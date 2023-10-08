Тур: 1. Стадион: Сапуто.
4:1
Конец матча
0'
1:0
28' ГолIbrahim Sunusi
2:0
35' ГолОпоку Квадво
53' Желтая карточкаАкоста Бриан
3:0
64' ГолШуэньер Матьё
4:0
76' ГолТойе Мейсон
4:1
86' ГолБоли Франк
90'+8
Ход матча
28'
1:0
35'
2:0
46'
53'
64'
3:0
76'
4:0
86'
4:1
19
Салиба
Натан
90
Опоку
Квадво
30
Киото
Ромель
29
Москера
Хуан
80
Антони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Опоку КвадвоНападающий
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
- Нападающий
-
13 Тойе МейсонНападающий
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 АнтониНападающий
- Запасные игроки
-
26 Султе ХантерВратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
-
44 Лориа МарвинНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Miles Joseph
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ФК Монреаль
Портленд Тимберс
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
2.17
1.67
Среднее время на гол
41
54
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Среднее время на гол
67
77
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.89
1.33
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
47
67
Бомбардиры внутри турнира
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуэньер Матьё
|5 (1)
|0.15
|Оффор Чинонсо
|4
|0.12
|Киото Ромель
|3 (1)
|0.09
|Тойе Мейсон
|3
|0.09
|Лаппалайнен Ласси
|2
|0.06
|Ibrahim Sunusi
|2
|0.06
|Дюк Брайс
|2
|0.06
|Ласситер Ариэль
|1
|0.03
|Кэмпбелл Джордж
|1
|0.03
|Уотерман Джоэл
|1
|0.03
|Jules-Anthony Vilsaint
|1
|0.03
|Камашо Руди
|1
|0.03
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0.03
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|1
|0.03
|Эррера Аарон
|0
|0
|Корбо Габриэле
|0
|0
|Matko Miljevic
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Эвандер
|9 (1)
|0.27
|Боли Франк
|7
|0.21
|Асприлья Дайрон
|5
|0.15
|Мора Фелипе
|5
|0.15
|Santiago Moreno
|3
|0.09
|Москера Хуан
|2
|0.06
|Паредес Кристиан
|2
|0.06
|Браво Клаудио III
|2
|0.06
|Чара Йимми
|1
|0.03
|Nathan Fogaca
|1
|0.03
|Бланко Себастьян
|1
|0.03
|Жупарич Дарио
|1
|0.03
|Макгро Зак
|1
|0.03
|Мабьяла Ларрис
|1
|0.03
|Антони
|1
|0.03
|Незгода Ярослав
|1
|0.03
|Tega Ikoba
|1
|0.03
|Акоста Бриан
|0
|0
|Diego Gutierrez
|0
|0
|Лориа Марвин
|0
|0
|Уильямсон Эрик
|0
|0
|Noel Caliskan
|0
|0
Карточки
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэл
|8
|1
|Камашо Руди
|5
|1
|Ваньяма Виктор
|6
|0
|Корбо Габриэле
|6
|0
|Кэмпбелл Джордж
|5
|0
|Шуэньер Матьё
|4
|0
|Ilias Iliadis
|2
|1
|Ласситер Ариэль
|3
|0
|Эррера Аарон
|3
|0
|Оффор Чинонсо
|3
|0
|Салиба Натан
|3
|0
|Киото Ромель
|2
|0
|Пьетт Самюэль
|2
|0
|Matko Miljevic
|2
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|2
|0
|Дюк Брайс
|2
|0
|Ри Шон
|2
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
|Сируа Жонатан
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Jojea Kwizera
|1
|0
|Ousman Jabang
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жупарич Дарио
|10
|0
|Браво Клаудио III
|8
|0
|Чара Диего
|7
|0
|Макгро Зак
|7
|0
|Боли Франк
|5
|0
|Асприлья Дайрон
|5
|0
|Паредес Кристиан
|5
|0
|Феррейра Эвандер
|5
|0
|Santiago Moreno
|4
|0
|Мабьяла Ларрис
|3
|0
|Лориа Марвин
|3
|0
|Бланко Себастьян
|2
|0
|Бингэм Дэвид
|2
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Nathan Fogaca
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Мора Фелипе
|1
|0
|Миллер Эрик
|1
|0
|Акоста Бриан
|1
|0
|Араухо Мигель
|1
|0
|Москера Хуан
|1
|0
|Бонилья Пабло
|1
|0
|Гриффит Виктор
|1
|0
|David Ayala
|1
|0
|Noel Caliskan
|1
|0
Результаты матчей
ФК Монреаль
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Портленд Тимберс
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
5
14
ФК Монреаль
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (12)
13% (2)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Портленд Тимберс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
10
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
32
8
Упущенные победы
6
25
ФК Монреаль
78.6%
21.4%
22 победы 6 поражений
Первый тайм
55% (18)
30% (10)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (19)
33% (11)
9% (3)
Портленд Тимберс
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
6% (2)
42% (14)
52% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)
Сухие победы
18
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
37
10
Упущенные победы
11
39
Голы по времени матча
Забито
25
18
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
4
16%
2
11%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
5
20%
2
11%
46-60
4
16%
6
33%
61-75
7
28%
6
33%
76-90
Пропущено
13
35
5 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
1
8%
5
14%
1-15
2
15%
4
11%
16-30
2
15%
10
29%
31-45
4
31%
3
9%
46-60
2
15%
8
23%
61-75
2
15%
5
14%
76-90
Забито
10
29
7 В 1-м тайме 16
3 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 11
26 Не забивали 19
1
10%
4
14%
1-15
3
30%
8
28%
16-30
3
30%
4
14%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
3
30%
5
17%
76-90
Пропущено
37
18
21 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 11
3
8%
2
11%
1-15
6
16%
0
0%
16-30
12
32%
5
28%
31-45
7
19%
5
28%
46-60
3
8%
2
11%
61-75
6
16%
4
22%
76-90
Забито
35
47
16 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 16
13 Не забивали 8
5
14%
6
13%
1-15
6
17%
8
17%
16-30
5
14%
6
13%
31-45
5
14%
6
13%
46-60
4
11%
10
21%
61-75
10
29%
11
23%
76-90
Пропущено
50
53
26 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 24
4
8%
7
13%
1-15
8
16%
4
8%
16-30
14
28%
15
28%
31-45
11
22%
8
15%
46-60
5
10%
10
19%
61-75
8
16%
9
17%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Монреаль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1
ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Пумас-УНАМ 2:2 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2
Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Монтеррей - Портленд Тимберс 1:0 Тигрес - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0
Результаты матчей
ФК Монреаль
Портленд Тимберс
Точный счет
2:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
3:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
4:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
11 раз 69%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
7 раз 21%
1:0
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
4:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 45%
1
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
11 раз 33%
2
9 раз 27%
0
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ФК Монреаль
Портленд Тимберс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
142
89
97
314
412
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
511
Больше Меньше
116
313
512
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1815
Больше Меньше
258
1122
1419
429
528
231
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|42 - 28
|54
|2.
|Заявка
|25
|14
|2
|9
|50 - 32
|44
|3.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|42 - 27
|43
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|42 - 29
|43
|5.
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|39 - 30
|43
|6.
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|50 - 33
|42
|7.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|48 - 39
|41
|8.
|4:0 Заявка
|25
|11
|7
|7
|39 - 27
|40
|9.
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|31 - 26
|38
|10.
|0:2 Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 37
|37
|11.
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 26
|37
|12.
|Заявка
|25
|11
|2
|12
|26 - 34
|35
|13.
|4:1 Заявка
|25
|10
|5
|10
|34 - 31
|35
|14.
|1:1 Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 32
|35
|15.
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|41 - 35
|34
|16.
|1:1 Заявка
|24
|9
|6
|9
|26 - 26
|33
|17.
|4:1 Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 31
|32
|18.
|0:4 Заявка
|25
|9
|5
|11
|35 - 39
|32
|19.
|0:2 Заявка
|25
|8
|8
|9
|32 - 37
|32
|20.
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|33 - 38
|30
|21.
|2:0 Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 41
|29
|22.
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|23 - 28
|29
|23.
|2:0 Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 36
|29
|24.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|28 - 41
|26
|25.
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|25 - 35
|26
|26.
|1:4 Заявка
|23
|6
|7
|10
|28 - 37
|25
|27.
|Заявка
|23
|6
|3
|14
|24 - 36
|21
|28.
|1:4 Заявка
|24
|3
|10
|11
|16 - 34
|19
|29.
|Заявка
|26
|3
|10
|13
|20 - 38
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|27 - 8
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|3.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 13
|28
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|18 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|31 - 15
|27
|7.
|4:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|8.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 7
|26
|9.
|4:1 Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 8
|26
|10.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|21 - 8
|26
|11.
|1:1 Заявка
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|12.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|13.
|1:1 Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 10
|23
|14.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 13
|22
|15.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 8
|22
|16.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|17.
|0:4 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 11
|21
|18.
|0:2 Заявка
|13
|5
|6
|2
|20 - 16
|21
|19.
|2:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|20.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|21.
|1:4 Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|22.
|2:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|23.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|24.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 17
|16
|25.
|0:2 Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 20
|16
|26.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|27.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|28.
|4:1 Заявка
|11
|2
|7
|2
|13 - 13
|13
|29.
|1:4 Заявка
|12
|1
|7
|4
|7 - 10
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 17
|21
|2.
|0:2 Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|3.
|4:1 Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 18
|19
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 20
|17
|5.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 20
|17
|6.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 19
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|9.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 21
|14
|10.
|4:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|12.
|2:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 18
|12
|14.
|0:2 Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|15.
|0:4 Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 28
|11
|16.
|1:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|1:1 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 23
|10
|18.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 21
|9
|21.
|1:4 Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 24
|9
|22.
|4:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 23
|9
|23.
|2:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|24.
|1:4 Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 22
|8
|25.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|8 - 29
|8
|26.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 26
|8
|27.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 13
|7
|28.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 21
|7
|29.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (6)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|16 (10)
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|15 (7)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|15 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 11
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|1 10
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|11
|Чикаго Файр
|Хименес Гастон
|1 9
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 9