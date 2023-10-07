  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023
Тур: 26. Стадион: .
Хёдд
0:1
Конец матча
ФК Кристиансунн
0'
14' Желтая карточка
Брусет Хейне
0:1
90' Гол в свои ворота
Sander Sundnes
90'+7
1
Ole-Monrad
Alme
32
Sander
Sundnes
77
Marius
Svanberg
Alm
4
Peder
Neersveen
24
Erlend
Hellevik
Larsen
14
Halvard
Urnes
11
Torbjoern
Kallevaag
28
Зико
Ренато
17
Холланд-Тёссе
Кьетил
21
Gustav
Mogensen
9
Скривен
Альфред
30
Мбайе
Серинье
2
Нилсен
Снорре
13
Marius
Olsen
5
Ульвестад
Дан
Петер
3
Осбак
Кристоффер
14
Исаксен
Йеспер
18
Ярл
Себастиан
7
Ертсен
Торгиль
37
Сивертсен
Оскар
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
23
Брусет
Хейне
Хёдд
3-4-3
ФК Кристиансунн
4-3-3

История личных встреч

Хёдд
ФК Кристиансунн

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
4:0
ТМК
2:1
ТМК
0:0
К
2:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
0:4
ПД
1:2
ТМС
1:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ВД
5:0

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

15
4

Голов в среднем за матч

1.88
0.67

Среднее время на гол

48
135

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.5
0.79

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
114

Бомбардиры внутри турнира

Хёдд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скривен Альфред 7 0.27
Gustav Mogensen 3 0.12
Isak Gabriel Skotheim 2 0.08
Torbjoern Kallevaag 2 (1) 0.08
Erlend Hellevik Larsen 2 0.08
Sander Sundnes 1 0.04
Peder Neersveen 1 0.04
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0.04
Halvard Urnes 1 0.04
Simen Kvia-Egeskog 1 0.04
Syver Skundberg Skeide 1 0.04
Thomas Lillo 1 0.04
Rasmus Bonde 0 0
ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стокке Беньямин 11 (1) 0.42
Mikkel Rakneberg 5 0.19
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 5 (2) 0.19
Ульвестад Дан Петер 4 0.15
Брохолм Мариус 4 0.15
Leander Alvheim 4 0.15
Ертсен Торгиль 3 0.12
Картум Сандер Эрик 3 0.12
Мава Мозес 2 0.08
Нилсен Снорре 1 0.04
Хопмарк Андреас 1 0.04
Сивертсен Оскар 0 0
Конрадсен-Сейде Миккель 0 0

Карточки

Хёдд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Halvard Urnes 4 1
Скривен Альфред 5 0
Torbjoern Kallevaag 4 0
Sander Sundnes 4 0
Sverre Oekland 3 0
Erlend Hellevik Larsen 3 0
Marius Svanberg Alm 3 0
Bernardo Morgado 3 0
Syver Skundberg Skeide 3 0
Peder Neersveen 2 0
Зико Ренато 2 0
Thomas Lillo 2 0
Robin Hjelmeseth 1 0
Oerjan Heiberg 1 0
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0
Gustav Mogensen 1 0
ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилсен Снорре 4 1
Картум Сандер Эрик 5 0
Конрадсен-Сейде Миккель 2 1
Ертсен Торгиль 3 0
Исаксен Йеспер 3 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0
Ярл Себастиан 1 1
Сивертсен Оскар 2 0
Виллиамсен Макс 2 0
Marius Olsen 2 0
Leander Alvheim 2 0
Кристиан Михельсен 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Стокке Беньямин 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Брусет Хейне 1 0
Брохолм Мариус 1 0

Результаты матчей

Хёдд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
ФК Кристиансунн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

9
10
Хёдд
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
ФК Кристиансунн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

21
4

Упущенные победы

8
24
Хёдд
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
ФК Кристиансунн
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

23
8

Упущенные победы

17
34

Голы по времени матча

Забито

13
20
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
3
23%
1
5%
1-15
1
8%
4
20%
16-30
3
23%
5
25%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
4
31%
4
20%
76-90

Пропущено

11
22
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
18%
2
9%
1-15
2
18%
2
9%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
6
27%
46-60
1
9%
4
18%
61-75
2
18%
8
36%
76-90

Забито

12
24
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
2
17%
2
8%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
2
17%
5
21%
31-45
2
17%
4
17%
46-60
3
25%
4
17%
61-75
2
17%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

23
13
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
9%
1
8%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
3
13%
4
31%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
4
17%
2
15%
61-75
7
30%
3
23%
76-90

Забито

25
44
12 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 13
10 Не забивали 7
5
20%
3
7%
1-15
2
8%
6
14%
16-30
5
20%
10
23%
31-45
3
12%
8
18%
46-60
4
16%
6
14%
61-75
6
24%
11
25%
76-90

