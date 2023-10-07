  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 26. Стадион: .
Гётеборг
0:0
Перерыв
Сириус
0'
32' Желтая карточка
Тордарсон Колбейнн
36' Желтая карточка
Свенссон Густаф

Ход матча

32'
Тордарсон Колбейнн
 
36'
Свенссон Густаф
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
Сириус
2.18
Реклама, fon.bet
3.60
4.90
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
1
Дальберг
Понтус
2
Саломонссон
Эмиль
13
Свенссон
Густаф
15
Хауснер
Себастиан
17
Вендт
Оскар
23
Тордарсон
Колбейнн
21
Карлен
Адам
28
Lucas
Kahed
29
Thomas
Santos
22
Сельмани
Астрит
19
Муколли
Арбнор
1
Нильссон
Давид
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
5
Карлссон
Тобиас
III
21
Видгрен
Деннис
18
Викман
Адам
6
Де
Кампс
Юри
8
Стенссон
Даниэль
14
Aron
Bjarnason
I
20
Перссон
Хоаким
7
Мэтьюз
Ташрик
Гётеборг
4-3-3
Сириус
4-3-3

История личных встреч

Гётеборг
Сириус

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

А
2:0
А
2:0
А
1:2
А
3:3
А
2:2
ТМК
0:1
А
2:0
А
2:2
К
1:1
А
2:1
А
2:4
А
2:3
А
3:2
К
2:2
А
4:0
А
0:2
К
2:2
КШ
0:1

Голы

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.89
2

Среднее время на гол

47
45

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.11

Среднее время на гол

54
81

Всего голов

32
28

Голов в среднем за матч

1.78
1.56

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

50
57

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 7 (1) 0.27
Муколли Арбнор 6 (2) 0.23
Ольссон Себастьян 4 0.15
Карлен Адам 3 0.12
Норлин Густаф 2 (1) 0.08
Thomas Santos 1 0.04
Хаген Элиас 1 0.04
Вендт Оскар 1 0.04
Саломонссон Эмиль 1 0.04
Свенссон Густаф 1 0.04
Хауснер Себастиан 1 0.04
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэтьюз Ташрик 8 (1) 0.31
Перссон Хоаким 7 0.27
Wessam Abou Ali 6 0.23
Хейер Мелкер 4 0.15
Aron Bjarnason I 2 0.08
Роше Джейми 2 0.08
Алсанати Андре 2 0.08
Стенссон Даниэль 1 0.04
Сьогрелл Херман 1 0.04
Видгрен Деннис 1 0.04
Матисен Маркус 1 0.04
Силисуфай Эди 1 0.04
Коструп Магнус 0 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлен Адам 6 0
Трондсен Андерс 1 2
Свенссон Густаф 4 0
Тордарсон Колбейнн 4 0
Эрикссон Себастьян 3 0
Хауснер Себастиан 3 0
Норлин Густаф 2 0
Сельмани Астрит 2 0
Гасем Алай 2 0
Берг Маркус 1 0
Вендт Оскар 1 0
Саломонссон Эмиль 1 0
Абдуллахи Сулейман 1 0
Ольссон Себастьян 1 0
Дальберг Понтус 1 0
Хаген Элиас 1 0
Карлстранд Линус 1 0
Salaou Hachimou 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 7 1
Aron Bjarnason I 3 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 3 0
Хейер Мелкер 3 0
Нвадике Патрик 1 1
Де Кампс Юри 2 0
Видгрен Деннис 2 0
Wessam Abou Ali 2 0
Алсанати Андре 2 0
Викман Адам 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Карлссон Тобиас III 1 0
Матисен Маркус 1 0
Роше Джейми 1 0
Кастегрен Хенрик 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
August Ljungberg 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сириус
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
7
Гётеборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сириус
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
19

Упущенные победы

10
15
Гётеборг
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Сириус
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

15
20

Упущенные победы

15
22

Голы по времени матча

Забито

20
13
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
2
10%
1
8%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
4
20%
2
15%
31-45
2
10%
3
23%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
6
30%
4
31%
76-90

Пропущено

8
17
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
0
0%
4
24%
1-15
2
25%
3
18%
16-30
1
13%
4
24%
31-45
3
38%
4
24%
46-60
1
13%
2
12%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

11
24
6 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
18 Не забивали 14
3
27%
2
8%
1-15
1
9%
5
21%
16-30
2
18%
9
38%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
2
18%
1
4%
61-75
3
27%
5
21%
76-90

Пропущено

18
23
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
11%
2
9%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
3
17%
6
26%
31-45
7
39%
4
17%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
3
17%
5
22%
76-90

Забито

31
37
15 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
9 Не забивали 6
5
16%
3
8%
1-15
4
13%
7
19%
16-30
6
19%
11
30%
30%
31-45
2
6%
5
14%
46-60
5
16%
2
5%
61-75
9
29%
29%
9
24%
76-90

