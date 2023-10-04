Тур: 8. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Мэдли Анди
Позже
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
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- Не уточняется
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Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
0.67
Среднее время на гол
36
135
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.2
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
40
90
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Бруну
|2 (1)
|0.29
|Эриксен Кристиан
|1
|0.14
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.14
|Каземиро Карлос
|1
|0.14
|Варан Рафаэль
|1
|0.14
|Межбри Ханнибал
|1
|0.14
|Эванс Джонни
|0
|0
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|4 (2)
|0.57
|Йенсен Матиас
|2
|0.29
|Висса Йоан
|2
|0.29
|Норгор Кристиан
|1
|0.14
|Шаде Кевин
|1
|0.14
|Генри Рико
|0
|0
|Айер Кристоффер
|0
|0
|Янельт Витали
|0
|0
|Коллинз Натан
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|Онана Андре
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Шоу Люк
|1
|0
|Амрабат Софьян
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|Далот Диогу
|1
|0
|Регилон Серхио
|1
|0
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хикки Аарон
|4
|0
|Норгор Кристиан
|1
|0
|Флеккен Марк
|1
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Годдос Саман
|1
|0
|Йенсен Матиас
|1
|0
|Висса Йоан
|1
|0
|Ониика Фрэнк
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
|Коллинз Натан
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Брентфорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
1
Манчестер Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Брентфорд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
1
5
Манчестер Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Брентфорд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
3
50%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
50%
2
25%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
2
25%
3
30%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
3
38%
2
20%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
20%
2
20%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
4
40%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1
Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1
Брентфорд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Брентфорд - Эвертон 1:3 Ньюкасл - Брентфорд 1:0
Брентфорд - Борнмут 2:2 Ньюпорт - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Борэм Вуд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Челси - Брентфорд 0:2
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
16
34
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|17 - 5
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 8
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 11
|15
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|19 - 14
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|18 - 7
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 6
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 13
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 5
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 9
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|9 - 4
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|18.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|8 (1)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|6
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|4 (3)
|Арсенал
|Сака Букайо
|4 (2)
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|5
|Челси
|Джексон Николас
|5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 3
|Астон Вилла
|Динь Люка
|4
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|4
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Брентфорд
Исход игры
Манчестер Юнайтед
96.1% (49)
Ничья
2% (1)
Брентфорд
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
46% (23)
Меньше
54% (27)
Обе команды забьют
Да
38% (19)
Нет
62% (31)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
27.5% (14)
2:0 Манчестер Юнайтед
27.5% (14)
1:0 Манчестер Юнайтед
23.5% (12)
3:0 Манчестер Юнайтед
7.8% (4)
3:1 Манчестер Юнайтед
5.9% (3)
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