Тур: 26.
0:0
Второй тайм: 74'
Ход матча
22
Раск
Теодор
39
Benjamin
Orn
21
Веберг
Чарли
11
Ринг
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
27 Ziad Ghanoum
-
19 Andre Nader
-
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Benjamin OrnЗащитник
- Защитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ринг ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
33 Amar Muhsin
-
-
-
Главный тренер: Бакстер Стюарт
История личных встреч
Эстерсунд
Хельсинборг
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.29
0.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
315
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штольт Малкольм
|6
|0.23
|Chovanie Amatkarijo
|5
|0.19
|Карлссон Грач Себастьян
|5
|0.19
|Miroslav Mazur
|4
|0.15
|Calvin Kabuye
|3
|0.12
|Mansour Sinyan
|3
|0.12
|Simon Marklund
|2
|0.08
|Брэндон Эрик
|1
|0.04
|Andre Oesterholm
|1
|0.04
|Jakob Hedenquist
|1
|0.04
|Аджумани Янник
|0
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|0
|Jakob Johnsson
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|6 (1)
|0.23
|Amin Al-Hamawi
|6
|0.23
|Ринг Эрик
|5
|0.19
|Лупер Вильгельм
|3
|0.12
|Лима Лукас
|2
|0.08
|Benjamin Acquah
|2
|0.08
|Simon Bengtsson
|1
|0.04
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0.04
|Веберг Чарли
|1
|0.04
|Хелльборг Адам
|1
|0.04
|Рогне Томас
|1
|0.04
|Cole Alexander
|0
|0
|Ervin Gigovac
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
|Альмаджед Сумар
|0
|0
|Хеллман Эмиль
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штольт Малкольм
|8
|0
|Вейлид Сесар
|5
|1
|Miroslav Mazur
|5
|1
|Аджумани Янник
|6
|0
|Mansour Sinyan
|3
|1
|Раск Теодор
|3
|1
|Мусолитин Николай
|4
|0
|Calvin Kabuye
|4
|0
|Andre Oesterholm
|3
|0
|Кроон Симон
|2
|0
|Andrew Mills1
|2
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Jakob Hedenquist
|2
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
|Jakob Johnsson
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хелльборг Адам
|7
|1
|Benjamin Acquah
|5
|0
|Вагич Павле
|3
|1
|Philip Reinhold
|4
|0
|Хеллман Эмиль
|4
|0
|Ринг Эрик
|4
|0
|Хольст Фредерик
|3
|0
|Вилар Бернардо
|3
|0
|Ervin Gigovac
|3
|0
|Cole Alexander
|2
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|2
|0
|Лупер Вильгельм
|2
|0
|Веберг Чарли
|2
|0
|Альмаджед Сумар
|2
|0
|Виделль Каспер
|2
|0
|Amin Al-Hamawi
|2
|0
|Lukas Kjellnaes
|2
|0
|Стюарт Бакстер
|0
|1
|Рогне Томас
|1
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Кабаши Ариан
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Simon Bengtsson
|1
|0
|Victor Blixt
|1
|0
Результаты матчей
Эстерсунд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Хельсинборг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
11
10
Эстерсунд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Хельсинборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
10
12
Эстерсунд
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
Хельсинборг
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
13
12
Упущенные победы
21
22
Голы по времени матча
Забито
19
13
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
1
5%
1
8%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
3
23%
31-45
5
26%
2
15%
46-60
3
16%
3
23%
61-75
4
21%
4
31%
76-90
Пропущено
20
18
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
1
5%
3
17%
1-15
5
25%
3
17%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
3
15%
4
22%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
5
25%
5
28%
76-90
Забито
13
16
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
0
0%
2
13%
1-15
4
31%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
6
46%
6
38%
76-90
Пропущено
15
18
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
3
20%
3
