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  4. США
  5. МЛС 2023
Тур: 1. Стадион: .
ФК Монреаль
4:1
Конец матча
Портленд Тимберс
0'
1:0
28' Гол
Ibrahim Sunusi
2:0
35' Гол
Опоку Квадво
53' Желтая карточка
Акоста Бриан
3:0
64' Гол
Шуэньер Матьё
4:0
76' Гол
Тойе Мейсон
4:1
86' Гол
Боли Франк
90'+8
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
16
Уотерман
Джоэл
25
Корбо
Габриэле
29
Шуэньер
Матьё
19
Салиба
Натан
6
Пьетт
Самюэль
11
Ласситер
Ариэль
14
Ibrahim
Sunusi
90
Опоку
Квадво
30
Киото
Ромель
1
Бингэм
Дэвид
29
Москера
Хуан
13
Жупарич
Дарио
33
Мабьяла
Ларрис
5
Браво
Клаудио
III
30
Santiago
Moreno
6
Акоста
Бриан
20
Феррейра
Эвандер
27
Асприлья
Дайрон
9
Мора
Фелипе
80
Антони
ФК Монреаль
3-4-3
Портленд Тимберс
4-3-3

История личных встреч

ФК Монреаль
Портленд Тимберс

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

М
2:1
М
2:2
М
4:1
М
1:1
М
1:2
М
2:3
М
1:2
М
2:0
USL
2:0

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

2.17
1.67

Среднее время на гол

41
54

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Среднее время на гол

67
77

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.89
1.33

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

47
67

Бомбардиры внутри турнира

ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуэньер Матьё 5 (1) 0.15
Оффор Чинонсо 4 0.12
Киото Ромель 3 (1) 0.09
Тойе Мейсон 3 0.09
Лаппалайнен Ласси 2 0.06
Ibrahim Sunusi 2 0.06
Дюк Брайс 2 0.06
Ласситер Ариэль 1 0.03
Кэмпбелл Джордж 1 0.03
Уотерман Джоэл 1 0.03
Jules-Anthony Vilsaint 1 0.03
Камашо Руди 1 0.03
Бро-Гийяр Закари 1 0.03
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0.03
Эррера Аарон 0 0
Корбо Габриэле 0 0
Matko Miljevic 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 9 (1) 0.27
Боли Франк 7 0.21
Асприлья Дайрон 5 0.15
Мора Фелипе 5 0.15
Santiago Moreno 3 0.09
Москера Хуан 2 0.06
Паредес Кристиан 2 0.06
Браво Клаудио III 2 0.06
Чара Йимми 1 0.03
Nathan Fogaca 1 0.03
Бланко Себастьян 1 0.03
Жупарич Дарио 1 0.03
Макгро Зак 1 0.03
Мабьяла Ларрис 1 0.03
Антони 1 0.03
Незгода Ярослав 1 0.03
Tega Ikoba 1 0.03
Акоста Бриан 0 0
Diego Gutierrez 0 0
Лориа Марвин 0 0
Уильямсон Эрик 0 0
Noel Caliskan 0 0

Карточки

ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэл 8 1
Камашо Руди 5 1
Ваньяма Виктор 6 0
Корбо Габриэле 6 0
Кэмпбелл Джордж 5 0
Шуэньер Матьё 4 0
Ilias Iliadis 2 1
Ласситер Ариэль 3 0
Эррера Аарон 3 0
Оффор Чинонсо 3 0
Салиба Натан 3 0
Киото Ромель 2 0
Пьетт Самюэль 2 0
Matko Miljevic 2 0
Торкельссон Роберт-Орри 2 0
Дюк Брайс 2 0
Ри Шон 2 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0
Миллер Камаль 1 0
Сируа Жонатан 1 0
Зухир Рида 1 0
Jojea Kwizera 1 0
Ousman Jabang 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жупарич Дарио 10 0
Браво Клаудио III 8 0
Чара Диего 7 0
Макгро Зак 7 0
Боли Франк 5 0
Асприлья Дайрон 5 0
Паредес Кристиан 5 0
Феррейра Эвандер 5 0
Santiago Moreno 4 0
Мабьяла Ларрис 3 0
Лориа Марвин 3 0
Бланко Себастьян 2 0
Бингэм Дэвид 2 0
Уильямсон Эрик 2 0
Nathan Fogaca 2 0
Антони 1 0
Мора Фелипе 1 0
Миллер Эрик 1 0
Акоста Бриан 1 0
Араухо Мигель 1 0
Москера Хуан 1 0
Бонилья Пабло 1 0
Гриффит Виктор 1 0
David Ayala 1 0
Noel Caliskan 1 0

