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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Лутон Таун
0:0
Первый тайм: 45+'
Тоттенхэм
0'
19' Желтая карточка
Локьер Том
34' Желтая карточка
Моррис Карлтон
39' Желтая карточка
Биссума Ив

Ход матча

19'
Локьер Том
 
34'
Моррис Карлтон
 
39'
 
Биссума Ив

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 8
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 20 Владение мячом, % 80

Владение мячом

Прогнозы 133
Лутон Таун 0.8% (1)
X 2.3% (3)
Тоттенхэм 97% (129)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лутон Таун
Ничья
Тоттенхэм
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Камински
Томас
16
Бурк
Рис
4
Локьер
Том
5
Андерсен
Мадс
45
Доти
Алфи
19
Браун
Джейкоб
17
Раддок
Пелли
13
Накамба
Марвелус
7
Огбене
Чидози
11
Адебайо
Элайджа
9
Моррис
Карлтон
13
Викарио
Гульельмо
23
Порро
Педро
17
Ромеро
Кристиан
37
Ван
де
Вен
Микки
38
Удоги
Дестини
29
Сарр
Пап
Матар
8
Биссума
Ив
21
Кулушевски
Деян
10
Мэддисон
Джеймс
9
Ришарлисон
7
Хын
Мин
Сон
Лутон Таун
4-4-2
Тоттенхэм
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Карлтон 3 (2) 0.38
Локьер Том 1 0.13
Андерсен Мадс 1 0.13
Адебайо Элайджа 1 0.13
Бурк Рис 0 0
Доти Алфи 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 6 0.75
Мэддисон Джеймс 2 0.25
Ромеро Кристиан 2 0.25
Кулушевски Деян 2 0.25
Ришарлисон 1 0.13
Сарр Пап Матар 1 0.13
Эмерсон Жуниор 1 0.13
Манор Соломон 0 0
Удоги Дестини 0 0
Перишич Иван 0 0
Порро Педро 0 0

Карточки

Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Накамба Марвелус 3 0
Локьер Том 2 0
Чон Тахит 2 0
Браун Джейкоб 2 0
Каборе Исса 2 0
Камински Томас 1 0
Бурк Рис 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 4 0
Удоги Дестини 3 0
Перишич Иван 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Сарр Пап Матар 2 0
Ришарлисон 2 0
Ромеро Кристиан 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Викарио Гульельмо 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Манор Соломон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Порро Педро 1 0
Скипп Оливер 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Велиз Алехо 1 0

Результаты матчей

Лутон Таун
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Тоттенхэм
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
5
Лутон Таун
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Тоттенхэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
4
Лутон Таун
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Тоттенхэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

3
12
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
3
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
1
25%
61-75
2
22%
2
50%
76-90

Забито

6
16
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
3
19%
16-30
1
17%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
17%
3
19%
61-75
3
50%
2
13%
76-90

Пропущено

14
9
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
4
29%
1
11%
61-75
4
29%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лутон Таун
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1
Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Уэллинг - Лутон Таун 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2 Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Сандерленд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Халл Сити 0:0 Блэкберн - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Мидлсбро 2:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5
Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3

