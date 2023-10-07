Тур: 8. Стадион: Селхерст Парк. Главный судья: Поусон Крейг
0:0
Конец матча
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
520 Количество передач 481
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Хьюз
Уилл
22
Эдуар
Одсонн
24
Орье
Серж
30
Боли
Вийи
11
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Мэттьюз РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Ричардс КрисЗащитник
- Полузащитник
-
52 Озо ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Орье СержЗащитник
-
30 Боли ВийиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Вуд КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ориги ДивокПолузащитник
-
Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
13 матчей
15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.67
0.71
Среднее время на гол
135
126
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.29
1.83
Среднее время на гол
70
49
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1
1.23
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
90
73
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдуар Одсонн
|4
|0.5
|Андерсен Йоаким
|2
|0.25
|Эзе Эберечи
|1
|0.13
|Матета Жан-Филипп
|0
|0
|Айю Джордан
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|3
|0.38
|Эланга Энтони
|1
|0.13
|Вуд Крис
|1
|0.13
|Боли Вийи
|1
|0.13
|Домингес Николас
|1
|0.13
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.13
|Орье Серж
|0
|0
|Тоффоло Харри
|0
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорд Джоэл
|3
|0
|Айю Джордан
|2
|0
|Хьюз Уилл
|2
|0
|Дукуре Шейк
|2
|0
|Эзе Эберечи
|1
|0
|Митчелл Тайрик
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйна Ола
|3
|0
|Мангаля Орель
|3
|0
|Ньякат Мусса
|1
|1
|Орье Серж
|2
|0
|Сангаре Ибрахим
|2
|0
|Монтьель Гонсало
|2
|0
|Йейтс Райан
|2
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Куяте Шейху
|1
|0
|Боли Вийи
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Авонийи Тайво
|1
|0
|Тёрнер Мэтт
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ноттингем Форест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ноттингем Форест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
4
Кристал Пэлас
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Ноттингем Форест
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
3
38%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
43%
2
25%
76-90
Пропущено
7
10
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 0:4 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Барнет - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3
Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Челси - Ноттингем Форест 0:1
Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Леванте - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 0:1 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Ноттингем Форест - Саутгемптон 4:3 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
17
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 8
|20
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 5
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 11
|15
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|19 - 14
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|18 - 7
|12
|9.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 12
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 12
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 20
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 18
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|9 - 4
|3
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|18.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|6
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|4 (3)
|Арсенал
|Сака Букайо
|4 (2)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|5
|Брентфорд
|Хикки Аарон
|5
|Челси
|Джексон Николас
|5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Ноттингем Форест
Исход игры
Кристал Пэлас
76.2% (93)
Ничья
20.5% (25)
Ноттингем Форест
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
42.02% (50)
Меньше
57.98% (69)
Обе команды забьют
Да
61.34% (73)
Нет
38.66% (46)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
32.8% (40)
1:0 Кристал Пэлас
32% (39)
1:1 Ничья
18.9% (23)
2:0 Кристал Пэлас
4.1% (5)
3:2 Кристал Пэлас
2.5% (3)
3:1 Кристал Пэлас
1.6% (2)
1:2 Ноттингем Форест
1.6% (2)
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