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  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
Орландо Сити
3:2
Конец матча
Нью-Инглэнд Революшн
0'
1:0
31' Гол
Макгуайр Дункан
2:0
38' Гол
Торрес Факундо
2:1
43' Гол
Хиль Карлес
3:1
45' Гол
Ангуло Иван
84' Желтая карточка
Макнамара Томас
3:2
90' Гол
Хиль Карлес
90'+4
1
Гальесе
Педро
23
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Рафаэл
Дос
Сантос
5
Араухо
Сесар
16
Вильдер
Картахена
77
Ангуло
Иван
10
Перейра
Маурисио
17
Торрес
Факундо
13
Макгуайр
Дункан
36
Эдвардс
Эрл
24
Джонс
Дехуан
3
Гонсалес
Омар
2
Ромни
Дейв
8
Полстер
Мэтт
28
Кэй
Марк-Энтони
29
Бак
Ноуэл
23
Хиль
Начо
10
Хиль
Карлес
5
Чанкалай
Томас
9
Вриони
Джакомо
Орландо Сити
4-2-3-1
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1

История личных встреч

Орландо Сити
Нью-Инглэнд Революшн

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

19 матчей

15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

15.8%
31.6%
52.6%
3 победы 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

М
3:1
ТМК
1:2
М
0:3
М
1:1
М
2:2
М
2:1
М
1:3
М
3:3
М
4:1
ОК
2:1
М
2:0
М
3:3
М
6:1
М
4:0
М
3:1
М
2:2
М
2:2
М
3:0
М
2:2

Голы

Всего голов

25
6

Голов в среднем за матч

2.27
0.75

Среднее время на гол

39
120

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

2.63
2.09

Среднее время на гол

34
43

Всего голов

46
29

Голов в среднем за матч

2.42
1.53

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

37
58

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Факундо 14 (5) 0.42
Макгуайр Дункан 11 0.33
Охеда Мартин 6 0.18
Ангуло Иван 5 0.15
Кара Эркан 5 0.15
Энрике Рамиро 4 0.12
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0.06
Араухо Сесар 1 0.03
Рафаэл Дос Сантос 1 0.03
Вильдер Картахена 1 0.03
Смит Кайл 1 0.03
Карлос Антонио 1 0.03
Перейра Маурисио 0 0
Холлидей Майкл 0 0
Гонсалес Гастон 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 11 (2) 0.34
Вуд Бобби 7 0.22
Вриони Джакомо 6 0.19
Боу Густаво 5 0.16
Чанкалай Томас 4 0.13
Бак Ноуэл 3 0.09
Боатенг Эммануль II 2 0.06
Полстер Мэтт 2 0.06
Харкс Иэн 2 0.06
Бай Брэндон 2 0.06
Борреро Дилан 2 0.06
Джонс Дехуан 1 0.03
Ромни Дейв 1 0.03
Алтидор Жози 1 0.03
Гонсалес Омар 1 0.03
Кесслер Генри 1 0.03
Кэй Марк-Энтони 0 0
Хиль Начо 0 0
Блессинг Латиф 0 0
Макоун Кристиан 0 0
Петрович Джордже 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильдер Картахена 8 1
Араухо Сесар 8 0
Карлос Антонио 6 0
Смит Кайл 5 0
Янссон Робин 5 0
Ангуло Иван 5 0
Фелипе 4 0
Энрике Рамиро 4 0
Гальесе Педро 3 0
Перейра Маурисио 3 0
Шлегель Родриго 3 0
Холлидей Майкл 2 0
Рафаэл Дос Сантос 2 0
Торрес Факундо 2 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0
Макгуайр Дункан 2 0
Урсо Жуниор 1 0
Стедждухар Мейсон 1 0
Кара Эркан 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 8 0
Блессинг Латиф 4 1
Вуд Бобби 4 0
Хиль Карлес 4 0
Бак Ноуэл 4 0
Гонсалес Омар 3 0
Джонс Дехуан 3 0
Борреро Дилан 1 1
Эдвардс Эрл 2 0
Хиль Начо 2 0
Чанкалай Томас 2 0
Алтидор Жози 1 0
Фаррелл Эндрю 1 0
Макнамара Томас 1 0
Кэй Марк-Энтони 1 0
Харкс Иэн 1 0
Бай Брэндон 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Кесслер Генри 1 0
Ромни Дейв 1 0
Панайоту Джек 1 0

Результаты матчей

Орландо Сити
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
12% (2)
35% (6)
Нью-Инглэнд Революшн
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

7
12
Орландо Сити
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Нью-Инглэнд Революшн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

21
34
Орландо Сити
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
24% (8)
36% (12)
Нью-Инглэнд Революшн
18.2%
81.8%
4 победы 18 поражений
Первый тайм
16% (5)
50% (16)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
34% (11)
47% (15)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

28
46

Голы по времени матча

Забито

30
17
11 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
2
7%
1
6%
1-15
4
13%
4
24%
16-30
5
17%
3
18%
31-45
10
33%
1
6%
46-60
3
10%
2
12%
61-75
6
20%
6
35%
76-90

Пропущено

20
29
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
1
5%
4
14%
1-15
4
20%
1
3%
16-30
2
10%
5
17%
31-45
4
20%
7
24%
46-60
4
20%
4
14%
61-75
5
25%
8
28%
76-90

Забито

23
35
7 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 11
20 Не забивали 16
2
9%
2
6%
1-15
3
13%
5
14%
16-30
2
9%
11
31%
31-45
6
26%
9
26%
46-60
5
22%
4
11%
61-75
5
22%
4
11%
76-90

Пропущено

19
15
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
0
0%
2
13%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
5
26%
8
53%
76-90

Забито

53
52
18 В 1-м тайме 26
35 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 16
5 Не забивали 5
4
8%
3
6%
1-15
7
13%
9
17%
16-30
7
13%
14
27%
31-45
16
30%
10
19%
46-60
8
15%
6
12%
61-75
11
21%
10
19%
76-90

Пропущено

39
44
14 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 25
1
3%
6
14%
1-15
7
18%
3
7%
16-30
6
15%
6
14%
31-45
8
21%
8
18%
46-60
7
18%
5
11%
61-75
10
26%
16
36%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нэшвилл - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:0
Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Сантос Лагуна - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1
Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Керетаро - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атлас 2:2 Атлетико Сан-Луис - Нью-Инглэнд Революшн 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0

Результаты матчей

Орландо Сити
Нью-Инглэнд Революшн

Точный счет

1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
7 раз 22%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 33%
2
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
2 раза 6%
1
11 раз 34%
2
10 раз 31%
3
5 раз 16%
0
4 раза 13%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Орландо Сити
Нью-Инглэнд Революшн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
9
8
1.5
11
5
5
12
2.5
6
10
2
15
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
4
7
9
1.5
6
10
3
13
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
28
4
16
17
1.5
17
15
8
25
2.5
7
25
2
31
3.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 4:0 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 4:1 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 1:1 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 4:1 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 0:4 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 2:0 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:4 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 1:4 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 4:0 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 4:1 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 1:1 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 0:4 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:4 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 2:0 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 4:1 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 1:4 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 4:1 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 4:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 2:0 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 0:4 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 1:1 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 1:4 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 4:1 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:4 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 16 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 15 (7)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 11
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 11
Чикаго Файр Хименес Гастон 1 9
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 9
Весь список
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