Результаты матчей

ФК Монреаль
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Портленд Тимберс
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

5
14
ФК Монреаль
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (12)
13% (2)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Портленд Тимберс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

10
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

32
8

Упущенные победы

6
25
ФК Монреаль
78.6%
21.4%
22 победы 6 поражений
Первый тайм
55% (18)
30% (10)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (19)
33% (11)
9% (3)
Портленд Тимберс
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
6% (2)
42% (14)
52% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)

Сухие победы

18
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

37
10

Упущенные победы

11
39

Голы по времени матча

Забито

25
18
9 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
4
16%
2
11%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
5
20%
2
11%
46-60
4
16%
6
33%
61-75
7
28%
6
33%
76-90

Пропущено

13
35
5 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
1
8%
5
14%
1-15
2
15%
4
11%
16-30
2
15%
10
29%
31-45
4
31%
3
9%
46-60
2
15%
8
23%
61-75
2
15%
5
14%
76-90

Забито

10
29
7 В 1-м тайме 16
3 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 11
26 Не забивали 19
1
10%
4
14%
1-15
3
30%
8
28%
16-30
3
30%
4
14%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
3
30%
5
17%
76-90

Пропущено

37
18
21 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 11
3
8%
2
11%
1-15
6
16%
0
0%
16-30
12
32%
5
28%
31-45
7
19%
5
28%
46-60
3
8%
2
11%
61-75
6
16%
4
22%
76-90

Забито

35
47
16 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 16
13 Не забивали 8
5
14%
6
13%
1-15
6
17%
8
17%
16-30
5
14%
6
13%
31-45
5
14%
6
13%
46-60
4
11%
10
21%
61-75
10
29%
11
23%
76-90

Пропущено

50
53
26 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 27
17 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 24
4
8%
7
13%
1-15
8
16%
4
8%
16-30
14
28%
15
28%
31-45
11
22%
8
15%
46-60
5
10%
10
19%
61-75
8
16%
9
17%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Монреаль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1
ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Пумас-УНАМ 2:2 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2
Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Остин - Портленд Тимберс 1:2
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Монтеррей - Портленд Тимберс 1:0 Тигрес - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0