Пропущено

34
35
13 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 22
4
12%
3
9%
1-15
5
15%
3
9%
16-30
4
12%
4
11%
31-45
7
21%
8
23%
46-60
5
15%
6
17%
61-75
9
26%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Хёдд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Мосс - Хёдд 3:0 Хёдд - Санднес 1:1 Хёдд - Дьерв 2:2 Осане - Хёдд 1:0
Хёдд - Конгсвингер 2:1 Фредрикстад - Хёдд 1:0 КФУМ Осло - Хёдд 0:1 Хёдд - Скейд 2:0 Брюне - Хёдд 2:1 Мьёндален - Хёдд 3:0 Хёдд - КФУМ Осло 0:1 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Хёдд - Брюне 0:1 Санднес - Хёдд 1:3 Хёдд - Мьёндален 1:2 Браттвог - Хёдд 1:0 Дьерв - Хёдд 2:1 Спьелкавик - Хёдд 0:5 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Согндаль - Хёдд 1:0
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Согндаль - ФК Кристиансунн 2:4 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 0:2 Брюне - ФК Кристиансунн 1:1 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 1:1
ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0 Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 ФК Кристиансунн - Санднес 0:1 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Осане - ФК Кристиансунн 2:2 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0 Левангер - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Томрефьорд - ФК Кристиансунн 0:2 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1

Результаты матчей

Хёдд
ФК Кристиансунн

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 38%
1
10 раз 38%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
1
7 раз 27%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Хёдд
ФК Кристиансунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
8
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
5
8
2
11
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
20
6
6
20
1.5
13
13
2
24
2.5
8
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 25 15 9 1 39 - 17 54
2.
КФУМ Осло
 25 14 5 6 45 - 30 47
3.
Конгсвингер
 25 13 4 8 42 - 33 43
4.
Согндаль
 26 12 5 9 41 - 37 41
5.
ФК Кристиансунн
 26 11 8 7 44 - 35 41
6.
ИК Старт
 25 10 9 6 43 - 30 39
7.
Брюне
 25 10 5 10 36 - 32 35
8.
Санднес
 26 9 7 10 37 - 34 34
9.
Рёуфосс
 26 9 7 10 33 - 33 34
10.
Мосс
 26 9 7 10 32 - 34 34
11.
Ранхейм
 25 10 3 12 29 - 46 33
12.
Осане
 25 7 9 9 36 - 35 30
13.
Мьёндален
 26 8 6 12 32 - 37 30
14.
Дьерв
 25 7 6 12 37 - 52 27
15.
Хёдд
 26 6 7 13 24 - 35 25
16.
Скейд
 26 3 5 18 24 - 54 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 13 9 4 0 24 - 7 31
2.
ИК Старт
 12 8 3 1 27 - 12 27
3.
КФУМ Осло
 12 8 2 2 25 - 12 26
4.
Мосс
 13 8 1 4 18 - 10 25
5.
Брюне
 13 7 4 2 21 - 11 25
6.
ФК Кристиансунн
 13 7 3 3 24 - 13 24
7.
Согндаль
 13 7 3 3 24 - 17 24
8.
Конгсвингер
 13 7 2 4 23 - 16 23
9.
Рёуфосс
 13 5 6 2 19 - 11 21
10.
Осане
 12 5 4 3 21 - 16 19
11.
Санднес
 13 5 3 5 20 - 17 18
12.
Ранхейм
 12 5 1 6 18 - 27 16
13.
Мьёндален
 13 4 4 5 18 - 16 16
14.
Дьерв
 13 4 3 6 18 - 23 15
15.
Хёдд
 13 3 6 4 12 - 12 15
16.
Скейд
 13 2 2 9 15 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 12 6 5 1 15 - 10 23
2.
КФУМ Осло
 13 6 3 4 20 - 18 21
3.
Конгсвингер
 12 6 2 4 19 - 17 20
4.
Согндаль
 13 5 2 6 17 - 20 17
5.
Ранхейм
 13 5 2 6 11 - 19 17
6.
ФК Кристиансунн
 13 4 5 4 20 - 22 17
7.
Санднес
 13 4 4 5 17 - 17 16
8.
Мьёндален
 13 4 2 7 14 - 21 14
9.
Рёуфосс
 13 4 1 8 14 - 22 13
10.
Дьерв
 12 3 3 6 19 - 29 12
11.
ИК Старт
 13 2 6 5 16 - 18 12
12.
Осане
 13 2 5 6 15 - 19 11
13.
Брюне
 12 3 1 8 15 - 21 10
14.
Хёдд
 13 3 1 9 12 - 23 10
15.
Мосс
 13 1 6 6 14 - 24 9
16.
Скейд
 13 1 3 9 9 - 27 6
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 14 (2)
Санднес Хейланн Томми 12 (4)
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 11 (2)
Конгсвингер Joacim Holtan 10 (2)
Мосс Claudio Braga 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мосс Странде Кристиан 9
Брюне Диа Мамаду 8
ИК Старт Вормгор Вито 7
Осане Martin Ueland 7
Конгсвингер Harald Holter 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 24'
    Исаксен Йеспер уходит с поля. Брохолм Мариус выходит вместо него
  • 14'
    Брусет Хейне получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Хёдд 0:1 ФК Кристиансунн онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 