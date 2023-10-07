  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 26.
Эстерсунд
1:0
Конец матча
Хельсинборг
0'
32' Желтая карточка
Ervin Gigovac
85' Желтая карточка
Вейлид Сесар
1:0
90' Гол
Штольт Малкольм
90'+6
1
Кейта
Али
II
2
Вейлид
Сесар
22
Раск
Теодор
18
Miroslav
Mazur
28
Аджумани
Янник
25
Mansour
Sinyan
8
Брэндон
Эрик
7
Andre
Oesterholm
10
Simon
Marklund
11
Мусолитин
Николай
17
Штольт
Малкольм
1
Йоэльссон
Калле
39
Benjamin
Orn
4
Рогне
Томас
21
Веберг
Чарли
20
Олссон
Деннис
27
Benjamin
Acquah
25
Хелльборг
Адам
16
Ervin
Gigovac
13
Лупер
Вильгельм
9
Лима
Лукас
11
Ринг
Эрик
Эстерсунд
4-2-3-1
Хельсинборг
4-3-3

История личных встреч

Эстерсунд
Хельсинборг

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:0
А
0:1
А
0:0
А
2:0
А
3:0
А
2:0
А
1:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.29
0.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
315

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штольт Малкольм 7 0.27
Chovanie Amatkarijo 5 0.19
Карлссон Грач Себастьян 5 0.19
Miroslav Mazur 4 0.15
Calvin Kabuye 3 0.12
Mansour Sinyan 3 0.12
Simon Marklund 2 0.08
Брэндон Эрик 1 0.04
Andre Oesterholm 1 0.04
Jakob Hedenquist 1 0.04
Аджумани Янник 0 0
Ziad Ghanoum 0 0
Jakob Johnsson 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 6 (1) 0.23
Amin Al-Hamawi 6 0.23
Ринг Эрик 5 0.19
Лупер Вильгельм 3 0.12
Лима Лукас 2 0.08
Benjamin Acquah 2 0.08
Simon Bengtsson 1 0.04
Стоянович-Фредин Оливер 1 0.04
Веберг Чарли 1 0.04
Хелльборг Адам 1 0.04
Рогне Томас 1 0.04
Cole Alexander 0 0
Ervin Gigovac 0 0
Олссон Деннис 0 0
Альмаджед Сумар 0 0
Хеллман Эмиль 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штольт Малкольм 8 0
Вейлид Сесар 6 1
Miroslav Mazur 5 1
Аджумани Янник 6 0
Mansour Sinyan 3 1
Раск Теодор 3 1
Мусолитин Николай 4 0
Calvin Kabuye 4 0
Andre Oesterholm 3 0
Кроон Симон 2 0
Andrew Mills1 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Кейта Али II 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0
Jakob Johnsson 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 7 1
Benjamin Acquah 5 0
Вагич Павле 3 1
Philip Reinhold 4 0
Хеллман Эмиль 4 0
Ринг Эрик 4 0
Хольст Фредерик 3 0
Вилар Бернардо 3 0
Ervin Gigovac 3 0
Cole Alexander 2 0
Стоянович-Фредин Оливер 2 0
Лупер Вильгельм 2 0
Веберг Чарли 2 0
Альмаджед Сумар 2 0
Виделль Каспер 2 0
Amin Al-Hamawi 2 0
Lukas Kjellnaes 2 0
Стюарт Бакстер 0 1
Рогне Томас 1 0
Йоэльссон Калле 1 0
Лима Лукас 1 0
Кабаши Ариан 1 0
Amar Muhsin 1 0
Simon Bengtsson 1 0
Victor Blixt 1 0

Результаты матчей

Эстерсунд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Хельсинборг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

11
10
Эстерсунд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Хельсинборг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

10
12
Эстерсунд
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (7)
50% (13)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
27% (7)
27% (7)
Хельсинборг
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

21
22

Голы по времени матча

Забито

20
13
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
1
5%
1
8%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
3
15%
3
23%
31-45
5
25%
2
15%
46-60
3
15%
3
23%
61-75
5
25%
4
31%
76-90

Пропущено

20
19
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
1
5%
3
16%
1-15
5
25%
3
16%
16-30
2
10%
1
5%
31-45
3
15%
4
21%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
5
25%
6
32%
76-90

Забито

13
16
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
0
0%
2
13%
1-15
4
31%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
6
46%
6
38%
76-90

Пропущено

15
18
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
3
20%
3
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
4
27%
8
44%
76-90

Забито

33
29
11 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 8
4 Не забивали 8
1
3%
3
10%
1-15
7
21%
2
7%
16-30
3
9%
5
17%
31-45
6
18%
5
17%
46-60
5
15%
4
14%
61-75
11
33%
10
34%
76-90