Результаты матчей

Лутон Таун
Тоттенхэм

Точный счет

1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
3 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 75%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:2
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
6 раз 86%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Лутон Таун
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 7 6 0 1 17 - 5 18
2.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 8 5 3 0 17 - 8 18
3.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
4.
Ливерпуль
 Заявка 7 5 1 1 16 - 7 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
6.
Брайтон
 Заявка 7 5 0 2 19 - 14 15
7.
Вест Хэм
 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
8.
Ньюкасл
 Заявка 7 4 0 3 18 - 7 12
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 3 0 4 7 - 11 9
11.
Челси
 Заявка 7 2 2 3 7 - 6 8
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Фулхэм
 Заявка 7 2 2 3 5 - 12 8
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
15.
Брентфорд
 Заявка 7 1 4 2 10 - 10 7
16.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
17.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
18.
Бёрнли
 Заявка 7 1 1 5 6 - 16 4
19.
Борнмут
 Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 5 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
2.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
4.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
5.
Ньюкасл
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
6.
Брайтон
 Заявка 4 3 0 1 11 - 6 9
7.
Арсенал
 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
8.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
14.
Фулхэм
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
15.
Брентфорд
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
16.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
17.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
19.
Эвертон
 Заявка 4 0 0 4 1 - 5 0
20.
Бёрнли
 Заявка 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
3.
Тоттенхэм
 0:0 Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
4.
Ливерпуль
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
5.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
7.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
8.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
9.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
10.
Брентфорд
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
11.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Бёрнли
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Эвертон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 0 2 9 - 4 3
16.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
18.
Лутон Таун
 0:0 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
19.
Борнмут
 Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 8 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 6
Вест Хэм Боуэн Джаррод 5 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 4 (3)
Арсенал Сака Букайо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Челси Джексон Николас 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 3
Астон Вилла Динь Люка 4
Вулверхэмптон Лемина Марио 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Дополнительное время
    45'
    Три минутки компенсирует главный рефери матча к первому тайму.
  • Угловой
    45'
    Сон пытался что-то придумать на левом фланге, но на угловой мяч выбивают игроки "Лутона" в борьбе.
  • 43'
    Возобновили свои атаки под конец тайма футболисты "шпор", однако не дают им хозяева действовать опасно - даже до ударов не доходит.
  • Фол, нарушение
    41'
    Да, зафиксировал нарушение правил рефери игроками "Лутона" в чужой штрафной. Гол Локьера засчитан, конечно, не будет. Вводят мяч в игру футболисты "шпор".
  • Травма, повреждение
    40'
    Параллельно медики оказывают помощь Моррису, пострадал он в борьбе за мяч в чужой штрафной.
  • Штанга
    39'
    Ай какой момент! Адебайо в штангу попадает после навеса в штрафную. После мяч отскакивает к Локьеру, который забивает, но не спешит мяч засчитывать арбитр. Пауза возникает. Похоже, фолили в чужой штрафной футболисты хозяев ещё до удара Адебайо.
  • Желтая карточка
    38'
    Биссума! Проиграл он на скорости борьбу с Огбене и сфолил на игроке атаки хозяев, прервав опасную атаку. Жёлтой его карточкой награждает рефери.
  • 37'
    Надо было реализовывать "шпорам" свои моменты, конечно. Ощущение, что проснулись футболисты хозяев, не дают они найти лазейку лондонцам в свою штрафную в последнее время.
  • 36'
    Достойно в обороне сейчас выглядят хозяева, выиграли они борьбу за мяч на левом фланге атаки "Тоттенхэма" после затяжного выпада гостей.
  • Желтая карточка
    34'
    Моррис в верховой борьбе бьёт Ришарлисона ненароком в ухо локтем и получает второй горчичник в этом матче для своей команды.
  • 33'
    Мэддисон пробил и перебросил своим выстрелом не только стенку из игроков хозяев, но и ворота Камински...
  • Фол, нарушение
    32'
    Накамба плотно схватил Мэддисона на подходе к штрафной "шляпников", повис он буквально на англичанине и нарушил правила.
  • Угловой
    31'
    Следом угловой заработали гости, пошла подача на ближнюю штангу ворот "Лутон Тауна", сильнее в борьбе оказались игроки в красной форме.
  • Опасный момент
    30'
    И сразу момент! Протащил Биссума мяч к чужой штрафной и сделал скидку на левый фланг на Кулусевски! Тот не попадает в створ с опаснейшего ракурса.
  • 29'
    Перестали совсем бить по чужим воротам игроки "шпор". Видимо, немного устали они после активнейшего стартового отрезка.
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    • Офсайд
      28'
      В хорошей позиции поймал заброс из глубины форвард хозяев Адебайо, но офсайд фиксирует линейный рефери.
    • 27'
      Длинными и разрезающими передачами пытается действовать "Тоттенхэм" в процессе своих контратак. Вновь после такой надёжен Камински, на сей раз он в своей штрафной опережает Кулусевски.
    • 26'
      Ничем не завершился стандарт от "шляпников", снова контролируют на своей половине поля мяч "шпоры".
    • Угловой
      24'
      И снова "Лутон Таун" в атаке, проснулась команда, наконец! Первый угловой зарабатывают хозяева благодаря действиям Огбене на левом фланге. Первый угловой в нашей игре, кстати!
    • 23'
      Биссума из глубины отдавал передачу на Сона в стремительной контратаке, но здорово читает ситуацию Камински и опережает корейца.
    • 22'
      Следом в сетку со внешней стороны с фланга левого попадает игрок атаки хозяев. Отвели от своих ворот лутонцы игру!
    • 21'
      А вот и "Лутон Таун" неплохой момент создаёт! Это Раддок простреливал в штрафную с правого фланга на Морриса, надёжны защитники "Тоттенхэма".
    • 20'
      Мэддисон то ли бил, то ли навешивал в чужую штрафную, но выбивают мяч из своей штрафной площади футболисты хозяев в итоге.
    • Желтая карточка
      19'
      А вот и первая жёлтая карточка, это Локьер отпустил мяч слишком далеко от себя, потерял его и жёстко сфолил на игроке атаки хозяев на левом фланге атаки "Тоттенхэма".
    • 18'
      Обстреляли ворота хозяев "шпоры", теперь и Ришарлисон созрел на дальний удар. Очень высоко полетела сфера.
    • Опасный момент
      17'
      Локьер прервал опаснейший прострел во вратарскую "Лутона" от Кулусевски! Ничего не мешало бы форварду гостей переправить мяч в ворота, если б не защитник хозяев.
    • 16'
      Ван де Вен пробил метров с 30! Сильно, смело, но крайне неточно.
    • 15'
      Заставляет Ришарлисон ошибиться Камински при выносе мяча из своей вратарской, активно прессингуют гости футболистов хозяев.
    • 14'
      Накоротке Мэддисон и Удоги разыграли штрафной, последний навесил в чужую штрафную, но мяч перелетел всех игроков и ушёл за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      13'
      Сбивает Ришарлисона на фланге Бурк, неплохой стандарт зарабатывают на левом фланге "шпоры". Мэддисон и Удоги у мяча...
    • 11'
      Хорошая футбольная погода сегодня в Лутоне как для игроков, так и для болельщиков! Около +20 градусов тепла на термометре, а вероятность осадков синоптики оценивают как минимальную.
       
