAMMO Stadion.
Ход матча
22
Ryan
Nelson
15
James
Ampofo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Ryan NelsonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 James AmpofoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
18 Simon Appiah
-
-
-
14 Keerat Singh
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
История личных встреч
Рёуфосс
Мьёндален
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.25
Среднее время на гол
54
72
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.8
1.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
50
69
Бомбардиры внутри турнира
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хельмерсен Андреас
|7
|0.27
|Loris Mettler
|6 (3)
|0.23
|Markus Johnsgaard
|5
|0.19
|James Ampofo
|3
|0.12
|Gard Simenstad
|1
|0.04
|Ryan Nelson
|1
|0.04
|Haakon Butli Hammer
|1
|0.04
|Nicolai Fremstad
|1
|0.04
|Эмсис Эдуард
|1
|0.04
|Arnar Thor Gudjonsson
|1
|0.04
|Браттбакк Филип
|1
|0.04
|Andreas Osterud
|1
|0.04
|Jamal Deen Haruna
|1
|0.04
|Simen Hagboe
|0
|0
|Magnus Fagernes
|0
|0
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Lien
|10
|0.38
|Брингакер Матиас
|6 (2)
|0.23
|Скистад Эрик Ставас
|3
|0.12
|Овенстад Мартин
|2
|0.08
|Токстад Кристоффер
|1
|0.04
|Свеен Оле
|1
|0.04
|Сольберг Йоаким
|1
|0.04
|Love Reuterswaerd
|1
|0.04
|Эверби Сиверт
|1
|0.04
|Sondre Granaas
|1
|0.04
|Mats Pedersen
|1
|0.04
|Янсен Квинт
|1
|0.04
|Скоген Сондре
|1
|0.04
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.04
|Sander Bratvold
|1
|0.04
|Эриксен Сивер Скаар
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
Карточки
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jamal Deen Haruna
|6
|0
|Nicolai Fremstad
|5
|0
|Эмсис Эдуард
|4
|0
|Loris Mettler
|4
|0
|Haakon Butli Hammer
|3
|0
|Magnus Fagernes
|3
|0
|Arnar Thor Gudjonsson
|2
|0
|Браттбакк Филип
|2
|0
|Andreas Osterud
|2
|0
|Янссон Оскар
|1
|0
|Хельмерсен Андреас
|1
|0
|Gard Simenstad
|1
|0
|Adrian Olsen Teigen
|1
|0
|Markus Johnsgaard
|1
|0
|Simen Hagboe
|1
|0
|Sivert Westerlund
|1
|0
|Erik Froeysa
|1
|0
|James Ampofo
|1
|0
|Kodjo Somesi
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свеен Оле
|5
|0
|Сольберг Йоаким
|4
|0
|Овенстад Мартин
|3
|0
|Янсен Квинт
|3
|0
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Скоген Сондре
|3
|0
|Sondre Granaas
|3
|0
|Love Reuterswaerd
|2
|0
|Брингакер Матиас
|2
|0
|Хансен Адриан Александер
|2
|0
|Эверби Сиверт
|2
|0
|Холтен Расмус
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Kristian Lien
|1
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|1
|0
|Mats Pedersen
|1
|0
|Brinder Singh
|1
|0
Результаты матчей
Рёуфосс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Мьёндален
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
5
5
Рёуфосс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Мьёндален
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
10
14
Рёуфосс
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
54% (14)
38% (10)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
Мьёндален
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
21
15
Упущенные победы
15
19
Голы по времени матча
Забито
17
16
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
5
29%
29%
1
6%
1-15
2
12%
3
19%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
2
12%
5
31%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
1
6%
6
38%
76-90
Пропущено
13
19
2 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
0
0%
3
16%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
1
8%
5
26%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
5
38%
4
21%
61-75
4
31%
3
16%
76-90
Забито
14
18
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
4
22%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
3
21%
3
17%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
7
50%
3
17%
76-90
Пропущено
22
16
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
3
14%
4
25%
1-15
4
18%
4
25%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
4
18%
1
6%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
5
23%
2
13%
76-90
Забито
31
34
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 7
