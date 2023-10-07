  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 26. Стадион: . Зрители: 17099
Гётеборг
0:1
Конец матча
Сириус
0'
32' Желтая карточка
Тордарсон Колбейнн
36' Желтая карточка
Свенссон Густаф
50' Желтая карточка
Де Кампс Юри
52' Желтая карточка
Стенссон Даниэль
0:1
54' Гол
Стенссон Даниэль
64' Желтая карточка
Hussein Carneil
73' Желтая карточка
Видгрен Деннис
90'+9

Ход матча

32'
Тордарсон Колбейнн
 
36'
Свенссон Густаф
 
50'
 
Де Кампс Юри
52'
 
Стенссон Даниэль
54'
0:1
Стенссон Даниэль
(Мэтьюз Ташрик)
62'
Hussein Carneil
Тордарсон Колбейнн
 
64'
Hussein Carneil
 
73'
 
Видгрен Деннис
75'
Норлин Густаф
Саломонссон Эмиль
 
77'
 
Wessam Abou Ali
Викман Адам
77'
 
Malcolm Jeng
Видгрен Деннис
90'
 
Олссон Филип
Перссон Хоаким

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
1
Дальберг
Понтус
2
Саломонссон
Эмиль
13
Свенссон
Густаф
15
Хауснер
Себастиан
17
Вендт
Оскар
23
Тордарсон
Колбейнн
21
Карлен
Адам
28
Lucas
Kahed
29
Thomas
Santos
22
Сельмани
Астрит
19
Муколли
Арбнор
1
Нильссон
Давид
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
5
Карлссон
Тобиас
III
21
Видгрен
Деннис
18
Викман
Адам
6
Де
Кампс
Юри
8
Стенссон
Даниэль
14
Aron
Bjarnason
I
20
Перссон
Хоаким
7
Мэтьюз
Ташрик
Гётеборг
4-3-3
Сириус
4-3-3

История личных встреч

Гётеборг
Сириус

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

А
2:0
А
2:0
А
1:2
А
3:3
А
2:2
ТМК
0:1
А
2:0
А
2:2
К
1:1
А
2:1
А
2:4
А
2:3
А
3:2
К
2:2
А
4:0
А
0:2
К
2:2
КШ
0:1

Голы

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.89
2

Среднее время на гол

47
45

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.11

Среднее время на гол

54
81

Всего голов

32
28

Голов в среднем за матч

1.78
1.56

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

50
57

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 7 (1) 0.27
Муколли Арбнор 6 (2) 0.23
Ольссон Себастьян 4 0.15
Карлен Адам 3 0.12
Норлин Густаф 2 (1) 0.08
Thomas Santos 1 0.04
Хаген Элиас 1 0.04
Вендт Оскар 1 0.04
Саломонссон Эмиль 1 0.04
Свенссон Густаф 1 0.04
Хауснер Себастиан 1 0.04
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэтьюз Ташрик 8 (1) 0.31
Перссон Хоаким 7 0.27
Wessam Abou Ali 6 0.23
Хейер Мелкер 4 0.15
Стенссон Даниэль 2 0.08
Aron Bjarnason I 2 0.08
Роше Джейми 2 0.08
Алсанати Андре 2 0.08
Сьогрелл Херман 1 0.04
Видгрен Деннис 1 0.04
Матисен Маркус 1 0.04
Силисуфай Эди 1 0.04
Коструп Магнус 0 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлен Адам 6 0
Трондсен Андерс 1 2
Свенссон Густаф 4 0
Тордарсон Колбейнн 4 0
Эрикссон Себастьян 3 0
Хауснер Себастиан 3 0
Норлин Густаф 2 0
Сельмани Астрит 2 0
Гасем Алай 2 0
Берг Маркус 1 0
Вендт Оскар 1 0
Саломонссон Эмиль 1 0
Абдуллахи Сулейман 1 0
Ольссон Себастьян 1 0
Дальберг Понтус 1 0
Хаген Элиас 1 0
Hussein Carneil 1 0
Карлстранд Линус 1 0
Salaou Hachimou 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 8 1
Де Кампс Юри 3 0
Видгрен Деннис 3 0
Aron Bjarnason I 3 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 3 0
Хейер Мелкер 3 0
Нвадике Патрик 1 1
Wessam Abou Ali 2 0
Алсанати Андре 2 0
Викман Адам 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Карлссон Тобиас III 1 0
Матисен Маркус 1 0
Роше Джейми 1 0
Кастегрен Хенрик 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
August Ljungberg 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сириус
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
7
Гётеборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сириус
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
19

Упущенные победы

10
15
Гётеборг
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Сириус
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
23% (6)
27% (7)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

15
20

Упущенные победы

15
22

Голы по времени матча

Забито

20
14
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
10%
1
7%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
4
20%
2
14%
31-45
2
10%
4
29%
46-60
3
15%
1
7%
61-75
6
30%
4
29%
76-90

Пропущено

9
17
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
4
24%
1-15
2
22%
3
18%
16-30
1
11%
4
24%
31-45
4
44%
4
24%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

11
24
6 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 15
3
27%
2
8%
1-15
1
9%
5
21%
16-30
2
18%
9
38%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
2
18%
1
4%
61-75
3
27%
5
21%
76-90

