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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Karol Arys
Радомяк Радом
3:0
Конец матча
ЛКС Лодзь
0'
1:0
20' Гол
Pedro Rodriguez2
22' Желтая карточка
Гюлен Левент
2:0
36' Гол в свои ворота
Флис Марцин
3:0
69' Гол
Семеду Эди
90'+6
12
Albert
Posiadala
13
Гжесик
Ян
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
92
Майк
Сестор
33
Абрамович
Давид
77
Донис
Христос
6
Michal
Kaput
99
Семеду
Эди
27
Вольски
Рафал
20
Машаду
Луиш
96
Pedro
Rodriguez2
99
Арндт
Давид
2
Гюлен
Левент
4
Монсальве
Начо
5
Флис
Марцин
37
Piotr
Glowacki
14
Michal
Mokrzycki
16
Рамирес
Даниэль
7
Малаховски
Адриан
20
Piotr
Janczukowicz
9
Техан
Кай
26
Шелига
Бартош
Радомяк Радом
4-2-3-1
ЛКС Лодзь
4-3-3

История личных встреч

Радомяк Радом
ЛКС Лодзь

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:0
ТМС
1:1
ВД
3:0
ВД
1:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
150

Бомбардиры внутри турнира

Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Rodriguez2 7 0.64
Вольски Рафал 1 0.09
Семеду Лисандру 1 0.09
Донис Христос 1 0.09
Цихоцки Матеуш 1 0.09
Роча Леонардо 1 0.09
Семеду Эди 1 0.09
Машаду Луиш 0 0
Абрамович Давид 0 0
Кастаньеда Франк 0 0
ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Техан Кай 2 0.18
Рамирес Даниэль 2 (2) 0.18
Engjell Hoti 1 0.09
Тутышкинас Артемиюс 1 0.09
Piotr Glowacki 0 0
Малаховски Адриан 0 0

Карточки

Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 4 0
Цихоцки Матеуш 3 0
Машаду Луиш 2 0
Гжесик Ян 2 0
Michal Kaput 2 0
Pedro Rodriguez2 2 0
Майк Сестор 1 0
Вольски Рафал 1 0
Донис Христос 1 0
Damian Jakubik 1 0
Абрамович Давид 1 0
Семеду Лисандру 1 0
Роча Леонардо 1 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 1 0
ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jakub Letniowski 4 0
Engjell Hoti 2 1
Michal Mokrzycki 2 1
Рамирес Даниэль 3 0
Stipe Juric 1 1
Данковски Камиль 2 0
Флис Марцин 2 0
Монсальве Начо 2 0
Пируло 2 0
Alexander Bobek 2 0
Малаховски Адриан 0 1
Марциняк Адам 1 0
Шелига Бартош 1 0
Гюлен Левент 1 0
Арндт Давид 1 0
Лоренц Мешко 1 0
Лувеу Адриен 1 0
Тутышкинас Артемиюс 1 0

Результаты матчей

Радомяк Радом
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
ЛКС Лодзь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
2
Радомяк Радом
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ЛКС Лодзь
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

4
5
Радомяк Радом
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
ЛКС Лодзь
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
33%
3
27%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
1
17%
4
36%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
10%
2
29%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
3
23%
0
0%
1-15
4
31%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
3
43%
76-90

Пропущено

16
18
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
6%
4
22%
1-15
4
25%
4
22%
16-30
4
25%
2
11%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
2
13%
5
28%
61-75
2
13%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Ракув - Радомяк Радом 3:0 Гарбарния Краков - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2
Радомяк Радом - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Лех - Радомяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1 Радомяк Радом - Тыхы 0:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Варта Познань - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Пяст 0:1 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 0:1
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 ККС 1925 Калиш - ЛКС Лодзь 2:3 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0
ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2 ЛКС Лодзь - Полония Бытом 3:1 ЛКС Лодзь - Прушков 1:1 ЛКС Лодзь - ГКС Катовице 1:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - ЦВКС Ресовия 2:1 Сандецья - ЛКС Лодзь 1:0

