Тур: 8. Стадион: Кенилуорт Роуд. Главный судья: Брукс Джон
Позже
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Главный тренер: Эдвардс Роб
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Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
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Бомбардиры внутри турнира
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Карлтон
|3 (2)
|0.43
|Локьер Том
|1
|0.14
|Андерсен Мадс
|1
|0.14
|Адебайо Элайджа
|1
|0.14
|Бурк Рис
|0
|0
|Доти Алфи
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|6
|0.86
|Мэддисон Джеймс
|2
|0.29
|Ромеро Кристиан
|2
|0.29
|Кулушевски Деян
|2
|0.29
|Ришарлисон
|1
|0.14
|Сарр Пап Матар
|1
|0.14
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.14
|Манор Соломон
|0
|0
|Удоги Дестини
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
|Порро Педро
|0
|0
Карточки
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Накамба Марвелус
|3
|0
|Чон Тахит
|2
|0
|Браун Джейкоб
|2
|0
|Каборе Исса
|2
|0
|Камински Томас
|1
|0
|Локьер Том
|1
|0
|Бурк Рис
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|4
|0
|Удоги Дестини
|3
|0
|Перишич Иван
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Сарр Пап Матар
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Ромеро Кристиан
|2
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Викарио Гульельмо
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Манор Соломон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Порро Педро
|1
|0
|Скипп Оливер
|1
|0
|Ван де Вен Микки
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
Результаты матчей
Лутон Таун
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Тоттенхэм
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
5
Лутон Таун
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Тоттенхэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
2
4
Лутон Таун
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Тоттенхэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
3
12
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
3
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
1
25%
61-75
2
22%
2
50%
76-90
Забито
6
16
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
3
19%
16-30
1
17%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
17%
3
19%
61-75
3
50%
2
13%
76-90
Пропущено
14
9
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
4
29%
1
11%
61-75
4
29%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лутон Таун
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1
Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Лутон Таун - Джиллингем 3:2 Челси - Лутон Таун 3:0 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Бохум - Лутон Таун 1:3 Вулверхэмптон - Лутон Таун 0:0 Уэллинг - Лутон Таун 2:2 Шеффилд Уэнсдей - Лутон Таун 1:2 Ипсвич - Лутон Таун 1:1 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Сандерленд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Халл Сити 0:0 Блэкберн - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Мидлсбро 2:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5
Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Лидс - Тоттенхэм 1:4 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Тоттенхэм - Борнмут 2:3
Результаты матчей
Лутон Таун
Тоттенхэм
Точный счет
1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
2
3 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 75%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:2
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
6 раз 86%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Лутон Таун
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 5
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 8
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 11
|15
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|19 - 14
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|18 - 7
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 6
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 5
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|9 - 4
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|18.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|6
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|4 (3)
|Арсенал
|Сака Букайо
|4 (2)
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|5
|Челси
|Джексон Николас
|5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 3
|Астон Вилла
|Динь Люка
|4
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|4
Прогнозы на матч Лутон Таун - Тоттенхэм
Исход игры
Лутон Таун
0% (0)
Ничья
3.9% (2)
Тоттенхэм
96.1% (49)
Тотал 2.5
Больше
54% (27)
Меньше
46% (23)
Обе команды забьют
Да
50% (25)
Нет
50% (25)
Популярный счёт
0:2 Тоттенхэм
33.3% (17)
1:2 Тоттенхэм
23.5% (12)
1:3 Тоттенхэм
11.8% (6)
0:1 Тоттенхэм
9.8% (5)
1:4 Тоттенхэм
3.9% (2)
0:3 Тоттенхэм
3.9% (2)
2:5 Тоттенхэм
3.9% (2)
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