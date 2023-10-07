  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Эвертон
3:0
Конец матча
Борнмут
0'
1:0
8' Гол
Гарнер Джеймс
11' Желтая карточка
Янг Эшли
2:0
37' Гол
Харрисон Джек
58' Желтая карточка
Соланке Доминик
3:0
60' Гол
Дукуре Абдулай
60' Желтая карточка
Нето Мурара
90'+6

Ход матча

8'
Гарнер Джеймс
1:0
11'
Янг Эшли
 
37'
Харрисон Джек
2:0
46'
 
Ротуэлл Джо
Кристи Райан
57'
 
Синистерра Луис
Уттара Данго
58'
 
Соланке Доминик
60'
Дукуре Абдулай
(Харрисон Джек)
3:0
60'
 
Нето Мурара
66'
 
Мур Киффер
Кук Льюис
67'
 
Брукс Дэвид
Керкез Милош
78'
Паттерсон Нэйтан
Харрисон Джек
 
83'
Гомеш Бету
Калверт-Льюин Доминик
 
86'
 
Ааронс Макс
Смит Адам
90'
Чермити Юссеф
Дукуре Абдулай
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 276 Количество передач 418
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Эвертон 82.8% (101)
X 13.9% (17)
Борнмут 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
18
Янг
Эшли
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
19
Миколенко
Виталий
7
Макнил
Дуайт
11
Харрисон
Джек
8
Онана
Амаду
37
Гарнер
Джеймс
16
Дукуре
Абдулай
9
Калверт-Льюин
Доминик
1
Нето
Мурара
16
Тавернер
Маркус
27
Забарный
Илья
25
Сенеси
Маркос
3
Керкез
Милош
10
Кристи
Райан
4
Кук
Льюис
15
Смит
Адам
29
Биллинг
Филип
11
Уттара
Данго
9
Соланке
Доминик
Эвертон
4-4-1-1
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

Эвертон
Борнмут

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
КЛ
4:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
6:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
К
0:2
ПЛ
3:3

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2.33
1.25

Среднее время на гол

38
72

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

2.25
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

32
18

Голов в среднем за матч

2.29
1.29

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

39
70

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 3 0.38
Калверт-Льюин Доминик 2 0.25
Тарковски Джеймс 1 0.13
Харрисон Джек 1 0.13
Гарнер Джеймс 1 0.13
Данджума Арно 1 0.13
Паттерсон Нэйтан 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 3 0.38
Брукс Дэвид 1 0.13
Семеньо Антуан 1 0.13
Кристи Райан 0 0
Тавернер Маркус 0 0
Сенеси Маркос 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 3 0
Брэнтуэйт Джерред 3 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Дукуре Абдулай 1 0
Кин Майкл 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Чермити Юссеф 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Мурара 3 0
Ираола Андони 1 0
Брукс Дэвид 1 0
Соланке Доминик 1 0
Сенеси Маркос 1 0
Келли Ллойд 1 0
Мефам Крис 1 0
Семеньо Антуан 1 0
Ааронс Макс 1 0
Забарный Илья 1 0
Энтони Джейдон 1 0
Керкез Милош 1 0

Результаты матчей

Эвертон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Борнмут
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
5
Эвертон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Борнмут
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

6
1
Эвертон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Борнмут
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
3
30%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

11
17
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
2
12%
1-15
4
36%
3
18%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
1
9%
4
24%
46-60
3
27%
2
12%
61-75
1
9%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1
Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1 Стад де Ньон - Эвертон 1:2 Эвертон - Борнмут 1:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Лестер - Эвертон 2:2 Эвертон - Ньюкасл 1:4
Борнмут
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0
Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Саутгемптон - Борнмут 2:3 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 Эвертон - Борнмут 1:0 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Борнмут - Челси 1:3 Борнмут - Лидс 4:1 Саутгемптон - Борнмут 0:1

Результаты матчей

Эвертон
Борнмут

Точный счет

0:1
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
3:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1
4
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
1
1.5
1
3
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
1
7
2
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 2 0 18 - 8 20
2.
Манчестер Сити
 Заявка 7 6 0 1 17 - 5 18
3.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
4.
Ливерпуль
 Заявка 7 5 1 1 16 - 7 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
6.
Брайтон
 Заявка 7 5 0 2 19 - 14 15
7.
Вест Хэм
 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
8.
Ньюкасл
 Заявка 7 4 0 3 18 - 7 12
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 0 4 9 - 12 12
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
11.
Челси
 Заявка 8 3 2 3 11 - 7 11
12.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 8 - 13 11
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
15.
Эвертон
 Заявка 8 2 1 5 9 - 12 7
16.
Брентфорд
 Заявка 8 1 4 3 11 - 12 7
17.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 6 - 15 4
18.
Бёрнли
 Заявка 8 1 1 6 7 - 20 4
19.
Борнмут
 Заявка 8 0 3 5 5 - 18 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 0 1 7 6 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
2.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4.
Тоттенхэм
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
5.
Ньюкасл
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
6.
Брайтон
 Заявка 4 3 0 1 11 - 6 9
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
8.
Арсенал
 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
9.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
15.
Брентфорд
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 0 4 4 - 5 3
17.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
20.
Бёрнли
 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
2.
Арсенал
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
4.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Ливерпуль
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
8.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
9.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
10.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
11.
Бёрнли
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Эвертон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
13.
Брентфорд
 Заявка 4 1 1 2 5 - 4 4
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 0 2 9 - 4 3
16.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
19.
Борнмут
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 8 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 6
Вест Хэм Боуэн Джаррод 5 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 4 (3)
Арсенал Сака Букайо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 1 5
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Брентфорд Хикки Аарон 5
Челси Джексон Николас 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Эвертон заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Эвертон: 48%, Борнмут: 52%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Борнмут
  • 96'
    Гомеш Бету оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 96'
    Эвертон пытается что-то создать.
  • 95'
    Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Эвертон 82.8% (101)
    X 13.9% (17)
    Борнмут 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эвертон 3:0 Борнмут онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эвертон 3:0 Борнмут

    Исход игры
    Эвертон
    82.8% (101)
    Ничья
    13.9% (17)
    Борнмут
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.42% (60)
    Меньше
    49.58% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    58.82% (70)
    Нет
    41.18% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    41.8% (51)
    1:0 Эвертон
    26.2% (32)
    2:0 Эвертон
    10.7% (13)
    1:1 Ничья
    8.2% (10)
    0:1 Борнмут
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:2 Эвертон
    1.6% (2)
    3:1 Эвертон
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     