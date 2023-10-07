Тур: 26. Стадион: Френдс Арена. Зрители: 25641
0'
1:0
20' ГолСалетрос Антон
32' Желтая карточкаМилошевич Александер
40' Желтая карточкаЙоханссон Херман
85' Желтая карточкаРослер Колин
90' Желтая карточкаLeo Walta
90'+6
Ход матча
20'
1:0
40'
85'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
25
Оума
Эрик
32
Модесто
Руй
45
Taha
Ayari
28
Питтас
Яннис
29
Эйле
Ноа
11
Штоль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Taha AyariНападающий
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Lamine Dabo
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Моро МамудоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
АИК
Мьельбю
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
18 матчей
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
4 победы 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1
1.1
Среднее время на гол
90
81
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
0.8
0.5
Среднее время на гол
112
180
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
0.89
0.83
Тотал матчей
2.5
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
101
108
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модесто Руй
|6
|0.23
|Питтас Яннис
|5 (1)
|0.19
|Тюкосен Мадс
|3
|0.12
|Фараж Омар
|3 (1)
|0.12
|Магаши Абдуссалам
|2
|0.08
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0.08
|Салетрос Антон
|1
|0.04
|Хуссейн Билаль
|1
|0.04
|Оума Эрик
|1
|0.04
|Милошевич Александер
|1
|0.04
|Гвидетти Йон
|1
|0.04
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.04
|Халити Йетмир
|0
|0
|Целина Берсант
|0
|0
|Беширович Дино
|0
|0
|Victor Andersson
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фенгер Макс
|6
|0.23
|Лёфквист Дэвид
|4 (2)
|0.15
|Йоханссон Херман
|2
|0.08
|Штоль Адам
|2
|0.08
|Брорссон Арвид
|2
|0.08
|Leo Walta
|2
|0.08
|Йоханссон Александр
|2 (1)
|0.08
|Петтерссон Том
|1
|0.04
|Кричак Иван
|1
|0.04
|Рослер Колин
|1
|0.04
|Бергстрем Якоб
|1
|0.04
|Seedy Jagne
|1
|0.04
|Gudmundur Nokkvason
|1
|0.04
|Густафссон Виктор
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Моро Мамудо
|0
|0
|Петерссон Адам
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссейн Билаль
|7
|0
|Бьорнстрем Аксель
|4
|1
|Милошевич Александер
|5
|0
|Оума Эрик
|2
|1
|Кейта Абубакар
|3
|0
|Тюкосен Мадс
|3
|0
|Халити Йетмир
|3
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|2
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|0
|Салетрос Антон
|2
|0
|Фараж Омар
|2
|0
|Модесто Руй
|2
|0
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0
|Дурмаз Джимми
|1
|0
|Целина Берсант
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Беширович Дино
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Тихи Робин
|1
|0
|Abdihakin Ali
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоханссон Херман
|6
|0
|Эйле Ноа
|6
|0
|Густавссон Йеспер
|5
|0
|Кричак Иван
|5
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Йоханссон Александр
|2
|0
|Seedy Jagne
|2
|0
|Фенгер Макс
|2
|0
|Тернквист Ноэль
|2
|0
|Elliot Stroud
|2
|0
|Otto Rosengren
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Лёфквист Дэвид
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Викстрём Расмус
|1
|0
|Рослер Колин
|1
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Бергстрем Якоб
|1
|0
|Петерссон Адам
|1
|0
|Карлиус Людвиг
|1
|0
|Leo Walta
|1
|0
|Gudmundur Nokkvason
|1
|0
Результаты матчей
АИК
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Мьельбю
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
7
0
АИК
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Мьельбю
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
18
13
Упущенные победы
6
9
АИК
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (9)
50% (13)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
38% (10)
15% (4)
Мьельбю
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
Сухие победы
8
10
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
19
16
Упущенные победы
13
9
Голы по времени матча
Забито
16
14
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
0
0%
2
14%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
5
31%
4
29%
31-45
4
25%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
31%
3
21%
76-90
Пропущено
13
13
