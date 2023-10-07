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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 25641
АИК
1:0
Конец матча
Мьельбю
0'
1:0
20' Гол
Салетрос Антон
32' Желтая карточка
Милошевич Александер
40' Желтая карточка
Йоханссон Херман
85' Желтая карточка
Рослер Колин
90' Желтая карточка
Leo Walta
90'+6

Ход матча

20'
Салетрос Антон
1:0
32'
Милошевич Александер
 
40'
 
Йоханссон Херман
73'
 
Elliot Stroud
Йоханссон Херман
73'
 
Лёфквист Дэвид
Йоханссон Александр
82'
 
Seedy Jagne
Петерссон Адам
82'
 
Бергстрем Якоб
Брорссон Арвид
85'
 
Рослер Колин
89'
 
Викстрём Расмус
Эйле Ноа
90'
 
Leo Walta
90'
Кейта Абубакар
Taha Ayari
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
15
Нордфельдт
Кристоффер
16
Хансен
Беньямин
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
32
Модесто
Руй
18
Abdihakin
Ali
7
Салетрос
Антон
8
Целина
Берсант
45
Taha
Ayari
28
Питтас
Яннис
1
Тернквист
Ноэль
29
Эйле
Ноа
5
Рослер
Колин
3
Брорссон
Арвид
14
Йоханссон
Херман
21
Петерссон
Адам
22
Густавссон
Йеспер
4
Leo
Walta
11
Штоль
Адам
16
Йоханссон
Александр
9
Фенгер
Макс
АИК
4-4-2
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

АИК
Мьельбю

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

18 матчей

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
4 победы 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

А
0:0
А
1:2
А
0:1
А
0:0
А
2:2
А
1:0
А
3:1
А
1:0
А
2:1
А
2:3
А
0:0
А
0:1
А
0:0
А
0:2
А
3:0
А
0:0
А
0:0
ШК
1:2

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1
1.1

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.5

Среднее время на гол

112
180

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

0.89
0.83

Тотал матчей

2.5
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

101
108

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модесто Руй 6 0.23
Питтас Яннис 5 (1) 0.19
Тюкосен Мадс 3 0.12
Фараж Омар 3 (1) 0.12
Магаши Абдуссалам 2 0.08
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.08
Салетрос Антон 1 0.04
Хуссейн Билаль 1 0.04
Оума Эрик 1 0.04
Милошевич Александер 1 0.04
Гвидетти Йон 1 0.04
Папаяннопулос Сотирис 1 0.04
Халити Йетмир 0 0
Целина Берсант 0 0
Беширович Дино 0 0
Victor Andersson 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фенгер Макс 6 0.23
Лёфквист Дэвид 4 (2) 0.15
Йоханссон Херман 2 0.08
Штоль Адам 2 0.08
Брорссон Арвид 2 0.08
Leo Walta 2 0.08
Йоханссон Александр 2 (1) 0.08
Петтерссон Том 1 0.04
Кричак Иван 1 0.04
Рослер Колин 1 0.04
Бергстрем Якоб 1 0.04
Seedy Jagne 1 0.04
Gudmundur Nokkvason 1 0.04
Густафссон Виктор 0 0
Эйле Ноа 0 0
Моро Мамудо 0 0
Петерссон Адам 0 0
Перссон Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Билаль 7 0
Бьорнстрем Аксель 4 1
Милошевич Александер 5 0
Оума Эрик 2 1
Кейта Абубакар 3 0
Тюкосен Мадс 3 0
Халити Йетмир 3 0
Нордфельдт Кристоффер 2 0
Папаяннопулос Сотирис 2 0
Салетрос Антон 2 0
Фараж Омар 2 0
Модесто Руй 2 0
Alexander Fesshaie Beraki 2 0
Дурмаз Джимми 1 0
Целина Берсант 1 0
Питтас Яннис 1 0
Беширович Дино 1 0
Тиль Венсан 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Тихи Робин 1 0
Abdihakin Ali 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоханссон Херман 6 0
Эйле Ноа 6 0
Густавссон Йеспер 5 0
Кричак Иван 5 0
Брорссон Арвид 2 0
Йоханссон Александр 2 0
Seedy Jagne 2 0
Фенгер Макс 2 0
Тернквист Ноэль 2 0
Elliot Stroud 2 0
Otto Rosengren 2 0
Петтерссон Том 1 0
Лёфквист Дэвид 1 0
Штоль Адам 1 0
Викстрём Расмус 1 0
Рослер Колин 1 0
Густафссон Виктор 1 0
Бергстрем Якоб 1 0
Петерссон Адам 1 0
Карлиус Людвиг 1 0
Leo Walta 1 0
Gudmundur Nokkvason 1 0

Результаты матчей

АИК
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Мьельбю
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
0
АИК
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Мьельбю
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

18
13

Упущенные победы

6
9
АИК
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (9)
50% (13)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
38% (10)
15% (4)
Мьельбю
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)

Сухие победы

8
10

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

19
16

Упущенные победы

13
9

Голы по времени матча

Забито

16
14
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
0
0%
2
14%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
5
31%
4
29%
31-45
4
25%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
31%
3
21%
76-90

Пропущено

13
13
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
23%
2
15%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
2
15%
3
23%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
1
8%
2
15%
76-90

