Биссума! Проиграл он на скорости борьбу с Огбене и сфолил на игроке атаки хозяев, прервав опасную атаку. Жёлтой его карточкой награждает рефери.

Ай какой момент! Адебайо в штангу попадает после навеса в штрафную. После мяч отскакивает к Локьеру, который забивает, но не спешит мяч засчитывать арбитр. Пауза возникает. Похоже, фолили в чужой штрафной футболисты хозяев ещё до удара Адебайо.

Параллельно медики оказывают помощь Моррису, пострадал он в борьбе за мяч в чужой штрафной.

Да, зафиксировал нарушение правил рефери игроками "Лутона" в чужой штрафной. Гол Локьера засчитан, конечно, не будет. Вводят мяч в игру футболисты "шпор".

Возобновили свои атаки под конец тайма футболисты "шпор", однако не дают им хозяева действовать опасно - даже до ударов не доходит.

Сон пытался что-то придумать на левом фланге, но на угловой мяч выбивают игроки "Лутона" в борьбе.

Перестали совсем бить по чужим воротам игроки "шпор". Видимо, немного устали они после активнейшего стартового отрезка.

И сразу момент! Протащил Биссума мяч к чужой штрафной и сделал скидку на левый фланг на Кулусевски! Тот не попадает в створ с опаснейшего ракурса.

Следом угловой заработали гости, пошла подача на ближнюю штангу ворот "Лутон Тауна", сильнее в борьбе оказались игроки в красной форме.

Накамба плотно схватил Мэддисона на подходе к штрафной "шляпников", повис он буквально на англичанине и нарушил правила.

Мэддисон пробил и перебросил своим выстрелом не только стенку из игроков хозяев, но и ворота Камински...

Моррис в верховой борьбе бьёт Ришарлисона ненароком в ухо локтем и получает второй горчичник в этом матче для своей команды.

Достойно в обороне сейчас выглядят хозяева, выиграли они борьбу за мяч на левом фланге атаки "Тоттенхэма" после затяжного выпада гостей.

Надо было реализовывать "шпорам" свои моменты, конечно. Ощущение, что проснулись футболисты хозяев, не дают они найти лазейку лондонцам в свою штрафную в последнее время.

Обстреляли ворота хозяев "шпоры", теперь и Ришарлисон созрел на дальний удар. Очень высоко полетела сфера.

А вот и первая жёлтая карточка, это Локьер отпустил мяч слишком далеко от себя, потерял его и жёстко сфолил на игроке атаки хозяев на левом фланге атаки "Тоттенхэма".

Мэддисон то ли бил, то ли навешивал в чужую штрафную, но выбивают мяч из своей штрафной площади футболисты хозяев в итоге.

А вот и "Лутон Таун" неплохой момент создаёт! Это Раддок простреливал в штрафную с правого фланга на Морриса, надёжны защитники "Тоттенхэма".

Следом в сетку со внешней стороны с фланга левого попадает игрок атаки хозяев. Отвели от своих ворот лутонцы игру!

Биссума из глубины отдавал передачу на Сона в стремительной контратаке, но здорово читает ситуацию Камински и опережает корейца.

И снова "Лутон Таун" в атаке, проснулась команда, наконец! Первый угловой зарабатывают хозяева благодаря действиям Огбене на левом фланге. Первый угловой в нашей игре, кстати!

Ничем не завершился стандарт от "шляпников", снова контролируют на своей половине поля мяч "шпоры".

Длинными и разрезающими передачами пытается действовать "Тоттенхэм" в процессе своих контратак. Вновь после такой надёжен Камински, на сей раз он в своей штрафной опережает Кулусевски.

В хорошей позиции поймал заброс из глубины форвард хозяев Адебайо, но офсайд фиксирует линейный рефери.

17' Локьер прервал опаснейший прострел во вратарскую "Лутона" от Кулусевски! Ничего не мешало бы форварду гостей переправить мяч в ворота, если б не защитник хозяев.

16' Ван де Вен пробил метров с 30! Сильно, смело, но крайне неточно.

15' Заставляет Ришарлисон ошибиться Камински при выносе мяча из своей вратарской, активно прессингуют гости футболистов хозяев.

14' Накоротке Мэддисон и Удоги разыграли штрафной, последний навесил в чужую штрафную, но мяч перелетел всех игроков и ушёл за пределы поля.

13' Сбивает Ришарлисона на фланге Бурк, неплохой стандарт зарабатывают на левом фланге "шпоры". Мэддисон и Удоги у мяча...

11' Хорошая футбольная погода сегодня в Лутоне как для игроков, так и для болельщиков! Около +20 градусов тепла на термометре, а вероятность осадков синоптики оценивают как минимальную.



10' И Сон Хын Мин сам, наконец, удар наносит из пределов чужой штрафной с района линии разграничения, но не попал он в створ. Два игрока "Лутона" готовились удар блокировать как минимум.

9' Вышли "шляпники" в первую атаку в матче, простреливал Моррисон в центр штрафной с правого фланга, но не откликнулся на пас адресат.

8' И опять очень-очень опасный момент от гостей!!! И снова Сон его организовал! Вывел кореец Порро почти один на один с Камински точным пасом, но мимо штанги попал защитник!

6' Получил Сон мяч в чужой штрафной, пробил, но попал в заслон из обороны игроков "Лутона". Совершенно не видим мы пока активные действия от футболистов хозяев.

5' И СНОВА РИШАРЛИСОН! Камински парирует филигранным движением ноги удар форварда из центра штрафной площади. После изящного паса с фланга от Сона он бил! Быка за рога взяли "шпоры", чуть дважды не открыли счёт уже.

4' Пытались сначала с правого, потом с левого фланга войти в штрафную "Лутона" игроки "шпор", но оба раза отбились хозяева.

3' ОПАСНО! Уже на третьей минуте Ришарлисон мог замыкать навес в штрафную и открывать счёт! Прозевал бразильца Бурк, но вместо мяча в ворота сам форвард вошёл, а по летящей сфере не попал.

2' Контролируют гости активно мяч в первые минуты игры! Выходит в атаку подопечные Постекоглу.

2' Кстати, в ярко красных цветах на поле вышли хозяева, игроки «шпор» предстали в светло-сером комплекте формы.



2' И почти сразу у нас первый фол - Браун Мэддисона сбивает в районе центра поля, но без предупреждения обошлось.