Пропущено

18
23
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
11%
2
9%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
3
17%
6
26%
31-45
7
39%
4
17%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
3
17%
5
22%
76-90

Забито

31
38
15 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
10 Не забивали 6
5
16%
3
8%
1-15
4
13%
7
18%
16-30
6
19%
11
29%
31-45
2
6%
6
16%
46-60
5
16%
2
5%
61-75
9
29%
29%
9
24%
76-90

Пропущено

27
40
9 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 19
2
7%
6
15%
1-15
3
11%
5
13%
16-30
4
15%
10
25%
31-45
11
41%
8
20%
46-60
3
11%
6
15%
61-75
4
15%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хаммарбю - Гётеборг 1:1 Мьельбю - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Мальмё - Гётеборг 2:2
Гётеборг - Хеккен 4:2 ИК Зенит - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Юргорден 2:1 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Кальмар 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2
Сириус
(20 матчей)
45%
55%
9 побед 0 ничьих 11 поражений
Сириус - Дегерфорс 3:2 Вернаму - Сириус 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0 Хальмстад - Сириус 2:1
Сириус - Мальмё 1:3 Эстерокер - Сириус 0:6 Хеккен - Сириус 3:2 Сириус - Кальмар 3:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Сириус - АИК 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Дегерфорс - Сириус 0:3 Сириус - Хаммарбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Сириус - Вернаму 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0

Результаты матчей

Гётеборг
Сириус

Точный счет

0:1
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
7
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
9 раз 35%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
4 раза 15%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
Сириус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
7
6
2
11
2.5
4
9
2
11
3.5
1
12
1
12
4.5
1
12
1
12
5.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
20
6
7
19
1.5
11
15
2
24
2.5
5
21
2
24
3.5
1
25
1
25
4.5
1
25
1
25
5.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 25 17 4 4 53 - 22 55
2.
Эльфсборг
 25 17 3 5 49 - 22 54
3.
Хеккен
 25 16 2 7 57 - 30 50
4.
Юргорден
 25 13 4 8 35 - 29 43
5.
Хаммарбю
 25 11 6 8 35 - 33 39
6.
ИФК Норрчепинг
 25 11 5 9 39 - 33 38
7.
Кальмар
 25 10 6 9 28 - 32 36
8.
Вернаму
 25 11 2 12 28 - 28 35
9.
Мьельбю
 26 10 4 12 26 - 29 34
10.
Сириус
 26 9 5 12 40 - 38 32
11.
АИК
 26 8 7 11 29 - 32 31
12.
Хальмстад
 26 8 6 12 23 - 40 30
13.
Гётеборг
 26 7 9 10 28 - 30 30
14.
Броммапойкарна
 25 8 3 14 33 - 43 27
15.
Дегерфорс
 26 7 3 16 25 - 54 24
16.
Варберг БоИС
 25 3 5 17 21 - 54 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 13 12 0 1 41 - 15 36
2.
Юргорден
 13 10 1 2 23 - 11 31
3.
Мальмё
 13 9 3 1 32 - 11 30
4.
Эльфсборг
 13 9 2 2 28 - 11 29
5.
Хаммарбю
 12 8 2 2 23 - 15 26
6.
Кальмар
 12 6 3 3 14 - 14 21
7.
ИФК Норрчепинг
 13 6 2 5 17 - 15 20
8.
АИК
 13 5 5 3 17 - 12 20
9.
Гётеборг
 13 5 3 5 18 - 11 18
10.
Дегерфорс
 13 5 2 6 16 - 19 17
11.
Сириус
 13 5 1 7 26 - 21 16
12.
Хальмстад
 13 4 4 5 10 - 16 16
13.
Броммапойкарна
 12 4 2 6 15 - 17 14
14.
Вернаму
 12 4 1 7 8 - 11 13
15.
Мьельбю
 13 3 3 7 12 - 16 12
16.
Варберг БоИС
 12 1 3 8 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 12 8 1 3 21 - 11 25
2.
Мальмё
 12 8 1 3 21 - 11 25
3.
Вернаму
 13 7 1 5 20 - 17 22
4.
Мьельбю
 13 7 1 5 14 - 13 22
5.
ИФК Норрчепинг
 12 5 3 4 22 - 18 18
6.
Сириус
 13 4 4 5 14 - 17 16
7.
Кальмар
 13 4 3 6 14 - 18 15
8.
Хеккен
 12 4 2 6 16 - 15 14
9.
Хальмстад
 13 4 2 7 13 - 24 14
10.
Броммапойкарна
 13 4 1 8 18 - 26 13
11.
Хаммарбю
 13 3 4 6 12 - 18 13
12.
Юргорден
 12 3 3 6 12 - 18 12
13.
Гётеборг
 13 2 6 5 10 - 19 12
14.
АИК
 13 3 2 8 12 - 20 11
15.
Варберг БоИС
 13 2 2 9 13 - 28 8
16.
Дегерфорс
 13 2 1 10 9 - 35 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 10 (6)
Броммапойкарна Петтерссон Оскар 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Стенссон Даниэль 1 8
Варберг БоИС Транберг Робин 1 7
Юргорден Шуллер Расмус 8
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Свенссон Густаф получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Гётеборг 0:1 Сириус онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     