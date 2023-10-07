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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 26. Стадион: .
Согндаль
2:1
Конец матча
Мосс
0'
34' Желтая карточка
Sebastian Pedersen II
58' Желтая карточка
Йоунссон Йоунатан
1:0
70' Гол
Йоунссон Йоунатан
1:1
73' Гол
Claudio Braga
85' Желтая карточка
Странде Кристиан
90' Желтая карточка
Daniel Arrocha
90' Желтая карточка
Martin Andre Sjoelstad
90' Желтая карточка
Faites Makosso
2:1
90' Гол
Флатакер Эрик
90' Желтая карточка
Фло Пер-Эгиль
90'+7
1
Фей
Рензе
11
Ховен
Андреас
4
Daniel
Arrocha
13
Фло
Пер-Эгиль
17
Martin
Andre
Sjoelstad
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
10
Сконес
Каспер
77
Oskar
Borgthorsson
7
Йоунссон
Йоунатан
31
Joakim
Nundal
27
Sondre
Oerjasaeter
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
3
Странде
Кристиан
27
Sivert
Haugli
21
Ian
Hoffmann
20
Aksel
Baran
Potur
6
Faites
Makosso
23
Александерссон
Ноа
11
Thomas
Klemetsen
Jakobsen
14
Claudio
Braga
19
Sebastian
Pedersen
II
Согндаль
4-3-3
Мосс
4-3-2-1

История личных встреч

Согндаль
Мосс

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

К
2:0
ПД
1:2
А
2:0
А
1:4
А
0:3
А
2:1
А
1:1
А
2:2

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Среднее время на гол

120
120

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.38
1.63

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
55

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингимюндарсон Вальдимар 7 0.27
Sondre Oerjasaeter 6 0.23
Йоунссон Йоунатан 5 0.19
Kristoffer Nessoe 5 0.19
Флатакер Эрик 4 0.15
Ховен Андреас 3 0.12
Erik Groenner 2 0.08
Oskar Borgthorsson 2 0.08
Сконес Каспер 1 0.04
Тум Исаак 1 0.04
Martin Andre Sjoelstad 1 0.04
Фло Пер-Эгиль 1 0.04
Joakim Nundal 1 0.04
Daniel Arrocha 1 (1) 0.04
Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Claudio Braga 10 (2) 0.38
Sebastian Pedersen II 8 0.31
Marius Andresen2 2 0.08
Anas Farah Ali 2 0.08
Александерссон Ноа 2 0.08
Aksel Baran Potur 1 0.04
Alexander Haapnes 1 0.04
Гйесдал Хенрик 1 0.04
Faites Makosso 1 0.04
Sivert Haugli 1 0.04
Кубр Лукас 1 0.04
Ian Hoffmann 0 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 0 0
Хуссейн Адан Абадала 0 0
Bo Aasulv Hegland 0 0

Карточки

Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Arrocha 6 0
Тум Исаак 5 0
Фло Пер-Эгиль 4 0
Ховен Андреас 3 0
Фей Рензе 2 0
Йоунссон Йоунатан 2 0
Ингимюндарсон Вальдимар 2 0
Kristoffer Nessoe 2 0
Martin Andre Sjoelstad 2 0
Joakim Nundal 2 0
Сконес Каспер 1 0
Andreas van der Spa 1 0
Erik Groenner 1 0
Sondre Oerjasaeter 1 0
Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странде Кристиан 9 0
Faites Makosso 4 1
Claudio Braga 5 0
Ian Hoffmann 4 0
Sivert Haugli 3 0
Ilir Kukleci 3 0
Александерссон Ноа 3 0
Aksel Baran Potur 3 0
Marius Andresen2 2 0
Alexander Haapnes 2 0
Хуссейн Адан Абадала 0 1
Гйесдал Хенрик 1 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 1 0
Sebastian Pedersen II 1 0
Abel William Stensrud 1 0
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0
Sander Wold 1 0

Результаты матчей

Согндаль
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Мосс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

9
12
Согндаль
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Мосс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

16
16
Согндаль
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
Мосс
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
31% (8)
58% (15)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

25
28

Голы по времени матча

Забито

24
14
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
1
4%
1
7%
1-15
2
8%
4
29%
16-30
6
25%
1
7%
31-45
5
21%
2
14%
46-60
5
21%
2
14%
61-75
5
21%
4
29%
76-90

Пропущено

17
24
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
2
12%
2
8%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
2
12%
2
8%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
6
35%
4
17%
61-75
5
29%
29%
11
46%
76-90

Забито

17
17
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
1
6%
2
12%
1-15
3
18%
2
12%
16-30
3
18%
3
18%
31-45
3
18%
3
18%
46-60
4
24%
2
12%
61-75
3
18%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

20
11
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
2
10%
1
9%
1-15
6
30%
4
36%
16-30
1
5%
2
18%
31-45
3
15%
3
27%
46-60
4
20%
1
9%
61-75
4
20%
0
0%
76-90

Забито

41
31
16 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
2
5%
3
10%
1-15
5
12%
6
19%
16-30
9
22%
4
13%
31-45
8
20%
5
16%
46-60
9
22%
4
13%
61-75
8
20%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

