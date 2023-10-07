Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Яссер Ларуси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Яссер Ларуси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Тактическая замена. Люк Томас уходит с поля и его заменяет Яссер Ларуси

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Первый тайм

61' Команда Фулхэм играла лучше в этом тайме.

61' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

61' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Виллиан Боргес из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Перейра Андреас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Перейра Андреас не смог попасть в створ ударом издали

52' Ахмедходжич Анел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

49' Матч возобновлен

49' Трасти Остон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Люк Томас ослабляет давление, выбив мяч.

48' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [14] минут(а)

45' Фодеринхэм Уэсли взял и забрал мяч на выходе

44' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Пальинья Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Фодеринхэм Уэсли взял и забрал мяч на выходе

42' Фодеринхэм Уэсли взял и забрал мяч на выходе

41' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Игрок из команды Шеффилд Юнайтед делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

39' Хамер Густаво навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Пальинья Жоау из команды Фулхэм наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

38' Айуоби Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Фодеринхэм Уэсли взял и забрал мяч на выходе

36' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

35' Матч возобновится спорным мячом

23' Башам Крис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

21' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Робинсон Энтони не смог попасть в створ ударом издали

19' Оооо... вот это был удар! Виллиан Боргес должен был забить с этой позиции.

19' Хорошую попытку сделал Виллиан Боргес . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Винисиус Карлос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Хорошую попытку сделал Винисиус Карлос . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Виллиан Боргес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Виллиан Боргес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Фулхэм

14' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Хамер Густаво выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Диоп Исса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Фулхэм

9' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Перейра Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Робинсон Энтони из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Фулхэм начинает с центра поля