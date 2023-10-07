Тур: 11. Стадион: Stadion im. Braci Czachorow. Главный судья: Karol Arys
3:0
Конец матча
0'
1:0
20' ГолPedro Rodriguez2
22' Желтая карточкаГюлен Левент
2:0
36' Гол в свои воротаФлис Марцин
3:0
69' ГолСемеду Эди
90'+6
Ход матча
20'
22'
36'
2:0
69'
3:0
86'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Гжесик
Ян
92
Майк
Сестор
99
Семеду
Эди
20
Машаду
Луиш
99
Арндт
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Семеду ЭдиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 Са ЭлдерПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Основной состав
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Колба МихалВратарь
- Защитник
-
24 Лувеу АдриенЗащитник
- Защитник
-
10 ПирулоПолузащитник
-
23 Слива МацейПолузащитник
-
28 Лоренц МешкоПолузащитник
-
29 Фасе АнтонНападающий
-
21 Stipe Juric
-
Главный тренер: Kazimierz Moskal
История личных встреч
Радомяк Радом
ЛКС Лодзь
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.4
0.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
150
Бомбардиры внутри турнира
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedro Rodriguez2
|7
|0.64
|Вольски Рафал
|1
|0.09
|Семеду Лисандру
|1
|0.09
|Донис Христос
|1
|0.09
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.09
|Роча Леонардо
|1
|0.09
|Семеду Эди
|1
|0.09
|Машаду Луиш
|0
|0
|Абрамович Давид
|0
|0
|Кастаньеда Франк
|0
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Техан Кай
|2
|0.18
|Рамирес Даниэль
|2 (2)
|0.18
|Engjell Hoti
|1
|0.09
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.09
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
Карточки
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|4
|0
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Машаду Луиш
|2
|0
|Гжесик Ян
|2
|0
|Michal Kaput
|2
|0
|Pedro Rodriguez2
|2
|0
|Майк Сестор
|1
|0
|Вольски Рафал
|1
|0
|Донис Христос
|1
|0
|Damian Jakubik
|1
|0
|Абрамович Давид
|1
|0
|Семеду Лисандру
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|1
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jakub Letniowski
|4
|0
|Engjell Hoti
|2
|1
|Michal Mokrzycki
|2
|1
|Рамирес Даниэль
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Данковски Камиль
|2
|0
|Флис Марцин
|2
|0
|Монсальве Начо
|2
|0
|Пируло
|2
|0
|Alexander Bobek
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Марциняк Адам
|1
|0
|Шелига Бартош
|1
|0
|Гюлен Левент
|1
|0
|Арндт Давид
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Лувеу Адриен
|1
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0
Результаты матчей
Радомяк Радом
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
ЛКС Лодзь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
2
Радомяк Радом
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ЛКС Лодзь
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
4
5
Радомяк Радом
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
ЛКС Лодзь
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
33%
3
27%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
1
17%
4
36%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
10%
2
29%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
3
23%
0
0%
1-15
4
31%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
3
43%
76-90
Пропущено
16
18
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
6%
4
22%
1-15
4
25%
4
22%
16-30
4
25%
2
11%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
2
13%
5
28%
61-75
2
13%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Ракув - Радомяк Радом 3:0 Гарбарния Краков - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2
Радомяк Радом - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Лех - Радомяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1 Радомяк Радом - Тыхы 0:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Варта Познань - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Пяст 0:1 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 0:1
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 ККС 1925 Калиш - ЛКС Лодзь 2:3 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0
ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2 ЛКС Лодзь - Полония Бытом 3:1 ЛКС Лодзь - Прушков 1:1 ЛКС Лодзь - ГКС Катовице 1:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Одра Ополе 1:0 Арка Гдыня - ЛКС Лодзь 1:1 ЛКС Лодзь - ЦВКС Ресовия 2:1 Сандецья - ЛКС Лодзь 1:0
Результаты матчей
Радомяк Радом
ЛКС Лодзь
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Радомяк Радом
ЛКС Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
47
56
29
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|17 - 9
|22
|2.
|1:0
|11
|7
|1
|3
|14 - 11
|22
|3.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|4.
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|5.
|9
|6
|1
|2
|20 - 11
|19
|6.
|9
|6
|1
|2
|19 - 12
|19
|7.
|10
|5
|0
|5
|19 - 13
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|9.
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|10.
|9
|3
|4
|2
|9 - 11
|13
|11.
|11
|3
|3
|5
|15 - 15
|12
|12.
|0:1
|11
|2
|6
|3
|9 - 10
|12
|13.
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|15.
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|16.
|11
|2
|3
|6
|12 - 22
|9
|17.
|10
|1
|4
|5
|11 - 17
|7
|18.
|11
|2
|1
|8
|6 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|1:0
|6
|5
|1
|0
|7 - 2
|16
|3.
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|4.
|5
|5
|0
|0
|15 - 5
|15
|5.
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|6.
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|8.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|9.
|6
|3
|0
|3
|13 - 10
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|11.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|13.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|14.
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|15.
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|16.
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|17.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|18.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|2.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|3.
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|5.
|1:0
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|6.
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|0:1
|6
|0
|4
|2
|2 - 4
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|17.
|6
|0
|1
|5
|5 - 15
|1
|18.
|6
|0
|0
|6
|1 - 12
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|7 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Лех
|Мархвиньски Филип
|5 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 4
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|5
|Пяст
|Дзичек Патрик
|5