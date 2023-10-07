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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Якубик Кржыштоф
Заглембе Любин
1:0
Перерыв
Пяст
0'
1:0
45' Гол
Лавничак Алекс

Ход матча

45'
Лавничак Алекс
(Дабровски Дамьян)
1:0
Лучшие коэффициенты
Заглембе Любин
Ничья
Пяст
3.90
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Все Коэффициенты
87
Диудис
Сократис
27
Bartlomiej
Kludka
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
3
Киркесков
Миккель
8
Дабровски
Дамьян
20
Полетанович
Марко
7
Ходына
Кацпер
16
Булеца
Сергей
77
Вдовяк
Матеуш
18
Муньос
Хуан
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
98
Катранис
Александрос
20
Томашевич
Гжегож
16
Дзичек
Патрик
19
Michael
Ameyaw
6
Храпек
Михал
44
Serhij
Krykun
7
Феликс
Хорхе
Заглембе Любин
4-2-3-1
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Пяст

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 10 побед

27 матчей

29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.2%
51.9%
25.9%
6 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.5%
44.4%
37.1%
5 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

Э
0:2
Э
0:1
Э
0:0
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:3
ЭГА
1:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:2
ЭГБ
3:1
Э
2:1
Э
0:0
ЭГА
0:1
Э
4:1
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:2
КП
0:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
4:1

Голы

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.53

Среднее время на гол

60
168

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.13
1.5

Среднее время на гол

79
60

Всего голов

35
26

Голов в среднем за матч

1.3
0.96

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

69
93

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ходына Кацпер 2 (1) 0.18
Вдовяк Матеуш 2 0.18
Курминовски Давид 2 0.18
Маковский Томаш 2 0.18
Булеца Сергей 1 0.09
Бохар Дамьян 1 0.09
Копац Бартош 1 0.09
Муньос Хуан 1 0.09
Лавничак Алекс 1 0.09
Bartlomiej Kludka 1 0.09
Дабровски Дамьян 0 0
Mateusz Grzybek 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 4 (4) 0.36
Serhij Krykun 3 0.27
Храпек Михал 1 (1) 0.09
Томашевич Гжегож 0 0
Феликс Хорхе 0 0
Michael Ameyaw 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 3 1
Bartlomiej Kludka 3 1
Mateusz Grzybek 2 1
Возняк Аркадиуш 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Копац Бартош 2 0
Ходына Кацпер 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Бурич Ясмин 1 0
Крук Камиль 1 0
Пьенько Томаш 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 5 0
Пырка Аркадиуш 3 1
Храпек Михал 3 0
Томашевич Гжегож 3 0
Катранис Александрос 3 0
Мосур Ариэль 2 0
Aleksandar Vukovic 1 0
Червински Якуб 1 0
Гук Томаш 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Michael Ameyaw 1 0
Gabriel Kirejczyk 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Пяст
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Заглембе Любин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Пяст
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

4
6
Заглембе Любин
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Пяст
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
7 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
2
14%
3
33%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
1
7%
3
33%
61-75
5
36%
1
11%
76-90

Пропущено

10
9
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
1
10%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 Сокол Клечев - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2
Лехия Дзержонюв - Заглембе Любин 0:6 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Яблонец 0:1 Хробры Глогув - Заглембе Любин 1:0 Энерги Коттбус - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Р. Жешув 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Заглембе Любин - Медзь Легница 1:1 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0
Пяст
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Вишиста Краков - Пяст 0:4 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пяст - Легия 1:1
Рух Хожув - Пяст 0:3 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Ракув 2:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Пяст - Лех 1:2 Пяст - Бельско-Бяла 3:0 Рух Хожув - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Пяст 2:3 Пяст - Лехия Гданьск 3:1 Пяст - Радуния Стезика 3:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 2:1 Радомяк Радом - Пяст 0:1