Пропущено

35
37
14 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 23
4
11%
6
16%
1-15
6
17%
3
8%
16-30
4
11%
3
8%
31-45
7
20%
6
16%
46-60
5
14%
5
14%
61-75
9
26%
14
38%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Браге 2:0 Сковде АИК - Эстерсунд 5:1 Эстерсунд - Гефле 2:2
Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Карлштад - Эстерсунд 1:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Гефле - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1
Хельсинборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хельсинборг - Эребру 4:1 Эстер - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0 ГАИС - Хельсинборг 4:1
Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Русенгор - Хельсинборг 0:3 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Хельсинборг - Хельсингёр 0:2 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Эребру - Хельсинборг 1:1

Результаты матчей

Эстерсунд
Хельсинборг

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
2:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 46%
2
7 раз 27%
0
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эстерсунд
Хельсинборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
1.5
Больше Меньше
5
8
2
11
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
3
10
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
19
7
10
16
1.5
8
18
3
23
2.5
2
24
1
25
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 26 17 6 3 45 - 20 57
2.
ГАИС
 25 14 6 5 50 - 19 48
3.
Эстер
 27 14 6 7 53 - 34 48
4.
Утсиктенс
 25 14 5 6 45 - 26 47
5.
Эстерсунд
 26 8 12 6 36 - 32 36
6.
Ландскруна
 25 10 5 10 35 - 39 35
7.
Треллеборг
 25 9 6 10 35 - 43 33
8.
Гефле
 26 9 6 11 32 - 41 33
9.
Браге
 25 9 5 11 29 - 38 32
10.
Эребру
 26 7 10 9 36 - 37 31
11.
Йёнчёпинг
 26 7 8 11 39 - 47 29
12.
Хельсинборг
 26 7 7 12 30 - 36 28
13.
Сундсвалль
 26 7 7 12 35 - 50 28
14.
Сирианска Эскильстуна
 25 6 8 11 22 - 34 26
15.
Эргрюте
 25 6 7 12 28 - 41 25
16.
Сковде АИК
 26 7 4 15 35 - 48 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 9 4 0 22 - 4 31
2.
Утсиктенс
 13 8 3 2 30 - 12 27
3.
ГАИС
 13 8 2 3 26 - 11 26
4.
Браге
 13 8 2 3 23 - 16 26
5.
Эстер
 13 7 2 4 26 - 13 23
6.
Гефле
 13 7 2 4 19 - 20 23
7.
Ландскруна
 13 6 4 3 21 - 16 22
8.
Эребру
 13 5 7 1 21 - 9 22
9.
Сковде АИК
 13 6 3 4 24 - 16 21
10.
Йёнчёпинг
 13 6 3 4 22 - 18 21
11.
Эстерсунд
 13 5 6 2 23 - 17 21
12.
Треллеборг
 12 6 1 5 17 - 19 19
13.
Хельсинборг
 13 5 2 6 17 - 17 17
14.
Сирианска Эскильстуна
 12 4 4 4 13 - 12 16
15.
Сундсвалль
 13 4 4 5 19 - 24 16
16.
Эргрюте
 12 2 5 5 16 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 13 8 2 3 23 - 16 26
2.
Эстер
 14 7 4 3 27 - 21 25
3.
ГАИС
 12 6 4 2 24 - 8 22
4.
Утсиктенс
 12 6 2 4 15 - 14 20
5.
Эстерсунд
 13 3 6 4 13 - 15 15
6.
Эргрюте
 13 4 2 7 12 - 19 14
7.
Треллеборг
 13 3 5 5 18 - 24 14
8.
Ландскруна
 12 4 1 7 14 - 23 13
9.
Сундсвалль
 13 3 3 7 16 - 26 12
10.
Хельсинборг
 13 2 5 6 13 - 19 11
11.
Гефле
 13 2 4 7 13 - 21 10
12.
Сирианска Эскильстуна
 13 2 4 7 9 - 22 10
13.
Эребру
 13 2 3 8 15 - 28 9
14.
Йёнчёпинг
 13 1 5 7 17 - 29 8
15.
Браге
 12 1 3 8 6 - 22 6
16.
Сковде АИК
 13 1 1 11 11 - 32 4
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 16 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 11 (2)
ГАИС Линдберг Юлиус 10 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Хельсинборг Хелльборг Адам 1 7
Эргрюте Дротт Джонатан 8
Весь список
  • 85'
    Вейлид Сесар получил желтую карточку от судьи
  • 69'
    Мусолитин Николай уходит с поля. Calvin Kabuye выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Ervin Gigovic получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Эстерсунд 1:0 Хельсинборг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 