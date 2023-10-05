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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Лутон Таун
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 51
Лутон Таун 0% (0)
X 3.9% (2)
Тоттенхэм 96.1% (49)
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Лутон Таун
Ничья
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Лутон Таун
Тоттенхэм

Бомбардиры внутри турнира

Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Карлтон 3 (2) 0.43
Локьер Том 1 0.14
Андерсен Мадс 1 0.14
Адебайо Элайджа 1 0.14
Бурк Рис 0 0
Доти Алфи 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 6 0.86
Мэддисон Джеймс 2 0.29
Ромеро Кристиан 2 0.29
Кулушевски Деян 2 0.29
Ришарлисон 1 0.14
Сарр Пап Матар 1 0.14
Эмерсон Жуниор 1 0.14
Манор Соломон 0 0
Удоги Дестини 0 0
Перишич Иван 0 0
Порро Педро 0 0

Карточки

Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Накамба Марвелус 3 0
Чон Тахит 2 0
Браун Джейкоб 2 0
Каборе Исса 2 0
Камински Томас 1 0
Локьер Том 1 0
Бурк Рис 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 4 0
Удоги Дестини 3 0
Перишич Иван 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Сарр Пап Матар 2 0
Ришарлисон 2 0
Ромеро Кристиан 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Викарио Гульельмо 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Манор Соломон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Порро Педро 1 0
Скипп Оливер 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Велиз Алехо 1 0

Результаты матчей

Лутон Таун
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Тоттенхэм
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
5
Лутон Таун
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Тоттенхэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
4
Лутон Таун
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Тоттенхэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

3
12
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
3
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
1
25%
61-75
2
22%
2
50%
76-90

Забито

6
16
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
3
19%
16-30
1
17%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
17%
3
19%
61-75
3
50%
2
13%
76-90

Пропущено

14
9
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
4
29%
1
11%
61-75
4
29%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лутон Таун
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1
Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Уэллинг - Лутон Таун 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2 Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Сандерленд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Халл Сити 0:0 Блэкберн - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Мидлсбро 2:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5
Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3

Результаты матчей

Лутон Таун
Тоттенхэм

Точный счет

1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
3 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 75%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:2
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
6 раз 86%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Лутон Таун
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 7 6 0 1 17 - 5 18
2.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
3.
Тоттенхэм
 Заявка 7 5 2 0 17 - 8 17
4.
Ливерпуль
 Заявка 7 5 1 1 16 - 7 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
6.
Брайтон
 Заявка 7 5 0 2 19 - 14 15
7.
Вест Хэм
 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
8.
Ньюкасл
 Заявка 7 4 0 3 18 - 7 12
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 3 0 4 7 - 11 9
11.
Челси
 Заявка 7 2 2 3 7 - 6 8
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Фулхэм
 Заявка 7 2 2 3 5 - 12 8
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
15.
Брентфорд
 Заявка 7 1 4 2 10 - 10 7
16.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
17.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
18.
Бёрнли
 Заявка 7 1 1 5 6 - 16 4
19.
Борнмут
 Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 5 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
2.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
4.
Тоттенхэм
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
5.
Ньюкасл
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
6.
Брайтон
 Заявка 4 3 0 1 11 - 6 9
7.
Арсенал
 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
8.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
14.
Фулхэм
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
15.
Брентфорд
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
16.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
17.
Лутон Таун
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
19.
Эвертон
 Заявка 4 0 0 4 1 - 5 0
20.
Бёрнли
 Заявка 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
3.
Тоттенхэм
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
4.
Ливерпуль
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
5.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
7.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
8.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
9.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
10.
Брентфорд
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
11.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Бёрнли
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Эвертон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 0 2 9 - 4 3
16.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
19.
Борнмут
 Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 8 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 6
Вест Хэм Боуэн Джаррод 5 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 4 (3)
Арсенал Сака Букайо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Челси Джексон Николас 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 3
Астон Вилла Динь Люка 4
Вулверхэмптон Лемина Марио 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лутон Таун - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 октября 2023, осталось 2 дня 6 часов 28 минут.

    Главный судья: Брукс Джон

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    • Прогнозы 51
    Лутон Таун 0% (0)
    X 3.9% (2)
    Тоттенхэм 96.1% (49)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лутон Таун
    Ничья
    Тоттенхэм
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    Прогнозы на матч Лутон Таун - Тоттенхэм

    Исход игры
    Лутон Таун
    0% (0)
    Ничья
    3.9% (2)
    Тоттенхэм
    96.1% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    54% (27)
    Меньше
    46% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (25)
    Нет
    50% (25)
    Популярный счёт
    0:2 Тоттенхэм
    33.3% (17)
    1:2 Тоттенхэм
    23.5% (12)
    1:3 Тоттенхэм
    11.8% (6)
    0:1 Тоттенхэм
    9.8% (5)
    1:4 Тоттенхэм
    3.9% (2)
    0:3 Тоттенхэм
    3.9% (2)
    2:5 Тоттенхэм
    3.9% (2)
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