Результаты матчей

Заглембе Любин
Пяст

Точный счет

1:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
Пяст

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
3
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
4
6
1.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 1 2 17 - 9 22
2.
Заглембе Любин
 1:0 11 7 1 3 14 - 11 22
3.
Легия
 9 6 2 1 18 - 9 20
4.
Лех
 10 6 2 2 19 - 14 20
5.
Ракув
 9 6 1 2 20 - 11 19
6.
Ягеллония Белосток
 9 6 1 2 19 - 12 19
7.
Погонь Щецин
 10 5 0 5 19 - 13 15
8.
Радомяк Радом
 11 4 2 5 14 - 15 14
9.
Видзев Лодзь
 11 4 2 5 14 - 16 14
10.
Краковия
 9 3 4 2 9 - 11 13
11.
Сталь Мелец
 11 3 3 5 15 - 15 12
12.
Пяст
 0:1 11 2 6 3 9 - 10 12
13.
Корона Кельце
 10 2 4 4 10 - 12 10
14.
Варта Познань
 11 2 4 5 11 - 13 10
15.
Гурник Забже
 10 2 3 5 6 - 14 9
16.
Пуща Неполомице
 11 2 3 6 12 - 22 9
17.
Рух Хожув
 10 1 4 5 11 - 17 7
18.
ЛКС Лодзь
 11 2 1 8 6 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 13 - 2 16
2.
Заглембе Любин
 1:0 6 5 1 0 7 - 2 16
3.
Легия
 5 5 0 0 12 - 2 15
4.
Ягеллония Белосток
 5 5 0 0 15 - 5 15
5.
Лех
 5 4 1 0 13 - 4 13
6.
Видзев Лодзь
 5 4 0 1 7 - 4 12
7.
Сталь Мелец
 6 3 2 1 13 - 8 11
8.
Шленск Вроцлав
 4 3 0 1 7 - 4 9
9.
Погонь Щецин
 6 3 0 3 13 - 10 9
10.
Радомяк Радом
 5 2 2 1 8 - 5 8
11.
Пяст
 0:1 5 2 2 1 7 - 6 8
12.
Пуща Неполомице
 5 2 2 1 7 - 7 8
13.
ЛКС Лодзь
 5 2 1 2 5 - 7 7
14.
Корона Кельце
 5 1 3 1 5 - 4 6
15.
Краковия
 4 1 2 1 4 - 7 5
16.
Гурник Забже
 5 1 2 2 2 - 5 5
17.
Варта Познань
 6 1 2 3 4 - 6 5
18.
Рух Хожув
 4 1 1 2 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Краковия
 5 2 2 1 5 - 4 8
3.
Лех
 5 2 1 2 6 - 10 7
4.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 6 - 3 6
5.
Заглембе Любин
 1:0 5 2 0 3 7 - 9 6
6.
Радомяк Радом
 6 2 0 4 6 - 10 6
7.
Легия
 4 1 2 1 6 - 7 5
8.
Варта Познань
 5 1 2 2 7 - 7 5
9.
Ягеллония Белосток
 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Корона Кельце
 5 1 1 3 5 - 8 4
11.
Гурник Забже
 5 1 1 3 4 - 9 4
12.
Пяст
 0:1 6 0 4 2 2 - 4 4
13.
Ракув
 3 1 0 2 7 - 9 3
14.
Рух Хожув
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Видзев Лодзь
 6 0 2 4 7 - 12 2
16.
Сталь Мелец
 5 0 1 4 2 - 7 1
17.
Пуща Неполомице
 6 0 1 5 5 - 15 1
18.
ЛКС Лодзь
 6 0 0 6 1 - 12 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 7 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Лех Мархвиньски Филип 5 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 2 3
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 4
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Пуща Неполомице Jacub Serafin 5
Пяст Дзичек Патрик 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Дабровски Дамьян сделал результативную передачу.
  • 45'
    Г О О О О Л - Лавничак Алекс бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Заглембе Любин
Ничья
Пяст
3.90
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Заглембе Любин
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