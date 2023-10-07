Тур: 8. Стадион: Крэйвен Коттедж. Зрители: 24361 Главный судья: Samuel Barrott
3:1
Конец матча
0'
50' Желтая карточкаПальинья Жоау
1:0
53' ГолРид Бобби
1:1
68' Гол в свои воротаРобинсон Энтони
73' Желтая карточкаМакбарни Оливер
2:1
76' Гол в свои воротаФодеринхэм Уэсли
90' Желтая карточкаНорвуд Оливер
3:1
90' ГолВиллиан Боргес
90'+10
Ход матча
50'
53'
1:0
68'
1:1
73'
76'
2:1
90'
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
8 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
9 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
501 Количество передач 339
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Лено
Бернд
31
Диоп
Исса
13
Рим
Тим
22
Айуоби
Алекс
14
Рид
Бобби
20
Богл
Джейден
14
Томас
Люк
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
-
22 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Богл ДжейденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Томас ЛюкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Серики ФемиЗащитник
-
27 Ларуси ЯссерПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Макати ДжонПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
11 Траоре БениНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хекингботтом Пол
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фулхэм
Шеффилд Юнайтед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.75
Среднее время на гол
64
51
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
2.5
0.4
Среднее время на гол
36
225
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.89
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
47
90
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рид Бобби
|2
|0.25
|Перейра Андреас
|1
|0.13
|Виллиан Боргес
|1
|0.13
|Рим Тим
|1
|0.13
|Пальинья Жоау
|1
|0.13
|Винисиус Карлос
|1
|0.13
|Рид Харрисон
|0
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамер Густаво
|2
|0.25
|Богл Джейден
|1
|0.13
|Арчер Камерон
|1
|0.13
|Робинсон Джек
|0
|0
|Макбарни Оливер
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рим Тим
|2
|1
|Пальинья Жоау
|3
|0
|Угелумба Кэлвин
|1
|1
|Тете Кенни
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Рид Бобби
|1
|0
|Хименес Рауль
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Рид Харрисон
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Робинсон Энтони
|1
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макбарни Оливер
|2
|1
|Ахмедходжич Анел
|3
|0
|Норвуд Оливер
|2
|0
|Робинсон Джек
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Осула Вильям
|2
|0
|Хекингботтом Пол
|1
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|1
|0
|Бэлдок Джордж
|1
|0
|Осборн Бен
|1
|0
|Дэвис Том
|1
|0
|Хамер Густаво
|1
|0
|Винисиус Соуза
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Макати Джон
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Шеффилд Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Фулхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
3
1
Фулхэм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Шеффилд Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
4
44%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
7
14
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
29%
3
21%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
3
43%
4
29%
61-75
1
14%
2
14%
76-90
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Пропущено
13
23
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
2
9%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
3
23%
4
17%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
4
31%
5
22%
61-75
3
23%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0
Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2 Саутгемптон - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 5:3 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 1:0
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2
Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Престон Норт Энд 4:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич 2:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити 1:0
Результаты матчей
Фулхэм
Шеффилд Юнайтед
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:8
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:8
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Шеффилд Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
26
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 8
|20
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 5
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 11
|15
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|19 - 14
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|18 - 7
|12
|9.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 12
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 12
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 20
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 18
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|9 - 4
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|18.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|6
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|4 (3)
|Арсенал
|Сака Букайо
|4 (2)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|5
|Брентфорд
|Хикки Аарон
|5
|Челси
|Джексон Николас
|5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Фулхэм
89.4% (110)
Ничья
8.1% (10)
Шеффилд Юнайтед
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.83% (49)
Меньше
59.17% (71)
Обе команды забьют
Да
48.33% (58)
Нет
51.67% (62)
Популярный счёт
2:1 Фулхэм
36.6% (45)
1:0 Фулхэм
33.3% (41)
2:0 Фулхэм
16.3% (20)
1:1 Ничья
8.1% (10)
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