Тур: 26. Стадион: Гамла Уллеви. Зрители: 17099
0'
32' Желтая карточкаТордарсон Колбейнн
36' Желтая карточкаСвенссон Густаф
50' Желтая карточкаДе Кампс Юри
52' Желтая карточкаСтенссон Даниэль
0:1
54' ГолСтенссон Даниэль
64' Желтая карточкаHussein Carneil
73' Желтая карточкаВидгрен Деннис
90'+9
Ход матча
36'
50'
52'
54'
64'
73'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
11 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
17
Вендт
Оскар
21
Карлен
Адам
28
Lucas
Kahed
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
-
28 Lucas KahedПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Vilmer Tyren
-
26 David Perez
-
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Malcolm Jeng
-
12 Oli Omarsson
-
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
Гётеборг
Сириус
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
18 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.89
2
Среднее время на гол
47
45
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.11
Среднее время на гол
54
81
Всего голов
32
28
Голов в среднем за матч
1.78
1.56
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
50
57
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|7 (1)
|0.27
|Муколли Арбнор
|6 (2)
|0.23
|Ольссон Себастьян
|4
|0.15
|Карлен Адам
|3
|0.12
|Норлин Густаф
|2 (1)
|0.08
|Thomas Santos
|1
|0.04
|Хаген Элиас
|1
|0.04
|Вендт Оскар
|1
|0.04
|Саломонссон Эмиль
|1
|0.04
|Свенссон Густаф
|1
|0.04
|Хауснер Себастиан
|1
|0.04
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэтьюз Ташрик
|8 (1)
|0.31
|Перссон Хоаким
|7
|0.27
|Wessam Abou Ali
|6
|0.23
|Хейер Мелкер
|4
|0.15
|Стенссон Даниэль
|2
|0.08
|Aron Bjarnason I
|2
|0.08
|Роше Джейми
|2
|0.08
|Алсанати Андре
|2
|0.08
|Сьогрелл Херман
|1
|0.04
|Видгрен Деннис
|1
|0.04
|Матисен Маркус
|1
|0.04
|Силисуфай Эди
|1
|0.04
|Коструп Магнус
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлен Адам
|6
|0
|Трондсен Андерс
|1
|2
|Свенссон Густаф
|4
|0
|Тордарсон Колбейнн
|4
|0
|Эрикссон Себастьян
|3
|0
|Хауснер Себастиан
|3
|0
|Норлин Густаф
|2
|0
|Сельмани Астрит
|2
|0
|Гасем Алай
|2
|0
|Берг Маркус
|1
|0
|Вендт Оскар
|1
|0
|Саломонссон Эмиль
|1
|0
|Абдуллахи Сулейман
|1
|0
|Ольссон Себастьян
|1
|0
|Дальберг Понтус
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
|Hussein Carneil
|1
|0
|Карлстранд Линус
|1
|0
|Salaou Hachimou
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|8
|1
|Де Кампс Юри
|3
|0
|Видгрен Деннис
|3
|0
|Aron Bjarnason I
|3
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|3
|0
|Хейер Мелкер
|3
|0
|Нвадике Патрик
|1
|1
|Wessam Abou Ali
|2
|0
|Алсанати Андре
|2
|0
|Викман Адам
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Карлссон Тобиас III
|1
|0
|Матисен Маркус
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Кастегрен Хенрик
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Результаты матчей
Гётеборг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сириус
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
7
Гётеборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сириус
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
19
Упущенные победы
10
15
Гётеборг
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Сириус
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
23% (6)
27% (7)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
15
20
Упущенные победы
15
22
Голы по времени матча
Забито
20
14
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
10%
1
7%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
4
20%
2
14%
31-45
2
10%
4
29%
46-60
3
15%
1
7%
61-75
6
30%
4
29%
76-90
Пропущено
9
17
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
4
24%
1-15
2
22%
3
18%
16-30
1
11%
4
24%
31-45
4
44%
4
24%
46-60
1
11%
2
12%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
11
24
6 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 15
3
27%
2
8%
1-15
1
9%
5
21%
16-30
2
18%
9
38%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
2
18%
1
4%
61-75
3
27%
5
21%
76-90
Пропущено
18
23
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
11%
2
9%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
3
17%
6
26%
31-45
7
39%
4
17%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
3
17%
5
22%
76-90
Забито
31
38
15 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
10 Не забивали 6
5
16%
3
8%
1-15
4
13%
7
18%
16-30
6
19%
11
29%
31-45
2
6%
6
16%
46-60
5
16%
2
5%
61-75
9
29%
29%
9
24%
76-90
Пропущено
27
40
9 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 19
2
7%
6
15%
1-15
3
11%
5
13%
16-30
4
15%
10
25%
31-45
11
41%
8
20%
46-60
3
11%
6
15%
61-75
4
15%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хаммарбю - Гётеборг 1:1 Мьельбю - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Мальмё - Гётеборг 2:2
Гётеборг - Хеккен 4:2 ИК Зенит - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Юргорден 2:1 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Кальмар 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2
Сириус
(20 матчей)
45%
55%
9 побед 0 ничьих 11 поражений
Сириус - Дегерфорс 3:2 Вернаму - Сириус 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0 Хальмстад - Сириус 2:1
Сириус - Мальмё 1:3 Эстерокер - Сириус 0:6 Хеккен - Сириус 3:2 Сириус - Кальмар 3:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Сириус - АИК 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Дегерфорс - Сириус 0:3 Сириус - Хаммарбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Сириус - Вернаму 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0
Результаты матчей
Гётеборг
Сириус
Точный счет
0:1
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
7
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 42%
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
9 раз 35%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
4 раза 15%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гётеборг
Сириус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
112
49
76
211
49
211
112
112
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
94
310
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1511
Больше Меньше
206
719
1115
224
521
224
125
125
125
125
125
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|10 (6)
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|9 (1)
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 8
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|8
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|8
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6