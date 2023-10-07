Тур: 11. Стадион: Видзев. Зрители: 16834 Главный судья: Ласык Петр
1:0
Конец матча
0'
42' Желтая карточкаТромбка Михал
1:0
73' ГолЦыганик Андрей
90' Желтая карточкаШеху Юлиан
90'+5
Ход матча
42'
73'
1:0
90'
22
Dominik
Kun
99
Рондич
Имад
17
Шкурин
Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рондич ИмадНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
88 Ignacy Dawid
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
-
22 Брито РафаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
История личных встреч
Видзев Лодзь
Сталь Мелец
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
2.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
36
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|3 (1)
|0.27
|Санчез Джорди
|3
|0.27
|Цыганик Андрей
|2
|0.18
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.09
|Рондич Имад
|1
|0.09
|Альварес Франциско
|1
|0.09
|Ernest Terpilowski
|1
|0.09
|Милош Мато
|0
|0
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Керк Себастьян
|0
|0
|Равас Генрих
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доманьски Мацей
|3
|0.27
|Шкурин Илья
|3
|0.27
|Koki Hinokio
|2
|0.18
|Гетингер Крыстян
|2 (1)
|0.18
|Эсселинк Берт
|2
|0.18
|Тромбка Михал
|1
|0.09
|Мерилуото Кай
|1
|0.09
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0.09
|Матрас Матеуш
|0
|0
|Piotr Wlazlo
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|2
|2
|Нунеш Фабиу
|4
|0
|Санчез Джорди
|4
|0
|Ганоушек Марек
|3
|0
|Милош Мато
|3
|0
|Цыганик Андрей
|3
|0
|Шеху Юлиан
|3
|0
|Жиро Матеуш
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Альварес Франциско
|2
|0
|Dominik Kun
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|5
|0
|Piotr Wlazlo
|4
|0
|Koki Hinokio
|3
|0
|Гетингер Крыстян
|2
|0
|Тромбка Михал
|2
|0
|Leandro VIII
|1
|0
|Kamil Pajnowski
|1
|0
|Шкурин Илья
|1
|0
|Кохальски Матеуш
|1
|0
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сталь Мелец
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Видзев Лодзь
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сталь Мелец
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
2
11
Видзев Лодзь
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Сталь Мелец
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
2
13
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
50%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
43%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
6
13
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
50%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
33%
1
8%
76-90
Пропущено
13
8
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
3
38%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
3
23%
2
25%
76-90
Забито
12
15
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
6
50%
6
40%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
25%
1
7%
76-90
Пропущено
18
15
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
4
27%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
4
22%
5
33%
61-75
5
28%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Конкордия Эльблонг - Видзев Лодзь 0:4 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0
Легия - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 1:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 1:0 Видзев Лодзь - Р. Жешув 0:0 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 4:2 Видзев Лодзь - Одра Ополе 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Медзь Легница - Видзев Лодзь 0:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Одра Ополе - Сталь Мелец 1:2 Лех - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2
Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 3:1 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 3:2 Сталь Мелец - Сярка Тарнобжег 1:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:3 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1 Сталь Мелец - Варта Познань 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 0:0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
Сталь Мелец
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Видзев Лодзь
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
23
51
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
74
38
56
110
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|17 - 9
|22
|2.
|1:0
|11
|7
|1
|3
|14 - 11
|22
|3.
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|4.
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|5.
|9
|6
|1
|2
|20 - 11
|19
|6.
|9
|6
|1
|2
|19 - 12
|19
|7.
|10
|5
|0
|5
|19 - 13
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|14 - 15
|14
|9.
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|10.
|9
|3
|4
|2
|9 - 11
|13
|11.
|11
|3
|3
|5
|15 - 15
|12
|12.
|0:1
|11
|2
|6
|3
|9 - 10
|12
|13.
|10
|2
|4
|4
|10 - 12
|10
|14.
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|15.
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|16.
|11
|2
|3
|6
|12 - 22
|9
|17.
|10
|1
|4
|5
|11 - 17
|7
|18.
|11
|2
|1
|8
|6 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|1:0
|6
|5
|1
|0
|7 - 2
|16
|3.
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|4.
|5
|5
|0
|0
|15 - 5
|15
|5.
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|6.
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|8.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|9.
|6
|3
|0
|3
|13 - 10
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|11.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|13.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|14.
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|15.
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|16.
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|17.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|18.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|2.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|3.
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|6
|5.
|1:0
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|6.
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|0:1
|6
|0
|4
|2
|2 - 4
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|17.
|6
|0
|1
|5
|5 - 15
|1
|18.
|6
|0
|0
|6
|1 - 12
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|8 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|7 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Лех
|Мархвиньски Филип
|5 (1)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|5 (1)
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 3
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 4
|Видзев Лодзь
|Сильва Луис
|2 2
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|5
|Пяст
|Дзичек Патрик
|5