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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 16834 Главный судья: Ласык Петр
Видзев Лодзь
1:0
Конец матча
Сталь Мелец
0'
42' Желтая карточка
Тромбка Михал
1:0
73' Гол
Цыганик Андрей
90' Желтая карточка
Шеху Юлиан
90'+5
1
Равас
Генрих
7
Милош
Мато
4
Жиро
Матеуш
15
Фернандес
Хуан
III
14
Цыганик
Андрей
22
Dominik
Kun
25
Ганоушек
Марек
37
Керк
Себастьян
19
Павловски
Бартоломей
99
Рондич
Имад
8
Dawid
Tkacz
1
Кохальски
Матеуш
5
Эхманн
Марко
21
Матрас
Матеуш
3
Эсселинк
Берт
37
Стемпень
Матеуш
19
Тромбка
Михал
16
Гийомье
Мэтью
23
Гетингер
Крыстян
10
Доманьски
Мацей
17
Шкурин
Илья
8
Koki
Hinokio
Видзев Лодзь
4-3-3
Сталь Мелец
3-4-3

История личных встреч

Видзев Лодзь
Сталь Мелец

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Э
0:2
Э
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
36

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 3 (1) 0.27
Санчез Джорди 3 0.27
Цыганик Андрей 2 0.18
Стемпиньски Мариуш 1 0.09
Рондич Имад 1 0.09
Альварес Франциско 1 0.09
Ernest Terpilowski 1 0.09
Милош Мато 0 0
Нунеш Фабиу 0 0
Керк Себастьян 0 0
Равас Генрих 0 0
Шеху Юлиан 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доманьски Мацей 3 0.27
Шкурин Илья 3 0.27
Koki Hinokio 2 0.18
Гетингер Крыстян 2 (1) 0.18
Эсселинк Берт 2 0.18
Тромбка Михал 1 0.09
Мерилуото Кай 1 0.09
Lukasz Gerstenstein 1 0.09
Матрас Матеуш 0 0
Piotr Wlazlo 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 2 2
Нунеш Фабиу 4 0
Санчез Джорди 4 0
Ганоушек Марек 3 0
Милош Мато 3 0
Цыганик Андрей 3 0
Шеху Юлиан 3 0
Жиро Матеуш 2 0
Шота Серафин 2 0
Альварес Франциско 2 0
Dominik Kun 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Filip Przybulek 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 5 0
Piotr Wlazlo 4 0
Koki Hinokio 3 0
Гетингер Крыстян 2 0
Тромбка Михал 2 0
Leandro VIII 1 0
Kamil Pajnowski 1 0
Шкурин Илья 1 0
Кохальски Матеуш 1 0
Lukasz Gerstenstein 1 0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сталь Мелец
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Видзев Лодзь
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сталь Мелец
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

2
11
Видзев Лодзь
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Сталь Мелец
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

2
13

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
50%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
43%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

6
13
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
50%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
33%
1
8%
76-90

Пропущено

13
8
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
3
38%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
3
23%
2
25%
76-90

Забито

12
15
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
6
50%
6
40%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
25%
1
7%
76-90

Пропущено

18
15
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
4
27%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
4
22%
5
33%
61-75
5
28%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Конкордия Эльблонг - Видзев Лодзь 0:4 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0
Легия - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0 Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 4:2 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Медзь Легница - Видзев Лодзь 0:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Одра Ополе - Сталь Мелец 1:2 Лех - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2
Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 3:1 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 3:2 Сталь Мелец - Сярка Тарнобжег 1:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:3 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 0:0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
Сталь Мелец

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Видзев Лодзь
Сталь Мелец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
5
1
1
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
5
6
1
10
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 1 2 17 - 9 22
2.
Заглембе Любин
 1:0 11 7 1 3 14 - 11 22
3.
Легия
 9 6 2 1 18 - 9 20
4.
Лех
 10 6 2 2 19 - 14 20
5.
Ракув
 9 6 1 2 20 - 11 19
6.
Ягеллония Белосток
 9 6 1 2 19 - 12 19
7.
Погонь Щецин
 10 5 0 5 19 - 13 15
8.
Радомяк Радом
 11 4 2 5 14 - 15 14
9.
Видзев Лодзь
 11 4 2 5 14 - 16 14
10.
Краковия
 9 3 4 2 9 - 11 13
11.
Сталь Мелец
 11 3 3 5 15 - 15 12
12.
Пяст
 0:1 11 2 6 3 9 - 10 12
13.
Корона Кельце
 10 2 4 4 10 - 12 10
14.
Варта Познань
 11 2 4 5 11 - 13 10
15.
Гурник Забже
 10 2 3 5 6 - 14 9
16.
Пуща Неполомице
 11 2 3 6 12 - 22 9
17.
Рух Хожув
 10 1 4 5 11 - 17 7
18.
ЛКС Лодзь
 11 2 1 8 6 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 13 - 2 16
2.
Заглембе Любин
 1:0 6 5 1 0 7 - 2 16
3.
Легия
 5 5 0 0 12 - 2 15
4.
Ягеллония Белосток
 5 5 0 0 15 - 5 15
5.
Лех
 5 4 1 0 13 - 4 13
6.
Видзев Лодзь
 5 4 0 1 7 - 4 12
7.
Сталь Мелец
 6 3 2 1 13 - 8 11
8.
Шленск Вроцлав
 4 3 0 1 7 - 4 9
9.
Погонь Щецин
 6 3 0 3 13 - 10 9
10.
Радомяк Радом
 5 2 2 1 8 - 5 8
11.
Пяст
 0:1 5 2 2 1 7 - 6 8
12.
Пуща Неполомице
 5 2 2 1 7 - 7 8
13.
ЛКС Лодзь
 5 2 1 2 5 - 7 7
14.
Корона Кельце
 5 1 3 1 5 - 4 6
15.
Краковия
 4 1 2 1 4 - 7 5
16.
Гурник Забже
 5 1 2 2 2 - 5 5
17.
Варта Познань
 6 1 2 3 4 - 6 5
18.
Рух Хожув
 4 1 1 2 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Краковия
 5 2 2 1 5 - 4 8
3.
Лех
 5 2 1 2 6 - 10 7
4.
Погонь Щецин
 4 2 0 2 6 - 3 6
5.
Заглембе Любин
 1:0 5 2 0 3 7 - 9 6
6.
Радомяк Радом
 6 2 0 4 6 - 10 6
7.
Легия
 4 1 2 1 6 - 7 5
8.
Варта Познань
 5 1 2 2 7 - 7 5
9.
Ягеллония Белосток
 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Корона Кельце
 5 1 1 3 5 - 8 4
11.
Гурник Забже
 5 1 1 3 4 - 9 4
12.
Пяст
 0:1 6 0 4 2 2 - 4 4
13.
Ракув
 3 1 0 2 7 - 9 3
14.
Рух Хожув
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Видзев Лодзь
 6 0 2 4 7 - 12 2
16.
Сталь Мелец
 5 0 1 4 2 - 7 1
17.
Пуща Неполомице
 6 0 1 5 5 - 15 1
18.
ЛКС Лодзь
 6 0 0 6 1 - 12 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 8 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 7 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
Лех Мархвиньски Филип 5 (1)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 2 3
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 4
Видзев Лодзь Сильва Луис 2 2
Пуща Неполомице Jacub Serafin 5
Пяст Дзичек Патрик 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Тромбка Михал получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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