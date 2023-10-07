Тур: 26. Стадион: Фоссхауган Кампус.
0'
34' Желтая карточкаSebastian Pedersen II
58' Желтая карточкаЙоунссон Йоунатан
1:0
70' ГолЙоунссон Йоунатан
1:1
73' ГолClaudio Braga
85' Желтая карточкаСтранде Кристиан
90' Желтая карточкаDaniel Arrocha
90' Желтая карточкаMartin Andre Sjoelstad
90' Желтая карточкаFaites Makosso
2:1
90' ГолФлатакер Эрик
90' Желтая карточкаФло Пер-Эгиль
90'+7
Ход матча
70'
73'
1:1
85'
90'
90'
90'
2:1
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ian HoffmannЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Кубр ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
12 Elias Bachke
-
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Мюре
История личных встреч
Согндаль
Мосс
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Среднее время на гол
120
120
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.38
1.63
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
55
Бомбардиры внутри турнира
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингимюндарсон Вальдимар
|7
|0.27
|Sondre Oerjasaeter
|6
|0.23
|Йоунссон Йоунатан
|5
|0.19
|Kristoffer Nessoe
|5
|0.19
|Флатакер Эрик
|4
|0.15
|Ховен Андреас
|3
|0.12
|Erik Groenner
|2
|0.08
|Oskar Borgthorsson
|2
|0.08
|Сконес Каспер
|1
|0.04
|Тум Исаак
|1
|0.04
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0.04
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0.04
|Joakim Nundal
|1
|0.04
|Daniel Arrocha
|1 (1)
|0.04
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Claudio Braga
|10 (2)
|0.38
|Sebastian Pedersen II
|8
|0.31
|Marius Andresen2
|2
|0.08
|Anas Farah Ali
|2
|0.08
|Александерссон Ноа
|2
|0.08
|Aksel Baran Potur
|1
|0.04
|Alexander Haapnes
|1
|0.04
|Гйесдал Хенрик
|1
|0.04
|Faites Makosso
|1
|0.04
|Sivert Haugli
|1
|0.04
|Кубр Лукас
|1
|0.04
|Ian Hoffmann
|0
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|0
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|0
|Bo Aasulv Hegland
|0
|0
Карточки
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Arrocha
|6
|0
|Тум Исаак
|5
|0
|Фло Пер-Эгиль
|4
|0
|Ховен Андреас
|3
|0
|Фей Рензе
|2
|0
|Йоунссон Йоунатан
|2
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|2
|0
|Kristoffer Nessoe
|2
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|2
|0
|Joakim Nundal
|2
|0
|Сконес Каспер
|1
|0
|Andreas van der Spa
|1
|0
|Erik Groenner
|1
|0
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странде Кристиан
|9
|0
|Faites Makosso
|4
|1
|Claudio Braga
|5
|0
|Ian Hoffmann
|4
|0
|Sivert Haugli
|3
|0
|Ilir Kukleci
|3
|0
|Александерссон Ноа
|3
|0
|Aksel Baran Potur
|3
|0
|Marius Andresen2
|2
|0
|Alexander Haapnes
|2
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|1
|Гйесдал Хенрик
|1
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|1
|0
|Sebastian Pedersen II
|1
|0
|Abel William Stensrud
|1
|0
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0
|Sander Wold
|1
|0
Результаты матчей
Согндаль
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Мосс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
9
12
Согндаль
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Мосс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
16
16
Согндаль
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
Мосс
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
31% (8)
58% (15)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
25
28
Голы по времени матча
Забито
24
14
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
1
4%
1
7%
1-15
2
8%
4
29%
16-30
6
25%
1
7%
31-45
5
21%
2
14%
46-60
5
21%
2
14%
61-75
5
21%
4
29%
76-90
Пропущено
17
24
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
2
12%
2
8%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
2
12%
2
8%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
6
35%
4
17%
61-75
5
29%
29%
11
46%
76-90
Забито
17
17
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
1
6%
2
12%
1-15
3
18%
2
12%
16-30
3
18%
3
18%
31-45
3
18%
3
18%
46-60
4
24%
2
12%
61-75
3
18%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
20
11