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
4
27%
8
44%
76-90
Забито
32
29
11 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 8
4 Не забивали 7
1
3%
3
10%
1-15
7
22%
2
7%
16-30
3
9%
5
17%
31-45
6
19%
5
17%
46-60
5
16%
4
14%
61-75
10
31%
10
34%
76-90
Пропущено
35
36
14 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 22
4
11%
6
17%
1-15
6
17%
3
8%
16-30
4
11%
3
8%
31-45
7
20%
6
17%
46-60
5
14%
5
14%
61-75
9
26%
13
36%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Браге 2:0 Сковде АИК - Эстерсунд 5:1 Эстерсунд - Гефле 2:2
Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Карлштад - Эстерсунд 1:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Гефле - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1
Хельсинборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хельсинборг - Эребру 4:1 Эстер - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0 ГАИС - Хельсинборг 4:1
Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Русенгор - Хельсинборг 0:3 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Хельсинборг - Хельсингёр 0:2 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Эребру - Хельсинборг 1:1
Результаты матчей
Эстерсунд
Хельсинборг
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
5 раз 42%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
Точный счет
1:1
5 раз 20%
2:2
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
2
7 раз 28%
0
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эстерсунд
Хельсинборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
58
210
211
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
102
310
39
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
196
1015
817
322
223
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|17
|6
|3
|45 - 20
|57
|2.
|25
|14
|6
|5
|50 - 19
|48
|3.
|27
|14
|6
|7
|53 - 34
|48
|4.
|25
|14
|5
|6
|45 - 26
|47
|5.
|25
|10
|5
|10
|35 - 39
|35
|6.
|0:0
|26
|7
|13
|6
|35 - 32
|34
|7.
|25
|9
|6
|10
|35 - 43
|33
|8.
|26
|9
|6
|11
|32 - 41
|33
|9.
|25
|9
|5
|11
|29 - 38
|32
|10.
|26
|7
|10
|9
|36 - 37
|31
|11.
|0:0
|26
|7
|8
|11
|30 - 35
|29
|12.
|26
|7
|8
|11
|39 - 47
|29
|13.
|26
|7
|7
|12
|35 - 50
|28
|14.
|25
|6
|8
|11
|22 - 34
|26
|15.
|25
|6
|7
|12
|28 - 41
|25
|16.
|26
|7
|4
|15
|35 - 48
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|4
|0
|22 - 4
|31
|2.
|13
|8
|3
|2
|30 - 12
|27
|3.
|13
|8
|2
|3
|26 - 11
|26
|4.
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|5.
|13
|7
|2
|4
|26 - 13
|23
|6.
|13
|7
|2
|4
|19 - 20
|23
|7.
|13
|6
|4
|3
|21 - 16
|22
|8.
|13
|5
|7
|1
|21 - 9
|22
|9.
|13
|6
|3
|4
|24 - 16
|21
|10.
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|11.
|12
|6
|1
|5
|17 - 19
|19
|12.
|0:0
|13
|4
|7
|2
|22 - 17
|19
|13.
|0:0
|13
|5
|2
|6
|17 - 17
|17
|14.
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|15.
|13
|4
|4
|5
|19 - 24
|16
|16.
|12
|2
|5
|5
|16 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|2
|3
|23 - 16
|26
|2.
|14
|7
|4
|3
|27 - 21
|25
|3.
|12
|6
|4
|2
|24 - 8
|22
|4.
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|5.
|0:0
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|6.
|13
|4
|2
|7
|12 - 19
|14
|7.
|13
|3
|5
|5
|18 - 24
|14
|8.
|12
|4
|1
|7
|14 - 23
|13
|9.
|13
|3
|3
|7
|16 - 26
|12
|10.
|0:0
|13
|2
|6
|5
|13 - 18
|12
|11.
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|12.
|13
|2
|4
|7
|9 - 22
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|15 - 28
|9
|14.
|13
|1
|5
|7
|17 - 29
|8
|15.
|12
|1
|3
|8
|6 - 22
|6
|16.
|13
|1
|1
|11
|11 - 32
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|11 (2)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|10 (8)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|1 7
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|8