8 Не забивали 9
5
16%
2
6%
1-15
3
10%
7
21%
16-30
4
13%
4
12%
31-45
5
16%
8
24%
46-60
6
19%
4
12%
61-75
8
26%
9
26%
76-90
Пропущено
35
35
12 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 18
3
9%
7
20%
1-15
5
14%
6
17%
16-30
4
11%
7
20%
31-45
6
17%
3
9%
46-60
8
23%
7
20%
61-75
9
26%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Рёуфосс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фредрикстад - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Санднес 1:1 Ранхейм - Рёуфосс 1:3 Рёуфосс - Мосс 1:1
Осане - Рёуфосс 3:1 Рёуфосс - Согндаль 3:0 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Дьерв 2:3 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Хьельсос - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 Брюне - Рёуфосс 4:1 Рёуфосс - Викинг 4:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Гроруд - Рёуфосс 1:2 Мосс - Рёуфосс 1:0
Мьёндален
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мьёндален - Скейд 2:0 КФУМ Осло - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Брюне 2:1 ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0
Санднес - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Дьерв 2:2 Мосс - Мьёндален 4:1 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Осане - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Согндаль 0:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2 Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3 Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2
Результаты матчей
Рёуфосс
Мьёндален
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:3
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 35%
1
8 раз 31%
3
5 раз 19%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%
0
9 раз 35%
2
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Рёуфосс
Мьёндален
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
58
67
310
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
76
49
58
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
179
917
1115
620
422
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|15
|9
|1
|39 - 17
|54
|2.
|25
|14
|5
|6
|45 - 30
|47
|3.
|25
|13
|4
|8
|42 - 33
|43
|4.
|26
|12
|5
|9
|41 - 37
|41
|5.
|25
|10
|9
|6
|43 - 30
|39
|6.
|0:0
|26
|10
|9
|7
|43 - 35
|39
|7.
|25
|10
|5
|10
|36 - 32
|35
|8.
|26
|9
|7
|10
|37 - 34
|34
|9.
|26
|9
|7
|10
|33 - 33
|34
|10.
|26
|9
|7
|10
|32 - 34
|34
|11.
|25
|10
|3
|12
|29 - 46
|33
|12.
|25
|7
|9
|9
|36 - 35
|30
|13.
|26
|8
|6
|12
|32 - 37
|30
|14.
|25
|7
|6
|12
|37 - 52
|27
|15.
|0:0
|26
|6
|8
|12
|24 - 34
|26
|16.
|26
|3
|5
|18
|24 - 54
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|4
|0
|24 - 7
|31
|2.
|12
|8
|3
|1
|27 - 12
|27
|3.
|12
|8
|2
|2
|25 - 12
|26
|4.
|13
|8
|1
|4
|18 - 10
|25
|5.
|13
|7
|4
|2
|21 - 11
|25
|6.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|24 - 13
|24
|7.
|13
|7
|3
|3
|24 - 17
|24
|8.
|13
|7
|2
|4
|23 - 16
|23
|9.
|13
|5
|6
|2
|19 - 11
|21
|10.
|12
|5
|4
|3
|21 - 16
|19
|11.
|13
|5
|3
|5
|20 - 17
|18
|12.
|12
|5
|1
|6
|18 - 27
|16
|13.
|13
|4
|4
|5
|18 - 16
|16
|14.
|0:0
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|15.
|13
|4
|3
|6
|18 - 23
|15
|16.
|13
|2
|2
|9
|15 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|5
|1
|15 - 10
|23
|2.
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|3.
|12
|6
|2
|4
|19 - 17
|20
|4.
|13
|5
|2
|6
|17 - 20
|17
|5.
|13
|5
|2
|6
|11 - 19
|17
|6.
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|7.
|0:0
|13
|3
|6
|4
|19 - 22
|15
|8.
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|9.
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|10.
|12
|3
|3
|6
|19 - 29
|12
|11.
|13
|2
|6
|5
|16 - 18
|12
|12.
|13
|2
|5
|6
|15 - 19
|11
|13.
|12
|3
|1
|8
|15 - 21
|10
|14.
|0:0
|13
|3
|1
|9
|12 - 23
|10
|15.
|13
|1
|6
|6
|14 - 24
|9
|16.
|13
|1
|3
|9
|9 - 27
|6
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (4)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (2)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мосс
|Claudio Braga
|10 (2)
|Мосс
|Странде Кристиан
|9
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7