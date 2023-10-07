  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Кристал Пэлас
0:0
Конец матча
Ноттингем Форест
0'
84' Желтая карточка
Йейтс Райан
90'+6

Ход матча

26'
Рак-Сакьи Джесуран
Шлупп Джеффри
 
46'
 
Монтьель Гонсало
Орье Серж
66'
 
Эланга Энтони
Хадсон-Одои Каллум
75'
Ричардс Крис
Ридевальд Жайро
 
76'
 
Йейтс Райан
Сангаре Ибрахим
76'
 
Ориги Дивок
Вуд Крис
83'
 
Куяте Шейху
Мангаля Орель
84'
 
Йейтс Райан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 520 Количество передач 481
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Кристал Пэлас 76.2% (93)
X 20.5% (25)
Ноттингем Форест 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Джонстон
Сэм
17
Клайн
Натаниэль
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
9
Айю
Джордан
15
Шлупп
Джеффри
19
Хьюз
Уилл
44
Ридевальд
Жайро
22
Эдуар
Одсонн
14
Матета
Жан-Филипп
1
Тёрнер
Мэтт
24
Орье
Серж
30
Боли
Вийи
40
Мурильо
Джейсон
15
Тоффоло
Харри
6
Сангаре
Ибрахим
5
Мангаля
Орель
16
Домингес
Николас
10
Гиббс-Уайт
Морган
11
Вуд
Крис
14
Хадсон-Одои
Каллум
Кристал Пэлас
4-5-1
Ноттингем Форест
4-3-3

История личных встреч

Кристал Пэлас
Ноттингем Форест

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ТМК
1:0
Ч
2:2
Ч
1:1
Ч
0:3
Ч
0:1
Ч
0:3
Ч
3:0
Ч
2:0
Ч
1:1
Ч
1:2
Ч
0:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.67
0.71

Среднее время на гол

135
126

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.29
1.83

Среднее время на гол

70
49

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1
1.23

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

90
73

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуар Одсонн 4 0.5
Андерсен Йоаким 2 0.25
Эзе Эберечи 1 0.13
Матета Жан-Филипп 0 0
Айю Джордан 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 3 0.38
Эланга Энтони 1 0.13
Вуд Крис 1 0.13
Боли Вийи 1 0.13
Домингес Николас 1 0.13
Хадсон-Одои Каллум 1 0.13
Орье Серж 0 0
Тоффоло Харри 0 0
Гиббс-Уайт Морган 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 3 0
Айю Джордан 2 0
Хьюз Уилл 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Эзе Эберечи 1 0
Митчелл Тайрик 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйна Ола 3 0
Мангаля Орель 3 0
Ньякат Мусса 1 1
Орье Серж 2 0
Сангаре Ибрахим 2 0
Монтьель Гонсало 2 0
Йейтс Райан 2 0
Гиббс-Уайт Морган 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Уорролл Джо 0 1
Куяте Шейху 1 0
Боли Вийи 1 0
Ориги Дивок 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Тёрнер Мэтт 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ноттингем Форест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ноттингем Форест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
4
Кристал Пэлас
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Ноттингем Форест
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
3
38%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
43%
2
25%
76-90

Пропущено

7
10
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 0:4 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Барнет - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3
Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Челси - Ноттингем Форест 0:1
Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Леванте - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 0:1 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Ноттингем Форест

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
2
6
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 2 0 18 - 8 20
2.
Манчестер Сити
 Заявка 7 6 0 1 17 - 5 18
3.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
4.
Ливерпуль
 Заявка 7 5 1 1 16 - 7 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
6.
Брайтон
 Заявка 7 5 0 2 19 - 14 15
7.
Вест Хэм
 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
8.
Ньюкасл
 Заявка 7 4 0 3 18 - 7 12
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 0 4 9 - 12 12
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
11.
Челси
 Заявка 8 3 2 3 11 - 7 11
12.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
15.
Эвертон
 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
16.
Брентфорд
 Заявка 8 1 4 3 11 - 12 7
17.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 6 - 15 4
18.
Бёрнли
 Заявка 8 1 1 6 7 - 20 4
19.
Борнмут
 Заявка 8 0 3 5 5 - 18 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 0 1 7 6 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
2.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4.
Тоттенхэм
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
5.
Ньюкасл
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
6.
Брайтон
 Заявка 4 3 0 1 11 - 6 9
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
8.
Арсенал
 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
9.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
15.
Брентфорд
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
17.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Арсенал
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
4.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Ливерпуль
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
8.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
9.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
10.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
11.
Бёрнли
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Эвертон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
13.
Брентфорд
 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
16.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 0 2 9 - 4 3
17.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 8 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 6
Вест Хэм Боуэн Джаррод 5 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 4 (3)
Арсенал Сака Букайо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Брентфорд Хикки Аарон 5
Челси Джексон Николас 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Ноттингем Форест контролирует мяч.
    • 93'
      Йейтс Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      Хьюз Уилл ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Ноттингем Форест пытается что-то создать.
    • 92'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Джонстон Сэм из команды Кристал Пэлас перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Гиббс-Уайт Морган навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Гехи Марк из команды Кристал Пэлас перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Кристал Пэлас 76.2% (93)
    X 20.5% (25)
    Ноттингем Форест 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Кристал Пэлас 0:0 Ноттингем Форест онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Ноттингем Форест

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    76.2% (93)
    Ничья
    20.5% (25)
    Ноттингем Форест
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.02% (50)
    Меньше
    57.98% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    61.34% (73)
    Нет
    38.66% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Кристал Пэлас
    32.8% (40)
    1:0 Кристал Пэлас
    32% (39)
    1:1 Ничья
    18.9% (23)
    2:0 Кристал Пэлас
    4.1% (5)
    3:2 Кристал Пэлас
    2.5% (3)
    3:1 Кристал Пэлас
    1.6% (2)
    1:2 Ноттингем Форест
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     