Пропущено

26
40
9 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
2
8%
6
15%
1-15
3
12%
5
13%
16-30
4
15%
10
25%
31-45
10
38%
8
20%
46-60
3
12%
6
15%
61-75
4
15%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хаммарбю - Гётеборг 1:1 Мьельбю - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Мальмё - Гётеборг 2:2
Гётеборг - Хеккен 4:2 ИК Зенит - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Юргорден 2:1 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Кальмар 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2
Сириус
(20 матчей)
45%
55%
9 побед 0 ничьих 11 поражений
Сириус - Дегерфорс 3:2 Вернаму - Сириус 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0 Хальмстад - Сириус 2:1
Сириус - Мальмё 1:3 Эстерокер - Сириус 0:6 Хеккен - Сириус 3:2 Сириус - Кальмар 3:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Сириус - АИК 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Дегерфорс - Сириус 0:3 Сириус - Хаммарбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Сириус - Вернаму 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0

Результаты матчей

Гётеборг
Сириус

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
7
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
3:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 40%
1
8 раз 32%
2
5 раз 20%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
8 раз 32%
0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
4 раза 16%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
Сириус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
2
4
8
1.5
7
6
2
10
2.5
4
9
2
10
3.5
1
12
1
11
4.5
1
12
1
11
5.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
4
3
10
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
10
0.5
Больше Меньше
19
6
7
18
1.5
11
14
2
23
2.5
5
20
2
23
3.5
1
24
1
24
4.5
1
24
1
24
5.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 25 17 4 4 53 - 22 55
2.
Эльфсборг
 25 17 3 5 49 - 22 54
3.
Хеккен
 25 16 2 7 57 - 30 50
4.
Юргорден
 25 13 4 8 35 - 29 43
5.
Хаммарбю
 25 11 6 8 35 - 33 39
6.
ИФК Норрчепинг
 25 11 5 9 39 - 33 38
7.
Кальмар
 25 10 6 9 28 - 32 36
8.
Вернаму
 25 11 2 12 28 - 28 35
9.
Мьельбю
 26 10 4 12 26 - 29 34
10.
АИК
 26 8 7 11 29 - 32 31
11.
Гётеборг
 0:0 26 7 10 9 28 - 29 31
12.
Сириус
 0:0 26 8 6 12 39 - 38 30
13.
Хальмстад
 26 8 6 12 23 - 40 30
14.
Броммапойкарна
 25 8 3 14 33 - 43 27
15.
Дегерфорс
 26 7 3 16 25 - 54 24
16.
Варберг БоИС
 25 3 5 17 21 - 54 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 13 12 0 1 41 - 15 36
2.
Юргорден
 13 10 1 2 23 - 11 31
3.
Мальмё
 13 9 3 1 32 - 11 30
4.
Эльфсборг
 13 9 2 2 28 - 11 29
5.
Хаммарбю
 12 8 2 2 23 - 15 26
6.
Кальмар
 12 6 3 3 14 - 14 21
7.
ИФК Норрчепинг
 13 6 2 5 17 - 15 20
8.
АИК
 13 5 5 3 17 - 12 20
9.
Гётеборг
 0:0 13 5 4 4 18 - 10 19
10.
Дегерфорс
 13 5 2 6 16 - 19 17
11.
Сириус
 0:0 13 5 1 7 26 - 21 16
12.
Хальмстад
 13 4 4 5 10 - 16 16
13.
Броммапойкарна
 12 4 2 6 15 - 17 14
14.
Вернаму
 12 4 1 7 8 - 11 13
15.
Мьельбю
 13 3 3 7 12 - 16 12
16.
Варберг БоИС
 12 1 3 8 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Мальмё
 12 8 1 3 21 - 11 25
3.
Вернаму
 13 7 1 5 20 - 17 22
4.
Мьельбю
 13 7 1 5 14 - 13 22
5.
ИФК Норрчепинг
 12 5 3 4 22 - 18 18
6.
Кальмар
 13 4 3 6 14 - 18 15
7.
Хеккен
 12 4 2 6 16 - 15 14
8.
Хальмстад
 13 4 2 7 13 - 24 14
9.
Сириус
 0:0 13 3 5 5 13 - 17 14
10.
Броммапойкарна
 13 4 1 8 18 - 26 13
11.
Хаммарбю
 13 3 4 6 12 - 18 13
12.
Юргорден
 12 3 3 6 12 - 18 12
13.
Гётеборг
 0:0 13 2 6 5 10 - 19 12
14.
АИК
 13 3 2 8 12 - 20 11
15.
Варберг БоИС
 13 2 2 9 13 - 28 8
16.
Дегерфорс
 13 2 1 10 9 - 35 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 10 (6)
Броммапойкарна Петтерссон Оскар 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 7
Сириус Стенссон Даниэль 1 7
Юргорден Шуллер Расмус 8
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Свенссон Густаф получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Тордарсон Колбейнн получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
Сириус
2.18
Реклама, fon.bet
3.60
4.90
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гётеборг 0:0 Сириус онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Гётеборг
Сириус
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 