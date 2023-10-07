Тур: 26. Стадион: Hoeddvoll Stadion.
0:1
Конец матча
Ход матча
28
Зико
Ренато
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Зико РенатоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
19 Mirza Mulac
-
Главный тренер: Joakim Dragsten
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Marius OlsenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Брусет ХейнеНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
История личных встреч
Хёдд
ФК Кристиансунн
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
15
4
Голов в среднем за матч
1.88
0.67
Среднее время на гол
48
135
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.5
0.79
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
60
114
Бомбардиры внутри турнира
Хёдд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скривен Альфред
|7
|0.27
|Gustav Mogensen
|3
|0.12
|Isak Gabriel Skotheim
|2
|0.08
|Torbjoern Kallevaag
|2 (1)
|0.08
|Erlend Hellevik Larsen
|2
|0.08
|Sander Sundnes
|1
|0.04
|Peder Neersveen
|1
|0.04
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0.04
|Halvard Urnes
|1
|0.04
|Simen Kvia-Egeskog
|1
|0.04
|Syver Skundberg Skeide
|1
|0.04
|Thomas Lillo
|1
|0.04
|Rasmus Bonde
|0
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стокке Беньямин
|11 (1)
|0.42
|Mikkel Rakneberg
|5
|0.19
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|5 (2)
|0.19
|Ульвестад Дан Петер
|4
|0.15
|Брохолм Мариус
|4
|0.15
|Leander Alvheim
|4
|0.15
|Ертсен Торгиль
|3
|0.12
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.12
|Мава Мозес
|2
|0.08
|Нилсен Снорре
|1
|0.04
|Хопмарк Андреас
|1
|0.04
|Сивертсен Оскар
|0
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|0
|0
Карточки
Хёдд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Halvard Urnes
|4
|1
|Скривен Альфред
|5
|0
|Torbjoern Kallevaag
|4
|0
|Sander Sundnes
|4
|0
|Sverre Oekland
|3
|0
|Erlend Hellevik Larsen
|3
|0
|Marius Svanberg Alm
|3
|0
|Bernardo Morgado
|3
|0
|Syver Skundberg Skeide
|3
|0
|Peder Neersveen
|2
|0
|Зико Ренато
|2
|0
|Thomas Lillo
|2
|0
|Robin Hjelmeseth
|1
|0
|Oerjan Heiberg
|1
|0
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0
|Gustav Mogensen
|1
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилсен Снорре
|4
|1
|Картум Сандер Эрик
|5
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|2
|1
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Исаксен Йеспер
|3
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|3
|0
|Ярл Себастиан
|1
|1
|Сивертсен Оскар
|2
|0
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Leander Alvheim
|2
|0
|Кристиан Михельсен
|2
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Стокке Беньямин
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Брусет Хейне
|1
|0
|Брохолм Мариус
|1
|0
Результаты матчей
Хёдд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
ФК Кристиансунн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
9
10
Хёдд
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
ФК Кристиансунн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
21
4
Упущенные победы
8
24
Хёдд
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (11)
35% (9)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
ФК Кристиансунн
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
35% (9)
38% (10)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
23
8
Упущенные победы
17
34
Голы по времени матча
Забито
13
20
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
3
23%
1
5%
1-15
1
8%
4
20%
16-30
3
23%
5
25%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
4
31%
4
20%
76-90
Пропущено
11
22
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
18%
2
9%
1-15
2
18%
2
9%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
6
27%
46-60
1
9%
4
18%
61-75
2
18%
8
36%
76-90
Забито
12
24
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
2
17%
2
8%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
2
17%
5
21%
31-45
2
17%
4
17%
46-60
3
25%
4
17%
61-75
2
17%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
23
13
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
9%
1
8%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
3
13%
4
31%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
4
17%
2
15%
61-75
7
30%
3
23%
76-90
Забито
25
44
12 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 13
10 Не забивали 7
5
20%
3
7%
1-15
2
8%
6
14%
16-30
5
20%
10
23%
31-45
3
12%
8
18%
46-60
4
16%
6
14%
61-75
6
24%
11
25%
76-90
Пропущено
34
35
13 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 22
4
12%
3
9%
1-15
5
15%
3
9%
16-30
4
12%
4
11%
31-45
7
21%
8
23%
46-60
5
15%
6
17%
61-75
9
26%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Хёдд
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Мосс - Хёдд 3:0 Хёдд - Санднес 1:1 Хёдд - Дьерв 2:2 Осане - Хёдд 1:0
Хёдд - Конгсвингер 2:1 Фредрикстад - Хёдд 1:0 КФУМ Осло - Хёдд 0:1 Хёдд - Скейд 2:0 Брюне - Хёдд 2:1 Мьёндален - Хёдд 3:0 Хёдд - КФУМ Осло 0:1 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Хёдд - Брюне 0:1 Санднес - Хёдд 1:3 Хёдд - Мьёндален 1:2 Браттвог - Хёдд 1:0 Дьерв - Хёдд 2:1 Спьелкавик - Хёдд 0:5 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Согндаль - Хёдд 1:0
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Согндаль - ФК Кристиансунн 2:4 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 0:2 Брюне - ФК Кристиансунн 1:1 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 1:1
ФК Кристиансунн - Мьёндален 0:0 Мосс - ФК Кристиансунн 0:3 ФК Кристиансунн - Санднес 0:1 Фредрикстад - ФК Кристиансунн 4:1 ФК Кристиансунн - Дьерв 3:1 ФК Кристиансунн - ИК Старт 1:1 Рёуфосс - ФК Кристиансунн 3:2 ФК Кристиансунн - Хёдд 4:0 Осане - ФК Кристиансунн 2:2 ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ Осло - ФК Кристиансунн 2:0 Левангер - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Томрефьорд - ФК Кристиансунн 0:2 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1
Результаты матчей
Хёдд
ФК Кристиансунн
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
1
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 38%
1
10 раз 38%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
1
7 раз 27%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Хёдд
ФК Кристиансунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
310
85
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
112
310
58
211
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
206
620
1313
224
818
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|14 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|12 (4)
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|11 (2)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|10 (2)
|Мосс
|Claudio Braga
|10 (2)
|Мосс
|Странде Кристиан
|9
|Брюне
|Диа Мамаду
|8
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|7
|Осане
|Martin Ueland
|7
|Конгсвингер
|Harald Holter
|7