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
2
10%
1
9%
1-15
6
30%
4
36%
16-30
1
5%
2
18%
31-45
3
15%
3
27%
46-60
4
20%
1
9%
61-75
4
20%
0
0%
76-90
Забито
41
31
16 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
2
5%
3
10%
1-15
5
12%
6
19%
16-30
9
22%
4
13%
31-45
8
20%
5
16%
46-60
9
22%
4
13%
61-75
8
20%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
37
35
14 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 20
4
11%
3
9%
1-15
7
19%
5
14%
16-30
3
8%
4
11%
31-45
4
11%
7
20%
46-60
10
27%
5
14%
61-75
9
24%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Согндаль - ФК Кристиансунн 2:4 Дьерв - Согндаль 1:3 Согндаль - Осане 1:1 Фредрикстад - Согндаль 2:1
Согндаль - Ранхейм 1:2 Согндаль - Скейд 2:0 Рёуфосс - Согндаль 3:0 Согндаль - Конгсвингер 3:3 ИК Старт - Согндаль 2:0 Санднес - Согндаль 1:2 Согндаль - Дьерв 5:1 Скейд - Согндаль 2:4 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Согндаль - Фредрикстад 0:1 Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3
Мосс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мосс - Хёдд 3:0 ИК Старт - Мосс 0:0 Мосс - Скейд 3:0 Рёуфосс - Мосс 1:1
Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 Брюне - Мосс 3:1 Мосс - Мьёндален 4:1 Санднес - Мосс 2:0 Мосс - КФУМ Осло 0:1 Дьерв - Мосс 1:1 Мосс - Брюне 2:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Мосс - Конгсвингер 0:1 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 Согндаль - Мосс 2:0 Ранхейм - Мосс 2:1 Квик-Халден - Мосс 0:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Дробак/Фрон - Мосс 1:2 КФУМ Осло - Мосс 4:2
Результаты матчей
Согндаль
Мосс
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Точный счет
2:1
5 раз 19%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 31%
1
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
12 раз 46%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Согндаль
Мосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
85
58
211
310
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
112
58
310
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
206
1313
818
521
323
224
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|15
|9
|1
|39 - 17
|54
|2.
|25
|14
|5
|6
|45 - 30
|47
|3.
|25
|13
|4
|8
|42 - 33
|43
|4.
|26
|12
|5
|9
|41 - 37
|41
|5.
|25
|10
|9
|6
|43 - 30
|39
|6.
|0:0
|26
|10
|9
|7
|43 - 35
|39
|7.
|25
|10
|5
|10
|36 - 32
|35
|8.
|26
|9
|7
|10
|37 - 34
|34
|9.
|26
|9
|7
|10
|33 - 33
|34
|10.
|26
|9
|7
|10
|32 - 34
|34
|11.
|25
|10
|3
|12
|29 - 46
|33
|12.
|25
|7
|9
|9
|36 - 35
|30
|13.
|26
|8
|6
|12
|32 - 37
|30
|14.
|25
|7
|6
|12
|37 - 52
|27
|15.
|0:0
|26
|6
|8
|12
|24 - 34
|26
|16.
|26
|3
|5
|18
|24 - 54
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|4
|0
|24 - 7
|31
|2.
|12
|8
|3
|1
|27 - 12
|27
|3.
|12
|8
|2
|2
|25 - 12
|26
|4.
|13
|8
|1
|4
|18 - 10
|25
|5.
|13
|7
|4
|2
|21 - 11
|25
|6.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|24 - 13
|24
|7.
|13
|7
|3
|3
|24 - 17
|24
|8.
|13
|7
|2
|4
|23 - 16
|23
|9.
|13
|5
|6
|2
|19 - 11
|21
|10.
|12
|5
|4
|3
|21 - 16
|19
|11.
|13
|5
|3
|5
|20 - 17
|18
|12.
|12
|5
|1
|6
|18 - 27
|16
|13.
|13
|4
|4
|5
|18 - 16
|16
|14.
|0:0
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|15.
|13
|4
|3
|6
|18 - 23
|15
|16.
|13
|2
|2
|9
|15 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|5
|1
|15 - 10
|23
|2.
|13
|6
|3
|4
|20 - 18
|21
|3.
|12
|6
|2
|4
|19 - 17
|20
|4.
|13
|5
|2
|6
|17 - 20
|17
|5.
|13
|5
|2
|6
|11 - 19
|17
|6.
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|7.
|0:0
|13
|3
|6
|4
|19 - 22
|15
|8.
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|9.
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|10.
|12
|3
|3
|6
|19 - 29
|12
|11.
|13
|2
|6
|5
|16 - 18
|12
|12.
|13
|2
|5
|6
|15 - 19
|11
|13.
|12
|3
|1
|8
|15 - 21
|10
|14.
|0:0
|13
|3
|1
|9
|12 - 23
|10
|15.
|13
|1
|6
|6
|14 - 24
|9
|16.
|13
|1
|3
|9
|9 - 27
|6
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (4)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (2)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мосс
|Claudio Braga
|10 (2)
|Мосс
|Странде Кристиан
|9
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7