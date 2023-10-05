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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Бёрнли
 
Позже
Челси
Прогнозы 51
Бёрнли 7.8% (4)
X 9.8% (5)
Челси 82.4% (42)
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Бёрнли
Ничья
Челси
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Бёрнли
Челси

История личных встреч

Бёрнли
Челси

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
166.7%
3 победы 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

17 матчей

11.8%
23.5%
64.7%
2 победы 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

5.9%
17.6%
76.5%
1 победа 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:2
ПЛ
0:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
КC
1:1

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.75
0.89

Среднее время на гол

120
101

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

2
2.88

Среднее время на гол

45
31

Всего голов

24
31

Голов в среднем за матч

1.41
1.82

Тотал матчей

2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

63
49

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 3 0.43
Браунхилл Джош 1 0.14
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.14
Амдуни Зеки 1 0.14
Гудмундссон Йоханн 0 0
Каллен Джош 0 0
Берге Сандер 0 0
Колеошо Лука 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 2 0.29
Дисаси Аксель 1 0.14
Броя Армандо 1 0.14
Мудрик Михаил 1 0.14
Чуквуэмека Карни 1 0.14
Джексон Николас 1 0.14
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Колвилл Леви 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейер Джордан 3 0
Тэйлор Чарли 2 0
Каллен Джош 2 0
Робертс Коннор II 2 0
Фостер Лайл 0 1
Зарури Анасс 0 1
Гудмундссон Йоханн 1 0
Браунхилл Джош 1 0
Берге Сандер 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Траффорд Джеймс 1 0
Амдуни Зеки 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Николас 5 0
Чилуэлл Бен 3 0
Стерлинг Рахим 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Фернандес Энцо 2 0
Гюсто Мало 0 1
Кукурелья Марк 1 0
Галлахер Конор 1 0
Санчес Роберт 1 0
Матсен Ян 1 0
Палмер Коул 1 0
Мудрик Михаил 1 0

Результаты матчей

Бёрнли
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Челси
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Бёрнли
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Челси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
4
Бёрнли
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Челси
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

12
3
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
17%
1
33%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
1
33%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

16
6
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
3
19%
1
17%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
2
33%
46-60
5
31%
1
17%
61-75
2
13%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Солфорд Сити - Бёрнли 0:4 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1
Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 2:5 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Майнц - Бёрнли 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Генк - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Кардифф Сити 3:0 Бристоль Сити - Бёрнли 1:2 Блэкберн - Бёрнли 0:1 Бёрнли - КПР 1:2 Ротерхэм - Бёрнли 2:2 Рединг - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 2:0
Челси
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фулхэм - Челси 0:2 Челси - Брайтон 1:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Борнмут - Челси 0:0
Челси - Ноттингем Форест 0:1 Челси - Уимблдон 2:1 Челси - Лутон Таун 3:0 Вест Хэм - Челси 3:1 Челси - Ливерпуль 1:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1

Результаты матчей

Бёрнли
Челси

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Бёрнли
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 7 6 0 1 17 - 5 18
2.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
3.
Тоттенхэм
 Заявка 7 5 2 0 17 - 8 17
4.
Ливерпуль
 Заявка 7 5 1 1 16 - 7 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
6.
Брайтон
 Заявка 7 5 0 2 19 - 14 15
7.
Вест Хэм
 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
8.
Ньюкасл
 Заявка 7 4 0 3 18 - 7 12
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 3 0 4 7 - 11 9
11.
Челси
 Заявка 7 2 2 3 7 - 6 8
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Фулхэм
 Заявка 7 2 2 3 5 - 12 8
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
15.
Брентфорд
 Заявка 7 1 4 2 10 - 10 7
16.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
17.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
18.
Бёрнли
 Заявка 7 1 1 5 6 - 16 4
19.
Борнмут
 Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 5 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
2.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
4.
Тоттенхэм
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
5.
Ньюкасл
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
6.
Брайтон
 Заявка 4 3 0 1 11 - 6 9
7.
Арсенал
 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
8.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
14.
Фулхэм
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
15.
Брентфорд
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
16.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
17.
Лутон Таун
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
19.
Эвертон
 Заявка 4 0 0 4 1 - 5 0
20.
Бёрнли
 Заявка 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
3.
Тоттенхэм
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
4.
Ливерпуль
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
5.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
7.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
8.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
9.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
10.
Брентфорд
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
11.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Бёрнли
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Эвертон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 0 2 9 - 4 3
16.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
19.
Борнмут
 Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 8 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 6
Вест Хэм Боуэн Джаррод 5 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 4 (3)
Арсенал Сака Букайо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Челси Джексон Николас 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 3
Астон Вилла Динь Люка 4
Вулверхэмптон Лемина Марио 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 октября 2023, осталось 2 дня 8 часов 58 минут.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

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    • Прогнозы 51
    Бёрнли 7.8% (4)
    X 9.8% (5)
    Челси 82.4% (42)
    Все прогнозы
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    Ничья
    Челси
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    Прогнозы на матч Бёрнли - Челси

    Исход игры
    Бёрнли
    7.8% (4)
    Ничья
    9.8% (5)
    Челси
    82.4% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    54% (27)
    Меньше
    46% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    62% (31)
    Нет
    38% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    43.1% (22)
    0:1 Челси
    25.5% (13)
    0:2 Челси
    9.8% (5)
    1:1 Ничья
    7.8% (4)
    2:1 Бёрнли
    5.9% (3)
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