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
23%
2
15%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
2
15%
3
23%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
1
8%
2
15%
76-90
Забито
12
12
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
3
25%
3
25%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
3
25%
5
42%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
17%
1
8%
76-90
Пропущено
20
16
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
20%
1
6%
1-15
3
15%
3
19%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
3
19%
46-60
4
20%
5
31%
61-75
4
20%
4
25%
76-90
Забито
28
26
15 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 12
3
11%
5
19%
1-15
4
14%
3
12%
16-30
8
29%
9
35%
31-45
6
21%
4
15%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
7
25%
4
15%
76-90
Пропущено
33
29
16 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 16
7
21%
3
10%
1-15
6
18%
4
14%
16-30
3
9%
4
14%
31-45
5
15%
6
21%
46-60
7
21%
6
21%
61-75
5
15%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хеккен - АИК 2:0 АИК - Юргорден 2:0 АИК - Дегерфорс 2:0 Хаммарбю - АИК 4:2
АИК - Варберг БоИС 3:0 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Далкурд - АИК 0:3 АИК - Броммапойкарна 2:2 Кальмар - АИК 1:1 Сириус - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2
Мьельбю
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Мьельбю - Вернаму 2:3 Мьельбю - Гётеборг 0:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 Кальмар - Мьельбю 0:2
Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Олимпик Линденген - Мьельбю 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4
Результаты матчей
АИК
Мьельбю
Точный счет
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
2
8 раз 31%
0
7 раз 27%
3
1 раз 4%
0
12 раз 46%
2
6 раз 23%
1
5 раз 19%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
АИК
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
76
67
49
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
76
310
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
1412
917
917
125
323
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|17
|4
|4
|53 - 22
|55
|2.
|25
|17
|3
|5
|49 - 22
|54
|3.
|25
|16
|2
|7
|57 - 30
|50
|4.
|25
|13
|4
|8
|35 - 29
|43
|5.
|25
|11
|6
|8
|35 - 33
|39
|6.
|25
|11
|5
|9
|39 - 33
|38
|7.
|25
|10
|6
|9
|28 - 32
|36
|8.
|25
|11
|2
|12
|28 - 28
|35
|9.
|26
|10
|4
|12
|26 - 29
|34
|10.
|26
|8
|7
|11
|29 - 32
|31
|11.
|0:0
|26
|7
|10
|9
|28 - 29
|31
|12.
|0:0
|26
|8
|6
|12
|39 - 38
|30
|13.
|26
|8
|6
|12
|23 - 40
|30
|14.
|25
|8
|3
|14
|33 - 43
|27
|15.
|26
|7
|3
|16
|25 - 54
|24
|16.
|25
|3
|5
|17
|21 - 54
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|0
|1
|41 - 15
|36
|2.
|13
|10
|1
|2
|23 - 11
|31
|3.
|13
|9
|3
|1
|32 - 11
|30
|4.
|13
|9
|2
|2
|28 - 11
|29
|5.
|12
|8
|2
|2
|23 - 15
|26
|6.
|12
|6
|3
|3
|14 - 14
|21
|7.
|13
|6
|2
|5
|17 - 15
|20
|8.
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|9.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|18 - 10
|19
|10.
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|11.
|0:0
|13
|5
|1
|7
|26 - 21
|16
|12.
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|13.
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|14.
|12
|4
|1
|7
|8 - 11
|13
|15.
|13
|3
|3
|7
|12 - 16
|12
|16.
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|1
|3
|21 - 11
|25
|2.
|12
|8
|1
|3
|21 - 11
|25
|3.
|13
|7
|1
|5
|20 - 17
|22
|4.
|13
|7
|1
|5
|14 - 13
|22
|5.
|12
|5
|3
|4
|22 - 18
|18
|6.
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|7.
|12
|4
|2
|6
|16 - 15
|14
|8.
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|9.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|13 - 17
|14
|10.
|13
|4
|1
|8
|18 - 26
|13
|11.
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|12.
|12
|3
|3
|6
|12 - 18
|12
|13.
|0:0
|13
|2
|6
|5
|10 - 19
|12
|14.
|13
|3
|2
|8
|12 - 20
|11
|15.
|13
|2
|2
|9
|13 - 28
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|9 - 35
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|10 (6)
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|9 (1)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 7
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|8
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|8
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6