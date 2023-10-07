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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 24361 Главный судья: Samuel Barrott
Фулхэм
3:1
Конец матча
Шеффилд Юнайтед
0'
50' Желтая карточка
Пальинья Жоау
1:0
53' Гол
Рид Бобби
1:1
68' Гол в свои ворота
Робинсон Энтони
73' Желтая карточка
Макбарни Оливер
2:1
76' Гол в свои ворота
Фодеринхэм Уэсли
90' Желтая карточка
Норвуд Оливер
3:1
90' Гол
Виллиан Боргес
90'+10

Ход матча

35'
 
Робинсон Джек
Башам Крис
50'
Пальинья Жоау
 
53'
Рид Бобби
(Перейра Андреас)
1:0
66'
 
Ларуси Яссер
Томас Люк
66'
 
Макати Джон
Хамер Густаво
68'
1:1
Робинсон Энтони
71'
Угелумба Кэлвин
Диоп Исса
 
71'
Кэрни Том
Перейра Андреас
 
73'
 
Макбарни Оливер
76'
Фодеринхэм Уэсли
2:1
78'
Родриго Мунис
Рид Бобби
 
78'
Уилсон Гарри
Винисиус Карлос
 
79'
Рид Харрисон
Айуоби Алекс
 
79'
 
Брюстер Риан
Арчер Камерон
90'
 
Норвуд Оливер
90'
Виллиан Боргес
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 501 Количество передач 339
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Фулхэм 89.4% (110)
X 8.1% (10)
Шеффилд Юнайтед 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Лено
Бернд
21
Кастань
Тимоти
31
Диоп
Исса
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
22
Айуоби
Алекс
26
Пальинья
Жоау
18
Перейра
Андреас
14
Рид
Бобби
30
Винисиус
Карлос
20
Виллиан
Боргес
18
Фодеринхэм
Уэсли
6
Башам
Крис
5
Трасти
Остон
15
Ахмедходжич
Анел
20
Богл
Джейден
8
Хамер
Густаво
21
Винисиус
Соуза
16
Норвуд
Оливер
14
Томас
Люк
9
Макбарни
Оливер
10
Арчер
Камерон
Фулхэм
4-3-3
Шеффилд Юнайтед
3-5-2

История личных встреч

Фулхэм
Шеффилд Юнайтед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Ч
4:0
Ч
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Ч
3:0
Ч
4:5
КЛА
3:0
К
0:1
К
1:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.75

Среднее время на гол

64
51

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2.5
0.4

Среднее время на гол

36
225

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.89
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
90

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рид Бобби 2 0.25
Перейра Андреас 1 0.13
Виллиан Боргес 1 0.13
Рим Тим 1 0.13
Пальинья Жоау 1 0.13
Винисиус Карлос 1 0.13
Рид Харрисон 0 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамер Густаво 2 0.25
Богл Джейден 1 0.13
Арчер Камерон 1 0.13
Робинсон Джек 0 0
Макбарни Оливер 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рим Тим 2 1
Пальинья Жоау 3 0
Угелумба Кэлвин 1 1
Тете Кенни 2 0
Перейра Андреас 2 0
Диоп Исса 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Рид Бобби 1 0
Хименес Рауль 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Родак Марек 1 0
Рид Харрисон 1 0
Лукич Саша 1 0
Робинсон Энтони 1 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макбарни Оливер 2 1
Ахмедходжич Анел 3 0
Норвуд Оливер 2 0
Робинсон Джек 2 0
Иган Джон 2 0
Слимане Анис 2 0
Осула Вильям 2 0
Хе­кинг­бот­том Пол 1 0
Башам Крис 1 0
Фодеринхэм Уэсли 1 0
Бэлдок Джордж 1 0
Осборн Бен 1 0
Дэвис Том 1 0
Хамер Густаво 1 0
Винисиус Соуза 1 0
Арчер Камерон 1 0
Макати Джон 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Шеффилд Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Фулхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

3
1
Фулхэм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Шеффилд Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
4
44%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

7
14
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
29%
3
21%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
3
43%
4
29%
61-75
1
14%
2
14%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Пропущено

13
23
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
2
9%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
3
23%
4
17%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
4
31%
5
22%
61-75
3
23%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0
Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 1:0
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2
Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд 4:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич 2:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити 1:0

Результаты матчей

Фулхэм
Шеффилд Юнайтед

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:8
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:8
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Шеффилд Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
1
7
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 2 0 18 - 8 20
2.
Манчестер Сити
 Заявка 7 6 0 1 17 - 5 18
3.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
4.
Ливерпуль
 Заявка 7 5 1 1 16 - 7 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
6.
Брайтон
 Заявка 7 5 0 2 19 - 14 15
7.
Вест Хэм
 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
8.
Ньюкасл
 Заявка 7 4 0 3 18 - 7 12
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 0 4 9 - 12 12
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
11.
Челси
 Заявка 8 3 2 3 11 - 7 11
12.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
15.
Эвертон
 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
16.
Брентфорд
 Заявка 8 1 4 3 11 - 12 7
17.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 6 - 15 4
18.
Бёрнли
 Заявка 8 1 1 6 7 - 20 4
19.
Борнмут
 Заявка 8 0 3 5 5 - 18 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 0 1 7 6 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
2.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4.
Тоттенхэм
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
5.
Ньюкасл
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
6.
Брайтон
 Заявка 4 3 0 1 11 - 6 9
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
8.
Арсенал
 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
9.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
15.
Брентфорд
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
17.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Арсенал
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
4.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Ливерпуль
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
8.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
9.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
10.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
11.
Бёрнли
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Эвертон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
13.
Брентфорд
 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 0 2 9 - 4 3
16.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 8 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 6
Вест Хэм Боуэн Джаррод 5 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 4 (3)
Арсенал Сака Букайо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Брентфорд Хикки Аарон 5
Челси Джексон Николас 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 99'
    Шеффилд Юнайтед пытается что-то создать.
  • 98'
    Трасти Остон из команды Шеффилд Юнайтед перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Яссер Ларуси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 98'
    Фулхэм начинает контратаку
  • 98'
    Пальинья Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 98'
    Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Яссер Ларуси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 97'
    Фулхэм пытается что-то создать.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Фулхэм 89.4% (110)
    X 8.1% (10)
    Шеффилд Юнайтед 2.4% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Фулхэм
    89.4% (110)
    Ничья
    8.1% (10)
    Шеффилд Юнайтед
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.83% (49)
    Меньше
    59.17% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    48.33% (58)
    Нет
    51.67% (62)
    Популярный счёт
    2:1 Фулхэм
    36.6% (45)
    1:0 Фулхэм
    33.3% (41)
    2:0 Фулхэм
    16.3% (20)
    1:1 Ничья
    8.1% (10)
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