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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 26. Стадион: .
Рёуфосс
0:0
Конец матча
Мьёндален
0'
72' Желтая карточка
Брингакер Матиас
90'+4
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
2
Хансен
Адриан
Александер
14
Jamal
Deen
Haruna
4
Sivert
Westerlund
20
Gard
Simenstad
22
Ryan
Nelson
11
Nicolai
Fremstad
8
Markus
Johnsgaard
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
15
James
Ampofo
9
Хельмерсен
Андреас
1
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
23
Холтен
Расмус
3
Скоген
Сондре
5
Эверби
Сиверт
38
Sondre
Granaas
24
Mats
Pedersen
21
Робертсен
Йеспер
7
Овенстад
Мартин
27
Токстад
Кристоффер
9
Брингакер
Матиас
Рёуфосс
3-5-2
Мьёндален
4-2-3-1

История личных встреч

Рёуфосс
Мьёндален

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

К
0:4
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
2:1
ТМК
2:1
ТМК
1:3
ПД
1:0
ПД
1:1
ВД
4:1
ВД
3:0

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.25

Среднее время на гол

54
72

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.8
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
69

Бомбардиры внутри турнира

Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельмерсен Андреас 7 0.27
Loris Mettler 6 (3) 0.23
Markus Johnsgaard 5 0.19
James Ampofo 3 0.12
Gard Simenstad 1 0.04
Ryan Nelson 1 0.04
Haakon Butli Hammer 1 0.04
Nicolai Fremstad 1 0.04
Эмсис Эдуард 1 0.04
Arnar Thor Gudjonsson 1 0.04
Браттбакк Филип 1 0.04
Andreas Osterud 1 0.04
Jamal Deen Haruna 1 0.04
Simen Hagboe 0 0
Magnus Fagernes 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Lien 10 0.38
Брингакер Матиас 6 (2) 0.23
Скистад Эрик Ставас 3 0.12
Овенстад Мартин 2 0.08
Токстад Кристоффер 1 0.04
Свеен Оле 1 0.04
Сольберг Йоаким 1 0.04
Love Reuterswaerd 1 0.04
Эверби Сиверт 1 0.04
Sondre Granaas 1 0.04
Mats Pedersen 1 0.04
Янсен Квинт 1 0.04
Скоген Сондре 1 0.04
Хансен Адриан Александер 1 0.04
Sander Bratvold 1 0.04
Эриксен Сивер Скаар 0 0
Brinder Singh 0 0

Карточки

Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jamal Deen Haruna 6 0
Nicolai Fremstad 5 0
Эмсис Эдуард 4 0
Loris Mettler 4 0
Haakon Butli Hammer 3 0
Magnus Fagernes 3 0
Arnar Thor Gudjonsson 2 0
Браттбакк Филип 2 0
Andreas Osterud 2 0
Янссон Оскар 1 0
Хельмерсен Андреас 1 0
Gard Simenstad 1 0
Adrian Olsen Teigen 1 0
Markus Johnsgaard 1 0
Simen Hagboe 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Erik Froeysa 1 0
James Ampofo 1 0
Kodjo Somesi 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свеен Оле 5 0
Сольберг Йоаким 4 0
Овенстад Мартин 3 0
Янсен Квинт 3 0
Ольсен Мейнхард 3 0
Скоген Сондре 3 0
Sondre Granaas 3 0
Love Reuterswaerd 2 0
Брингакер Матиас 2 0
Хансен Адриан Александер 2 0
Эверби Сиверт 2 0
Холтен Расмус 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Kristian Lien 1 0
Эриксен Сивер Скаар 1 0
Mats Pedersen 1 0
Brinder Singh 1 0

Результаты матчей

Рёуфосс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Мьёндален
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

5
5
Рёуфосс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Мьёндален
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

10
14
Рёуфосс
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
54% (14)
38% (10)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
Мьёндален
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

21
15

Упущенные победы

15
19

Голы по времени матча

Забито

17
16
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 3
16 Не забивали 19
5
29%
29%
1
6%
1-15
2
12%
3
19%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
2
12%
5
31%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
1
6%
6
38%
76-90

Пропущено

13
19
2 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
0
0%
3
16%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
1
8%
5
26%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
5
38%
4
21%
61-75
4
31%
3
16%
76-90

Забито

14
18
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
4
22%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
3
21%
3
17%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
7
50%
3
17%
76-90

Пропущено

22
16
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
3
14%
4
25%
1-15
4
18%
4
25%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
4
18%
1
6%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
5
23%
2
13%
76-90

Забито

31
34
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 7
8 Не забивали 9
5
16%
2
6%
1-15
3
10%
7
21%
16-30
4
13%
4
12%
31-45
5
16%
8
24%
46-60
6
19%
4
12%
61-75
8
26%
9
26%
76-90

