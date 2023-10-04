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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Манчестер Юнайтед
 
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Брентфорд
Прогнозы 50
Манчестер Юнайтед 96% (48)
X 2% (1)
Брентфорд 2% (1)
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Брентфорд

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Брентфорд

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ТМК
2:2

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
0.67

Среднее время на гол

36
135

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.2
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

40
90

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 2 (1) 0.29
Эриксен Кристиан 1 0.14
Рэшфорд Маркус 1 0.14
Каземиро Карлос 1 0.14
Варан Рафаэль 1 0.14
Межбри Ханнибал 1 0.14
Эванс Джонни 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 4 (2) 0.57
Йенсен Матиас 2 0.29
Висса Йоан 2 0.29
Норгор Кристиан 1 0.14
Шаде Кевин 1 0.14
Генри Рико 0 0
Айер Кристоффер 0 0
Янельт Витали 0 0
Коллинз Натан 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 3 0
Онана Андре 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Мартинес Лисандро 2 0
Антони 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Шоу Люк 1 0
Амрабат Софьян 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Далот Диогу 1 0
Регилон Серхио 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хикки Аарон 4 0
Норгор Кристиан 1 0
Флеккен Марк 1 0
Генри Рико 1 0
Годдос Саман 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Висса Йоан 1 0
Ониика Фрэнк 1 0
Мбеумо Брайан 1 0
Коллинз Натан 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Брентфорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Манчестер Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Брентфорд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

1
5
Манчестер Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Брентфорд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
3
50%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
50%
2
25%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
2
25%
3
30%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
3
38%
2
20%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
20%
2
20%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
4
40%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1
Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1
Брентфорд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Брентфорд - Эвертон 1:3 Ньюкасл - Брентфорд 1:0
Брентфорд - Борнмут 2:2 Ньюпорт - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Борэм Вуд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Челси - Брентфорд 0:2

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Брентфорд

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 7 6 0 1 17 - 5 18
2.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
3.
Тоттенхэм
 Заявка 7 5 2 0 17 - 8 17
4.
Ливерпуль
 Заявка 7 5 1 1 16 - 7 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
6.
Брайтон
 Заявка 7 5 0 2 19 - 14 15
7.
Вест Хэм
 Заявка 7 4 1 2 13 - 10 13
8.
Ньюкасл
 Заявка 7 4 0 3 18 - 7 12
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 3 0 4 7 - 11 9
11.
Челси
 Заявка 7 2 2 3 7 - 6 8
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
13.
Фулхэм
 Заявка 7 2 2 3 5 - 12 8
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
15.
Брентфорд
 Заявка 7 1 4 2 10 - 10 7
16.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 6 - 12 4
17.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
18.
Бёрнли
 Заявка 7 1 1 5 6 - 16 4
19.
Борнмут
 Заявка 7 0 3 4 5 - 15 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 5 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
2.
Манчестер Сити
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
4.
Тоттенхэм
 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
5.
Ньюкасл
 Заявка 4 3 0 1 9 - 3 9
6.
Брайтон
 Заявка 4 3 0 1 11 - 6 9
7.
Арсенал
 Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
8.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 4 - 3 4
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
14.
Фулхэм
 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
15.
Брентфорд
 Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
16.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
17.
Лутон Таун
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 3 - 13 1
19.
Эвертон
 Заявка 4 0 0 4 1 - 5 0
20.
Бёрнли
 Заявка 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
3.
Тоттенхэм
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
4.
Ливерпуль
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
5.
Вест Хэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
7.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
8.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 0 2 5 - 9 6
9.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
10.
Брентфорд
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
11.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Бёрнли
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Эвертон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 0 2 9 - 4 3
16.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
18.
Лутон Таун
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
19.
Борнмут
 Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 8 (1)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 6
Вест Хэм Боуэн Джаррод 5 (1)
Астон Вилла Уоткинс Олли 4 (3)
Арсенал Сака Букайо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Гордон Энтони 5
Челси Джексон Николас 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 3
Астон Вилла Динь Люка 4
Вулверхэмптон Лемина Марио 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Брентфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 октября 2023, осталось 2 дня 8 часов 58 минут.

    Главный судья: Мэдли Анди

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    • Прогнозы 50
    Манчестер Юнайтед 96% (48)
    X 2% (1)
    Брентфорд 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Брентфорд
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Брентфорд

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    96.1% (49)
    Ничья
    2% (1)
    Брентфорд
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46% (23)
    Меньше
    54% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    38% (19)
    Нет
    62% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    27.5% (14)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    27.5% (14)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    23.5% (12)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    7.8% (4)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    5.9% (3)
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