37
35
14 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 20
4
11%
3
9%
1-15
7
19%
5
14%
16-30
3
8%
4
11%
31-45
4
11%
7
20%
46-60
10
27%
5
14%
61-75
9
24%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Согндаль - ФК Кристиансунн 2:4 Дьерв - Согндаль 1:3 Согндаль - Осане 1:1 Фредрикстад - Согндаль 2:1
Согндаль - Ранхейм 1:2 Согндаль - Скейд 2:0 Рёуфосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Конгсвингер 3:3 ИК Старт - Согндаль 2:0 Санднес - Согндаль 1:2 Согндаль - Дьерв 5:1 Скейд - Согндаль 2:4 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3
Мосс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мосс - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мосс 0:0 Мосс - Скейд 3:0 Рёуфосс - Мосс 1:1
Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 Брюне - Мосс 3:1 Мосс - Мьёндален 4:1 Санднес - Мосс 2:0 Мосс - КФУМ Осло 0:1 Дьерв - Мосс 1:1 Мосс - Брюне 2:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - Конгсвингер 0:1 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 Согндаль - Мосс 2:0 Ранхейм - Мосс 2:1 Квик-Халден - Мосс 0:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Дробак/Фрон - Мосс 1:2 КФУМ Осло - Мосс 4:2

Результаты матчей

Согндаль
Мосс

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Точный счет

2:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 31%
1
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Согндаль
Мосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
4
8
5
1.5
5
8
2
11
2.5
3
10
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
3
10
3
10
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
20
6
13
13
1.5
8
18
5
21
2.5
3
23
2
24
3.5
1
25
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 25 15 9 1 39 - 17 54
2.
КФУМ Осло
 25 14 5 6 45 - 30 47
3.
Конгсвингер
 25 13 4 8 42 - 33 43
4.
Согндаль
 26 12 5 9 41 - 37 41
5.
ИК Старт
 25 10 9 6 43 - 30 39
6.
ФК Кристиансунн
 0:0 26 10 9 7 43 - 35 39
7.
Брюне
 25 10 5 10 36 - 32 35
8.
Санднес
 26 9 7 10 37 - 34 34
9.
Рёуфосс
 26 9 7 10 33 - 33 34
10.
Мосс
 26 9 7 10 32 - 34 34
11.
Ранхейм
 25 10 3 12 29 - 46 33
12.
Осане
 25 7 9 9 36 - 35 30
13.
Мьёндален
 26 8 6 12 32 - 37 30
14.
Дьерв
 25 7 6 12 37 - 52 27
15.
Хёдд
 0:0 26 6 8 12 24 - 34 26
16.
Скейд
 26 3 5 18 24 - 54 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 13 9 4 0 24 - 7 31
2.
ИК Старт
 12 8 3 1 27 - 12 27
3.
КФУМ Осло
 12 8 2 2 25 - 12 26
4.
Мосс
 13 8 1 4 18 - 10 25
5.
Брюне
 13 7 4 2 21 - 11 25
6.
ФК Кристиансунн
 0:0 13 7 3 3 24 - 13 24
7.
Согндаль
 13 7 3 3 24 - 17 24
8.
Конгсвингер
 13 7 2 4 23 - 16 23
9.
Рёуфосс
 13 5 6 2 19 - 11 21
10.
Осане
 12 5 4 3 21 - 16 19
11.
Санднес
 13 5 3 5 20 - 17 18
12.
Ранхейм
 12 5 1 6 18 - 27 16
13.
Мьёндален
 13 4 4 5 18 - 16 16
14.
Хёдд
 0:0 13 3 7 3 12 - 11 16
15.
Дьерв
 13 4 3 6 18 - 23 15
16.
Скейд
 13 2 2 9 15 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 12 6 5 1 15 - 10 23
2.
КФУМ Осло
 13 6 3 4 20 - 18 21
3.
Конгсвингер
 12 6 2 4 19 - 17 20
4.
Согндаль
 13 5 2 6 17 - 20 17
5.
Ранхейм
 13 5 2 6 11 - 19 17
6.
Санднес
 13 4 4 5 17 - 17 16
7.
ФК Кристиансунн
 0:0 13 3 6 4 19 - 22 15
8.
Мьёндален
 13 4 2 7 14 - 21 14
9.
Рёуфосс
 13 4 1 8 14 - 22 13
10.
Дьерв
 12 3 3 6 19 - 29 12
11.
ИК Старт
 13 2 6 5 16 - 18 12
12.
Осане
 13 2 5 6 15 - 19 11
13.
Брюне
 12 3 1 8 15 - 21 10
14.
Хёдд
 0:0 13 3 1 9 12 - 23 10
15.
Мосс
 13 1 6 6 14 - 24 9
16.
Скейд
 13 1 3 9 9 - 27 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 14 (2)
Санднес Хейланн Томми 12 (4)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (2)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мосс Claudio Braga 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 9
Брюне Диа Мамаду 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Фло Пер-Эгиль получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    Erik Groenner сделал результативную передачу.
  • 94'
    Г О О О О Л - Флатакер Эрик бьет в цель!
  • 93'
    Faites Makosso получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Sondre Oerjasaeter уходит с поля. Anders Johannessen Nord выходит вместо него
  • 92'
    Martin Andre Sjoelstad получил желтую карточку от судьи
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    • 58'
      Йоунссон Йоунатан получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Согндаль 2:1 Мосс онлайн

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