  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 9236 Главный судья: Франковски Бартож
Рух Хожув
0:3
Конец матча
Погонь Щецин
0'
3' Желтая карточка
Кужава Рафал
0:1
28' Гол
Ульвестад Фредрик
45' Желтая карточка
Бартолевски Матеуш
45' Желтая карточка
Подставски Томаш
0:2
57' Пенальти
Гросицки Камил
0:3
63' Гол в свои ворота
Садлок Мацей
77' Желтая карточка
Горгон Александр
87' Желтая карточка
90'+4
82
Jakub
Bielecki
5
Tomasz
Wojtowicz
20
Szymon
Szymanski
21
Садлок
Мацей
77
Бартолевски
Матеуш
28
Подставски
Томаш
70
Козак
Милош
6
Tomasz
Swedrowski
7
Летневски
Юлиуш
19
Michal
Feliks
9
Maciej
Firlej
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
8
Ульвестад
Фредрик
7
Кужава
Рафал
22
Бичахчян
Ваан
20
Горгон
Александр
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
Рух Хожув
4-1-4-1
Погонь Щецин
4-2-3-1

История личных встреч

Рух Хожув
Погонь Щецин

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:2
Э
2:1
ЭГА
1:1
Э
2:3
Э
0:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:3
Э
1:0
К
0:0
К
1:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.43
1.43

Среднее время на гол

63
63

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.21
1.21

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

74
74

Бомбардиры внутри турнира

Рух Хожув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomasz Swedrowski 3 0.27
Щепан Даниэль 2 (1) 0.18
Michal Feliks 2 0.18
Подставски Томаш 1 0.09
Михальский Кацпер 1 0.09
Tomasz Wojtowicz 1 0.09
Стажиньски Филип 0 0
Бартолевски Матеуш 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 4 (2) 0.36
Горгон Александр 4 0.36
Кулурис Эфтимос 4 0.36
Бичахчян Ваан 3 0.27
Ульвестад Фредрик 2 0.18
Захович Лука 1 0.09
Лонкар Даниель 1 0.09
Смолиньски Кацпер 1 0.09
Форнальчик Мариуш 1 0.09
Вальквист Линус 0 0
Кужава Рафал 0 0
Вендрыховски Марцел 0 0
Пшиборек Адриан 0 0
Корчаковски Олаф 0 0

Карточки

Рух Хожув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садлок Мацей 4 0
Подставски Томаш 3 0
Бартолевски Матеуш 3 0
Tomasz Swedrowski 2 0
Remigiusz Szywacz 2 0
Михальский Кацпер 2 0
Tomasz Wojtowicz 2 0
Konrad Kasolik 0 1
Tomasz Foszmanczyk 1 0
Барановски Павел 1 0
Przemyslaw Szur 1 0
Szymon Szymanski 1 0
Щепан Даниэль 1 0
Стечик Доминик 1 0
Летневски Юлиуш 1 0
Michal Feliks 1 0
Patryk Sikora 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гросицки Камил 3 0
Горгон Александр 3 0
Бичахчян Ваан 3 0
Захович Лука 2 0
Кужава Рафал 2 0
Гамбоа Жоау 2 0
Малец Мариуш 2 0
Ульвестад Фредрик 1 0
Кожокару Валентин 1 0
Вальквист Линус 1 0
Лисовски Войцех 1 0
Столярски Павел 1 0
Кутрис Леонардо 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Смолиньски Кацпер 1 0
Пшиборек Адриан 1 0

Результаты матчей

Рух Хожув
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Погонь Щецин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
0
Рух Хожув
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Погонь Щецин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

4
10
Рух Хожув
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Погонь Щецин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
3
75%
76-90

Забито

4
13
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
25%
3
23%
61-75
2
50%
2
15%
76-90

Пропущено

11
10
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
3
27%
3
30%
16-30
4
36%
2
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
1
9%
3
30%
76-90

Забито

11
21
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
2
18%
1
5%
1-15
2
18%
4
19%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
4
36%
4
19%
61-75
3
27%
3
14%
76-90