Пропущено

35
35
12 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 18
3
9%
7
20%
1-15
5
14%
6
17%
16-30
4
11%
7
20%
31-45
6
17%
3
9%
46-60
8
23%
7
20%
61-75
9
26%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фредрикстад - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Санднес 1:1 Ранхейм - Рёуфосс 1:3 Рёуфосс - Мосс 1:1
Осане - Рёуфосс 3:1 Рёуфосс - Согндаль 3:0 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Дьерв 2:3 Конгсвингер - Рёуфосс 1:3 Хьельсос - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 Брюне - Рёуфосс 4:1 Рёуфосс - Викинг 4:4 Рёуфосс - Скейд 1:0 Дьерв - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Гроруд - Рёуфосс 1:2 Мосс - Рёуфосс 1:0
Мьёндален
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мьёндален - Скейд 2:0 КФУМ Осло - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Брюне 2:1 ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0
Санднес - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Дьерв 2:2 Мосс - Мьёндален 4:1 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Осане - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Мосс 1:2 Ранхейм - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Согндаль 0:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2 Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3 Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2

Результаты матчей

Рёуфосс
Мьёндален

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:3
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 35%
1
8 раз 31%
3
5 раз 19%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%
0
9 раз 35%
2
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Рёуфосс
Мьёндален

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
6
7
3
10
2.5
2
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
7
6
4
9
1.5
5
8
3
10
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
17
9
9
17
1.5
11
15
6
20
2.5
4
22
1
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 25 15 9 1 39 - 17 54
2.
КФУМ Осло
 25 14 5 6 45 - 30 47
3.
Конгсвингер
 25 13 4 8 42 - 33 43
4.
Согндаль
 26 12 5 9 41 - 37 41
5.
ИК Старт
 25 10 9 6 43 - 30 39
6.
ФК Кристиансунн
 0:0 26 10 9 7 43 - 35 39
7.
Брюне
 25 10 5 10 36 - 32 35
8.
Санднес
 26 9 7 10 37 - 34 34
9.
Рёуфосс
 26 9 7 10 33 - 33 34
10.
Мосс
 26 9 7 10 32 - 34 34
11.
Ранхейм
 25 10 3 12 29 - 46 33
12.
Осане
 25 7 9 9 36 - 35 30
13.
Мьёндален
 26 8 6 12 32 - 37 30
14.
Дьерв
 25 7 6 12 37 - 52 27
15.
Хёдд
 0:0 26 6 8 12 24 - 34 26
16.
Скейд
 26 3 5 18 24 - 54 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 13 9 4 0 24 - 7 31
2.
ИК Старт
 12 8 3 1 27 - 12 27
3.
КФУМ Осло
 12 8 2 2 25 - 12 26
4.
Мосс
 13 8 1 4 18 - 10 25
5.
Брюне
 13 7 4 2 21 - 11 25
6.
ФК Кристиансунн
 0:0 13 7 3 3 24 - 13 24
7.
Согндаль
 13 7 3 3 24 - 17 24
8.
Конгсвингер
 13 7 2 4 23 - 16 23
9.
Рёуфосс
 13 5 6 2 19 - 11 21
10.
Осане
 12 5 4 3 21 - 16 19
11.
Санднес
 13 5 3 5 20 - 17 18
12.
Ранхейм
 12 5 1 6 18 - 27 16
13.
Мьёндален
 13 4 4 5 18 - 16 16
14.
Хёдд
 0:0 13 3 7 3 12 - 11 16
15.
Дьерв
 13 4 3 6 18 - 23 15
16.
Скейд
 13 2 2 9 15 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 12 6 5 1 15 - 10 23
2.
КФУМ Осло
 13 6 3 4 20 - 18 21
3.
Конгсвингер
 12 6 2 4 19 - 17 20
4.
Согндаль
 13 5 2 6 17 - 20 17
5.
Ранхейм
 13 5 2 6 11 - 19 17
6.
Санднес
 13 4 4 5 17 - 17 16
7.
ФК Кристиансунн
 0:0 13 3 6 4 19 - 22 15
8.
Мьёндален
 13 4 2 7 14 - 21 14
9.
Рёуфосс
 13 4 1 8 14 - 22 13
10.
Дьерв
 12 3 3 6 19 - 29 12
11.
ИК Старт
 13 2 6 5 16 - 18 12
12.
Осане
 13 2 5 6 15 - 19 11
13.
Брюне
 12 3 1 8 15 - 21 10
14.
Хёдд
 0:0 13 3 1 9 12 - 23 10
15.
Мосс
 13 1 6 6 14 - 24 9
16.
Скейд
 13 1 3 9 9 - 27 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 14 (2)
Санднес Хейланн Томми 12 (4)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (2)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мосс Claudio Braga 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 9
Брюне Диа Мамаду 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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