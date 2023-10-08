Тур: 1. Стадион: Exploria Stadium.
3:2
Конец матча
0'
1:0
31' ГолМакгуайр Дункан
2:0
38' ГолТоррес Факундо
2:1
43' ГолХиль Карлес
3:1
45' ГолАнгуло Иван
84' Желтая карточкаМакнамара Томас
3:2
90' ГолХиль Карлес
90'+4
Ход матча
31'
38'
2:0
43'
2:1
45'
3:1
84'
85'
90'
3:2
77
Ангуло
Иван
36
Эдвардс
Эрл
24
Джонс
Дехуан
29
Бак
Ноуэл
23
Хиль
Начо
10
Хиль
Карлес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
-
8 ФелипеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
- Основной состав
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Бак НоуэлПолузащитник
-
23 Хиль НачоПолузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вуд БоббиНападающий
-
-
Главный тренер: Clint Peay
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Орландо Сити
Нью-Инглэнд Революшн
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
19 матчей
15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
15.8%
31.6%
52.6%
3 победы 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
6
Голов в среднем за матч
2.27
0.75
Среднее время на гол
39
120
Всего голов
21
23
Голов в среднем за матч
2.63
2.09
Среднее время на гол
34
43
Всего голов
46
29
Голов в среднем за матч
2.42
1.53
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
37
58
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Факундо
|14 (5)
|0.42
|Макгуайр Дункан
|11
|0.33
|Охеда Мартин
|6
|0.18
|Ангуло Иван
|5
|0.15
|Кара Эркан
|5
|0.15
|Энрике Рамиро
|4
|0.12
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0.06
|Араухо Сесар
|1
|0.03
|Рафаэл Дос Сантос
|1
|0.03
|Вильдер Картахена
|1
|0.03
|Смит Кайл
|1
|0.03
|Карлос Антонио
|1
|0.03
|Перейра Маурисио
|0
|0
|Холлидей Майкл
|0
|0
|Гонсалес Гастон
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|11 (2)
|0.34
|Вуд Бобби
|7
|0.22
|Вриони Джакомо
|6
|0.19
|Боу Густаво
|5
|0.16
|Чанкалай Томас
|4
|0.13
|Бак Ноуэл
|3
|0.09
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.06
|Полстер Мэтт
|2
|0.06
|Харкс Иэн
|2
|0.06
|Бай Брэндон
|2
|0.06
|Борреро Дилан
|2
|0.06
|Джонс Дехуан
|1
|0.03
|Ромни Дейв
|1
|0.03
|Алтидор Жози
|1
|0.03
|Гонсалес Омар
|1
|0.03
|Кесслер Генри
|1
|0.03
|Кэй Марк-Энтони
|0
|0
|Хиль Начо
|0
|0
|Блессинг Латиф
|0
|0
|Макоун Кристиан
|0
|0
|Петрович Джордже
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильдер Картахена
|8
|1
|Араухо Сесар
|8
|0
|Карлос Антонио
|6
|0
|Смит Кайл
|5
|0
|Янссон Робин
|5
|0
|Ангуло Иван
|5
|0
|Фелипе
|4
|0
|Энрике Рамиро
|4
|0
|Гальесе Педро
|3
|0
|Перейра Маурисио
|3
|0
|Шлегель Родриго
|3
|0
|Холлидей Майкл
|2
|0
|Рафаэл Дос Сантос
|2
|0
|Торрес Факундо
|2
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0
|Макгуайр Дункан
|2
|0
|Урсо Жуниор
|1
|0
|Стедждухар Мейсон
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|8
|0
|Блессинг Латиф
|4
|1
|Вуд Бобби
|4
|0
|Хиль Карлес
|4
|0
|Бак Ноуэл
|4
|0
|Гонсалес Омар
|3
|0
|Джонс Дехуан
|3
|0
|Борреро Дилан
|1
|1
|Эдвардс Эрл
|2
|0
|Хиль Начо
|2
|0
|Чанкалай Томас
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Фаррелл Эндрю
|1
|0
|Макнамара Томас
|1
|0
|Кэй Марк-Энтони
|1
|0
|Харкс Иэн
|1
|0
|Бай Брэндон
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
|Ромни Дейв
|1
|0
|Панайоту Джек
|1
|0
Результаты матчей
Орландо Сити
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
12% (2)
35% (6)
Нью-Инглэнд Революшн
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
7
12
Орландо Сити
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Нью-Инглэнд Революшн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
21
34
Орландо Сити
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
24% (8)
36% (12)
Нью-Инглэнд Революшн
18.2%
81.8%
4 победы 18 поражений
Первый тайм
16% (5)
50% (16)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
34% (11)
47% (15)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
18
3
Упущенные победы
28
46
Голы по времени матча
Забито
30
17
11 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
2
7%
1
6%
1-15
4
13%
4
24%
16-30
5
17%
3
18%
31-45
10
33%
1
6%
46-60
3
10%
2
12%
61-75
6
20%
6
35%
76-90
Пропущено
20
29
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
1
5%
4
14%
1-15
4
20%
1
3%
16-30
2
10%
5
17%
31-45
4
20%
7
24%
46-60
4
20%
4
14%
61-75
5
25%
8
28%
76-90
Забито
23
35
7 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 11
20 Не забивали 16
2
9%
2
6%
1-15
3
13%
5
14%
16-30
2
9%
11
31%
31-45
6
26%
9
26%
46-60
5
22%
4
11%
61-75
5
22%
4
11%
76-90
Пропущено
19
15
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
0
0%
2
13%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
5
26%
8
53%
76-90
Забито
53
52
18 В 1-м тайме 26
35 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 16
5 Не забивали 5
4
8%
3
6%
1-15
7
13%
9
17%
16-30
7
13%
14
27%
31-45
16
30%
10
19%
46-60
8
15%
6
12%
61-75
11
21%
10
19%
76-90
Пропущено
39
44
14 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 25
1
3%
6
14%
1-15
7
18%
3
7%
16-30
6
15%
6
14%
31-45
8
21%
8
18%
46-60
7
18%
5
11%
61-75
10
26%
16
36%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0
Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Сантос Лагуна - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1
Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Керетаро - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атлас 2:2 Атлетико Сан-Луис - Нью-Инглэнд Революшн 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0
Результаты матчей
Орландо Сити
Нью-Инглэнд Революшн
Точный счет
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
7 раз 22%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 33%
2
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
2 раза 6%
1
11 раз 34%
2
10 раз 31%
3
5 раз 16%
0
4 раза 13%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Орландо Сити
Нью-Инглэнд Революшн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
98
115
512
610
215
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
124
79
610
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
284
1617
1715
825
725
231
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|4:0 Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|0:2 Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|4:1 Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|1:1 Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|1:1 Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|4:1 Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|0:4 Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|0:2 Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|2:0 Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|2:0 Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|1:4 Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|1:4 Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|4:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|4:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|1:1 Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|1:1 Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|0:4 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|0:2 Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|2:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|1:4 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|2:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|0:2 Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|4:1 Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|1:4 Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|0:2 Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|4:1 Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|4:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|2:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|0:2 Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|0:4 Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|1:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|1:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|1:4 Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|4:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|2:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|1:4 Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|16 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|15 (7)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|15 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 11
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|11
|Чикаго Файр
|Хименес Гастон
|1 9
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 9