Забито

12
12
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
3
25%
3
25%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
3
25%
5
42%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
17%
1
8%
76-90

Пропущено

20
16
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
20%
1
6%
1-15
3
15%
3
19%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
3
19%
46-60
4
20%
5
31%
61-75
4
20%
4
25%
76-90

Забито

28
26
15 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 12
3
11%
5
19%
1-15
4
14%
3
12%
16-30
8
29%
9
35%
31-45
6
21%
4
15%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
7
25%
4
15%
76-90

Пропущено

33
29
16 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 16
7
21%
3
10%
1-15
6
18%
4
14%
16-30
3
9%
4
14%
31-45
5
15%
6
21%
46-60
7
21%
6
21%
61-75
5
15%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хеккен - АИК 2:0 АИК - Юргорден 2:0 АИК - Дегерфорс 2:0 Хаммарбю - АИК 4:2
АИК - Варберг БоИС 3:0 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Далкурд - АИК 0:3 АИК - Броммапойкарна 2:2 Кальмар - АИК 1:1 Сириус - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2
Мьельбю
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Мьельбю - Вернаму 2:3 Мьельбю - Гётеборг 0:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 Кальмар - Мьельбю 0:2
Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Олимпик Линденген - Мьельбю 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Мальмё 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Юргорден 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4

Результаты матчей

АИК
Мьельбю

Точный счет

2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
2
8 раз 31%
0
7 раз 27%
3
1 раз 4%
0
12 раз 46%
2
6 раз 23%
1
5 раз 19%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

АИК
Мьельбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
6
6
7
1.5
4
9
1
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
6
3
10
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
14
12
9
17
1.5
9
17
1
25
2.5
3
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 25 17 4 4 53 - 22 55
2.
Эльфсборг
 25 17 3 5 49 - 22 54
3.
Хеккен
 25 16 2 7 57 - 30 50
4.
Юргорден
 25 13 4 8 35 - 29 43
5.
Хаммарбю
 25 11 6 8 35 - 33 39
6.
ИФК Норрчепинг
 25 11 5 9 39 - 33 38
7.
Кальмар
 25 10 6 9 28 - 32 36
8.
Вернаму
 25 11 2 12 28 - 28 35
9.
Мьельбю
 26 10 4 12 26 - 29 34
10.
АИК
 26 8 7 11 29 - 32 31
11.
Гётеборг
 0:0 26 7 10 9 28 - 29 31
12.
Сириус
 0:0 26 8 6 12 39 - 38 30
13.
Хальмстад
 26 8 6 12 23 - 40 30
14.
Броммапойкарна
 25 8 3 14 33 - 43 27
15.
Дегерфорс
 26 7 3 16 25 - 54 24
16.
Варберг БоИС
 25 3 5 17 21 - 54 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 13 12 0 1 41 - 15 36
2.
Юргорден
 13 10 1 2 23 - 11 31
3.
Мальмё
 13 9 3 1 32 - 11 30
4.
Эльфсборг
 13 9 2 2 28 - 11 29
5.
Хаммарбю
 12 8 2 2 23 - 15 26
6.
Кальмар
 12 6 3 3 14 - 14 21
7.
ИФК Норрчепинг
 13 6 2 5 17 - 15 20
8.
АИК
 13 5 5 3 17 - 12 20
9.
Гётеборг
 0:0 13 5 4 4 18 - 10 19
10.
Дегерфорс
 13 5 2 6 16 - 19 17
11.
Сириус
 0:0 13 5 1 7 26 - 21 16
12.
Хальмстад
 13 4 4 5 10 - 16 16
13.
Броммапойкарна
 12 4 2 6 15 - 17 14
14.
Вернаму
 12 4 1 7 8 - 11 13
15.
Мьельбю
 13 3 3 7 12 - 16 12
16.
Варберг БоИС
 12 1 3 8 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Мальмё
 12 8 1 3 21 - 11 25
3.
Вернаму
 13 7 1 5 20 - 17 22
4.
Мьельбю
 13 7 1 5 14 - 13 22
5.
ИФК Норрчепинг
 12 5 3 4 22 - 18 18
6.
Кальмар
 13 4 3 6 14 - 18 15
7.
Хеккен
 12 4 2 6 16 - 15 14
8.
Хальмстад
 13 4 2 7 13 - 24 14
9.
Сириус
 0:0 13 3 5 5 13 - 17 14
10.
Броммапойкарна
 13 4 1 8 18 - 26 13
11.
Хаммарбю
 13 3 4 6 12 - 18 13
12.
Юргорден
 12 3 3 6 12 - 18 12
13.
Гётеборг
 0:0 13 2 6 5 10 - 19 12
14.
АИК
 13 3 2 8 12 - 20 11
15.
Варберг БоИС
 13 2 2 9 13 - 28 8
16.
Дегерфорс
 13 2 1 10 9 - 35 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 10 (6)
Броммапойкарна Петтерссон Оскар 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 7
Сириус Стенссон Даниэль 1 7
Юргорден Шуллер Расмус 8
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Весь список
  • 73'
    Йоханссон Александр уходит с поля. Лёфквист Дэвид выходит вместо него
  • 73'
    Herman Johansson уходит с поля. Elliot Stroud выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Herman Johansson получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Милошевич Александер получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Г О О О О Л - Салетрос Антон бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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