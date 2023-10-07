Тур: 11. Стадион: Заглебье Любин. Главный судья: Якубик Кржыштоф
1:0
Перерыв
Ход матча
45'
18
Муньос
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Муньос ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Marek Mroz
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Заглембе Любин
Пяст
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 10 побед
27 матчей
29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
22.2%
51.9%
25.9%
6 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.5%
44.4%
37.1%
5 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.53
Среднее время на гол
60
168
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.13
1.5
Среднее время на гол
79
60
Всего голов
35
26
Голов в среднем за матч
1.3
0.96
Тотал матчей
2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
69
93
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ходына Кацпер
|2 (1)
|0.18
|Вдовяк Матеуш
|2
|0.18
|Курминовски Давид
|2
|0.18
|Маковский Томаш
|2
|0.18
|Булеца Сергей
|1
|0.09
|Бохар Дамьян
|1
|0.09
|Копац Бартош
|1
|0.09
|Муньос Хуан
|1
|0.09
|Лавничак Алекс
|1
|0.09
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.09
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|Mateusz Grzybek
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|4 (4)
|0.36
|Serhij Krykun
|3
|0.27
|Храпек Михал
|1 (1)
|0.09
|Томашевич Гжегож
|0
|0
|Феликс Хорхе
|0
|0
|Michael Ameyaw
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|3
|1
|Bartlomiej Kludka
|3
|1
|Mateusz Grzybek
|2
|1
|Возняк Аркадиуш
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Копац Бартош
|2
|0
|Ходына Кацпер
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Бурич Ясмин
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|5
|0
|Пырка Аркадиуш
|3
|1
|Храпек Михал
|3
|0
|Томашевич Гжегож
|3
|0
|Катранис Александрос
|3
|0
|Мосур Ариэль
|2
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Червински Якуб
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Michael Ameyaw
|1
|0
|Gabriel Kirejczyk
|1
|0
Результаты матчей
Заглембе Любин
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Пяст
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Заглембе Любин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Пяст
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
4
6
Заглембе Любин
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Пяст
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
7 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
2
14%
3
33%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
1
7%
3
33%
61-75
5
36%
1
11%
76-90
Пропущено
10
9
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
1
10%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 Сокол Клечев - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2
Лехия Дзержонюв - Заглембе Любин 0:6 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Яблонец 0:1 Хробры Глогув - Заглембе Любин 1:0 Энерги Коттбус - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Р. Жешув 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Заглембе Любин - Медзь Легница 1:1 Ракув - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0
Пяст
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Вишиста Краков - Пяст 0:4 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пяст - Легия 1:1
Рух Хожув - Пяст 0:3 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Ракув 2:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Пяст - Лех 1:2 Пяст - Бельско-Бяла 3:0 Рух Хожув - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Пяст 2:3 Пяст - Лехия Гданьск 3:1 Пяст - Радуния Стезика 3:0 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 2:1 Радомяк Радом - Пяст 0:1
Результаты матчей
Заглембе Любин
Пяст
Точный счет
1:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
0
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Заглембе Любин
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
46
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|17 - 9
|22
|2.
|1:0
|11
|7
|1
|3
|14 - 11
|22
|3.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|4.
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|5.
|9
|6
|1
|2
|20 - 11
|19
|6.
|9
|6
|1
|2
|19 - 12
|19
|7.
|10
|5
|0
|5
|19 - 13
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|9.
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|10.
|9
|3
|4
|2
|9 - 11
|13
|11.
|11
|3
|3
|5
|15 - 15
|12
|12.
|0:1
|11
|2
|6
|3
|9 - 10
|12
|13.
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|15.
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|16.
|11
|2
|3
|6
|12 - 22
|9
|17.
|10
|1
|4
|5
|11 - 17
|7
|18.
|11
|2
|1
|8
|6 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|1:0
|6
|5
|1
|0
|7 - 2
|16
|3.
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|4.
|5
|5
|0
|0
|15 - 5
|15
|5.
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|6.
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|8.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|9.
|6
|3
|0
|3
|13 - 10
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|11.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|13.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|14.
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|15.
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|16.
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|17.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|18.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|2.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|3.
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|5.
|1:0
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|6.
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|0:1
|6
|0
|4
|2
|2 - 4
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|17.
|6
|0
|1
|5
|5 - 15
|1
|18.
|6
|0
|0
|6
|1 - 12
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|7 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Лех
|Мархвиньски Филип
|5 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 4
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|5
|Пяст
|Дзичек Патрик
|5