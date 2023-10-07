Тур: 8. Стадион: Гудисон Парк. Главный судья: Кут Дэвид
0'
1:0
8' ГолГарнер Джеймс
11' Желтая карточкаЯнг Эшли
2:0
37' ГолХаррисон Джек
58' Желтая карточкаСоланке Доминик
3:0
60' ГолДукуре Абдулай
60' Желтая карточкаНето Мурара
90'+6
Ход матча
8'
1:0
11'
37'
2:0
58'
60'
3:0
60'
66'
86'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
10 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 3
-
8 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
276 Количество передач 418
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Янг
Эшли
10
Кристи
Райан
15
Смит
Адам
11
Уттара
Данго
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Полузащитник
-
61 Доббин ЛьюисПолузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Смит АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Ааронс МаксЗащитник
- Полузащитник
-
22 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Мур КифферНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эвертон
Борнмут
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
2.33
1.25
Среднее время на гол
38
72
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
2.25
1.33
Среднее время на гол
40
67
Всего голов
32
18
Голов в среднем за матч
2.29
1.29
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
39
70
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукуре Абдулай
|3
|0.38
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0.25
|Тарковски Джеймс
|1
|0.13
|Харрисон Джек
|1
|0.13
|Гарнер Джеймс
|1
|0.13
|Данджума Арно
|1
|0.13
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|3
|0.38
|Брукс Дэвид
|1
|0.13
|Семеньо Антуан
|1
|0.13
|Кристи Райан
|0
|0
|Тавернер Маркус
|0
|0
|Сенеси Маркос
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янг Эшли
|3
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|3
|0
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|Дукуре Абдулай
|1
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
|Чермити Юссеф
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Мурара
|3
|0
|Ираола Андони
|1
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Сенеси Маркос
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Семеньо Антуан
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Забарный Илья
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
|Керкез Милош
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Борнмут
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
5
Эвертон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Борнмут
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
6
1
Эвертон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Борнмут
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
3
30%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
11
17
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
2
12%
1-15
4
36%
3
18%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
1
9%
4
24%
46-60
3
27%
2
12%
61-75
1
9%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Брентфорд - Эвертон 1:3 Эвертон - Арсенал 0:1
Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1 Стад де Ньон - Эвертон 1:2 Эвертон - Борнмут 1:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Лестер - Эвертон 2:2 Эвертон - Ньюкасл 1:4
Борнмут
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0
Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Саутгемптон - Борнмут 2:3 Борнмут - Маккаби Тель-Авив 0:1 Борнмут - Хиберниан 4:0 Эвертон - Борнмут 1:0 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Кристал Пэлас - Борнмут 2:0 Борнмут - Челси 1:3 Борнмут - Лидс 4:1 Саутгемптон - Борнмут 0:1
Результаты матчей
Эвертон
Борнмут
Точный счет
0:1
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
3:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
13
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
35
17
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|18 - 8
|20
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 5
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 11
|15
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|19 - 14
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|18 - 7
|12
|9.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 12
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 13
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 12
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 20
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 18
|3
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|9 - 4
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|18.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|6
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|4 (3)
|Арсенал
|Сака Букайо
|4 (2)
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 5
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|5
|Брентфорд
|Хикки Аарон
|5
|Челси
|Джексон Николас
|5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эвертон 3:0 Борнмут
Исход игры
Эвертон
82.8% (101)
Ничья
13.9% (17)
Борнмут
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
50.42% (60)
Меньше
49.58% (59)
Обе команды забьют
Да
58.82% (70)
Нет
41.18% (49)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
41.8% (51)
1:0 Эвертон
26.2% (32)
2:0 Эвертон
10.7% (13)
1:1 Ничья
8.2% (10)
0:1 Борнмут
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
3:2 Эвертон
1.6% (2)
3:1 Эвертон
1.6% (2)
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