Результаты матчей

Радомяк Радом
ЛКС Лодзь

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Радомяк Радом
ЛКС Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
2
3
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
3
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
4
7
5
6
1.5
2
9
2
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 1 2 17 - 9 22
2.
Заглембе Любин
 1:0 11 7 1 3 14 - 11 22
3.
Легия
 9 6 2 1 18 - 9 20
4.
Лех
 10 6 2 2 19 - 14 20
5.
Ракув
 9 6 1 2 20 - 11 19
6.
Ягеллония Белосток
 9 6 1 2 19 - 12 19
7.
Погонь Щецин
 10 5 0 5 19 - 13 15
8.
Радомяк Радом
 11 4 2 5 14 - 15 14
9.
Видзев Лодзь
 11 4 2 5 14 - 16 14
10.
Краковия
 9 3 4 2 9 - 11 13
11.
Сталь Мелец
 11 3 3 5 15 - 15 12
12.
Пяст
 0:1 11 2 6 3 9 - 10 12
13.
Корона Кельце
 10 2 4 4 10 - 12 10
14.
Варта Познань
 11 2 4 5 11 - 13 10
15.
Гурник Забже
 10 2 3 5 6 - 14 9
16.
Пуща Неполомице
 11 2 3 6 12 - 22 9
17.
Рух Хожув
 10 1 4 5 11 - 17 7
18.
ЛКС Лодзь
 11 2 1 8 6 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 13 - 2 16
2.
Заглембе Любин
 1:0 6 5 1 0 7 - 2 16
3.
Легия
 5 5 0 0 12 - 2 15
4.
Ягеллония Белосток
 5 5 0 0 15 - 5 15
5.
Лех
 5 4 1 0 13 - 4 13
6.
Видзев Лодзь
 5 4 0 1 7 - 4 12
7.
Сталь Мелец
 6 3 2 1 13 - 8 11
8.
Шленск Вроцлав
 4 3 0 1 7 - 4 9
9.
Погонь Щецин
 6 3 0 3 13 - 10 9
10.
Радомяк Радом
 5 2 2 1 8 - 5 8
11.
Пяст
 0:1 5 2 2 1 7 - 6 8
12.
Пуща Неполомице
 5 2 2 1 7 - 7 8
13.
ЛКС Лодзь
 5 2 1 2 5 - 7 7
14.
Корона Кельце
 5 1 3 1 5 - 4 6
15.
Краковия
 4 1 2 1 4 - 7 5
16.
Гурник Забже
 5 1 2 2 2 - 5 5
17.
Варта Познань
 6 1 2 3 4 - 6 5
18.
Рух Хожув
 4 1 1 2 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Краковия
 5 2 2 1 5 - 4 8
3.
Лех
 5 2 1 2 6 - 10 7
4.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 6 - 3 6
5.
Заглембе Любин
 1:0 5 2 0 3 7 - 9 6
6.
Радомяк Радом
 6 2 0 4 6 - 10 6
7.
Легия
 4 1 2 1 6 - 7 5
8.
Варта Познань
 5 1 2 2 7 - 7 5
9.
Ягеллония Белосток
 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Корона Кельце
 5 1 1 3 5 - 8 4
11.
Гурник Забже
 5 1 1 3 4 - 9 4
12.
Пяст
 0:1 6 0 4 2 2 - 4 4
13.
Ракув
 3 1 0 2 7 - 9 3
14.
Рух Хожув
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Видзев Лодзь
 6 0 2 4 7 - 12 2
16.
Сталь Мелец
 5 0 1 4 2 - 7 1
17.
Пуща Неполомице
 6 0 1 5 5 - 15 1
18.
ЛКС Лодзь
 6 0 0 6 1 - 12 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 7 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Лех Мархвиньски Филип 5 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 2 3
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 4
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Пуща Неполомице Jacub Serafin 5
Пяст Дзичек Патрик 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Г О О О О Л - Флис Марцин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
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