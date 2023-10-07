Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Хорошую попытку сделал Домингес Николас . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Домингес Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Гиббс-Уайт Морган навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Гиббс-Уайт Морган навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Куяте Шейху не смог попасть в створ ударом издали

85' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Гиббс-Уайт Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Йейтс Райан получил желтую карточку от судьи

84' Мурильо Джейсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Матч возобновлен

82' Мангаля Орель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Хьюз Уилл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Айю Джордан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Ричардс Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Мангаля Орель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Гиббс-Уайт Морган навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Матч возобновлен

74' Ридевальд Жайро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Айю Джордан пробует нанести удар издали, но Мэтт Тернер держит все под контролем

73' Клайн Натаниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Тоффоло Харри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Матета Жан-Филипп нанес удар головой, но Мэтт Тернер спокойно отбил мяч.

67' Рак-Сакьи Джесуран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Оооо... вот это был удар! Матета Жан-Филипп должен был забить с этой позиции.

63' Эдуар Одсонн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

62' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Домингес Николас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Отличную игру провел сегодня Мурильо Джейсон ! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!

59' Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Клайн Натаниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Мангаля Орель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Эдуар Одсонн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Хадсон-Одои Каллум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Мангаля Орель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Хьюз Уилл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Тоффоло Харри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.