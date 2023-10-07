Тур: 11. Стадион: Пяст. Зрители: 9236 Главный судья: Франковски Бартож
0:3
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаКужава Рафал
0:1
28' ГолУльвестад Фредрик
45' Желтая карточкаБартолевски Матеуш
45' Желтая карточкаПодставски Томаш
0:2
57' ПенальтиГросицки Камил
0:3
63' Гол в свои воротаСадлок Мацей
77' Желтая карточкаГоргон Александр
90'+4
Ход матча
3'
28'
45'
57'
0:2
63'
0:3
77'
87'
21
Садлок
Мацей
70
Козак
Милош
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Садлок МацейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Козак МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Седлак ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jaroslaw Skrobacz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Рух Хожув
Погонь Щецин
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.43
1.43
Среднее время на гол
63
63
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.21
1.21
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
74
74
Бомбардиры внутри турнира
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomasz Swedrowski
|3
|0.27
|Щепан Даниэль
|2 (1)
|0.18
|Michal Feliks
|2
|0.18
|Подставски Томаш
|1
|0.09
|Михальский Кацпер
|1
|0.09
|Tomasz Wojtowicz
|1
|0.09
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Бартолевски Матеуш
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|4 (2)
|0.36
|Горгон Александр
|4
|0.36
|Кулурис Эфтимос
|4
|0.36
|Бичахчян Ваан
|3
|0.27
|Ульвестад Фредрик
|2
|0.18
|Захович Лука
|1
|0.09
|Лонкар Даниель
|1
|0.09
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.09
|Форнальчик Мариуш
|1
|0.09
|Вальквист Линус
|0
|0
|Кужава Рафал
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
|Пшиборек Адриан
|0
|0
|Корчаковски Олаф
|0
|0
Карточки
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|4
|0
|Подставски Томаш
|3
|0
|Бартолевски Матеуш
|3
|0
|Tomasz Swedrowski
|2
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Михальский Кацпер
|2
|0
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0
|Konrad Kasolik
|0
|1
|Tomasz Foszmanczyk
|1
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Przemyslaw Szur
|1
|0
|Szymon Szymanski
|1
|0
|Щепан Даниэль
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Летневски Юлиуш
|1
|0
|Michal Feliks
|1
|0
|Patryk Sikora
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гросицки Камил
|3
|0
|Горгон Александр
|3
|0
|Бичахчян Ваан
|3
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Кужава Рафал
|2
|0
|Гамбоа Жоау
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Ульвестад Фредрик
|1
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
Результаты матчей
Рух Хожув
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Погонь Щецин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
0
Рух Хожув
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Погонь Щецин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
4
10
Рух Хожув
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Погонь Щецин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
3
75%
76-90
Забито
4
13
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
25%
3
23%
61-75
2
50%
2
15%
76-90
Пропущено
11
10
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
3
27%
3
30%
16-30
4
36%
2
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
1
9%
3
30%
76-90
Забито
11
21
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
2
18%
1
5%
1-15
2
18%
4
19%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
4
36%
4
19%
61-75
3
27%
3
14%
76-90
Пропущено
20
14
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
6
30%
3
21%
16-30
6
30%
2
14%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
15%
2
14%
61-75
3
15%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Хожув
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Legia Warszawa II - Рух Хожув 3:2 Рух Хожув - Ракув 3:5 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0
Рух Хожув - Пяст 0:3 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Одра Ополе - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Пяст 0:1 Рух Хожув - Сталь Жешув 1:1 Рух Хожув - Хутник Краков 1:1 Рух Хожув - Волунтари 0:0 Рух Хожув - Тыхы 1:0 ГКС Катовице - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Одра Ополе 3:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Погонь Щецин - Лех 5:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1
Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гент 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5 Погонь Щецин - Галлешер 2:3 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Фарул Констанца 2:1 Погонь Щецин - Хойничанка Хойнице 1:0 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0
Результаты матчей
Рух Хожув
Погонь Щецин
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
3
3 раза 27%
5
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Рух Хожув
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
23
42
14
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
24
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
47
65
110
56
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|7 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Лех
|Мархвиньски Филип
|5 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 4
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|5
|Пяст
|Дзичек Патрик
|5