Результаты матчей

ФК Монреаль
Портленд Тимберс

Точный счет

2:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

3:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
4:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
11 раз 69%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
7 раз 21%
1:0
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
4:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 45%
1
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
11 раз 33%
2
9 раз 27%
0
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ФК Монреаль
Портленд Тимберс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
2
8
9
1.5
9
7
3
14
2.5
4
12
2
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
11
0.5
Больше Меньше
11
6
3
13
1.5
5
12
1
15
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
15
0.5
Больше Меньше
25
8
11
22
1.5
14
19
4
29
2.5
5
28
2
31
3.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 25 16 6 3 42 - 28 54
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 14 2 9 50 - 32 44
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 24 13 4 7 42 - 27 43
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 12 7 5 42 - 29 43
5.
Орландо Сити
 Заявка 25 12 7 6 39 - 30 43
6.
Коламбус Крю
 Заявка 25 12 6 7 50 - 33 42
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 11 8 7 48 - 39 41
8.
Лос-Анджелес
 4:0 Заявка 25 11 7 7 39 - 27 40
9.
Нэшвилл
 Заявка 25 11 5 9 31 - 26 38
10.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 25 10 7 8 35 - 37 37
11.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 10 7 9 30 - 26 37
12.
ФК Монреаль
 Заявка 25 11 2 12 26 - 34 35
13.
Хьюстон Динамо
 4:1 Заявка 25 10 5 10 34 - 31 35
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 25 9 8 8 29 - 32 35
15.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 9 7 8 41 - 35 34
16.
Даллас
 1:1 Заявка 24 9 6 9 26 - 26 33
17.
Миннесота Юнайтед
 4:1 Заявка 24 8 8 8 29 - 31 32
18.
Остин
 0:4 Заявка 25 9 5 11 35 - 39 32
19.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 25 8 8 9 32 - 37 32
20.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 8 6 12 33 - 38 30
21.
Шарлотт
 2:0 Заявка 24 7 8 9 32 - 41 29
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 7 8 10 23 - 28 29
23.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 26 7 8 11 34 - 36 29
24.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 6 8 11 28 - 41 26
25.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 5 11 10 25 - 35 26
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:4 Заявка 23 6 7 10 28 - 37 25
27.
Интер Майами
 Заявка 23 6 3 14 24 - 36 21
28.
Колорадо Рэпидс
 1:4 Заявка 24 3 10 11 16 - 34 19
29.
Торонто
 Заявка 26 3 10 13 20 - 38 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 12 1 0 27 - 8 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 9 3 0 29 - 10 30
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 9 1 3 35 - 13 28
5.
ФК Монреаль
 Заявка 12 9 0 3 18 - 5 27
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 8 3 2 31 - 15 27
7.
Лос-Анджелес
 4:0 Заявка 13 8 3 2 26 - 10 27
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 11 8 2 1 23 - 7 26
9.
Хьюстон Динамо
 4:1 Заявка 12 8 2 2 24 - 8 26
10.
Нэшвилл
 Заявка 12 8 2 2 21 - 8 26
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 12 7 4 1 18 - 9 25
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
13.
Даллас
 1:1 Заявка 12 7 2 3 17 - 10 23
14.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 4 3 20 - 13 22
15.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 6 4 4 15 - 8 22
16.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
17.
Остин
 0:4 Заявка 12 6 3 3 18 - 11 21
18.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 13 5 6 2 20 - 16 21
19.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 13 6 2 5 23 - 15 20
20.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 5 3 4 19 - 15 18
21.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:4 Заявка 11 5 2 4 19 - 15 17
22.
Шарлотт
 2:0 Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
23.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 4 4 3 14 - 15 16
24.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 21 - 17 16
25.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 13 4 4 5 18 - 20 16
26.
Торонто
 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
27.
Интер Майами
 Заявка 11 4 2 5 15 - 15 14
28.
Миннесота Юнайтед
 4:1 Заявка 11 2 7 2 13 - 13 13
29.
Колорадо Рэпидс
 1:4 Заявка 12 1 7 4 7 - 10 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 12 6 3 3 19 - 17 21
2.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 12 6 3 3 17 - 17 21
3.
Миннесота Юнайтед
 4:1 Заявка 13 6 1 6 16 - 18 19
4.
Цинциннати
 Заявка 12 4 5 3 15 - 20 17
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 5 2 6 19 - 20 17
6.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 5 1 6 15 - 19 16
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 2 8 12 - 21 14
10.
Лос-Анджелес
 4:0 Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
11.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
12.
Шарлотт
 2:0 Заявка 12 3 3 6 15 - 23 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 3 7 10 - 18 12
14.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 12 3 2 7 12 - 21 11
15.
Остин
 0:4 Заявка 13 3 2 8 17 - 28 11
16.
Даллас
 1:1 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 13 2 4 7 11 - 23 10
18.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
19.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
20.
Коламбус Крю
 Заявка 11 2 3 6 15 - 21 9
21.
Колорадо Рэпидс
 1:4 Заявка 12 2 3 7 9 - 24 9
22.
Хьюстон Динамо
 4:1 Заявка 13 2 3 8 10 - 23 9
23.
Спортинг Канзас-Сити
 2:0 Заявка 13 1 6 6 11 - 21 9
24.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1:4 Заявка 12 1 5 6 9 - 22 8
25.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 2 9 8 - 29 8
26.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 1 5 7 9 - 26 8
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 1 4 6 6 - 13 7
28.
Интер Майами
 Заявка 12 2 1 9 9 - 21 7
29.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (6)
Цинциннати Акоста Лусиано 16 (10)
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 15 (7)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 11
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 1 10
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 11
Чикаго Файр Хименес Гастон 1 9
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 9
Весь список
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