Пропущено

20
14
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
6
30%
3
21%
16-30
6
30%
2
14%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
15%
2
14%
61-75
3
15%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Хожув
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Legia Warszawa II - Рух Хожув 3:2 Рух Хожув - Ракув 3:5 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0
Рух Хожув - Пяст 0:3 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Одра Ополе - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Пяст 0:1 Рух Хожув - Сталь Жешув 1:1 Рух Хожув - Хутник Краков 1:1 Рух Хожув - Волунтари 0:0 Рух Хожув - Тыхы 1:0 ГКС Катовице - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Одра Ополе 3:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Погонь Щецин - Лех 5:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1
Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гент 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0

Результаты матчей

Рух Хожув
Погонь Щецин

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
3
3 раза 27%
5
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Рух Хожув
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
4
2
1
4
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
6
5
1
10
2.5
5
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 1 2 17 - 9 22
2.
Легия
 9 6 2 1 18 - 9 20
3.
Лех
 10 6 2 2 19 - 14 20
4.
Заглембе Любин
 11 6 2 3 14 - 12 20
5.
Ракув
 9 6 1 2 20 - 11 19
6.
Ягеллония Белосток
 9 6 1 2 19 - 12 19
7.
Погонь Щецин
 11 6 0 5 22 - 13 18
8.
Радомяк Радом
 11 4 2 5 14 - 15 14
9.
Видзев Лодзь
 11 4 2 5 14 - 16 14
10.
Краковия
 9 3 4 2 9 - 11 13
11.
Пяст
 11 2 7 2 10 - 10 13
12.
Сталь Мелец
 11 3 3 5 15 - 15 12
13.
Корона Кельце
 10 2 4 4 10 - 12 10
14.
Варта Познань
 11 2 4 5 11 - 13 10
15.
Гурник Забже
 10 2 3 5 6 - 14 9
16.
Пуща Неполомице
 11 2 3 6 12 - 22 9
17.
ЛКС Лодзь
 11 2 1 8 6 - 19 7
18.
Рух Хожув
 11 1 4 6 11 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 13 - 2 16
2.
Легия
 5 5 0 0 12 - 2 15
3.
Ягеллония Белосток
 5 5 0 0 15 - 5 15
4.
Заглембе Любин
 6 4 2 0 7 - 3 14
5.
Лех
 5 4 1 0 13 - 4 13
6.
Видзев Лодзь
 5 4 0 1 7 - 4 12
7.
Сталь Мелец
 6 3 2 1 13 - 8 11
8.
Шленск Вроцлав
 4 3 0 1 7 - 4 9
9.
Погонь Щецин
 6 3 0 3 13 - 10 9
10.
Радомяк Радом
 5 2 2 1 8 - 5 8
11.
Пяст
 5 2 2 1 7 - 6 8
12.
Пуща Неполомице
 5 2 2 1 7 - 7 8
13.
ЛКС Лодзь
 5 2 1 2 5 - 7 7
14.
Корона Кельце
 5 1 3 1 5 - 4 6
15.
Краковия
 4 1 2 1 4 - 7 5
16.
Гурник Забже
 5 1 2 2 2 - 5 5
17.
Варта Познань
 6 1 2 3 4 - 6 5
18.
Рух Хожув
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Погонь Щецин
 5 3 0 2 9 - 3 9
3.
Краковия
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Лех
 5 2 1 2 6 - 10 7
5.
Заглембе Любин
 5 2 0 3 7 - 9 6
6.
Радомяк Радом
 6 2 0 4 6 - 10 6
7.
Легия
 4 1 2 1 6 - 7 5
8.
Варта Познань
 5 1 2 2 7 - 7 5
9.
Пяст
 6 0 5 1 3 - 4 5
10.
Ягеллония Белосток
 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Корона Кельце
 5 1 1 3 5 - 8 4
12.
Гурник Забже
 5 1 1 3 4 - 9 4
13.
Ракув
 3 1 0 2 7 - 9 3
14.
Рух Хожув
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Видзев Лодзь
 6 0 2 4 7 - 12 2
16.
Сталь Мелец
 5 0 1 4 2 - 7 1
17.
Пуща Неполомице
 6 0 1 5 5 - 15 1
18.
ЛКС Лодзь
 6 0 0 6 1 - 12 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 7 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Лех Мархвиньски Филип 5 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 2 3
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 4
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Пуща Неполомице Jacub Serafin 5
Пяст Дзичек Патрик 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 60'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    Подставски Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Рух Хожув 0:3 Погонь Щецин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     