    • 10'
      И Сон Хын Мин сам, наконец, удар наносит из пределов чужой штрафной с района линии разграничения, но не попал он в створ. Два игрока "Лутона" готовились удар блокировать как минимум.
    • 9'
      Вышли "шляпники" в первую атаку в матче, простреливал Моррисон в центр штрафной с правого фланга, но не откликнулся на пас адресат.
    • Опасный момент
      8'
      И опять очень-очень опасный момент от гостей!!! И снова Сон его организовал! Вывел кореец Порро почти один на один с Камински точным пасом, но мимо штанги попал защитник!
    • 6'
      Получил Сон мяч в чужой штрафной, пробил, но попал в заслон из обороны игроков "Лутона". Совершенно не видим мы пока активные действия от футболистов хозяев.
    • Опасный момент
      5'
      И СНОВА РИШАРЛИСОН! Камински парирует филигранным движением ноги удар форварда из центра штрафной площади. После изящного паса с фланга от Сона он бил! Быка за рога взяли "шпоры", чуть дважды не открыли счёт уже.
    • 4'
      Пытались сначала с правого, потом с левого фланга войти в штрафную "Лутона" игроки "шпор", но оба раза отбились хозяева.
    • Опасный момент
      3'
      ОПАСНО! Уже на третьей минуте Ришарлисон мог замыкать навес в штрафную и открывать счёт! Прозевал бразильца Бурк, но вместо мяча в ворота сам форвард вошёл, а по летящей сфере не попал.
    • 2'
      Контролируют гости активно мяч в первые минуты игры! Выходит в атаку подопечные Постекоглу.
    • 2'
      Кстати, в ярко красных цветах на поле вышли хозяева, игроки «шпор» предстали в светло-сером комплекте формы.
       
    • Фол, нарушение
      2'
      И почти сразу у нас первый фол - Браун Мэддисона сбивает в районе центра поля, но без предупреждения обошлось.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовый свисток даёт главный рефери матча Джон Брукс, поехали!
       
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kenilworth Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 71 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лутон Таун 0:0 Тоттенхэм

    Исход игры
    Лутон Таун
    0.8% (1)
    Ничья
    2.3% (3)
    Тоттенхэм
    97% (129)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.26% (71)
    Меньше
    42.74% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    53.23% (66)
    Нет
    46.77% (58)
    Популярный счёт
    0:2 Тоттенхэм
    31.6% (42)
    1:2 Тоттенхэм
    27.1% (36)
    1:3 Тоттенхэм
    15% (20)
    0:1 Тоттенхэм
    6.8% (9)
    0:3 Тоттенхэм
    4.5% (6)
    1:4 Тоттенхэм
    2.3% (3)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
    2:5 Тоттенхэм
    1.5% (2)
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